Conservez 100 % des dons de votre équipe de hockey sur gazon - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes de hockey sur gazon, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Field Hockey Teams

Collecte de fonds sans frais pour les équipes de hockey sur gazon

Comment Zeffy aide les équipes de hockey sur gazon à collecter des fonds

Les équipes de hockey sur gazon utilisent Zeffy pour tout financer, depuis les dons pour le lancement de la saison jusqu'à l'adhésion au club des étoiles, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Campagne de dons pour le lancement de la saison

Lancez un formulaire de don gratuit pour couvrir les nouveaux bâtons, les balles et les frais de déplacement pour la saison. Les parents et les anciens élèves peuvent facilement contribuer en ligne et suivre l'évolution de la collecte de fonds.

Collecte de fonds de pair à pair dans le cadre du Captain's Challenge

Permettez à chaque joueur de créer sa propre page de collecte de fonds et mettez vos amis et votre famille au défi de soutenir l'équipe. Le partage d'égal à égal multiplie votre portée et stimule une compétition amicale.

Vente de billets pour les tournois à domicile

Vendez des billets en ligne pour votre tournoi annuel à domicile ou vos matchs de championnat, gérez les RSVP et recueillez les informations sur les participants, le tout sans frais. Transformez les spectateurs en supporters grâce à un système de paiement simplifié.

Boutique de vêtements et d'accessoires pour supporters

Ouvrez une boutique en ligne de maillots, de sweats à capuche et d'écharpes de marque pour que les supporters puissent montrer leur fierté d'appartenir à une équipe. Conservez 100 % des recettes et automatisez l'exécution des commandes sans frais cachés.

Tombola 50/50 à la mi-temps

Stimulez l'engagement lors des matchs à domicile en vendant des billets de tombola 50/50 en ligne et en personne. Les supporters peuvent acheter des billets à l'avance ou sur place, et les gagnants sont tirés au sort à la mi-temps.

Club des membres All-Star

Créez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant des contenus exclusifs, des rencontres et des réductions sur les équipements. Encouragez les soutiens récurrents et approfondissez les liens avec la communauté grâce à des dons mensuels sans frais.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre équipe de hockey sur gazon.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏑 50 nouveaux bâtonnets de haute qualité

Pour que chaque joueur puisse s'entraîner avec du matériel fiable et de qualité professionnelle

👟 50 paires de crampons de performance

Assurer la sécurité de la traction et la confiance sur le terrain

🚌 Un voyage pour un tournoi hors de l'État

Permettre à l'équipe de participer à des compétitions de plus haut niveau et de vivre une expérience de camaraderie

🏋️ 10 ateliers de musculation et de conditionnement

Renforcer la condition physique des joueurs, réduire les blessures et améliorer les performances

🎓 5 bourses d'études pour athlètes complets

Veiller à ce que les joueurs dévoués puissent participer indépendamment de leur situation financière

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de hockey sur gazon

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Équipes de hockey sur gazon

🏑 Le défi des tours de passe-passe de l'été

Filmez et partagez vos plus beaux coups de bâton. Des amis parrainent chaque tour pour collecter des fonds et répandre la fierté de l'équipe en ligne.

📸 Concours photo NetShot

Les fans soumettent leurs meilleures photos d'action de hockey en échange d'un droit de participation. La communauté vote avec des dons et les gagnants reçoivent des prix.

🏃‍♀️ Course d'été Stick5K

Les supporters s'engagent par kilomètre alors que les participants courent un 5 km en portant une crosse de hockey. Stimulez la forme physique, le plaisir et le financement.

🌭 Stick & Sausage Fest BBQ

Organisez un barbecue estival avec des démonstrations de hockey sur gazon, des hot-dogs, des tirages au sort et la vente de billets. C'est un excellent moyen de susciter l'engagement et le financement au niveau local.

🎬 Soirée cinéma sous les étoiles

Soirée de cinéma sportif en plein air sur le gazon avec des concessions, des pots de donation et une démonstration d'habileté au hockey à la mi-temps pour attirer le soutien de la communauté.

🏖️ Beach Hockey Cleanup Clinic

Combinez le nettoyage d'une plage avec une clinique de hockey improvisée. Les participants paient un petit montant pour la location d'équipement et les rafraîchissements.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 équipes gratuites Équipes de hockey sur gazon idées de collecte de fonds

Tous les articles équipe de hockey sur gazon idées de collecte de fonds

Principales subventions pour équipes de hockey sur gazon en 2025

Débloquez des fonds grâce aux meilleures subventions adaptées à votre équipe de hockey sur gazon. Ces options constituent un excellent point de départ.

Programme de subvention Tom Harris Boys Play pour le hockey sur gazon

Hockey sur gazon aux États-Unis

Jusqu'à 4 000 $ par bénéficiaire (20 000 $ au total)

soutient la création de "Boys Field Hockey Hot Spots" durables à travers les États-Unis, les candidatures devant être déposées au plus tard le 15 août 2025.

Postuler

Subvention Bessant Grow the Game

Hockey sur gazon aux États-Unis

Jusqu'à 10 000 dollars par candidat (50 000 dollars attribués en 2026)

soutient les leaders dans la création d'opportunités et d'écosystèmes durables pour le hockey sur gazon, avec la fenêtre de candidature pour 2026 du 5 janvier au 15 mars 2026.

Postuler

Subventions de la Fondation USA Hockey

Fondation USA Hockey

Non spécifié

Elle soutient les programmes de hockey, les demandes devant être déposées chaque année avant le 1er juin.

Postuler

Subventions pour le sport chez les jeunes

Tous les enfants jouent

Non spécifié

Fournit des subventions organisationnelles aux organisations à but non lucratif pour soutenir le sport chez les jeunes.

Postuler

En savoir plus équipe de hockey sur gazon subventions

Principales entreprises qui font des dons à équipes de hockey sur gazon en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de hockey sur gazon ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

Walmart

Soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte et de registres.

Prendre contact

Bons sports

Fournit des équipements, des vêtements et des chaussures aux enfants des communautés les plus démunies pour leur permettre de faire du sport.

Prendre contact

DICK'S Sporting Goods

Soutient les organisations sportives, les ligues et les athlètes de la jeunesse par le biais de parrainages, de dons et de subventions.

Prendre contact

Longstreth

Sponsorise les joueurs et les équipes de hockey sur gazon par le biais d'un programme d'ambassadeurs.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de hockey sur gazon ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de hockey sur gazon ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les équipes comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les équipes de hockey sur gazon peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des membres ?

Absolument ! Les équipes de hockey sur gazon peuvent utiliser Zeffy pour collecter des cotisations, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents comme des parrainages d'équipe, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar versé par vos membres sert directement à soutenir votre équipe.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de hockey sur gazon peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Lancez des collectes de fonds de pair à pair où les joueurs et les parents collectent des fonds ensemble, vendez des billets pour votre prochain tournoi, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur gazon ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de hockey sur gazon. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à votre équipe pour des choses comme l'équipement, les voyages et les frais de tournoi - exactement là où il faut.

Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

