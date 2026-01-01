Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de volley-ball ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de volley-ball ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les équipes comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les équipes de volley-ball peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les frais d'inscription aux tournois ?

Absolument ! Les équipes de volley-ball peuvent utiliser Zeffy pour collecter les frais d'inscription aux tournois, vendre des billets d'entrée aux événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté sert directement à soutenir les objectifs et les activités de votre équipe.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de volley-ball peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de volley-ball peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les joueurs et les familles se réunissent, vendez des billets pour votre prochain match ou tournoi, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de volley-ball ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de volley-ball. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement au financement des activités de l'équipe, de l'équipement et des tournois - exactement là où il faut.