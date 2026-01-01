FONCTIONNALITÉ

Traitement des paiements 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif

Dites adieu aux frais de transaction ! Zeffy couvre tous les frais de carte de crédit et les coûts de traitement, de sorte que chaque centime provenant des dons, des ventes de billets et des adhésions est directement affecté à votre mission.

100% gratuit pour toujours.
Décoratif

Comment Zeffy vous aide à conserver 100 % de chaque dollar

ÉTAPE 1

Créez des formulaires de collecte de fonds simples et puissants.

Créez des formulaires de don, des pages d'événements ou des inscriptions de membres en quelques minutes, sans aucune compétence technique.

Collecter des dons sans fraisCréez votre association

ÉTAPE 2

Nous couvrons TOUS les frais, même les frais de carte de crédit.

Vous ne payez pas de frais de plateforme ni de frais de transaction. En revanche, les donateurs peuvent choisir de soutenir Zeffy en donnant un pourboire facultatif.

Créez votre associationCollecter des dons sans frais

ÉTAPE 3

Recevez chaque dollar donné par vos sympathisants.

Que pensez-vous de "L'argent est versé directement sur votre compte bancaire par le biais du système sécurisé de Stripe. Zeffy couvre tous les frais de Stripe pour vous.

Collecter des dons sans fraisCréez votre association

ÉTAPE 4

Tout suivre dans un tableau de bord simple.

Consultez les informations sur les donateurs, l'état des paiements et les transferts à venir, le tout en temps réel et en un seul endroit.

Collecter des dons sans fraisCréez votre association

ÉTAPE 1

Créez des formulaires de collecte de fonds simples et puissants.

Créez des formulaires de don, des pages d'événements ou des inscriptions de membres en quelques minutes, sans aucune compétence technique.

ÉTAPE 2

Nous couvrons TOUS les frais, même les frais de carte de crédit.

Vous ne payez pas de frais de plateforme ni de frais de transaction. En revanche, les donateurs peuvent choisir de soutenir Zeffy en donnant un pourboire facultatif.

ÉTAPE 3

Recevez chaque dollar donné par vos sympathisants.

Que pensez-vous de "L'argent est versé directement sur votre compte bancaire par le biais du système sécurisé de Stripe. Zeffy couvre tous les frais de Stripe pour vous.

ÉTAPE 4

Tout suivre dans un tableau de bord simple.

Consultez les informations sur les donateurs, l'état des paiements et les transferts à venir, le tout en temps réel et en un seul endroit.

100% gratuit pour toujours.
Décoratif

Zeffy couvre-t-il réellement 100 % des frais de traitement des paiements ?

Oui ! Nous prenons en charge tous les frais de carte de crédit et de transaction. Votre association conserve l'intégralité du montant du don - pas de réduction, pas de surprise.

Comment Zeffy traite-t-il les paiements et est-ce sûr ?

Nous utilisons Stripe, un prestataire de services de paiement international de confiance, pour traiter toutes les transactions en toute sécurité. L'ensemble du système est conforme à la norme PCI et entièrement crypté afin de garantir la sécurité des données de vos donateurs.

Quelles options de paiement mes sympathisants peuvent-ils utiliser ?

Vos sympathisants peuvent payer avec des cartes de crédit, des cartes de débit, Apple Pay, Google Pay et, dans certains cas, des virements bancaires, le tout sans frais pour votre organisation à but non lucratif.

Quand recevrons-nous les fonds ?

Une fois que vous avez connecté votre compte bancaire, les fonds arrivent généralement dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables. Vous pouvez suivre chaque paiement dans votre tableau de bord Zeffy.

Comment Zeffy reste-t-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ?

Au lieu de vous faire payer, nous invitons les donateurs à laisser un pourboire facultatif pour soutenir notre travail. La plupart d'entre eux choisissent de contribuer, ce qui nous permet de maintenir Zeffy 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

Décoratif

Faites en sorte que chaque dollar serve votre mission

0 % de frais de plateforme et de transaction - toujours

Fonctionne également avec les dons hors ligne

Traitement sécurisé des paiements par Stripe

Entièrement sécurisé et conforme à la norme PCI

Options de paiement multiples pour les donateurs

Connexion transparente avec la billetterie, les magasins et les adhésions

Reçus automatiques pour vos donateurs

Les conseils des donateurs facultatifs soutiennent Zeffy - et non votre budget

Formulaires de dons faciles à personnaliser

Une solution de paiement réellement gratuite qui place votre mission au premier plan.

Suivi en temps réel et paiements transparents

S'inscrire gratuitement
Décoratif

Faire compter chaque dollar avec Zeffy

D'autres plateformes déduisent jusqu'à 5 % de frais. Zeffy reverse à votre association 100 % de chaque don - sans conditions. Prêt à traiter les paiements sans perdre un centime ?

Découvrez la plateforme de don gratuite de Zeffy

Nous soutenons vos efforts de collecte de fonds à chaque étape

Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Billetterie

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Dons

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Campagnes pair-à-pair

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

eCommerce

Diversifiez vos sources de financement en créant une boutique en ligne pour votre association à but non lucratif.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Tirages et loteries

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Encans

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Adhésions

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Gestion des donateurs

Communiquez et engagez les bons donateurs au bon moment.

En savoir plus

100 000 associations collectent des fonds grâce à Zeffy

Zeffy soutient les organisations à but non lucratif depuis 7 ans. Il fournit des outils de collecte de fonds 100% gratuits et conviviaux.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. Tous droits réservés.

Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >