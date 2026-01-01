Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de basket ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les équipes de basket-ball ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. Nous ne payons pas de frais grâce aux astuces des donateurs qui apprécient notre mission de garder chaque dollar avec votre équipe. C'est tout ce qu'il y a à faire - pas de piège !

Les équipes de basket-ball peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves ?

Absolument ! Les équipes de basket-ball peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets pour des matchs ou des événements, et mettre en place des contributions récurrentes de soutien général. Toutes les formes de dons restent gratuites avec Zeffy.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de basket-ball peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de basket-ball peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des événements avec des billets pour les matchs, mettez en place des collectes de fonds de pair à pair impliquant vos supporters, ou établissez des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy vous permet de disposer de tous les outils sans aucun frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de basket-ball ?

Zeffy est la meilleure plateforme pour les équipes de basket-ball, car c'est la seule qui soit entièrement gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy permet à chaque dollar que vous collectez d'aller directement à la cause de votre équipe. Cela signifie plus d'argent pour l'équipement, les tournois et les programmes de développement.