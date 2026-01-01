data-usecase-icon="event"
Carte d'abonnement de saison
Rallier les supporters pour qu'ils achètent à l'avance des billets de saison, ce qui garantit des tribunes pleines et un financement prévisible pour les opérations de l'équipe.
Boutique de produits dérivés de l'esprit d'équipe
Proposez des maillots, des casquettes et des équipements pour les supporters en ligne afin que ces derniers puissent montrer leur fierté et financer directement les besoins de l'équipe, le tout sans frais.
Adhésion au Boosters Club
Créez des niveaux d'adhésion pour les fans, avec des avantages exclusifs tels que des rencontres et un accès aux coulisses, afin de susciter un engagement constant de la part des supporters.
Défi aux joueurs
Permettez à chaque joueur de collecter des fonds auprès de son réseau, en transformant chaque fan en collecteur de fonds et en augmentant le financement global de l'équipe.
Tombola Touchdown Extravaganza
Vendez des billets de tombola pour des souvenirs dédicacés ou des expériences vécues le jour du match, en transformant l'excitation des supporters en une opportunité de collecte de fonds convaincante.
Renforcement du Fonds général
Créez une page de dons en ligne facile à utiliser pour des dons uniques destinés à couvrir l'équipement, les frais de déplacement et la modernisation des installations - 100 % des dons sont directement versés à l'équipe.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏈 Nouvelles améliorations des casques
Un casque plus sûr pour chaque joueur, réduisant le risque de blessure
👕 Maillots pour 50 athlètes
Renforcer l'unité et la fierté de l'équipe avec des vêtements neufs et assortis
🚐 Transport pour les matchs à l'extérieur
S'assurer que chaque joueur arrive à temps au grand match
🏟️ Entretien du terrain d'entraînement
Des lignes fraîches et un gazon de qualité pour une saison plus sûre et plus nette
📚 Bourses d'études pour 5 joueurs
Couvrir les frais de tournoi pour que les talents brillent sur le terrain et en dehors.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de football
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Équipes de football
🏟️ Scrimmage d'été
Organisez un match de pré-saison avec des billets, des activités pour les familles, des concessions et des rencontres avec les membres de l'équipe - stimulez l'engagement des fans tout en finançant les opérations de l'équipe.
🎽 Kickoff 5K Fun Run (course à pied)
Organisez une course de charité autour du stade le matin, avec des maillots d'équipe, des médailles pour les finisseurs et des stands de sponsors - les droits d'entrée servent à financer les programmes de football pour les jeunes.
📸 Journée de la photo de joueur
Offrez aux fans des séances de photos et des tirages signés avec les joueurs sur le terrain d'entraînement - gagnez des dons grâce aux offres groupées et à la vente de tirages.
📱 Défi d'encouragement virtuel
Les fans postent quotidiennement des vidéos d'encouragement de l'équipe sur les médias sociaux - les sponsors locaux s'engagent à faire des dons par message, ce qui stimule l'engagement en ligne et permet de collecter des fonds.
🛍️ Spirit Car Wash
Les joueurs de l'équipe lavent des voitures en tenue complète sur un terrain communautaire - les conducteurs font un don par lavage, ce qui accroît la visibilité et soutient l'entraînement hors saison.
🍦 Ice Cream Social
Associez-vous aux marchands de glace locaux pour organiser une rencontre dans le parc - une partie des recettes et des pots sur place permet de financer les maillots, l'équipement et la sensibilisation de la communauté.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 équipes gratuites Équipes de football idées de collecte de fonds
Meilleures subventions pour équipes de football en 2025
Bourse d'automne
Football américain
Non spécifié
La demande de bourse d'automne sera disponible le 9 juillet 2025 et devra être déposée avant le 3 septembre 2025.
Mini-subventions / Subventions standard
Association nationale des parcs et loisirs (NRPA)
Jusqu'à 10 000 $ (mini), jusqu'à 75 000 $ (standard)
Date limite pour les mini-subventions : 25 juillet 2025 ; date limite pour les subventions standard : 1er août 2025.
Subventions pour le sport chez les jeunes
Commission pour l'engagement des jeunes dans les activités de plein air en Caroline du Nord
Jusqu'à 5 000 $ (voyage), jusqu'à 25 000 $ (accueil)
Financement d'équipes et d'événements sportifs non professionnels pour les jeunes, à partir du 1er juillet 2025.
Appel à projets 2025
Fondation de l'UEFA pour l'enfance
Non spécifié
Accueille les propositions d'organisations œuvrant à l'amélioration de la vie des enfants, ouvert en juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à équipes de football en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes d'encouragement et de demandes d'espace dans le cadre de son initiative Spark Good.
DICK'S Sporting Goods
Elle fournit des fonds et des subventions aux organisations sportives pour la jeunesse par le biais de son programme "Sports Matter" et examine chaque mois les demandes de parrainage et de dons.
Fondation NFL
Elle se consacre à l'amélioration de la vie des personnes impliquées dans le football, en soutenant le football des jeunes, la santé, la sécurité et les initiatives communautaires par le biais de divers programmes de subventions.
Bons sports
Fournit des équipements, des vêtements et des chaussures aux enfants dans le besoin afin de les aider à participer à des activités sportives et physiques.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de football ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de football ! Nous ne facturons pas de frais de plateforme, ni de frais de traitement, et il n'y a pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission, à savoir aider les équipes de football à conserver chaque dollar collecté. C'est tout ce qu'il y a à savoir, il n'y a pas de piège !
Les équipes de football peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les équipes de football peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons, tels que les cotisations des membres, la vente de billets d'événements, et mettre en place des dons récurrents - le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar que vous recevez soutient les objectifs et les besoins de votre équipe.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de football peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de football peuvent organiser un large éventail de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les membres de l'équipe et les supporters peuvent collecter de l'argent ensemble, vendez des billets pour les matchs ou les événements, et mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos besoins de financement, Zeffy est votre partenaire.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de football ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de football. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous nous assurons que chaque dollar collecté est reversé à l'équipe. Cela signifie plus de fonds pour les uniformes, l'équipement et les dépenses liées aux matchs - exactement là où il faut.