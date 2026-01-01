Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les droits des transgenres

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
campagnes en ligne pour les droits des transgenres
Décoratif
événements communautaires en faveur des droits des transgenres
Décoratif
initiatives de collecte de fonds pour la défense des droits des transgenres

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les droits des personnes transgenres

Mois de la défense des médias sociaux

Organiser une campagne d'un mois encourageant les sympathisants à partager des histoires personnelles et des moments liés aux droits des transgenres, avec des dons liés à des mesures d'engagement.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagnes de dons en direct

Organiser des événements en direct avec des conférenciers, des œuvres d'art ou des spectacles, permettant aux spectateurs de faire des dons en temps réel tout en augmentant la visibilité des droits des transgenres.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi de collecte de fonds de pair à pair

Encouragez les sympathisants à se fixer des objectifs personnels de collecte de fonds et à recruter des amis pour les parrainer, afin d'encourager la communauté et de collecter des fonds pour les initiatives en faveur des transgenres.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Marche de sensibilisation aux questions transgenres

Organiser une marche communautaire au cours de laquelle les participants collectent des fonds par le biais d'un parrainage, afin de promouvoir la sensibilisation aux questions relatives aux transgenres tout en encourageant la solidarité.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds pour le Queer Film Festival

Organiser un festival du film local présentant des films LGBTQ+, la vente des billets étant reversée à l'organisation et créant un espace ludique pour l'engagement de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Marchandises du Mois des alliés trans

Créer et vendre de la marchandise avec des dessins et des messages qui promeuvent les droits des transgenres, les bénéfices étant directement reversés à des organisations à but non lucratif.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Programme de parrainage d'entreprise

Développer des partenariats avec des entreprises locales qui s'alignent sur les droits des transgenres, en offrant des opportunités promotionnelles en échange d'un financement et d'un soutien.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Ateliers sur le bien-être avec des experts locaux

Organiser des ateliers axés sur la santé mentale et le bien-être des personnes transgenres, en faisant payer un droit d'entrée qui contribuera à soutenir les programmes concernés.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Série d'éducation communautaire

Organiser une série de conférences sur les droits et les problèmes des transgenres, en faisant payer l'entrée et en donnant la possibilité aux donateurs de contribuer à la formation continue.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Course virtuelle Trans Pride

Créez une course virtuelle où les participants peuvent courir ou marcher, et récolter des fonds en obtenant des promesses de dons pour les distances qu'ils ont choisies.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Boîtes à outils de plaidoyer personnalisées

Proposer des outils de plaidoyer sur mesure pour les individus et les organisations, en fournissant des ressources et des stratégies tout en facturant des frais qui soutiennent votre organisation à but non lucratif.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente aux enchères d'œuvres d'art pour les droits des personnes transgenres

Collaborez avec des artistes locaux pour créer des œuvres promouvant les droits des transgenres et mettez-les aux enchères, les recettes étant destinées à soutenir les initiatives de votre association.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les transgenres Rights🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organisations de défense des droits des LGBTQ

Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits des LGBTQ+ →

Groupes d'activisme queer

Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'activisme Queer →

Organisations amérindiennes

Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations amérindiennes →

Groupes de défense des LGBTQ

Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de défense des droits LGBTQ+ →

Organisations de défense des droits civils

Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits civils →

Groupes politiques

Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes politiques →

Droits des transgenres

Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.

Voir les idées de collecte de fonds pour les droits des transgenres →

Comités d'action politique

Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.

Voir les idées de collecte de fonds pour les comités d'action politique →

Groupes d'éducation des électeurs

Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'éducation des électeurs →

Sociétés d'aide juridique

Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.

Voir les idées de collecte de fonds pour les sociétés d'aide juridique →

Organisations de justice sociale

Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de justice sociale →

⚖️
Droits civils et groupes de pression

"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.

Voir les idées de collectes de fonds pour les groupes de défense des droits civiques et de plaidoyer →

Programmes de prévention de la criminalité

Organiser des collectes de fonds pour les cours d'autodéfense, des courses de charité et des campagnes de parrainage de la surveillance de quartier afin de soutenir les programmes de prévention de la criminalité et la sécurité de la communauté.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes de prévention de la criminalité →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos droits des personnes transgenres ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux associations de défense des droits des transgenres :

1. Vente de marchandises de la Fierté

  • Créer et vendre des marchandises, telles que des t-shirts ou des autocollants avec des messages de responsabilisation liés aux droits des transgenres.
  • Collaborer avec des artistes locaux pour concevoir des articles, ce qui favorise un sentiment de communauté et de soutien.

2. Ateliers éducatifs

  • Organiser des ateliers axés sur les droits des transgenres, la défense de leurs intérêts et le soutien à la communauté. Faire payer une somme modique aux participants.
  • Invitez des conférenciers pour améliorer l'expérience d'apprentissage et attirer les participants.

3. Événement virtuel de narration d'histoires

  • Organiser un événement en ligne au cours duquel des personnes partagent leurs expériences en matière de transgenre.
  • Encouragez les participants à faire un don pendant l'événement ou créez une collecte de fonds en fonction de l'affluence.

4. Partenariats avec les entreprises locales

  • Établissez des partenariats avec des entreprises locales qui s'alignent sur votre mission en échange d'un pourcentage des ventes à des dates précises.
  • Mettez en avant le partenariat sur les médias sociaux pour susciter l'enthousiasme et l'engagement.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsVente de marchandises de la FiertéMediumHighMediumAteliers éducatifsHighHighMediumEvénement de narration virtuelleHighMediumLowPartenariats avec des entreprises localesMediumHighHigh

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour la vente de marchandises de la Fierté :

  • 6 semaines avant : Concevoir les produits et commencer la production.
  • 4 semaines avant : Commencez à commercialiser la marchandise par l'intermédiaire des médias sociaux et des réseaux communautaires.
  • 2 semaines avant : Créez une boutique en ligne ou un point de vente.
  • 1 semaine avant : Finaliser la tarification et le matériel promotionnel.
  • Journée de vente : Exécuter les ventes et dialoguer avec les clients.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Coûts de conception et de production des marchandises, matériel de marketing et autres frais généraux.
  • Coûts variables : Frais d'expédition (le cas échéant) et coûts des lieux de réunion ou des conférenciers invités.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et du soutien attendu.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos activités de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont des événements mal exécutés peuvent affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes imprévus, tels que les retards des fournisseurs de produits.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées les plus originales de collecte de fonds virtuels pour les droits des transgenres ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les droits des transgenres ?
Flèche
Quelles sont les possibilités de collectes de fonds saisonnières qui peuvent soutenir les droits des transgenres ?
Flèche
Comment l'engagement des communautés peut-il améliorer la collecte de fonds pour les droits des transgenres ?
Flèche
Quelles sont les approches novatrices en matière de campagne qui peuvent stimuler la sensibilisation et le financement en faveur des droits des transgenres ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organisations de défense des droits des LGBTQ
Groupes d'activisme queer
Organisations amérindiennes
Groupes de défense des LGBTQ
Organisations de défense des droits civils
Groupes politiques
Droits des transgenres
Comités d'action politique
Groupes d'éducation des électeurs
Sociétés d'aide juridique
Organisations de justice sociale
Droits civils et groupes de pression
Programmes de prévention de la criminalité

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique virtual fundraising ideas for transgender rights?</div><div ms-code-snippet-a="1">Host a digital art auction featuring works from transgender artists. Use platforms like Artsy or SociallyDistantArt to curate pieces that celebrate transgender experiences. Participants can donate by purchasing artworks, with proceeds going to support transgender advocacy organizations. This idea not only elevates the visibility of transgender artists but fosters a community centered on acceptance and representation. To execute, promote the auction through social media and email campaigns targeting art lovers and LGBTQ+ advocates. Success can be measured through funds raised, number of artworks sold, and engagement rates during the auction. Ensure you've curated a diverse range of art styles to attract various demographics. Collaborate with local artists for maximum reach and community involvement.</div><div ms-code-snippet-q="2">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for transgender rights?</div><div ms-code-snippet-a="2">Organize a 'Transgender Pride Month' event with a focus on storytelling and awareness. Invite speakers from the transgender community to share their journeys, and combine this with a crowdfunding campaign. Use platforms like GoFundMe or Kickstarter to set specific funding goals related to advocacy projects. The combination of personal narratives with direct calls for donations can drive emotional engagement, often leading to higher contributions. Promote the event through partnerships with LGBTQ+ organizations, local businesses, and via social media channels. Measure success by tracking the total funds raised, number of attendees, and social media engagement. Utilize thematic hashtags to reach broader audiences and match donations with local sponsors.</div><div ms-code-snippet-q="3">What seasonal fundraising opportunities can support transgender rights?</div><div ms-code-snippet-a="3">Capitalize on holiday celebrations with a 'Gift of Acceptance' campaign around the winter holidays. Encourage donations in lieu of gifts, where individuals can honor friends and family by supporting transgender rights. Create personalized cards that donors can send, letting recipients know about their gift and why it matters. To execute this, set up a donation portal on your website, create engaging promotional materials and leverage social media to highlight stories of those impacted by the donations. Success metrics should include total funds raised, number of cards sent, and engagement across your social media platforms. Partner with gift shops to offer co-branded merchandise to drive further donations.</div><div ms-code-snippet-q="4">How can community engagement enhance fundraising for transgender rights?</div><div ms-code-snippet-a="4">Launch a community fitness challenge with a focus on health and inclusivity, such as a 'Run for Trans Rights.' Participants can register for a fee, commit to running or walking a specific distance, and fundraise within their networks. Provide motivation through social media updates, and a leaderboard to foster friendly competition. Encourage participants to share their fitness journey, spotlighting stories from the transgender community to enhance awareness while driving engagement. Track funds raised, participant numbers, and community reach via social media. An option to partner with local gyms or running clubs can amplify outreach, while varied entry fee levels can make this accessible to many fitness levels.</div><div ms-code-snippet-q="5">What innovative campaign approaches can boost awareness and funding for transgender rights?</div><div ms-code-snippet-a="5">Implement a monthly subscription service that highlights transgender stories and achievements, with a portion of proceeds funding advocacy efforts. Build a platform where subscribers receive exclusive content—such as interviews, podcasts, or webinars—led by transgender individuals. This not only generates ongoing revenue but cultivates a community committed to education and advocacy. Develop strong marketing strategies focusing on social media and email campaigns, emphasizing the exclusive nature of the content. Success can be measured by subscriber growth, engagement levels with the content, and funds allocated to transgender rights initiatives. It’s important to clearly communicate how funds will be used to maintain transparency and trust.</div>