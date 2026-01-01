Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre club de randonnée - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les clubs de randonnée, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Hiking Clubs

Collecte de fonds gratuite pour les clubs de randonnée

Comment Zeffy aide les clubs de randonnée à collecter des fonds

Les clubs de randonnée utilisent Zeffy pour tout financer, de l'adhésion des pionniers aux tirages au sort des trésors du sentier, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

Adhérer à l'association Trailblazer

Proposez des adhésions annuelles échelonnées avec des avantages exclusifs tels que des randonnées réservées aux membres et des remises sur le matériel. L'automatisation des cotisations permet de maintenir le financement du club à un niveau stable et d'accroître l'engagement des membres tout au long de l'année.

Accueillir un défi de randonnée au sommet

Permettez aux randonneurs de collecter des parrainages pour chaque sommet qu'ils conquièrent dans le cadre d'une collecte de fonds entre pairs. Les participants partagent leurs pages personnelles afin d'encourager une compétition amicale et d'augmenter les dons.

Vente de billets pour la randonnée au lever du soleil sur les crêtes

Organisez des randonnées guidées au lever du soleil avec un nombre de places limité et collectez les frais d'inscription à l'avance. La billetterie assure une logistique sans faille et génère des fonds pour l'entretien des sentiers.

Ouvrir le magasin de matériel de plein air

Lancez une boutique en ligne vendant des vêtements de marque, des cartes de sentiers et des articles de randonnée. Les membres et les sympathisants peuvent acheter du matériel tout au long de l'année pour financer les programmes du club.

Lancer une tombola des Trésors du sentier

Collectez des fonds en organisant une tombola avec des équipements de plein air tels que des tentes et des sacs à dos. Les billets de tombola suscitent l'enthousiasme et favorisent l'engagement de la communauté à peu de frais.

Lancement de la collecte de fonds Alpine

Créez une campagne générale de collecte de fonds avec un formulaire de don personnalisé pour soutenir la conservation des sentiers et les activités du club. La facilité des dons en ligne permet aux donateurs de contribuer à n'importe quel niveau.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre club de randonnée.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🥾 25 bourses de randonnée pour les jeunes

Pour que chaque enfant puisse explorer les sentiers, quel que soit le coût.

⛺️ 30 locations de tentes pour les membres du club

Veiller à ce que chacun dispose du matériel nécessaire pour les aventures nocturnes

🗺️ 500 cartes de sentiers détaillées imprimées

Pour que les explorateurs restent en sécurité et découvrent de nouveaux itinéraires en toute confiance

🩹 Certification en premiers secours pour 40 animateurs

Donner aux guides les moyens de gérer les situations d'urgence et d'assurer la sécurité de tous

🌲 100 heures de fournitures pour la restauration des sentiers

Protéger et entretenir les sentiers que nous aimons tous parcourir

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Clubs de randonnée

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Clubs de randonnée

🥾 Trekathon de l'aube

Les supporters s'engagent pour chaque kilomètre parcouru lors des randonnées à l'aube, ce qui permet de collecter des fonds pour l'entretien des sentiers tout en profitant des randonnées communautaires au lever du soleil.

📸 Snap Your Summit

Les participants publient des photos du sommet avec des liens de donation ; les photos les plus votées sont récompensées, ce qui permet de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour les sentiers de randonnée.

🔥 Soirée d'histoires autour d'un feu de camp

Organisez une soirée autour d'un feu de camp, avec des histoires et des chansons ; vendez des billets et des s'mores, dont les bénéfices serviront à l'entretien des sentiers et aux activités du club.

🚶 Step Up for Trails (en anglais)

Suivez les pas sur n'importe quel parcours, obtenez des promesses de dons pour chaque étape et partagez vos progrès en ligne pour stimuler les fonds et la compétition amicale.

🎒 Pack & Swap Sale

Rassemblez du matériel de plein air légèrement usagé et organisez une vente d'échange ; les frais d'inscription et les ventes d'articles financent les aventures du club et l'entretien des sentiers.

🌲 Yoga sur la crête

Organiser des séances de yoga en plein air sur des crêtes pittoresques ; les participants paient pour chaque séance, les recettes étant affectées à l'installation de nouveaux panneaux de signalisation sur les sentiers et à des randonnées communautaires.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 clubs de randonnée gratuits Clubs de randonnée idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites club de randonnée idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Clubs de randonnée en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre club de randonnée. Ces options sont un bon point de départ.

__wf_reserved_inherit

2025 Micro-subventions pour la Journée nationale des sentiers

Société américaine de randonnée

$1,500

La subvention est conçue pour réduire les obstacles à la participation des communautés sous-représentées à des événements significatifs dans le cadre de la 33e Journée nationale des sentiers de l'American Hiking Society, qui se tiendra le 7 juin 2025. Les demandes de subvention doivent être déposées avant le 11 avril 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions KTA aux clubs

Association des sentiers de Keystone

$500

Le cycle du printemps 2025 attribuera jusqu'à quinze (15) subventions de 500 $ à des organisations admissibles pour des projets bénéfiques aux sentiers, à la vitalité des clubs et à la pratique de la randonnée. Les demandes doivent être déposées avant le 25 mars 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Fonds d'action coopérative REI

Fonds d'action coopérative REI

Non spécifié

Soutient les organisations qui s'efforcent d'améliorer la santé et le bien-être des personnes et des communautés en passant du temps à l'extérieur.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Avis de sollicitation de subventions pour l'éducation à l'environnement (EE)

EPA

Non spécifié

L'EPA prévoit d'accorder trois à cinq subventions de chacun de ses 10 bureaux régionaux, pour un total d'environ 30 à 35 subventions à l'échelle nationale. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.

Postuler

En savoir plus club de randonnée subventions

Principales entreprises qui font des dons à Clubs de randonnée en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre club de randonnée ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

soutient les programmes de dons communautaires et permet aux organisations locales de s'engager auprès de leurs clients et de leurs collaborateurs pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur par l'intermédiaire de Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Société américaine de randonnée sponsorisée par l'entreprise

Des entreprises telles que REI, L.L.Bean, Hypershell, GORE-TEX, FjÃ¤llrÃ¤ven et Osprey soutiennent les programmes d'intendance des sentiers et les initiatives de promotion.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Green Mountain Club Corporate Sponsors

Des entreprises telles que Athletic Brewing Company, Darn Tough et Sunset Lake Cannabis apportent leur soutien à l'entretien et à la protection du réseau de sentiers du Vermont.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fonds d'action coopérative REI

Une organisation à but non lucratif axée sur la communauté qui soutient les organisations créant des espaces extérieurs plus équitables.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les clubs de randonnée ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les clubs de randonnée ! Nous ne facturons pas de frais de plateforme ou de traitement. Au lieu de cela, nos opérations sont financées par les pourboires facultatifs des donateurs qui apprécient d'aider les clubs comme le vôtre à économiser chaque dollar. Il n'y a pas de piège, juste plus de soutien pour vos sentiers et votre communauté.

Les clubs de randonnée peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les clubs de randonnée peuvent utiliser Zeffy pour collecter tous les types de dons, y compris les billets d'événements et les dons réguliers. Vous pouvez faire tout cela sans payer de frais, en veillant à ce que chaque dollar soutienne directement la mission de votre club.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les clubs de randonnée peuvent-ils organiser avec Zeffy ?

Les clubs de randonnée peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, telles que la collecte de fonds de pair à pair, les événements de randonnée avec billets et les campagnes de dons récurrents. Notre plateforme tout-en-un permet de soutenir facilement les aventures et les efforts de conservation de votre club.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les clubs de randonnée ?

Zeffy est le meilleur choix pour les clubs de randonnée, car c'est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Contrairement à d'autres, nous ne déduisons pas de frais de traitement, ce qui garantit que davantage de fonds sont consacrés à vos sentiers et à vos projets de conservation, renforçant ainsi la confiance avec vos donateurs sans coûts cachés.

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
