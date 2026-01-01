Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les groupes d'éducation des électeurs

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements de proximité pour l'éducation des électeurs
campagnes en ligne de soutien à l'inscription sur les listes électorales
des événements de collecte de fonds pour des initiatives d'engagement civique

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les groupes d'éducation des électeurs

Campagne d'inscription en ligne des électeurs

Créer une campagne numérique encourageant les utilisateurs à s'inscrire sur les listes électorales, avec la possibilité de faire un don une fois l'inscription terminée ou de partager l'étape de l'inscription.

Collecte de fonds sur les médias sociaux

Tirez parti de plateformes telles que Facebook ou Instagram pour la collecte de fonds de pair à pair, où les sympathisants peuvent mener leurs campagnes pour des causes liées à l'éducation des électeurs.

Série d'assemblées générales virtuelles

Organiser des discussions en ligne avec des experts sur les droits de vote et les questions connexes, en faisant payer un droit d'entrée et en offrant des possibilités de dons tout au long de l'événement.

La nuit des sondages Rassemblement

Organiser un événement communautaire qui informe sur le processus de vote tout en collectant des fonds grâce à la vente de billets et aux dons lors de la visite d'un bureau de vote local.

Marchandises pour l'éducation des électeurs

Vendre des articles de marque tels que des t-shirts et des sacs fourre-tout contenant des messages sur l'éducation des électeurs, les bénéfices étant reversés à des initiatives éducatives.

Vente du calendrier de sensibilisation

Créer et vendre un calendrier contenant des conseils mensuels sur l'éducation des électeurs, dont les bénéfices seront reversés à des programmes visant à augmenter la participation électorale.

Programme de partenariat avec les entreprises locales

Collaborer avec les entreprises locales dans le cadre d'une campagne de "pourcentage des ventes", où une partie des recettes réalisées à des dates précises soutiendra les efforts d'éducation des électeurs.

Campagne de parrainage d'entreprise

Engagez des entreprises locales à parrainer des initiatives d'éducation des électeurs en échange d'une visibilité et d'une reconnaissance dans votre matériel.

Marche communautaire pour la démocratie

Organiser une marche au cours de laquelle chaque participant collecte des fonds par le biais de parrainages, en sensibilisant la population tout en promouvant l'engagement civique au sein de la communauté.

Programme d'incitation pour les travailleurs électoraux

Élaborer un programme encourageant les bénévoles à travailler comme agents électoraux, les dons servant à financer la formation et le matériel de ces dirigeants communautaires.

Série de webinaires éducatifs

Proposer une série de webinaires payants axés sur les processus électoraux et l'éducation civique, avec des possibilités de dons lors de l'inscription.

Défi de la défense du droit de vote

Défier les partisans de mener à bien des actions de sensibilisation spécifiques pour l'éducation des électeurs dans un délai donné, avec la possibilité de collecter des fonds par l'intermédiaire de leurs réseaux.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les groupes d'éducation électorale 🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos groupes d'éducation des électeurs ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes d'éducation des électeurs :

1. Campagne d'inscription sur les listes électorales avec barbecue communautaire

  • Organiser un événement au cours duquel les membres de la communauté peuvent s'inscrire sur les listes électorales et profiter d'un repas gratuit.
  • Engager des bénévoles pour aider à coordonner les aspects éducatifs et culinaires.

2. Série d'ateliers éducatifs

  • Organiser une série d'ateliers sur les droits des électeurs, le processus de vote et l'engagement civique.
  • Faites payer une somme modique pour la participation et envisagez le parrainage par des entreprises locales.

3. Campagne de dons en ligne

  • Lancer une campagne numérique pour promouvoir l'importance de l'éducation des électeurs.
  • Encourager les sympathisants à faire des dons en ligne, en versant éventuellement une somme équivalente aux dons effectués pendant une certaine période.

4. Vente de marchandises créatives

  • Vendez des articles tels que des t-shirts personnalisés, des boutons ou des autocollants qui encouragent l'engagement des électeurs.
  • Utiliser les bénéfices pour financer des initiatives éducatives ou des programmes de sensibilisation.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesCampagne d'inscription des électeurs avec barbecueHautHautMediumSérie d'ateliers éducatifsMediumHautMediumCampagne de dons en ligneHautMediumHautVente de marchandises créativesMediumHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une campagne d'inscription des électeurs :

  • 6 semaines avant : Fixez une date et obtenez les autorisations nécessaires pour le barbecue.
  • 5 semaines avant : Commencer à rechercher des bénévoles et des dons de nourriture.
  • 2 semaines avant : Commencez à faire de la publicité dans les médias sociaux et sur les panneaux d'affichage.
  • 1 semaine avant : Finaliser la logistique de l'événement.
  • Le jour même : Organiser l'événement avec des bénévoles et recueillir les formulaires d'inscription.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et frais de nourriture.
  • Coûts variables : Matériaux de l'atelier et coûts de production des marchandises.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation estimée.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en fonction du taux de participation attendu.
  • Risques pour la réputation : Examinez comment le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la crédibilité de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoir les imprévus, tels que le mauvais temps ou la faible participation des bénévoles.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver l'idée de collecte de fonds idéale qui non seulement correspondra à la mission de votre association, mais fera également participer votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Questions fréquentes

Quelles idées uniques de collecte de fonds virtuels les groupes d'éducation des électeurs peuvent-ils mettre en œuvre ?
Quelles sont les idées de collectes de fonds saisonnières efficaces pour les groupes d'éducation des électeurs ?
Quelles sont les idées de crowdfunding les plus créatives pour les groupes d'éducation des électeurs ?
Comment les groupes d'éducation des électeurs peuvent-ils organiser efficacement des événements caritatifs ?
Quelles sont les idées novatrices de collecte de fonds pour les groupes d'éducation des électeurs ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

