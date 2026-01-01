data-usecase-icon="donation_form"
La collecte d'équipement Spike It Forward
Lancez une campagne de dons gratuits pour acheter de nouveaux filets, ballons et uniformes, afin que votre équipe soit équipée et prête à concourir sans avoir à se soucier des frais de plateforme.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Club des supporters mensuels de Serve Squad
Créez un flux de financement fiable en invitant les fans à faire un petit don mensuel en échange de mises à jour exclusives sur l'équipe et d'un accès aux coulisses.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Défi "Peer-to-Peer" de Team Takeover
Permettez à chaque joueur de créer sa propre page de collecte de fonds et de rassembler ses amis, sa famille et ses camarades de classe dans une compétition amicale pour voir qui peut collecter le plus d'argent pour les frais de voyage et de tournoi.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Tournoi de plage Summer Slam
Vendez des billets en ligne pour organiser un tournoi de volley-ball de plage convivial pour les spectateurs - enregistrez les inscriptions, collectez les informations sur les participants et gérez les paiements en un seul endroit.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="raffle"
Soirée de tombola "Court Craze
Collectez des fonds supplémentaires en vendant des billets de tombola pour des maillots dédicacés, des cartes-cadeaux et des articles de l'équipe lors de votre banquet de fin de saison ou de votre soirée d'appréciation des supporters.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="store"
Spirit Gear Fan Shop
Ouvrez une boutique en ligne pour vendre des maillots, des chemises, des casquettes et des bouteilles d'eau de votre marque - 100 % des recettes vont directement à l'équipe grâce à l'absence de frais de plateforme.
data-usecase-cta="store"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏐 50 ballons de volley-ball haute performance
Veillez à ce que chaque entraînement se déroule sans accroc grâce à des ballons durables et prêts pour le jeu.
🎽 25 nouveaux uniformes d'équipe
Renforcer l'unité et la confiance de l'équipe avec des maillots frais et personnalisés
🚌 Voyage subventionné pour 5 tournois régionaux
Permettre aux athlètes de participer à des compétitions de haut niveau sans contraintes financières
🥗 100 repas d'équipe nutritifs
Des repas équilibrés avant les matches clés pour des performances optimales
🏟 50 heures supplémentaires de location de courts
Proposer davantage de séances d'acquisition de compétences sur des surfaces adéquates pour un jeu plus sûr
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de volley-ball
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de volley-ball
🏐 Beachside Spike Festival
Tournoi communautaire de beach-volley avec entrée payante, musique, stands de nourriture et tombolas pour augmenter les fonds et l'esprit d'équipe.
🌐 Spike-A-Thon virtuel
Les joueurs retransmettent en direct les défis de spike, recueillent des promesses de dons par spike et invitent les fans à faire des dons lorsqu'ils atteignent leurs objectifs.
🎫 Soirée d'été Spike & Sip
Soirée sociale avec démonstrations de volley-ball, boissons estivales et vente aux enchères silencieuse - idéal pour le réseautage et la collecte de fonds en équipe.
🥤 Courtside Cooldown Stand
Station popsicle et boisson sportive pop-up sur les courts locaux ; les friandises vendues permettent de financer les nouveaux équipements et les déplacements de l'équipe.
📸 Spike Selfie Showdown
Les fans postent des selfies de volley-ball en utilisant le hashtag de la campagne ; chaque partage déclenche des dons de sponsors et sensibilise l'équipe.
🎨 Court Canvas Auction
Invitez des artistes locaux à peindre des toiles sur le thème du volley-ball ; vendez aux enchères des œuvres d'art et des gravures pour financer la modernisation des installations.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit Équipes de volley-ball idées de collecte de fonds
Meilleures subventions pour Équipes de volley-ball en 2025
Subvention pour le programme sportif communautaire
Ville d'Orlando
Variable
Ce programme soutient des programmes communautaires, notamment des équipes de volley-ball à but non lucratif, visant à promouvoir le sport chez les jeunes et des activités saines. Les candidatures doivent être déposées le dernier vendredi de septembre.
Subvention de la Fondation du Club Olympique pour les sports de la jeunesse
La Fondation du Club Olympique
Jusqu'à 25 000
Soutient les programmes sportifs organisés pour les jeunes, y compris le volley-ball, avec une priorité pour les jeunes à risque. Le calendrier des subventions pour 2025 est disponible.
Subventions pour le sport chez les jeunes
Tous les enfants jouent
Variable, généralement petit ou moyen financement
Financement de sports pour les jeunes, y compris le volley-ball, pour les familles et les organisations à faibles revenus. Les subventions sont accordées en fonction des besoins et selon le principe du "premier arrivé, premier servi".
Principales entreprises qui font des dons à Équipes de volley-ball en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes communautaires dans le cadre de son initiative Spark Good.
DICK'S Sporting Goods
Soutient les ligues et les équipes par le biais de parrainages et de dons.
Meijer
Soutient les programmes sportifs, y compris les sports pour les jeunes.
Asics
Soutient les organisations sportives pour les jeunes en leur fournissant des équipements sportifs et en les parrainant.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de volley-ball ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de volley-ball ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les équipes comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les équipes de volley-ball peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les frais d'inscription aux tournois ?
Absolument ! Les équipes de volley-ball peuvent utiliser Zeffy pour collecter les frais d'inscription aux tournois, vendre des billets d'entrée aux événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté sert directement à soutenir les objectifs et les activités de votre équipe.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de volley-ball peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de volley-ball peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les joueurs et les familles se réunissent, vendez des billets pour votre prochain match ou tournoi, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de volley-ball ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de volley-ball. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement au financement des activités de l'équipe, de l'équipement et des tournois - exactement là où il faut.