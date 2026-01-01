Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Un gala en ligne présentant des conférenciers, des divertissements et des articles mis aux enchères, encourageant les dons par le biais de la vente de billets et de contributions en direct.
Lancer une campagne de crowdfunding sur le thème des droits civiques, en s'appuyant sur les médias sociaux pour inciter les sympathisants à raconter des histoires et à les partager.
Organiser un festival du film présentant des documentaires et des films sur les droits civiques, la vente de billets et le parrainage contribuant aux efforts de collecte de fonds.
Organisez un concours de cuisine où les chefs locaux s'affrontent, en vendant des tickets pour que les participants puissent goûter les plats et voter pour leurs préférés.
Créer et vendre des articles de marque, tels que des t-shirts ou des sacs fourre-tout, qui mettent en avant les thèmes des droits civiques et sensibilisent la communauté.
Encourager les sympathisants à payer pour les pétitions qui défendent les droits civiques, en combinant l'activisme et la collecte de fonds pour les objectifs de l'organisation.
Créer une semaine au cours de laquelle les entreprises partenaires versent une somme équivalente aux dons, encourageant ainsi les particuliers à donner en sachant que leur contribution sera doublée.
Proposer des ateliers sur la défense et les droits civiques, en faisant payer une somme modique tout en fournissant des compétences et des ressources précieuses aux participants.
Organiser une exposition d'œuvres d'art mettant en vedette des artistes locaux sur le thème des droits civils, les recettes des ventes d'œuvres d'art étant directement affectées au soutien de l'organisation.
Promouvoir un programme de dons mensuels dans le cadre duquel les donateurs peuvent parrainer des initiatives spécifiques en matière de droits civils, avec une reconnaissance et des mises à jour pour favoriser l'engagement.
Organiser un pique-nique communautaire au cours duquel les amis et les familles apportent des plats à emporter, les dons volontaires étant collectés pour soutenir les initiatives en faveur des droits civiques.
Organiser une série de conférences avec des militants et des leaders, en faisant payer l'entrée et en offrant des possibilités de parrainage pour soutenir le travail en faveur des droits civiques.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.
Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.
Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.
Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.
Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.
Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.
Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.
Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.
Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.
"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation de défense des droits civils. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations de défense des droits civils :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers éducatifsHautMediumMediumConcert de sensibilisationMediumHautHautVente aux enchères d'œuvres d'art communautairesMediumHautMediumCampagne de collecte de fonds sur les médias sociauxHautMediumVariable
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un concert de plaidoyer :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre organisation de défense des droits civiques, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
