Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les groupes de défense des droits civils et de plaidoyer

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

collecte de fonds communautaires pour les droits civils
des événements de sensibilisation
campagnes des donateurs pour les libertés civiles

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les groupes de défense des droits civils et de plaidoyer

Défi de plaidoyer sur les médias sociaux

Encouragez les personnes qui vous suivent à partager des histoires personnelles liées aux droits civiques, des dons étant effectués pour chaque message posté sous un hashtag spécifique.

Mairie virtuelle Donations

Organiser des discussions en ligne avec des militants et des experts, en invitant les participants à faire un don pendant l'événement pour soutenir la cause.

Vente aux enchères d'œuvres d'art pour la défense des droits de l'homme

Organiser une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art réalisées par des artistes locaux, dont les recettes serviront à financer des projets de défense des droits civiques.

Soirée de gala sur la défense des droits de l'homme

Organiser un événement formel mettant en avant des orateurs et des spectacles, en collectant des fonds par le biais de la vente de billets et de ventes aux enchères en direct.

Projection d'un film communautaire

Projection de documentaires ou de films percutants sur les droits civiques, en faisant payer l'entrée tout en encourageant les dons.

Campagne de mobilisation du vote

Créer une initiative locale qui encourage les gens à s'inscrire sur les listes électorales, en collectant des dons pour chaque étape de l'inscription.

Ligne de marchandise de la défense des droits

Développer et vendre des produits de marque tels que des T-shirts et des tasses, dont les bénéfices soutiennent directement les initiatives de plaidoyer.

Campagne de pétition et de financement

Lancez une campagne où les sympathisants peuvent verser des fonds pour chaque signature recueillie sur des pétitions importantes.

Programme de dons mensuels

Encourager les sympathisants à s'engager à faire des dons mensuels réguliers pour soutenir les efforts de plaidoyer en cours, en leur fournissant des mises à jour exclusives.

Programme de parrainage d'entreprise

Établir des partenariats avec des entreprises pour parrainer des événements ou des campagnes de plaidoyer spécifiques, afin d'accroître la visibilité et la collecte de fonds.

Collecte de fonds pour le jardin communautaire

Mettre en place un projet de jardinage auquel les communautés peuvent participer, en vendant des produits afin de collecter des fonds pour des initiatives de plaidoyer.

Club de lecture sur la justice sociale

Lancer un club de lecture axé sur la littérature de justice sociale, dont les membres sont membres et dont les droits d'inscription servent à financer les activités de plaidoyer.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les droits civils et la défense des droits Groups🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organisations de défense des droits des LGBTQ

Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits des LGBTQ+ →

Groupes d'activisme queer

Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'activisme Queer →

Organisations amérindiennes

Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations amérindiennes →

Groupes de défense des LGBTQ

Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de défense des droits LGBTQ+ →

Organisations de défense des droits civils

Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits civils →

Groupes politiques

Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes politiques →

Droits des transgenres

Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.

Voir les idées de collecte de fonds pour les droits des transgenres →

Comités d'action politique

Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.

Voir les idées de collecte de fonds pour les comités d'action politique →

Groupes d'éducation des électeurs

Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'éducation des électeurs →

Sociétés d'aide juridique

Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.

Voir les idées de collecte de fonds pour les sociétés d'aide juridique →

Organisations de justice sociale

Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de justice sociale →

⚖️
Droits civils et groupes de pression

"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.

Voir les idées de collectes de fonds pour les groupes de défense des droits civiques et de plaidoyer →

Programmes de prévention de la criminalité

Organiser des collectes de fonds pour les cours d'autodéfense, des courses de charité et des campagnes de parrainage de la surveillance de quartier afin de soutenir les programmes de prévention de la criminalité et la sécurité de la communauté.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes de prévention de la criminalité →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos groupes de défense des droits civils et de plaidoyer ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux associations de défense des droits civils et de défense des intérêts :

1. Campagne de sensibilisation et de plaidoyer

  • Créer une campagne en ligne de sensibilisation à un problème spécifique de droits civiques.
  • Utiliser les médias sociaux et les médias locaux pour maximiser la sensibilisation.

2. Forum communautaire

  • Organiser une table ronde ou un atelier sur un sujet important concernant les droits civils.
  • Faites payer l'entrée et collaborez avec des experts locaux.

3. Vente de marchandises

  • Créez et vendez de la marchandise avec des messages de responsabilisation liés à votre cause.
  • Utilisez des plateformes en ligne ou des événements locaux pour vendre des articles.

4. Cercle de donateurs de base

  • Créez un cercle de donateurs où un petit groupe s'engage à faire des dons mensuels.
  • Faciliter les discussions sur l'affectation des fonds au sein de votre mission.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsCampagne de sensibilisation au plaidoyerHautMediumEvénement de forum communautaireMediumHautHautVente de marchandisesMediumMediumMediumCercle de générosité de la baseHautHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un forum communautaire :

  • 2 mois avant : Choisissez un sujet et des intervenants ; commencez à faire de la publicité.
  • 1 mois avant : Déterminer le lieu de l'événement et commencer la vente des billets.
  • 1 semaine avant : Confirmez les détails avec les panélistes et faites une large promotion sur les médias sociaux.
  • Le jour même : Mise en place rapide, gestion des inscriptions et coordination avec les intervenants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location de l'espace, matériel promotionnel, honoraires des intervenants.
  • Coûts variables : Rafraîchissements, installation technologique (si diffusion en direct).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction des considérations budgétaires et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Calculer les seuils de rentabilité et évaluer les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Pensez à l'impact qu'un événement mal exécuté peut avoir sur la crédibilité de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, comme la difficulté à trouver des panélistes ou des difficultés techniques.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association de défense des droits civiques et de plaidoyer, mais qui engage aussi efficacement votre communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées les plus originales de collecte de fonds virtuels pour les droits civils et la défense des droits ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour Civil Rights and Advocacy ?
Quelles sont les possibilités de collecte de fonds saisonnières innovantes pour Civil Rights and Advocacy ?
Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles créer des campagnes de collecte de fonds attrayantes axées sur les droits civils ?
Quels concepts uniques de collecte de fonds peuvent être utilisés pour le mouvement des droits civiques ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

