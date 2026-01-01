Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Organisez une vente aux enchères numérique ou en personne d'œuvres d'art mettant en vedette des artistes LGBTQ. Les recettes soutiennent les activités de plaidoyer tout en promouvant les talents locaux.
Encouragez les donateurs à se fixer des objectifs de dons mensuels pendant le Mois de la Fierté. Faites des commentaires sur les médias sociaux pour chaque don.
Organiser un événement en direct au cours duquel les participants présentent leurs talents, en encourageant les donateurs à participer et à apporter leur soutien.
Lancer un club de lecture par abonnement axé sur la littérature LGBTQ. Une partie des frais est reversée pour soutenir les efforts de plaidoyer.
Organiser des webinaires éducatifs sur les questions LGBTQ avec des frais d'inscription. Inviter des experts pour des discussions afin d'attirer un public plus large.
Organisez un dîner exclusif avec des militants LGBTQ de premier plan. Faites payer le prix fort pour une expérience intime.
Créez des articles à thème tels que des chemises et des pin's pour la Fierté. Les ventes en ligne contribuent directement au financement des activités de plaidoyer.
Partenariat avec des entreprises locales pour la mise en place de décorations arc-en-ciel. Les entreprises participantes reversent un pourcentage de leur chiffre d'affaires pendant la Fierté.
Encourager les membres de la communauté à participer à des défis de remise en forme. Collecte de fonds par le biais de parrainages et de frais de participation.
Organiser un festival du film présentant des films LGBTQ. Faire payer l'entrée et rechercher le parrainage d'entreprises locales pour obtenir un soutien supplémentaire.
Organisez un concours de cuisine avec des chefs locaux célébrant la culture LGBTQ. Les frais d'inscription servent à financer les efforts de sensibilisation.
Organiser des événements au cours desquels les participants partagent leurs histoires personnelles. Les dons recueillis pendant l'événement soutiennent les activités de défense des droits des personnes LGBTQ.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes de défense des droits des LGBTQ :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsCabine de la parade de la fiertéHautHautMediumVente aux enchères virtuelle d'œuvres d'artMediumMediumHautSoirée de cinéma communautaireHautHautMediumAteliers sur l'espace sécuriséMediumMediumMedium
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une soirée cinéma communautaire :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à votre mission, mais qui répond également aux besoins de votre communauté. Bonne chance !
