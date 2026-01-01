Collecte de fonds sans frais pour les équipes de football

⚽ Semaine de démonstration des compétences

Organisez chaque jour des séances d'entraînement pour les jeunes au cours desquelles les supporters parrainent chaque exercice, ce qui permet de collecter des fonds pour l'équipement de l'équipe et de renforcer la fierté de la communauté.

🏖️ Beach Soccer Bash

Organisez un tournoi de plage sur un week-end avec des frais d'inscription, des camions de nourriture, de la musique et des tirages au sort pour stimuler le plaisir de la communauté et le financement des équipes.

📲 Défi du coup de pied de réparation virtuel

Encouragez les participants à enregistrer les tirs au but, à les partager sur les réseaux sociaux et à collecter des promesses de dons par but pour favoriser l'engagement en ligne et le soutien de l'équipe.

🎟️ Soccer Movie Under the Stars

Projetez un film sur le thème du football en plein air, avec vente de billets et concessions, afin de créer une collecte de fonds conviviale sous le ciel estival.

🛍️ Swap & Score Gear Sale

Les fans apportent des équipements de football légèrement usagés à échanger ou à acheter avec une entrée basée sur les dons, ce qui permet de financer les programmes pour les jeunes et les besoins en équipement.

🌭 Halftime Food Fest

Établir des partenariats avec des vendeurs locaux lors des matchs à domicile afin qu'ils fassent don d'une partie des ventes réalisées à la mi-temps, ce qui améliorera l'expérience des supporters et augmentera les revenus de l'équipe.

