Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy couvre-t-il réellement 100 % des frais de traitement des paiements ?

Oui ! Nous prenons en charge tous les frais de carte de crédit et de transaction. Votre association conserve l'intégralité du montant du don - pas de réduction, pas de surprise.

Comment Zeffy traite-t-il les paiements et est-ce sûr ?

Nous utilisons Stripe, un prestataire de services de paiement international de confiance, pour traiter toutes les transactions en toute sécurité. L'ensemble du système est conforme à la norme PCI et entièrement crypté afin de garantir la sécurité des données de vos donateurs.

Quelles options de paiement mes sympathisants peuvent-ils utiliser ?

Vos sympathisants peuvent payer avec des cartes de crédit, des cartes de débit, Apple Pay, Google Pay et, dans certains cas, des virements bancaires, le tout sans frais pour votre organisation à but non lucratif.

Quand recevrons-nous les fonds ?

Une fois que vous avez connecté votre compte bancaire, les fonds arrivent généralement dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables. Vous pouvez suivre chaque paiement dans votre tableau de bord Zeffy.

Comment Zeffy reste-t-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ?

Au lieu de vous faire payer, nous invitons les donateurs à laisser un pourboire facultatif pour soutenir notre travail. La plupart d'entre eux choisissent de contribuer, ce qui nous permet de maintenir Zeffy 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.