Texte du bouton

Gardez 100% des dons de votre équipe de volley-ball - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes de volley-ball, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Volleyball Teams

Collecte de fonds sans frais pour les équipes de volley-ball

Comment Zeffy aide les équipes de volley-ball à collecter des fonds

Les équipes de volley-ball utilisent Zeffy pour tout financer, des collectes d'équipement aux boutiques d'articles de sport, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

La collecte d'équipement Spike It Forward

Lancez une campagne de dons gratuits pour acheter de nouveaux filets, ballons et uniformes, afin que votre équipe soit équipée et prête à concourir sans avoir à se soucier des frais de plateforme.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Club des supporters mensuels de Serve Squad

Créez un flux de financement fiable en invitant les fans à faire un petit don mensuel en échange de mises à jour exclusives sur l'équipe et d'un accès aux coulisses.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Défi "Peer-to-Peer" de Team Takeover

Permettez à chaque joueur de créer sa propre page de collecte de fonds et de rassembler ses amis, sa famille et ses camarades de classe dans une compétition amicale pour voir qui peut collecter le plus d'argent pour les frais de voyage et de tournoi.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Tournoi de plage Summer Slam

Vendez des billets en ligne pour organiser un tournoi de volley-ball de plage convivial pour les spectateurs - enregistrez les inscriptions, collectez les informations sur les participants et gérez les paiements en un seul endroit.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="raffle"

Soirée de tombola "Court Craze

Collectez des fonds supplémentaires en vendant des billets de tombola pour des maillots dédicacés, des cartes-cadeaux et des articles de l'équipe lors de votre banquet de fin de saison ou de votre soirée d'appréciation des supporters.

data-usecase-cta="tombola"

data-usecase-icon="store"

Spirit Gear Fan Shop

Ouvrez une boutique en ligne pour vendre des maillots, des chemises, des casquettes et des bouteilles d'eau de votre marque - 100 % des recettes vont directement à l'équipe grâce à l'absence de frais de plateforme.

data-usecase-cta="store"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque 50 000 dollars collectés par votre équipe de volley-ball.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🏐 50 ballons de volley-ball haute performance

Veillez à ce que chaque entraînement se déroule sans accroc grâce à des ballons durables et prêts pour le jeu.

__wf_reserved_inherit

🎽 25 nouveaux uniformes d'équipe

Renforcer l'unité et la confiance de l'équipe avec des maillots frais et personnalisés

__wf_reserved_inherit

🚌 Voyage subventionné pour 5 tournois régionaux

Permettre aux athlètes de participer à des compétitions de haut niveau sans contraintes financières

__wf_reserved_inherit

🥗 100 repas d'équipe nutritifs

Des repas équilibrés avant les matches clés pour des performances optimales

__wf_reserved_inherit

🏟 50 heures supplémentaires de location de courts

Proposer davantage de séances d'acquisition de compétences sur des surfaces adéquates pour un jeu plus sûr

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de volley-ball

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de volley-ball

🏐 Beachside Spike Festival

Tournoi communautaire de beach-volley avec entrée payante, musique, stands de nourriture et tombolas pour augmenter les fonds et l'esprit d'équipe.

🌐 Spike-A-Thon virtuel

Les joueurs retransmettent en direct les défis de spike, recueillent des promesses de dons par spike et invitent les fans à faire des dons lorsqu'ils atteignent leurs objectifs.

🎫 Soirée d'été Spike & Sip

Soirée sociale avec démonstrations de volley-ball, boissons estivales et vente aux enchères silencieuse - idéal pour le réseautage et la collecte de fonds en équipe.

🥤 Courtside Cooldown Stand

Station popsicle et boisson sportive pop-up sur les courts locaux ; les friandises vendues permettent de financer les nouveaux équipements et les déplacements de l'équipe.

📸 Spike Selfie Showdown

Les fans postent des selfies de volley-ball en utilisant le hashtag de la campagne ; chaque partage déclenche des dons de sponsors et sensibilise l'équipe.

🎨 Court Canvas Auction

Invitez des artistes locaux à peindre des toiles sur le thème du volley-ball ; vendez aux enchères des œuvres d'art et des gravures pour financer la modernisation des installations.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Équipes de volley-ball idées de collecte de fonds

Tous les articles équipe de volley-ball idées de collecte de fonds

Meilleures subventions pour Équipes de volley-ball en 2025

Débloquez des fonds grâce aux meilleures subventions adaptées à votre équipe de volley-ball. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subvention pour le programme sportif communautaire

Ville d'Orlando

Variable

Ce programme soutient des programmes communautaires, notamment des équipes de volley-ball à but non lucratif, visant à promouvoir le sport chez les jeunes et des activités saines. Les candidatures doivent être déposées le dernier vendredi de septembre.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subvention de la Fondation du Club Olympique pour les sports de la jeunesse

La Fondation du Club Olympique

Jusqu'à 25 000

Soutient les programmes sportifs organisés pour les jeunes, y compris le volley-ball, avec une priorité pour les jeunes à risque. Le calendrier des subventions pour 2025 est disponible.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour le sport chez les jeunes

Tous les enfants jouent

Variable, généralement petit ou moyen financement

Financement de sports pour les jeunes, y compris le volley-ball, pour les familles et les organisations à faibles revenus. Les subventions sont accordées en fonction des besoins et selon le principe du "premier arrivé, premier servi".

Postuler

En savoir plus équipe de volley-ball subventions

Principales entreprises qui font des dons à Équipes de volley-ball en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de volley-ball ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes communautaires dans le cadre de son initiative Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

DICK'S Sporting Goods

Soutient les ligues et les équipes par le biais de parrainages et de dons.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Meijer

Soutient les programmes sportifs, y compris les sports pour les jeunes.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Asics

Soutient les organisations sportives pour les jeunes en leur fournissant des équipements sportifs et en les parrainant.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de volley-ball ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de volley-ball ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les équipes comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les équipes de volley-ball peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les frais d'inscription aux tournois ?

Absolument ! Les équipes de volley-ball peuvent utiliser Zeffy pour collecter les frais d'inscription aux tournois, vendre des billets d'entrée aux événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté sert directement à soutenir les objectifs et les activités de votre équipe.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de volley-ball peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de volley-ball peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les joueurs et les familles se réunissent, vendez des billets pour votre prochain match ou tournoi, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de volley-ball ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de volley-ball. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement au financement des activités de l'équipe, de l'équipement et des tournois - exactement là où il faut.

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de danse
Équipes de gymnastique
Clubs de randonnée
Équipes de rugby
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de crosse
Équipes de lutte
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes de softball
Équipes d'athlétisme
Équipes de football
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.