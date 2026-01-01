Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les groupes de défense des droits des LGBTQ

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

idées de collecte de fonds pour les événements de fierté virtuelle
des concepts créatifs de collecte de fonds pour les marchandises
événements communautaires inclusifs de collecte de fonds

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les groupes de défense des droits des LGBTQ

Vente aux enchères d'œuvres d'art queer

Organisez une vente aux enchères numérique ou en personne d'œuvres d'art mettant en vedette des artistes LGBTQ. Les recettes soutiennent les activités de plaidoyer tout en promouvant les talents locaux.

Défi de don pour le mois des fiertés

Encouragez les donateurs à se fixer des objectifs de dons mensuels pendant le Mois de la Fierté. Faites des commentaires sur les médias sociaux pour chaque don.

Défilé virtuel des fiertés

Organiser un événement en direct au cours duquel les participants présentent leurs talents, en encourageant les donateurs à participer et à apporter leur soutien.

Club de lecture Queer

Lancer un club de lecture par abonnement axé sur la littérature LGBTQ. Une partie des frais est reversée pour soutenir les efforts de plaidoyer.

Série de webinaires sur le plaidoyer

Organiser des webinaires éducatifs sur les questions LGBTQ avec des frais d'inscription. Inviter des experts pour des discussions afin d'attirer un public plus large.

Dîner VIP avec des militants

Organisez un dîner exclusif avec des militants LGBTQ de premier plan. Faites payer le prix fort pour une expérience intime.

Vente de marchandises de la Fierté

Créez des articles à thème tels que des chemises et des pin's pour la Fierté. Les ventes en ligne contribuent directement au financement des activités de plaidoyer.

Peindre la ville en arc-en-ciel

Partenariat avec des entreprises locales pour la mise en place de décorations arc-en-ciel. Les entreprises participantes reversent un pourcentage de leur chiffre d'affaires pendant la Fierté.

Queer Fitness Challenge

Encourager les membres de la communauté à participer à des défis de remise en forme. Collecte de fonds par le biais de parrainages et de frais de participation.

Festival du film LGBTQ

Organiser un festival du film présentant des films LGBTQ. Faire payer l'entrée et rechercher le parrainage d'entreprises locales pour obtenir un soutien supplémentaire.

Concours de cuisine communautaire

Organisez un concours de cuisine avec des chefs locaux célébrant la culture LGBTQ. Les frais d'inscription servent à financer les efforts de sensibilisation.

Nuits du conte

Organiser des événements au cours desquels les participants partagent leurs histoires personnelles. Les dons recueillis pendant l'événement soutiennent les activités de défense des droits des personnes LGBTQ.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la défense des droits des LGBTQ+ Groups🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organisations de défense des droits des LGBTQ

Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits des LGBTQ+ →

Groupes d'activisme queer

Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'activisme Queer →

Organisations amérindiennes

Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations amérindiennes →

Groupes de défense des LGBTQ

Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de défense des droits LGBTQ+ →

Organisations de défense des droits civils

Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits civils →

Groupes politiques

Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes politiques →

Droits des transgenres

Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.

Voir les idées de collecte de fonds pour les droits des transgenres →

Comités d'action politique

Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.

Voir les idées de collecte de fonds pour les comités d'action politique →

Groupes d'éducation des électeurs

Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'éducation des électeurs →

Sociétés d'aide juridique

Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.

Voir les idées de collecte de fonds pour les sociétés d'aide juridique →

Organisations de justice sociale

Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de justice sociale →

⚖️
Droits civils et groupes de pression

"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.

Voir les idées de collectes de fonds pour les groupes de défense des droits civiques et de plaidoyer →

Programmes de prévention de la criminalité

Organiser des collectes de fonds pour les cours d'autodéfense, des courses de charité et des campagnes de parrainage de la surveillance de quartier afin de soutenir les programmes de prévention de la criminalité et la sécurité de la communauté.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes de prévention de la criminalité →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos groupes de défense des droits LGBTQ+ ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes de défense des droits des LGBTQ :

1. Stand de collecte de fonds pour la Pride Parade

  • Monter un stand lors des manifestations locales de la Fierté pour sensibiliser le public et recueillir des dons.
  • Suscitez l'intérêt des participants avec des cadeaux, du matériel d'information et des marchandises.

2. Vente aux enchères virtuelle d'œuvres d'art

  • Invitez des artistes LGBTQ locaux à offrir des œuvres d'art pour une vente aux enchères en ligne.
  • Promouvoir la vente aux enchères par le biais des médias sociaux afin d'atteindre un public plus large.

3. Soirée cinéma communautaire

  • Organisez une soirée cinéma avec des films sur le thème des LGBTQ.
  • Faites payer un petit droit d'entrée et vendez des collations pour récolter des fonds supplémentaires.

4. Ateliers sur l'espace de sécurité

  • Proposer des ateliers ou des sessions de formation axés sur la défense et l'allié LGBTQ.
  • Faites payer les participants, les recettes étant destinées à soutenir votre association.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsCabine de la parade de la fiertéHautHautMediumVente aux enchères virtuelle d'œuvres d'artMediumMediumHautSoirée de cinéma communautaireHautHautMediumAteliers sur l'espace sécuriséMediumMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une soirée cinéma communautaire :

  • 4 semaines avant : Fixez une date, sélectionnez des films et commencez à faire de la publicité.
  • 3 semaines avant : Trouver un lieu de réunion et obtenir les autorisations nécessaires.
  • 1 semaine avant : Finaliser la logistique, la disposition des places et les prix.
  • La veille : Préparez le lieu de réunion et les collations.
  • Jour de l'événement : Organiser la soirée cinéma et dialoguer avec les participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Collations (pour la soirée cinéma), fournitures pour les ateliers.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels qu'un dysfonctionnement de l'équipement ou de mauvaises conditions météorologiques.

En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à votre mission, mais qui répond également aux besoins de votre communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées uniques de collecte de fonds virtuels pour les groupes de défense des droits des LGBTQ ?
Quelles sont les campagnes de collecte de fonds saisonnières pour les groupes de défense des droits des LGBTQ ?
Comment les groupes de défense des droits des LGBTQ peuvent-ils tirer parti d'une marchandise unique pour collecter des fonds ?
Quelles stratégies d'engagement créatives peuvent stimuler la collecte de fonds pour les groupes de défense des droits des LGBTQ ?
Quels événements centrés sur la communauté les groupes de défense des LGBTQ peuvent-ils organiser pour collecter efficacement des fonds ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organisations de défense des droits des LGBTQ
Groupes d'activisme queer
Organisations amérindiennes
Groupes de défense des LGBTQ
Organisations de défense des droits civils
Groupes politiques
Droits des transgenres
Comités d'action politique
Groupes d'éducation des électeurs
Sociétés d'aide juridique
Organisations de justice sociale
Droits civils et groupes de pression
Programmes de prévention de la criminalité

