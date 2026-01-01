Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits civils

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

sensibilisation de la communauté au financement des droits civils
des événements de collecte de fonds pour des causes de justice sociale
idées d'engagement pour les donateurs en faveur des droits civils

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits civiques

Gala virtuel de la justice sociale

Un gala en ligne présentant des conférenciers, des divertissements et des articles mis aux enchères, encourageant les dons par le biais de la vente de billets et de contributions en direct.

Le crowdfunding au service du changement

Lancer une campagne de crowdfunding sur le thème des droits civiques, en s'appuyant sur les médias sociaux pour inciter les sympathisants à raconter des histoires et à les partager.

Festival du film sur les droits de l'homme

Organiser un festival du film présentant des documentaires et des films sur les droits civiques, la vente de billets et le parrainage contribuant aux efforts de collecte de fonds.

Concours de cuisine communautaire

Organisez un concours de cuisine où les chefs locaux s'affrontent, en vendant des tickets pour que les participants puissent goûter les plats et voter pour leurs préférés.

Marchandises à message

Créer et vendre des articles de marque, tels que des t-shirts ou des sacs fourre-tout, qui mettent en avant les thèmes des droits civiques et sensibilisent la communauté.

Campagne de pétition et de paiement

Encourager les sympathisants à payer pour les pétitions qui défendent les droits civiques, en combinant l'activisme et la collecte de fonds pour les objectifs de l'organisation.

Semaine des jumelages d'entreprises

Créer une semaine au cours de laquelle les entreprises partenaires versent une somme équivalente aux dons, encourageant ainsi les particuliers à donner en sachant que leur contribution sera doublée.

Ateliers de plaidoyer

Proposer des ateliers sur la défense et les droits civiques, en faisant payer une somme modique tout en fournissant des compétences et des ressources précieuses aux participants.

Exposition "L'art au service de la justice

Organiser une exposition d'œuvres d'art mettant en vedette des artistes locaux sur le thème des droits civils, les recettes des ventes d'œuvres d'art étant directement affectées au soutien de l'organisation.

Défi mensuel de don

Promouvoir un programme de dons mensuels dans le cadre duquel les donateurs peuvent parrainer des initiatives spécifiques en matière de droits civils, avec une reconnaissance et des mises à jour pour favoriser l'engagement.

Pique-nique communautaire

Organiser un pique-nique communautaire au cours duquel les amis et les familles apportent des plats à emporter, les dons volontaires étant collectés pour soutenir les initiatives en faveur des droits civiques.

Série de conférences sur l'autonomisation

Organiser une série de conférences avec des militants et des leaders, en faisant payer l'entrée et en offrant des possibilités de parrainage pour soutenir le travail en faveur des droits civiques.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les droits civiques Organizations🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organisations de défense des droits des LGBTQ

Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits des LGBTQ+ →

Groupes d'activisme queer

Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'activisme Queer →

Organisations amérindiennes

Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations amérindiennes →

Groupes de défense des LGBTQ

Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de défense des droits LGBTQ+ →

Organisations de défense des droits civils

Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits civils →

Groupes politiques

Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes politiques →

Droits des transgenres

Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.

Voir les idées de collecte de fonds pour les droits des transgenres →

Comités d'action politique

Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.

Voir les idées de collecte de fonds pour les comités d'action politique →

Groupes d'éducation des électeurs

Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'éducation des électeurs →

Sociétés d'aide juridique

Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.

Voir les idées de collecte de fonds pour les sociétés d'aide juridique →

Organisations de justice sociale

Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de justice sociale →

⚖️
Droits civils et groupes de pression

"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.

Voir les idées de collectes de fonds pour les groupes de défense des droits civiques et de plaidoyer →

Programmes de prévention de la criminalité

Organiser des collectes de fonds pour les cours d'autodéfense, des courses de charité et des campagnes de parrainage de la surveillance de quartier afin de soutenir les programmes de prévention de la criminalité et la sécurité de la communauté.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes de prévention de la criminalité →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos organisations de défense des droits civiques ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation de défense des droits civils. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations de défense des droits civils :

1. Ateliers éducatifs

  • Organiser des ateliers payants sur des sujets liés aux droits civils.
  • Faire appel à des experts dans le domaine pour ajouter de la valeur et attirer un public plus large.

2. Concert de plaidoyer

  • S'associer à des musiciens locaux pour organiser un concert en faveur des droits civiques.
  • Vendre des billets et des marchandises, et utiliser les recettes pour soutenir les projets en cours.

3. Vente aux enchères d'œuvres d'art communautaires

  • Encouragez les artistes locaux à faire don de leurs œuvres pour une vente aux enchères destinée à collecter des fonds.
  • Présenter des pièces qui reflètent les thèmes des droits civiques et de la justice sociale.

4. Campagne de collecte de fonds dans les médias sociaux

  • Lancez une campagne sur les plateformes de médias sociaux pour encourager les sympathisants à faire des dons.
  • Incitez les gens à faire des dons en leur proposant des défis, des cadeaux de contrepartie ou des contenus exclusifs.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers éducatifsHautMediumMediumConcert de sensibilisationMediumHautHautVente aux enchères d'œuvres d'art communautairesMediumHautMediumCampagne de collecte de fonds sur les médias sociauxHautMediumVariable

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un concert de plaidoyer :

  • 8 semaines avant : Confirmer la date et le lieu ; commencer à recruter des musiciens.
  • 6 semaines avant : Lancer le marketing et la vente de billets.
  • 4 semaines avant : Finaliser les arrangements avec les fournisseurs (son, nourriture, etc.).
  • 1 semaine avant : Promouvoir massivement le concert sur les médias sociaux ; finaliser le déroulement du spectacle.
  • Jour du concert : Organiser l'événement et dialoguer avec les participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et tous les permis nécessaires.
  • Coûts variables : Honoraires des artistes (pour les concerts), fournitures pour les ateliers ou les ventes aux enchères.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à l'impact d'un événement mal exécuté sur la réputation de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que l'annulation d'un lieu de réunion ou des difficultés techniques.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre organisation de défense des droits civiques, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées novatrices de collecte de fonds virtuels pour les organisations de défense des droits civiques ?
Quelles campagnes de collecte de fonds uniques les organisations de défense des droits civiques peuvent-elles organiser pendant le Mois de l'histoire des Noirs ?
Quelles sont les idées de collectes de fonds saisonnières efficaces pour le Mois des Fiertés ?
Quelles stratégies créatives de crowdfunding les organisations de défense des droits civiques peuvent-elles mettre en œuvre ?
Quels sont les moyens les plus efficaces d'intégrer les médias sociaux dans les efforts de collecte de fonds des organisations de défense des droits civiques ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organisations de défense des droits des LGBTQ
Groupes d'activisme queer
Organisations amérindiennes
Groupes de défense des LGBTQ
Organisations de défense des droits civils
Groupes politiques
Droits des transgenres
Comités d'action politique
Groupes d'éducation des électeurs
Sociétés d'aide juridique
Organisations de justice sociale
Droits civils et groupes de pression
Programmes de prévention de la criminalité

