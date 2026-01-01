Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Équipes de football

🏟️ Scrimmage d'été

Organisez un match de pré-saison avec des billets, des activités pour les familles, des concessions et des rencontres avec les membres de l'équipe - stimulez l'engagement des fans tout en finançant les opérations de l'équipe.

‍

🎽 Kickoff 5K Fun Run (course à pied)

Organisez une course de charité autour du stade le matin, avec des maillots d'équipe, des médailles pour les finisseurs et des stands de sponsors - les droits d'entrée servent à financer les programmes de football pour les jeunes.

‍

📸 Journée de la photo de joueur

Offrez aux fans des séances de photos et des tirages signés avec les joueurs sur le terrain d'entraînement - gagnez des dons grâce aux offres groupées et à la vente de tirages.

‍

📱 Défi d'encouragement virtuel

Les fans postent quotidiennement des vidéos d'encouragement de l'équipe sur les médias sociaux - les sponsors locaux s'engagent à faire des dons par message, ce qui stimule l'engagement en ligne et permet de collecter des fonds.

‍

🛍️ Spirit Car Wash

Les joueurs de l'équipe lavent des voitures en tenue complète sur un terrain communautaire - les conducteurs font un don par lavage, ce qui accroît la visibilité et soutient l'entraînement hors saison.

‍

🍦 Ice Cream Social

Associez-vous aux marchands de glace locaux pour organiser une rencontre dans le parc - une partie des recettes et des pots sur place permet de financer les maillots, l'équipement et la sensibilisation de la communauté.

‍