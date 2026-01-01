Collecte de fonds sans frais pour les équipes de natation

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de natation

🏊 Sprint virtuel de natation-a-Thon

Les participants enregistrent la distance parcourue en ligne, obtiennent des sponsors par tour, encouragent les dons de pair à pair et renforcent la visibilité de l'équipe.

🎬 Soirée cinéma au bord de la piscine

Organiser des projections de films d'été à la piscine municipale, vendre des billets et des concessions, faire participer les familles tout en collectant des fonds pour les déplacements de l'équipe.

💻 Camp de natation virtuel

Proposer des sessions de formation en ligne avec des entraîneurs ; les participants paient par session, ce qui permet d'alimenter les fonds de l'équipe et d'améliorer les techniques depuis leur domicile.

🌊 Beach Volleyball Bash

Organiser un tournoi amical de volley-ball de plage avec des frais d'inscription et des sponsors locaux, afin d'encourager la communauté à s'amuser et à soutenir l'équipe.

🎤 Dive-In Open Mic

Invitez les nageurs et les sympathisants à une soirée "open mic" au bord de la piscine ; la vente de billets et les stands de snacks permettent de collecter des fonds tout en offrant des spectacles animés.

💧 Aqua Zumba Splash Party

Organisez une soirée de remise en forme dans l'eau avec des instructeurs certifiés ; les participants paient l'entrée et profitent des cadeaux offerts par les sponsors pour soutenir les programmes de l'équipe.

‍