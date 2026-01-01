Outil gratuit alimenté par l'IA
Créer une campagne numérique encourageant les utilisateurs à s'inscrire sur les listes électorales, avec la possibilité de faire un don une fois l'inscription terminée ou de partager l'étape de l'inscription.
Tirez parti de plateformes telles que Facebook ou Instagram pour la collecte de fonds de pair à pair, où les sympathisants peuvent mener leurs campagnes pour des causes liées à l'éducation des électeurs.
Organiser des discussions en ligne avec des experts sur les droits de vote et les questions connexes, en faisant payer un droit d'entrée et en offrant des possibilités de dons tout au long de l'événement.
Organiser un événement communautaire qui informe sur le processus de vote tout en collectant des fonds grâce à la vente de billets et aux dons lors de la visite d'un bureau de vote local.
Vendre des articles de marque tels que des t-shirts et des sacs fourre-tout contenant des messages sur l'éducation des électeurs, les bénéfices étant reversés à des initiatives éducatives.
Créer et vendre un calendrier contenant des conseils mensuels sur l'éducation des électeurs, dont les bénéfices seront reversés à des programmes visant à augmenter la participation électorale.
Collaborer avec les entreprises locales dans le cadre d'une campagne de "pourcentage des ventes", où une partie des recettes réalisées à des dates précises soutiendra les efforts d'éducation des électeurs.
Engagez des entreprises locales à parrainer des initiatives d'éducation des électeurs en échange d'une visibilité et d'une reconnaissance dans votre matériel.
Organiser une marche au cours de laquelle chaque participant collecte des fonds par le biais de parrainages, en sensibilisant la population tout en promouvant l'engagement civique au sein de la communauté.
Élaborer un programme encourageant les bénévoles à travailler comme agents électoraux, les dons servant à financer la formation et le matériel de ces dirigeants communautaires.
Proposer une série de webinaires payants axés sur les processus électoraux et l'éducation civique, avec des possibilités de dons lors de l'inscription.
Défier les partisans de mener à bien des actions de sensibilisation spécifiques pour l'éducation des électeurs dans un délai donné, avec la possibilité de collecter des fonds par l'intermédiaire de leurs réseaux.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.
Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.
Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.
Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.
Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.
Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.
Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.
Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.
Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.
"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes d'éducation des électeurs :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesCampagne d'inscription des électeurs avec barbecueHautHautMediumSérie d'ateliers éducatifsMediumHautMediumCampagne de dons en ligneHautMediumHautVente de marchandises créativesMediumHautMedium
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une campagne d'inscription des électeurs :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver l'idée de collecte de fonds idéale qui non seulement correspondra à la mission de votre association, mais fera également participer votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
