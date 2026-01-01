Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Organiser une campagne d'un mois encourageant les sympathisants à partager des histoires personnelles et des moments liés aux droits des transgenres, avec des dons liés à des mesures d'engagement.
Organiser des événements en direct avec des conférenciers, des œuvres d'art ou des spectacles, permettant aux spectateurs de faire des dons en temps réel tout en augmentant la visibilité des droits des transgenres.
Encouragez les sympathisants à se fixer des objectifs personnels de collecte de fonds et à recruter des amis pour les parrainer, afin d'encourager la communauté et de collecter des fonds pour les initiatives en faveur des transgenres.
Organiser une marche communautaire au cours de laquelle les participants collectent des fonds par le biais d'un parrainage, afin de promouvoir la sensibilisation aux questions relatives aux transgenres tout en encourageant la solidarité.
Organiser un festival du film local présentant des films LGBTQ+, la vente des billets étant reversée à l'organisation et créant un espace ludique pour l'engagement de la communauté.
Créer et vendre de la marchandise avec des dessins et des messages qui promeuvent les droits des transgenres, les bénéfices étant directement reversés à des organisations à but non lucratif.
Développer des partenariats avec des entreprises locales qui s'alignent sur les droits des transgenres, en offrant des opportunités promotionnelles en échange d'un financement et d'un soutien.
Organiser des ateliers axés sur la santé mentale et le bien-être des personnes transgenres, en faisant payer un droit d'entrée qui contribuera à soutenir les programmes concernés.
Organiser une série de conférences sur les droits et les problèmes des transgenres, en faisant payer l'entrée et en donnant la possibilité aux donateurs de contribuer à la formation continue.
Créez une course virtuelle où les participants peuvent courir ou marcher, et récolter des fonds en obtenant des promesses de dons pour les distances qu'ils ont choisies.
Proposer des outils de plaidoyer sur mesure pour les individus et les organisations, en fournissant des ressources et des stratégies tout en facturant des frais qui soutiennent votre organisation à but non lucratif.
Collaborez avec des artistes locaux pour créer des œuvres promouvant les droits des transgenres et mettez-les aux enchères, les recettes étant destinées à soutenir les initiatives de votre association.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.
Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.
Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.
Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.
Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.
Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.
Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.
Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.
Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.
"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux associations de défense des droits des transgenres :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsVente de marchandises de la FiertéMediumHighMediumAteliers éducatifsHighHighMediumEvénement de narration virtuelleHighMediumLowPartenariats avec des entreprises localesMediumHighHigh
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour la vente de marchandises de la Fierté :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos activités de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
