Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Idées de collecte de fonds pour les groupes politiques

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements de recrutement de membres pour des causes politiques
les collectes de fonds communautaires pour les campagnes politiques
collecte de fonds en ligne pour la défense d'intérêts politiques

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les groupes politiques

Défi de collecte de fonds de pair à pair

Les sympathisants créent des pages personnelles de collecte de fonds et invitent leurs amis à faire des dons, ce qui favorise la concurrence et l'engagement de la communauté.

Collecte de fonds pour l'hôtel de ville virtuel

Organisez une réunion publique retransmise en direct où les participants font un don pour accéder à des sessions interactives avec des leaders et des experts de la communauté.

Collectes de dons en ligne

Fixer des objectifs et des délais spécifiques pour les campagnes de collecte de fonds en ligne, en utilisant les médias sociaux pour motiver les dons et suivre les progrès.

Campagne "Text-to-Give

Encouragez les sympathisants à faire des dons rapidement par SMS, en utilisant un simple mot-clé et un code court dédié pour un accès facile.

Nuits de débat avec les candidats locaux

Organiser des débats publics entre les candidats locaux, en faisant payer des droits d'entrée modiques et en offrant des possibilités de parrainage aux entreprises.

Marche ou course de collecte de fonds

Organisez une marche ou une course communautaire au cours de laquelle les participants collectent des fonds par le biais de parrainages, renforçant ainsi la solidarité communautaire et le soutien à votre cause.

Marchandises à message

Vendez des produits de marque qui promeuvent votre message politique, en utilisant des plateformes de commerce électronique pour atteindre un public plus large.

Vente aux enchères d'art pour l'action

Collaborez avec des artistes locaux pour créer une vente aux enchères thématique axée sur des questions politiques, dont les recettes soutiendront le travail de votre association.

Crowdfunding pour des projets spécifiques

Lancez une campagne de crowdfunding ciblée pour des initiatives spécifiques, en partageant des histoires et des images qui trouvent un écho auprès de votre public.

Partenariat avec les entreprises locales

Créez des partenariats dans le cadre desquels les entreprises locales reversent un pourcentage de leurs ventes à votre cause lors de journées ou d'événements spécifiques de collecte de fonds.

Série de projections de films politiques

Organiser des projections de films à thème politique suivies de discussions, en faisant payer les billets et en encourageant les dons à l'issue de la projection.

Forums communautaires interactifs

Organiser des forums sur des questions locales, en faisant payer l'entrée et en offrant la possibilité de faire des dons pendant les discussions afin d'obtenir un soutien.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les groupes politiques🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos groupes politiques ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre groupe politique. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre groupe entretient-il avec les donateurs et les acteurs de la communauté ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes politiques :

1. Dîner de collecte de fonds politiques

  • Organisez un dîner auquel les sympathisants paient pour participer, avec des orateurs invités ou des hommes politiques locaux.
  • Incorporez une vente aux enchères silencieuse avec des articles offerts par des entreprises locales.

2. Ventes de marchandises pour la défense de la cause

  • Créez et vendez des articles, tels que des T-shirts ou des badges, qui promeuvent votre cause.
  • Utilisez les plates-formes en ligne pour étendre la portée de vos ventes.

3. Série de forums communautaires

  • Organiser une série de forums sur des questions politiques importantes, en faisant payer la participation.
  • Faites appel à des experts locaux et fournissez des documents qui encouragent les dons.

4. Défi des médias sociaux

  • Lancez un défi où les supporters peuvent faire un don pour participer à des activités amusantes.
  • Encouragez les participants à partager leurs expériences en ligne afin d'accroître leur visibilité.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDîner de collecte de fonds politiqueHautHautHautVente de marchandises pour le plaidoyerMediumMediumMediumSérie de forums communautairesMediumHautMediumDéfi des médias sociauxHautMediumVariable

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un dîner de collecte de fonds politiques :

  • 6 semaines avant : Fixer une date, trouver un lieu et sélectionner les orateurs.
  • 4 semaines avant : Commencez à faire connaître l'événement par le biais des médias sociaux et des médias locaux.
  • 2 semaines avant : Finaliser la restauration et les articles à vendre aux enchères.
  • 1 semaine avant : Confirmer les RSVP et la logistique.
  • Le jour même : Exécuter le plan de l'événement et mobiliser les bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing, permis.
  • Coûts variables : Frais de nourriture, de boisson et de divertissement.
  • Revenu cible : Calculer en fonction des dépenses estimées et du bénéfice souhaité.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Évaluer le seuil de rentabilité et les pertes potentielles.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à l'impact que pourrait avoir sur votre image publique le fait de ne pas atteindre les objectifs de la collecte de fonds.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes tels qu'une panne d'équipement ou une faible participation.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement corresponde à la mission de votre groupe politique, mais qui permette également à votre communauté de s'engager efficacement. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les groupes politiques ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les groupes politiques ?
Flèche
Comment les groupes politiques peuvent-ils exploiter les thèmes saisonniers pour leurs campagnes de collecte de fonds ?
Flèche
Quelles stratégies innovantes de crowdfunding les groupes politiques peuvent-ils mettre en œuvre ?
Flèche
Quels sont les événements créatifs d'engagement communautaire pour la collecte de fonds ?

