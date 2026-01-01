Outil gratuit alimenté par l'IA
Engagez les personnes qui vous suivent en partageant des histoires et des défis liés aux questions d'aide juridique, en encourageant les dons avec un don équivalent de la part des sponsors.
Organiser des sessions de formation en ligne pour les bénévoles, en faisant payer une somme modique qui permet de soutenir les services d'aide juridique tout en favorisant l'implication de la communauté.
Organiser une course ou une marche amusante où les participants collectent des fonds par le biais de parrainages, tous les bénéfices étant reversés aux programmes d'aide juridique.
Organisez un jeu-concours dans une salle locale, en faisant payer les participants pour financer les services juridiques tout en favorisant l'engagement de la communauté.
Créer et vendre des articles de marque, tels que des sacs fourre-tout et des tasses, qui informent sur les droits juridiques tout en collectant des fonds pour l'aide juridique.
Élaborer un livre de cuisine contenant des recettes de clients et de membres du personnel et le vendre pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour les services juridiques.
Inciter les cabinets d'avocats locaux à parrainer des programmes spécifiques, créant ainsi un partenariat gagnant-gagnant qui accroît la visibilité et le financement de l'aide juridique.
Encouragez les employés à faire des dons et à verser une contribution équivalente dans le cadre des programmes de l'employeur, ce qui permet de doubler l'impact des efforts d'aide juridique.
Partagez chaque mois des histoires marquantes de bénéficiaires, encouragez les petits dons et soulignez la valeur de l'aide juridique au sein de la communauté.
Organiser des événements et des séances d'information en collaboration avec des partenaires locaux, afin de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique grâce à la participation de la communauté.
Utilisez des plateformes comme GoFundMe pour partager des cas réels d'aide juridique, en encourageant les dons directement liés aux besoins des clients et aux histoires de réussite.
Lancer des campagnes de collecte de fonds ciblées pendant les vacances ou la saison des impôts, en mettant l'accent sur le besoin urgent d'aide juridique.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.
Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.
Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.
Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.
Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.
Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.
Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.
Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.
Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.
"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre société d'aide juridique. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux sociétés d'aide juridique :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsSérie d'ateliers juridiquesHautHautMediumCampagne de financement par crowdfundingMediumMediumHautTournoi de golf de bienfaisanceMediumHautFoire d'information sur l'aide juridiqueHautHautMedium
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un tournoi de golf de bienfaisance :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre société d'aide juridique, mais qui fait également participer votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
