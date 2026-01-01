Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre équipe de pom-pom girls - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes de pom-pom girls, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Cheer Squads

Collecte de fonds gratuite pour les équipes de pom-pom girls

Comment Zeffy aide les équipes de pom-pom girls à collecter des fonds

Les équipes de cheerleaders utilisent Zeffy pour tout financer, de la collecte de fonds pour les uniformes à la boutique de vêtements de l'équipe, sans perdre un seul centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Collecte de fonds pour les uniformes

Collectez des dons pour acheter de nouveaux uniformes, des pompons et du matériel d'échauffement. Un simple formulaire permet aux amis, à la famille et aux anciens élèves de soutenir votre équipe sans frais.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Programme mensuel de soutien spirituel

Créez un flux de financement fiable en invitant les supporters à s'engager à faire des dons mensuels. Les dons récurrents permettent à votre équipe de disposer de ressources pour l'entraînement et les déplacements tout au long de la saison.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Campagne de pair à pair Squad Stars

Permettez à chaque pom-pom girl de rallier son réseau grâce à des pages de collecte de fonds personnelles. La collecte de fonds de pair à pair amplifie votre portée et stimule une compétition amicale.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Vente de billets pour le Cheer Clinic

Organiser un stage de week-end pour les jeunes athlètes en herbe. Vendez des billets en ligne pour simplifier l'inscription, suivre la fréquentation et collecter des fonds pour couvrir les coûts de la compétition.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="store"

Boutique en ligne Squad Swag

Proposez des vêtements, des t-shirts et des accessoires personnalisés aux couleurs de votre équipe. Une boutique en ligne permet aux supporters de faire leurs achats 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de conserver 100 % des recettes.

data-usecase-cta="store"

data-usecase-icon="raffle"

Tombola du rallye

Suscitez l'enthousiasme en organisant une tombola avec des paniers-cadeaux sponsorisés par l'équipe et des souvenirs dédicacés. La vente de billets de tombola est un moyen attrayant d'augmenter les fonds.

data-usecase-cta="tombola"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre équipe de pom-pom girls.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🎀 10 ensembles uniformes de primes

Pour que chaque pom-pom girl brille par sa confiance et sa fierté d'appartenir à une équipe

__wf_reserved_inherit

Location d'un bus aller-retour pour les compétitions régionales

Veiller à ce que l'équipe voyage en toute sécurité et ensemble pour participer aux compétitions

__wf_reserved_inherit

💪 Équipement de musculation

Renforcer la puissance et prévenir les blessures à chaque entraînement

__wf_reserved_inherit

🎥 Boîte à outils vidéo HD

Capturer les routines pour évaluer les performances et garder un souvenir impérissable

__wf_reserved_inherit

🥤 200 paquets d'en-cas sains

Alimenter les longues séances d'entraînement et stimuler le moral de l'équipe

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de pompom girls

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Les équipes de pom-pom girls

🏖️ Nettoyage des berges

Les bénévoles nettoient les plages et organisent des mini-démonstrations de cheerleading. Les dons des participants permettent d'augmenter les fonds de l'équipe et de renforcer l'esprit communautaire.

🍹 Smoothie & Cheer Pop-Up

Les pom-pom girls vendent des smoothies frais lors d'événements estivaux. Les fans font un don par tasse pour soutenir l'équipement de l'équipe et savourer des friandises saines.

📲 #CheerStuntChallenge

Mettez les supporters au défi de poster des cascades d'encouragement, de taguer des amis et de collecter des dons par vidéo afin d'alimenter les ressources de l'équipe.

🌟 Cinéma en plein air et rassemblement de supporters

Profitez d'un film au coucher du soleil avec des routines d'encouragement à la mi-temps. La vente de billets et les concessions permettent de financer les uniformes et les déplacements de l'équipe.

🛍️ Prévente de l'équipement spirituel de l'escouade

Commandez à l'avance des tee-shirts et des accessoires exclusifs pour les pom-pom girls. Chaque achat permet de financer le matériel d'entraînement et de donner aux donateurs une tenue d'équipe prête pour l'été.

🎤 Karaoke Cheers Night

Chantez pour l'équipe ! Les frais d'inscription et les votes du public permettent aux équipes de pom-pom girls de collecter des fonds pour les voyages d'entraînement et de compétition.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 équipes de pom-pom girls gratuites Les équipes d'encouragement idées de collecte de fonds

Tous les articles équipe de pompom girls idées de collecte de fonds

Meilleures subventions pour équipes de pom-pom girls en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre équipe de pom-pom girls. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Programme "Le sport, c'est important

Fondation DICK'S Sporting Goods

$1,000â$25,000

soutient les organisations, les écoles et les équipes qui manquent de ressources dans tout le pays afin de permettre aux jeunes de participer à des activités sportives en éliminant les obstacles à l'accès.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour le sport chez les jeunes

Tous les enfants jouent

Non spécifié

Ce programme accorde des subventions aux familles dans le besoin pour les jeunes athlètes (de la maternelle à la 12e année) et aux organisations à but non lucratif dans les communautés à faibles revenus qui proposent des sports récréatifs ou scolaires au sein de la communauté.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Demande de financement

Fondation JJ Watt

Non spécifié

soutient les étudiants-athlètes et leurs programmes sportifs.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme de base

Fondation NFL

Non spécifié

Soutient des organisations à but non lucratif qui promeuvent le développement des jeunes, la santé et le bien-être, et l'éducation par le biais du sport.

Postuler

En savoir plus équipe de pompom girls subventions

Principales entreprises qui font des dons aux Les équipes d'encouragement en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de supporters ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Soutient les organisations locales à but non lucratif par le biais de subventions, de dons de clients et de registres de bienfaisance.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

L'esprit d'équipe

Soutient la santé des enfants et les organisations caritatives d'insertion par le biais de partenariats philanthropiques.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Le sport, c'est important

Accorde des subventions aux organisations qui proposent des activités sportives aux jeunes.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

USA Cheer

Partenaire de diverses entreprises pour soutenir les organisations de cheerleading.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les équipes de pom-pom girls ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de pom-pom girls ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Notre plateforme reste gratuite grâce aux astuces optionnelles de vos donateurs, qui croient en l'importance de vous aider à garder chaque dollar que vous collectez pour votre mission. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les pom-pom girls peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les équipes de cheerleading peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, qu'il s'agisse de parrainages d'équipes, de billets d'événements ou de dons récurrents, le tout sans payer le moindre frais. Chaque dollar donné aide à soutenir les activités et les objectifs de votre équipe.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les Cheer Squads peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les équipes de pom-pom girls peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour des événements ou des spectacles, et mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quel que soit votre objectif, Zeffy a les outils pour le réaliser.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de pom-pom girls ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de pom-pom girls. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent facturer des frais de traitement ou avoir des coûts cachés, Zeffy s'assure que plus d'argent va directement au soutien de votre équipe, en établissant une confiance avec vos supporters et en éliminant les dépenses inattendues.

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de danse
Équipes de gymnastique
Équipes de volley-ball
Clubs de randonnée
Équipes de rugby
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de crosse
Équipes de lutte
Équipes de natation
Équipes de softball
Équipes d'athlétisme
Équipes de football
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.