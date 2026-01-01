Collecte de fonds sans frais pour les ligues sportives et récréatives

data-usecase-icon="store"
Lancer une boutique Esprit d'équipe
Proposez des maillots, des casquettes et des équipements pour les supporters dans une boutique en ligne afin de collecter des fonds et de renforcer la fierté de l'équipe - 100 % des recettes sont reversées à votre ligue. Exécutez les commandes de manière transparente pendant que les supporters font leurs achats depuis n'importe où.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="event"
Vente de billets pour l'ouverture de la saison
Augmentez vos revenus et assurez votre participation en vendant en ligne des billets pour l'ouverture de la saison ou le tournoi de votre ligue. Suivez les RSVP, collectez des informations sur les participants et remplissez les gradins en toute simplicité.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="raffle"
Organiser une tombola pour un match de championnat
Suscitez l'intérêt des fans en organisant une tombola pour gagner des ballons dédicacés, des articles de l'équipe ou des laissez-passer VIP, ce qui est parfait pour les grands matchs ou les séries éliminatoires. Automatisez la vente des billets et le tirage au sort des gagnants sans frais de plateforme.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Lancer un défi de pair à pair
Permettez aux entraîneurs, aux joueurs et aux parents de collecter des fonds individuellement pour les déplacements, l'équipement ou l'amélioration du terrain. Chaque supporter dispose d'une page personnalisée pour partager et collecter des fonds.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="donation_form"
Créer une campagne de soutien de la ligue
Créez un formulaire de don personnalisé pour recueillir des dons ponctuels destinés à l'achat d'uniformes, à l'entretien des installations ou à l'octroi de bourses d'études. Un formulaire en ligne simple permet de faire des dons de manière simple et sans frais.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Créer un programme de soutien aux donateurs
Assurez un financement prévisible en invitant les fans à rejoindre un cercle de donateurs mensuels qui soutiennent les opérations courantes de la ligue. Automatisez les dons récurrents pour maintenir votre budget sur la bonne voie.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
⚽️ 50 nouveaux ballons et filets de football
Pour que chaque joueur ait accès à du matériel fiable et de haute qualité
🏀 Une saison complète de frais d'arbitrage
Garantir le fair-play et un arbitrage professionnel à chaque match
🚐 10 bourses de voyage pour les équipes
Ainsi, personne ne manque un match en raison des coûts de transport.
🌱 Entretien du terrain et nouveaux marquages de lignes
Des terrains sûrs, bien entretenus et prêts pour le jeu
🩹 100 kits d'équipement de protection et de premiers secours
Les athlètes peuvent donc jouer en toute confiance en sachant que la sécurité est une priorité.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Ligues de sports et de loisirs
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Ligues de sports et de loisirs
🏃♂️ Sports-A-Thon d'été
Les participants se fixent des objectifs sportifs personnels et collectent des promesses de dons par kilomètre ou par cerceau afin de financer des programmes sportifs pour les jeunes.
🚴♀️ Vélothon communautaire
Les cyclistes empruntent des itinéraires pittoresques, recueillent des promesses de dons par kilomètre et financent la modernisation des installations des ligues de loisirs locales.
🛶 Paddle & Picnic
Pagaie familiale en kayak suivie d'un pique-nique au bord du lac. La vente des billets permet de financer la formation à la sécurité aquatique et les bourses de la ligue.
📱 Relais Fitness Virtuel
Les équipes enregistrent leurs séances d'entraînement sur une simple application pendant 30 jours, débloquant des dons de sponsors pour chaque exercice effectué.
Festival All-Star Weekend
Carnaval sportif en fin de semaine avec des mini-jeux, des camions de nourriture et des ventes aux enchères silencieuses - la vente des billets permet de financer les programmes de la ligue.
🎁 Jersey Auction Live
Mettez aux enchères en direct des maillots et des équipements sportifs dédicacés. Les enchères virtuelles permettent de collecter des fonds pour répondre aux besoins en équipement.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 ligues de sport et de loisirs gratuites Ligues de sports et de loisirs idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Ligues de sports et de loisirs en 2025
Musco Sports Lighting et US Soccer Foundation Soccer Fund Grant
Musco Sports Lighting et US Soccer Foundation
Non spécifié, mais pour les projets d'éclairage sportif.
Offre un soutien financier aux projets d'éclairage sportif. Les demandes sont acceptées tous les trimestres (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 30 décembre).
Programme Grassroots de la Fondation NFL
Fondation NFL
Jusqu'à 250 000
Soutient les projets d'amélioration des terrains de football locaux ; les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 juin 2025.
Les aides de Gainbridge : Investir dans l'avenir du sport féminin
Gainbridge Assists, Parity et Women's Sports Foundation
Au moins 5 000 dollars (32 bourses), plus une bourse de 50 000 dollars.
Ce programme soutient les organisations qui font progresser les filles et les femmes dans les domaines du sport et de l'éducation. Les candidatures doivent être déposées avant le 11 juillet 2025.
Subventions All Kids Play pour le sport chez les jeunes
Tous les enfants jouent
Non spécifié, mais fournit un financement aux familles et aux communautés.
Fournit un financement aux familles et aux communautés qui manquent de ressources pour les sports de la jeunesse ; les demandes sont ouvertes pour 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Ligues de sports et de loisirs en 2025
DICK'S Sporting Goods
Offre des possibilités de financement et de subvention aux organisations sportives pour la jeunesse par le biais de son programme "Sports Matter".
Chevrolet (Chevy)
Soutient les ligues de baseball et de softball pour les jeunes en proposant des stages et des dons d'équipement.
Banque d'Amérique
S'associe à des organisations sportives pour favoriser le progrès et transformer les communautés.
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les ligues sportives et récréatives ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les ligues sportives et récréatives ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les associations sportives et récréatives comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les ligues sportives et récréatives peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des membres ?
Absolument ! Les ligues sportives et récréatives peuvent utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des membres, vendre des billets d'événements et gérer les dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar versé par vos membres ou vos sympathisants sert directement à soutenir votre ligue et vos événements.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les ligues sportives et récréatives peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les ligues de sports et de loisirs peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les équipes rallient leurs réseaux pour obtenir du soutien, organisez des événements payants comme des tournois ou des galas, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour obtenir un soutien constant. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy simplifie le processus.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les ligues sportives et récréatives ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les ligues de sports et de loisirs. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos dons. Cela signifie que plus de fonds vont directement à vos équipes, à vos événements et à vos engagements communautaires, exactement là où ils devraient aller.