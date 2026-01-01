Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre ligue sportive - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les ligues sportives et récréatives, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Sports and Recreation Leagues

Collecte de fonds sans frais pour les ligues sportives et récréatives

Comment Zeffy aide les ligues sportives et récréatives à collecter des fonds

Les ligues sportives et récréatives utilisent Zeffy pour tout financer, de la boutique de l'esprit d'équipe au cercle de don mensuel, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancer une boutique Esprit d'équipe

Proposez des maillots, des casquettes et des équipements pour les supporters dans une boutique en ligne afin de collecter des fonds et de renforcer la fierté de l'équipe - 100 % des recettes sont reversées à votre ligue. Exécutez les commandes de manière transparente pendant que les supporters font leurs achats depuis n'importe où.

Vente de billets pour l'ouverture de la saison

Augmentez vos revenus et assurez votre participation en vendant en ligne des billets pour l'ouverture de la saison ou le tournoi de votre ligue. Suivez les RSVP, collectez des informations sur les participants et remplissez les gradins en toute simplicité.

Organiser une tombola pour un match de championnat

Suscitez l'intérêt des fans en organisant une tombola pour gagner des ballons dédicacés, des articles de l'équipe ou des laissez-passer VIP, ce qui est parfait pour les grands matchs ou les séries éliminatoires. Automatisez la vente des billets et le tirage au sort des gagnants sans frais de plateforme.

Lancer un défi de pair à pair

Permettez aux entraîneurs, aux joueurs et aux parents de collecter des fonds individuellement pour les déplacements, l'équipement ou l'amélioration du terrain. Chaque supporter dispose d'une page personnalisée pour partager et collecter des fonds.

Créer une campagne de soutien de la ligue

Créez un formulaire de don personnalisé pour recueillir des dons ponctuels destinés à l'achat d'uniformes, à l'entretien des installations ou à l'octroi de bourses d'études. Un formulaire en ligne simple permet de faire des dons de manière simple et sans frais.

Créer un programme de soutien aux donateurs

Assurez un financement prévisible en invitant les fans à rejoindre un cercle de donateurs mensuels qui soutiennent les opérations courantes de la ligue. Automatisez les dons récurrents pour maintenir votre budget sur la bonne voie.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre ligue sportive.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

⚽️ 50 nouveaux ballons et filets de football

Pour que chaque joueur ait accès à du matériel fiable et de haute qualité

🏀 Une saison complète de frais d'arbitrage

Garantir le fair-play et un arbitrage professionnel à chaque match

🚐 10 bourses de voyage pour les équipes

Ainsi, personne ne manque un match en raison des coûts de transport.

🌱 Entretien du terrain et nouveaux marquages de lignes

Des terrains sûrs, bien entretenus et prêts pour le jeu

🩹 100 kits d'équipement de protection et de premiers secours

Les athlètes peuvent donc jouer en toute confiance en sachant que la sécurité est une priorité.

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Ligues de sports et de loisirs

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Ligues de sports et de loisirs

🏃‍♂️ Sports-A-Thon d'été

Les participants se fixent des objectifs sportifs personnels et collectent des promesses de dons par kilomètre ou par cerceau afin de financer des programmes sportifs pour les jeunes.

🚴‍♀️ Vélothon communautaire

Les cyclistes empruntent des itinéraires pittoresques, recueillent des promesses de dons par kilomètre et financent la modernisation des installations des ligues de loisirs locales.

🛶 Paddle & Picnic

Pagaie familiale en kayak suivie d'un pique-nique au bord du lac. La vente des billets permet de financer la formation à la sécurité aquatique et les bourses de la ligue.

📱 Relais Fitness Virtuel

Les équipes enregistrent leurs séances d'entraînement sur une simple application pendant 30 jours, débloquant des dons de sponsors pour chaque exercice effectué.

Festival All-Star Weekend

Carnaval sportif en fin de semaine avec des mini-jeux, des camions de nourriture et des ventes aux enchères silencieuses - la vente des billets permet de financer les programmes de la ligue.

🎁 Jersey Auction Live

Mettez aux enchères en direct des maillots et des équipements sportifs dédicacés. Les enchères virtuelles permettent de collecter des fonds pour répondre aux besoins en équipement.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 ligues de sport et de loisirs gratuites Ligues de sports et de loisirs idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Ligues de sports et de loisirs en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre ligue sportive. Ces options constituent un excellent point de départ.

Musco Sports Lighting et US Soccer Foundation Soccer Fund Grant

Musco Sports Lighting et US Soccer Foundation

Non spécifié, mais pour les projets d'éclairage sportif.

Offre un soutien financier aux projets d'éclairage sportif. Les demandes sont acceptées tous les trimestres (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 30 décembre).

Postuler

Programme Grassroots de la Fondation NFL

Fondation NFL

Jusqu'à 250 000

Soutient les projets d'amélioration des terrains de football locaux ; les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 juin 2025.

Postuler

Les aides de Gainbridge : Investir dans l'avenir du sport féminin

Gainbridge Assists, Parity et Women's Sports Foundation

Au moins 5 000 dollars (32 bourses), plus une bourse de 50 000 dollars.

Ce programme soutient les organisations qui font progresser les filles et les femmes dans les domaines du sport et de l'éducation. Les candidatures doivent être déposées avant le 11 juillet 2025.

Postuler

Subventions All Kids Play pour le sport chez les jeunes

Tous les enfants jouent

Non spécifié, mais fournit un financement aux familles et aux communautés.

Fournit un financement aux familles et aux communautés qui manquent de ressources pour les sports de la jeunesse ; les demandes sont ouvertes pour 2025.

Postuler

Principales entreprises qui font des dons à Ligues de sports et de loisirs en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre ligue sportive ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

DICK'S Sporting Goods

Offre des possibilités de financement et de subvention aux organisations sportives pour la jeunesse par le biais de son programme "Sports Matter".

Prendre contact

Chevrolet (Chevy)

Soutient les ligues de baseball et de softball pour les jeunes en proposant des stages et des dons d'équipement.

Prendre contact

Banque d'Amérique

S'associe à des organisations sportives pour favoriser le progrès et transformer les communautés.

Prendre contact

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les ligues sportives et récréatives ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les ligues sportives et récréatives ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les associations sportives et récréatives comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les ligues sportives et récréatives peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des membres ?

Absolument ! Les ligues sportives et récréatives peuvent utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des membres, vendre des billets d'événements et gérer les dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar versé par vos membres ou vos sympathisants sert directement à soutenir votre ligue et vos événements.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les ligues sportives et récréatives peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les ligues de sports et de loisirs peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les équipes rallient leurs réseaux pour obtenir du soutien, organisez des événements payants comme des tournois ou des galas, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour obtenir un soutien constant. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy simplifie le processus.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les ligues sportives et récréatives ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les ligues de sports et de loisirs. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos dons. Cela signifie que plus de fonds vont directement à vos équipes, à vos événements et à vos engagements communautaires, exactement là où ils devraient aller.

