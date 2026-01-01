data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de fonds pour les uniformes
Collectez des dons pour acheter de nouveaux uniformes, des pompons et du matériel d'échauffement. Un simple formulaire permet aux amis, à la famille et aux anciens élèves de soutenir votre équipe sans frais.
Programme mensuel de soutien spirituel
Créez un flux de financement fiable en invitant les supporters à s'engager à faire des dons mensuels. Les dons récurrents permettent à votre équipe de disposer de ressources pour l'entraînement et les déplacements tout au long de la saison.
Campagne de pair à pair Squad Stars
Permettez à chaque pom-pom girl de rallier son réseau grâce à des pages de collecte de fonds personnelles. La collecte de fonds de pair à pair amplifie votre portée et stimule une compétition amicale.
Vente de billets pour le Cheer Clinic
Organiser un stage de week-end pour les jeunes athlètes en herbe. Vendez des billets en ligne pour simplifier l'inscription, suivre la fréquentation et collecter des fonds pour couvrir les coûts de la compétition.
Boutique en ligne Squad Swag
Proposez des vêtements, des t-shirts et des accessoires personnalisés aux couleurs de votre équipe. Une boutique en ligne permet aux supporters de faire leurs achats 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de conserver 100 % des recettes.
Tombola du rallye
Suscitez l'enthousiasme en organisant une tombola avec des paniers-cadeaux sponsorisés par l'équipe et des souvenirs dédicacés. La vente de billets de tombola est un moyen attrayant d'augmenter les fonds.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎀 10 ensembles uniformes de primes
Pour que chaque pom-pom girl brille par sa confiance et sa fierté d'appartenir à une équipe
Location d'un bus aller-retour pour les compétitions régionales
Veiller à ce que l'équipe voyage en toute sécurité et ensemble pour participer aux compétitions
💪 Équipement de musculation
Renforcer la puissance et prévenir les blessures à chaque entraînement
🎥 Boîte à outils vidéo HD
Capturer les routines pour évaluer les performances et garder un souvenir impérissable
🥤 200 paquets d'en-cas sains
Alimenter les longues séances d'entraînement et stimuler le moral de l'équipe
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de pompom girls
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Les équipes de pom-pom girls
🏖️ Nettoyage des berges
Les bénévoles nettoient les plages et organisent des mini-démonstrations de cheerleading. Les dons des participants permettent d'augmenter les fonds de l'équipe et de renforcer l'esprit communautaire.
🍹 Smoothie & Cheer Pop-Up
Les pom-pom girls vendent des smoothies frais lors d'événements estivaux. Les fans font un don par tasse pour soutenir l'équipement de l'équipe et savourer des friandises saines.
📲 #CheerStuntChallenge
Mettez les supporters au défi de poster des cascades d'encouragement, de taguer des amis et de collecter des dons par vidéo afin d'alimenter les ressources de l'équipe.
🌟 Cinéma en plein air et rassemblement de supporters
Profitez d'un film au coucher du soleil avec des routines d'encouragement à la mi-temps. La vente de billets et les concessions permettent de financer les uniformes et les déplacements de l'équipe.
🛍️ Prévente de l'équipement spirituel de l'escouade
Commandez à l'avance des tee-shirts et des accessoires exclusifs pour les pom-pom girls. Chaque achat permet de financer le matériel d'entraînement et de donner aux donateurs une tenue d'équipe prête pour l'été.
🎤 Karaoke Cheers Night
Chantez pour l'équipe ! Les frais d'inscription et les votes du public permettent aux équipes de pom-pom girls de collecter des fonds pour les voyages d'entraînement et de compétition.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 équipes de pom-pom girls gratuites Les équipes d'encouragement idées de collecte de fonds
Meilleures subventions pour équipes de pom-pom girls en 2025
Programme "Le sport, c'est important
Fondation DICK'S Sporting Goods
$1,000â$25,000
soutient les organisations, les écoles et les équipes qui manquent de ressources dans tout le pays afin de permettre aux jeunes de participer à des activités sportives en éliminant les obstacles à l'accès.
Subventions pour le sport chez les jeunes
Tous les enfants jouent
Non spécifié
Ce programme accorde des subventions aux familles dans le besoin pour les jeunes athlètes (de la maternelle à la 12e année) et aux organisations à but non lucratif dans les communautés à faibles revenus qui proposent des sports récréatifs ou scolaires au sein de la communauté.
Demande de financement
Fondation JJ Watt
Non spécifié
soutient les étudiants-athlètes et leurs programmes sportifs.
Programme de base
Fondation NFL
Non spécifié
Soutient des organisations à but non lucratif qui promeuvent le développement des jeunes, la santé et le bien-être, et l'éducation par le biais du sport.
Principales entreprises qui font des dons aux Les équipes d'encouragement en 2025
Walmart
Soutient les organisations locales à but non lucratif par le biais de subventions, de dons de clients et de registres de bienfaisance.
L'esprit d'équipe
Soutient la santé des enfants et les organisations caritatives d'insertion par le biais de partenariats philanthropiques.
Le sport, c'est important
Accorde des subventions aux organisations qui proposent des activités sportives aux jeunes.
USA Cheer
Partenaire de diverses entreprises pour soutenir les organisations de cheerleading.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les équipes de pom-pom girls ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de pom-pom girls ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Notre plateforme reste gratuite grâce aux astuces optionnelles de vos donateurs, qui croient en l'importance de vous aider à garder chaque dollar que vous collectez pour votre mission. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les pom-pom girls peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les équipes de cheerleading peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, qu'il s'agisse de parrainages d'équipes, de billets d'événements ou de dons récurrents, le tout sans payer le moindre frais. Chaque dollar donné aide à soutenir les activités et les objectifs de votre équipe.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les Cheer Squads peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les équipes de pom-pom girls peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour des événements ou des spectacles, et mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quel que soit votre objectif, Zeffy a les outils pour le réaliser.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de pom-pom girls ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de pom-pom girls. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent facturer des frais de traitement ou avoir des coûts cachés, Zeffy s'assure que plus d'argent va directement au soutien de votre équipe, en établissant une confiance avec vos supporters et en éliminant les dépenses inattendues.