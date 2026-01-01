Outil gratuit alimenté par l'IA
Les sympathisants créent des pages personnelles de collecte de fonds et invitent leurs amis à faire des dons, ce qui favorise la concurrence et l'engagement de la communauté.
Organisez une réunion publique retransmise en direct où les participants font un don pour accéder à des sessions interactives avec des leaders et des experts de la communauté.
Fixer des objectifs et des délais spécifiques pour les campagnes de collecte de fonds en ligne, en utilisant les médias sociaux pour motiver les dons et suivre les progrès.
Encouragez les sympathisants à faire des dons rapidement par SMS, en utilisant un simple mot-clé et un code court dédié pour un accès facile.
Organiser des débats publics entre les candidats locaux, en faisant payer des droits d'entrée modiques et en offrant des possibilités de parrainage aux entreprises.
Organisez une marche ou une course communautaire au cours de laquelle les participants collectent des fonds par le biais de parrainages, renforçant ainsi la solidarité communautaire et le soutien à votre cause.
Vendez des produits de marque qui promeuvent votre message politique, en utilisant des plateformes de commerce électronique pour atteindre un public plus large.
Collaborez avec des artistes locaux pour créer une vente aux enchères thématique axée sur des questions politiques, dont les recettes soutiendront le travail de votre association.
Lancez une campagne de crowdfunding ciblée pour des initiatives spécifiques, en partageant des histoires et des images qui trouvent un écho auprès de votre public.
Créez des partenariats dans le cadre desquels les entreprises locales reversent un pourcentage de leurs ventes à votre cause lors de journées ou d'événements spécifiques de collecte de fonds.
Organiser des projections de films à thème politique suivies de discussions, en faisant payer les billets et en encourageant les dons à l'issue de la projection.
Organiser des forums sur des questions locales, en faisant payer l'entrée et en offrant la possibilité de faire des dons pendant les discussions afin d'obtenir un soutien.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.
Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.
Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.
Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.
Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.
Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.
Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.
Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.
Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.
"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre groupe politique. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes politiques :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDîner de collecte de fonds politiqueHautHautHautVente de marchandises pour le plaidoyerMediumMediumMediumSérie de forums communautairesMediumHautMediumDéfi des médias sociauxHautMediumVariable
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un dîner de collecte de fonds politiques :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement corresponde à la mission de votre groupe politique, mais qui permette également à votre communauté de s'engager efficacement. Bonne chance !
