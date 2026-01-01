Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les équipes de pom-pom girls ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de pom-pom girls ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Notre plateforme reste gratuite grâce aux astuces optionnelles de vos donateurs, qui croient en l'importance de vous aider à garder chaque dollar que vous collectez pour votre mission. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les pom-pom girls peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les équipes de cheerleading peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, qu'il s'agisse de parrainages d'équipes, de billets d'événements ou de dons récurrents, le tout sans payer le moindre frais. Chaque dollar donné aide à soutenir les activités et les objectifs de votre équipe.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les Cheer Squads peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les équipes de pom-pom girls peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour des événements ou des spectacles, et mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quel que soit votre objectif, Zeffy a les outils pour le réaliser.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de pom-pom girls ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de pom-pom girls. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent facturer des frais de traitement ou avoir des coûts cachés, Zeffy s'assure que plus d'argent va directement au soutien de votre équipe, en établissant une confiance avec vos supporters et en éliminant les dépenses inattendues.