Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre club de randonnée.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🥾 25 bourses de randonnée pour les jeunes

Pour que chaque enfant puisse explorer les sentiers, quel que soit le coût.

⛺️ 30 locations de tentes pour les membres du club

Veiller à ce que chacun dispose du matériel nécessaire pour les aventures nocturnes

🗺️ 500 cartes de sentiers détaillées imprimées

Pour que les explorateurs restent en sécurité et découvrent de nouveaux itinéraires en toute confiance

🩹 Certification en premiers secours pour 40 animateurs

Donner aux guides les moyens de gérer les situations d'urgence et d'assurer la sécurité de tous

🌲 100 heures de fournitures pour la restauration des sentiers

Protéger et entretenir les sentiers que nous aimons tous parcourir