Encouragez les personnes qui vous suivent à partager des histoires personnelles liées aux droits civiques, des dons étant effectués pour chaque message posté sous un hashtag spécifique.
Organiser des discussions en ligne avec des militants et des experts, en invitant les participants à faire un don pendant l'événement pour soutenir la cause.
Organiser une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art réalisées par des artistes locaux, dont les recettes serviront à financer des projets de défense des droits civiques.
Organiser un événement formel mettant en avant des orateurs et des spectacles, en collectant des fonds par le biais de la vente de billets et de ventes aux enchères en direct.
Projection de documentaires ou de films percutants sur les droits civiques, en faisant payer l'entrée tout en encourageant les dons.
Créer une initiative locale qui encourage les gens à s'inscrire sur les listes électorales, en collectant des dons pour chaque étape de l'inscription.
Développer et vendre des produits de marque tels que des T-shirts et des tasses, dont les bénéfices soutiennent directement les initiatives de plaidoyer.
Lancez une campagne où les sympathisants peuvent verser des fonds pour chaque signature recueillie sur des pétitions importantes.
Encourager les sympathisants à s'engager à faire des dons mensuels réguliers pour soutenir les efforts de plaidoyer en cours, en leur fournissant des mises à jour exclusives.
Établir des partenariats avec des entreprises pour parrainer des événements ou des campagnes de plaidoyer spécifiques, afin d'accroître la visibilité et la collecte de fonds.
Mettre en place un projet de jardinage auquel les communautés peuvent participer, en vendant des produits afin de collecter des fonds pour des initiatives de plaidoyer.
Lancer un club de lecture axé sur la littérature de justice sociale, dont les membres sont membres et dont les droits d'inscription servent à financer les activités de plaidoyer.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.
Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.
Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.
Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.
Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.
Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.
Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.
Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.
Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.
"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux associations de défense des droits civils et de défense des intérêts :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsCampagne de sensibilisation au plaidoyerHautMediumEvénement de forum communautaireMediumHautHautVente de marchandisesMediumMediumMediumCercle de générosité de la baseHautHautMedium
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un forum communautaire :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association de défense des droits civiques et de plaidoyer, mais qui engage aussi efficacement votre communauté. Bonne chance !
