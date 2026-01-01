Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre équipe de basket-ball - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes de basket-ball, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Basketball Teams

Collecte de fonds sans frais pour les équipes de basket-ball

Comment Zeffy aide les équipes de basket à collecter des fonds

Les équipes de basket-ball utilisent Zeffy pour tout financer, du fonds d'équipement pour le lancement de la saison aux ventes aux enchères de maillots signés, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Fonds d'équipement pour le lancement de la saison

Collectez des fonds pour acheter de nouveaux ballons de basket, des uniformes et du matériel d'entraînement avant le début de la saison. Un simple formulaire de don en ligne permet aux supporters de participer sans frais.

Soutien mensuel du Booster Club

Suscitez l'intérêt des parents et des anciens élèves grâce à un plan de dons récurrents sans tracas qui garantit un financement régulier des déplacements et de l'entretien des courts.

Défi de collecte de fonds par les joueurs

Permettez aux membres de l'équipe de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de lancer des défis à leurs pairs, ce qui est parfait pour stimuler la participation et les contributions totales.

Vente de billets pour les matchs à domicile

Gérez les ventes de billets pour les matchs à domicile, suivez les RSVP et l'attribution des sièges en un seul endroit, ce qui est idéal pour vendre des billets de saison ou des billets pour un seul match.

Boutique Esprit d'équipe

Vendez en ligne des maillots, des casquettes et des équipements de supporters personnalisés afin d'impliquer votre communauté et de générer des revenus 100 % gratuits pour les besoins de l'équipe.

Vente aux enchères silencieuse de souvenirs

Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des maillots et des ballons de basket signés - les supporters peuvent facilement enchérir et les fonds vont directement à l'équipe.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars récoltée par votre équipe de basket-ball.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎽 20 ensembles uniformes complets

Ainsi, chaque joueur entre sur le terrain avec fierté et unité

🏀 25 balles de jeu haute performance

Veiller à ce que chaque entraînement reproduise l'intensité d'un match réel

🚌 Voyage aller-retour en bus pour 5 matchs à l'extérieur

Pour que votre équipe puisse participer à des compétitions régionales sans contrainte financière

🏋️‍♂️ Cliniques de formation professionnelle

Faire appel à des coachs experts pour aiguiser les compétences et renforcer la confiance en soi

🎥 Mise en place d'un live-stream pour les matchs à domicile

Permettre aux familles, aux recruteurs et aux supporters d'applaudir depuis n'importe où

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Équipes de basket-ball

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de basket-ball

🏀 Concours d'été 3 contre 3

Organiser un tournoi de quartier 3x3 avec des frais d'inscription, des parrainages et des stands de concession pour augmenter les fonds et l'esprit de la communauté.

📸 Dunk Selfie Challenge

Les fans postent leurs meilleurs selfies de dunk avec #TeamDunkChallenge, les donateurs votent en faisant un don, ce qui stimule l'engagement et permet de collecter des fonds.

🏖️ Beach Basketball Bash

Des événements organisés sur les plages locales avec des mini jeux, des concours de tir et des ventes de produits dérivés pour collecter des dons.

🎥 Live Scrimmage Stream

Organisez une séance d'entraînement ou un scrimmage en direct avec des incitations à faire des dons, des visites de vestiaires et des questions-réponses avec les supporters.

🏆 Alumni Charity Game

Match entre anciens et stars actuelles avec vente de billets, rencontres VIP et ventes aux enchères à la mi-temps pour financer les programmes de l'équipe.

🎟️ Soirées cinéma au bord des courts

Transformer le terrain en cinéma de plein air pour les soirées cinéma en famille, en vendant des billets, des snacks et des produits dérivés de l'équipe.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 équipes gratuites Équipes de basket-ball idées de collecte de fonds

Tous les articles équipe de basket-ball idées de collecte de fonds

Meilleures subventions pour Équipes de basket-ball en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre équipe de basket-ball. Ces options sont un excellent point de départ.

Subventions de la Fondation Dallas Mavericks

Fondation Dallas Mavericks

Jusqu'à 10 000

Offre des subventions pour des projets spéciaux tels que les programmes de vacances, le transport et/ou divers projets à court terme.

Postuler

Éligibilité à la subvention

Le sport, c'est important

$1,000â$25,000

Offre des subventions pour des opportunités de sport organisé pour les jeunes de 18 ans ou moins.

Postuler

Mini-subventions

NRPA

Jusqu'à 10 000

Des mini-subventions allant jusqu'à 10 000 dollars sont disponibles pour les organisations qui se consacrent à la promotion des filles et/ou des femmes dans le sport. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 25 juillet 2025.

Postuler

Postuler

Trouver plus équipe de basket-ball subventions

Principales entreprises qui font des dons à Équipes de basket-ball en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de basket-ball ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

DICK'S Sporting Goods

Soutient les ligues et organisations sportives de jeunes, y compris les équipes de basket-ball, par le biais de parrainages, de dons et de subventions.

Prendre contact

Walmart

Elle soutient des organisations locales, y compris des équipes sportives, par le biais de subventions et de son programme "Spark Good".

Prendre contact

Fondation NBA

Finance des organisations à but non lucratif qui se consacrent à l'émancipation économique des jeunes Noirs, ce qui peut inclure des initiatives axées sur le basket-ball.

Prendre contact

Nike

soutient les organisations sportives pour les jeunes et les programmes sportifs communautaires par le biais d'initiatives telles que le "Nike Community Impact Fund" (Fonds d'impact communautaire de Nike).

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de basket ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les équipes de basket-ball ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. Nous ne payons pas de frais grâce aux astuces des donateurs qui apprécient notre mission de garder chaque dollar avec votre équipe. C'est tout ce qu'il y a à faire - pas de piège !

Les équipes de basket-ball peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves ?

Absolument ! Les équipes de basket-ball peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets pour des matchs ou des événements, et mettre en place des contributions récurrentes de soutien général. Toutes les formes de dons restent gratuites avec Zeffy.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de basket-ball peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de basket-ball peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des événements avec des billets pour les matchs, mettez en place des collectes de fonds de pair à pair impliquant vos supporters, ou établissez des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy vous permet de disposer de tous les outils sans aucun frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de basket-ball ?

Zeffy est la meilleure plateforme pour les équipes de basket-ball, car c'est la seule qui soit entièrement gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy permet à chaque dollar que vous collectez d'aller directement à la cause de votre équipe. Cela signifie plus d'argent pour l'équipement, les tournois et les programmes de développement.

