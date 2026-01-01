ÉTAPE 1
Créez des formulaires de collecte de fonds simples et puissants.
Créez des formulaires de don, des pages d'événements ou des inscriptions de membres en quelques minutes, sans aucune compétence technique.
ÉTAPE 2
Nous couvrons TOUS les frais, même les frais de carte de crédit.
Vous ne payez pas de frais de plateforme ni de frais de transaction. En revanche, les donateurs peuvent choisir de soutenir Zeffy en donnant un pourboire facultatif.
ÉTAPE 3
Recevez chaque dollar donné par vos sympathisants.
Que pensez-vous de "L'argent est versé directement sur votre compte bancaire par le biais du système sécurisé de Stripe. Zeffy couvre tous les frais de Stripe pour vous.
ÉTAPE 4
Tout suivre dans un tableau de bord simple.
Consultez les informations sur les donateurs, l'état des paiements et les transferts à venir, le tout en temps réel et en un seul endroit.
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