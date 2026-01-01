Collecte de fonds sans frais pour les équipes de basket-ball

data-usecase-icon="donation_form"
Fonds d'équipement pour le lancement de la saison
Collectez des fonds pour acheter de nouveaux ballons de basket, des uniformes et du matériel d'entraînement avant le début de la saison. Un simple formulaire de don en ligne permet aux supporters de participer sans frais.
Soutien mensuel du Booster Club
Suscitez l'intérêt des parents et des anciens élèves grâce à un plan de dons récurrents sans tracas qui garantit un financement régulier des déplacements et de l'entretien des courts.
Défi de collecte de fonds par les joueurs
Permettez aux membres de l'équipe de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de lancer des défis à leurs pairs, ce qui est parfait pour stimuler la participation et les contributions totales.
Vente de billets pour les matchs à domicile
Gérez les ventes de billets pour les matchs à domicile, suivez les RSVP et l'attribution des sièges en un seul endroit, ce qui est idéal pour vendre des billets de saison ou des billets pour un seul match.
Boutique Esprit d'équipe
Vendez en ligne des maillots, des casquettes et des équipements de supporters personnalisés afin d'impliquer votre communauté et de générer des revenus 100 % gratuits pour les besoins de l'équipe.
Vente aux enchères silencieuse de souvenirs
Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des maillots et des ballons de basket signés - les supporters peuvent facilement enchérir et les fonds vont directement à l'équipe.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎽 20 ensembles uniformes complets
Ainsi, chaque joueur entre sur le terrain avec fierté et unité
🏀 25 balles de jeu haute performance
Veiller à ce que chaque entraînement reproduise l'intensité d'un match réel
🚌 Voyage aller-retour en bus pour 5 matchs à l'extérieur
Pour que votre équipe puisse participer à des compétitions régionales sans contrainte financière
🏋️♂️ Cliniques de formation professionnelle
Faire appel à des coachs experts pour aiguiser les compétences et renforcer la confiance en soi
🎥 Mise en place d'un live-stream pour les matchs à domicile
Permettre aux familles, aux recruteurs et aux supporters d'applaudir depuis n'importe où
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Équipes de basket-ball
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de basket-ball
🏀 Concours d'été 3 contre 3
Organiser un tournoi de quartier 3x3 avec des frais d'inscription, des parrainages et des stands de concession pour augmenter les fonds et l'esprit de la communauté.
📸 Dunk Selfie Challenge
Les fans postent leurs meilleurs selfies de dunk avec #TeamDunkChallenge, les donateurs votent en faisant un don, ce qui stimule l'engagement et permet de collecter des fonds.
🏖️ Beach Basketball Bash
Des événements organisés sur les plages locales avec des mini jeux, des concours de tir et des ventes de produits dérivés pour collecter des dons.
🎥 Live Scrimmage Stream
Organisez une séance d'entraînement ou un scrimmage en direct avec des incitations à faire des dons, des visites de vestiaires et des questions-réponses avec les supporters.
🏆 Alumni Charity Game
Match entre anciens et stars actuelles avec vente de billets, rencontres VIP et ventes aux enchères à la mi-temps pour financer les programmes de l'équipe.
🎟️ Soirées cinéma au bord des courts
Transformer le terrain en cinéma de plein air pour les soirées cinéma en famille, en vendant des billets, des snacks et des produits dérivés de l'équipe.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 équipes gratuites Équipes de basket-ball idées de collecte de fonds
Meilleures subventions pour Équipes de basket-ball en 2025
Subventions de la Fondation Dallas Mavericks
Fondation Dallas Mavericks
Jusqu'à 10 000
Offre des subventions pour des projets spéciaux tels que les programmes de vacances, le transport et/ou divers projets à court terme.
Éligibilité à la subvention
Le sport, c'est important
$1,000â$25,000
Offre des subventions pour des opportunités de sport organisé pour les jeunes de 18 ans ou moins.
Mini-subventions
NRPA
Jusqu'à 10 000
Des mini-subventions allant jusqu'à 10 000 dollars sont disponibles pour les organisations qui se consacrent à la promotion des filles et/ou des femmes dans le sport. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 25 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Équipes de basket-ball en 2025
DICK'S Sporting Goods
Soutient les ligues et organisations sportives de jeunes, y compris les équipes de basket-ball, par le biais de parrainages, de dons et de subventions.
Walmart
Elle soutient des organisations locales, y compris des équipes sportives, par le biais de subventions et de son programme "Spark Good".
Fondation NBA
Finance des organisations à but non lucratif qui se consacrent à l'émancipation économique des jeunes Noirs, ce qui peut inclure des initiatives axées sur le basket-ball.
Nike
soutient les organisations sportives pour les jeunes et les programmes sportifs communautaires par le biais d'initiatives telles que le "Nike Community Impact Fund" (Fonds d'impact communautaire de Nike).
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de basket ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les équipes de basket-ball ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. Nous ne payons pas de frais grâce aux astuces des donateurs qui apprécient notre mission de garder chaque dollar avec votre équipe. C'est tout ce qu'il y a à faire - pas de piège !
Les équipes de basket-ball peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves ?
Absolument ! Les équipes de basket-ball peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets pour des matchs ou des événements, et mettre en place des contributions récurrentes de soutien général. Toutes les formes de dons restent gratuites avec Zeffy.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de basket-ball peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de basket-ball peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des événements avec des billets pour les matchs, mettez en place des collectes de fonds de pair à pair impliquant vos supporters, ou établissez des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy vous permet de disposer de tous les outils sans aucun frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de basket-ball ?
Zeffy est la meilleure plateforme pour les équipes de basket-ball, car c'est la seule qui soit entièrement gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy permet à chaque dollar que vous collectez d'aller directement à la cause de votre équipe. Cela signifie plus d'argent pour l'équipement, les tournois et les programmes de développement.