Collecte de fonds sans frais pour les ligues sportives et récréatives

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Ligues de sports et de loisirs

🏃‍♂️ Sports-A-Thon d'été

Les participants se fixent des objectifs sportifs personnels et collectent des promesses de dons par kilomètre ou par cerceau afin de financer des programmes sportifs pour les jeunes.

🚴‍♀️ Vélothon communautaire

Les cyclistes empruntent des itinéraires pittoresques, recueillent des promesses de dons par kilomètre et financent la modernisation des installations des ligues de loisirs locales.

🛶 Paddle & Picnic

Pagaie familiale en kayak suivie d'un pique-nique au bord du lac. La vente des billets permet de financer la formation à la sécurité aquatique et les bourses de la ligue.

📱 Relais Fitness Virtuel

Les équipes enregistrent leurs séances d'entraînement sur une simple application pendant 30 jours, débloquant des dons de sponsors pour chaque exercice effectué.

Festival All-Star Weekend

Carnaval sportif en fin de semaine avec des mini-jeux, des camions de nourriture et des ventes aux enchères silencieuses - la vente des billets permet de financer les programmes de la ligue.

🎁 Jersey Auction Live

Mettez aux enchères en direct des maillots et des équipements sportifs dédicacés. Les enchères virtuelles permettent de collecter des fonds pour répondre aux besoins en équipement.

