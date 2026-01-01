Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre équipe de football - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes de football, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Soccer Teams

Collecte de fonds sans frais pour les équipes de football

Comment Zeffy aide les équipes de football à collecter des fonds

Les équipes de football utilisent Zeffy pour tout financer, du fonds de voyage pour les matchs à l'extérieur à la tombola de maillots signés, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Fonds de voyage pour les matches à l'extérieur (Kickoff)

Collectez des contributions uniques pour couvrir les frais de voyage, d'hébergement et de tournoi pour les matchs à l'extérieur grâce à un formulaire de don facile et personnalisable.

Ouvrir un magasin Club Spirit

Vendez des maillots, des écharpes et des articles d'équipe personnalisés en ligne, sans frais, afin que les supporters puissent s'équiper et renforcer la fierté du club.

Club de membres "Parrainez un joueur

Mettez en place des niveaux de parrainage mensuels pour que les fans puissent soutenir le développement des joueurs et obtenir des mises à jour exclusives, des photos et des cadeaux.

Week-end de tournoi de football communautaire

Vendez des billets pour le tournoi organisé par votre club, gérez les RSVP et les concessions, et faites participer les fans locaux à un week-end de football.

Défi de collecte de fonds par les pairs de la famille et des amis

Permettre aux joueurs et aux parents de créer des pages personnelles, de partager leurs objectifs et de rallier leurs réseaux pour financer des matchs à l'extérieur ou des équipements.

Extravagance de la tombola des maillots signés

Suscitez l'enthousiasme en organisant un tirage au sort de maillots d'équipe et de souvenirs dédicacés - vendez les billets en ligne et informez automatiquement les gagnants.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectée par votre équipe de football.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

👕 25 jeux de maillots et de shorts personnalisés

Ainsi, chaque joueur entre sur le terrain avec confiance et fierté d'appartenance à l'équipe

🚍 Bus aller-retour pour les matchs à l'extérieur

Assurer un transport sûr et fiable pour chaque match, proche ou lointain

🥅 Deux nouveaux systèmes de buts portables

Créer un environnement de formation professionnel et sûr pour chaque pratique

🎓 Cinq cliniques de coaching professionnel

Offrir à nos athlètes des conseils d'experts pour aiguiser leurs compétences

🥤 Stations d'hydratation et collations saines tout au long de la saison

Maintenir l'énergie et les performances des joueurs tout au long de la saison

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de football

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
1.99% + $0.49
$48,560
100% gratuit, toujours.

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de football

⚽ Semaine de démonstration des compétences

Organisez chaque jour des séances d'entraînement pour les jeunes au cours desquelles les supporters parrainent chaque exercice, ce qui permet de collecter des fonds pour l'équipement de l'équipe et de renforcer la fierté de la communauté.

🏖️ Beach Soccer Bash

Organisez un tournoi de plage sur un week-end avec des frais d'inscription, des camions de nourriture, de la musique et des tirages au sort pour stimuler le plaisir de la communauté et le financement des équipes.

📲 Défi du coup de pied de réparation virtuel

Encouragez les participants à enregistrer les tirs au but, à les partager sur les réseaux sociaux et à collecter des promesses de dons par but pour favoriser l'engagement en ligne et le soutien de l'équipe.

🎟️ Soccer Movie Under the Stars

Projetez un film sur le thème du football en plein air, avec vente de billets et concessions, afin de créer une collecte de fonds conviviale sous le ciel estival.

🛍️ Swap & Score Gear Sale

Les fans apportent des équipements de football légèrement usagés à échanger ou à acheter avec une entrée basée sur les dons, ce qui permet de financer les programmes pour les jeunes et les besoins en équipement.

🌭 Halftime Food Fest

Établir des partenariats avec des vendeurs locaux lors des matchs à domicile afin qu'ils fassent don d'une partie des ventes réalisées à la mi-temps, ce qui améliorera l'expérience des supporters et augmentera les revenus de l'équipe.

Principales subventions pour Équipes de football en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre équipe de football. Ces options constituent un excellent point de départ.

Des subventions pour innover et grandir

Fondation U.S. Soccer

Non spécifié

Les candidatures pour le cycle 2025-26 s'ouvrent en juillet 2025 et soutiennent les nouvelles idées et les meilleures pratiques pour développer le football.

Postuler

Cycle de subventions de la Fondation 2025

Fondation Cal South Soccer

Non spécifié

Le cycle de demande de subvention pour les organisations, les ligues et les clubs est actuellement ouvert.

Postuler

Bourse "Le sport, c'est important

Le sport, c'est important

$1,000â$25,000

Cette subvention offre un financement pour des opportunités de sport organisé pour les jeunes de 18 ans ou moins. La date limite n'est pas précisée.

Postuler

Subventions pour le sport chez les jeunes

Commission pour l'engagement des jeunes dans les activités de plein air en Caroline du Nord

Jusqu'à 25 000

Cette subvention permet d'attirer des événements sportifs, des tournois et des programmes pour les jeunes participants sportifs non professionnels. La date limite n'est pas précisée.

Postuler

Principales entreprises qui font des dons à Équipes de football en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de football ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

DICK'S Sporting Goods

Offre des possibilités de financement et de subvention aux organisations sportives pour la jeunesse par le biais de son programme "Sports Matter".

Prendre contact

Nike

soutient les organisations sportives pour la jeunesse et les programmes sportifs communautaires par le biais de subventions et de dons dans le cadre de ses initiatives Impact.

Prendre contact

Coca-Cola

soutient le sport à tous les niveaux, y compris le sport récréatif pour les jeunes, par le biais de divers programmes d'impact sur la communauté.

Prendre contact

Cible

soutient la croissance du football chez les jeunes en accordant des subventions à des programmes de football dans le cadre de ses efforts d'impact sur la communauté.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de football ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de football ! Vous ne paierez pas de frais de plateforme ou de traitement, et il n'y a pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce aux dons facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !

Les équipes de football peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les frais de tournoi ?

Oui, les équipes de football peuvent utiliser Zeffy pour collecter les frais de tournoi, les contributions à la collecte de fonds, les ventes de billets et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté par l'intermédiaire de Zeffy soutient directement votre équipe, sans aucune déduction.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de football peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de football peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse d'organiser des collectes de fonds de pair à pair pour l'achat de nouveaux uniformes, de vendre des billets pour des matchs ou des événements, ou de mettre en place des dons récurrents pour un soutien continu, Zeffy couvre tous les besoins.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de football ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de football car c'est la seule option réellement 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui incluent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure qu'une plus grande partie de vos fonds durement gagnés est directement affectée aux besoins de votre équipe, ce qui favorise la confiance de vos supporters.

Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

