Conservez 100 % des dons de votre équipe de natation - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes de natation, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Swimming Teams

Collecte de fonds sans frais pour les équipes de natation

Comment Zeffy aide les équipes de natation à collecter des fonds

Les équipes de natation utilisent Zeffy pour tout financer, du défi Swim-A-Thon à la boutique d'équipement de l'esprit d'équipe, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Défi Swim-A-Thon

Permettez aux nageurs de collecter des promesses de dons pour chaque tour effectué, ce qui stimule l'engagement et les dons par le biais d'une compétition amicale et d'un partage social.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Les cotisations saisonnières en toute simplicité

Automatisez les cotisations mensuelles ou annuelles des équipes afin que les familles ne manquent jamais un paiement et que l'équipe d'entraîneurs puisse se concentrer sur l'entraînement et non sur la facturation.

data-usecase-icon="event"

Dîner de gala du championnat

Organisez un élégant banquet de fin de saison avec entrée payante, permettant aux supporters de célébrer les athlètes tout en générant des fonds pour les voyages et les bourses.

data-usecase-icon="store"

Team Spirit Gear Shop

Proposez des bonnets de bain, des maillots d'entraînement et des serviettes de bain de marque en ligne afin que les supporters puissent afficher la fierté de leur équipe, tandis que 100 % des recettes financent la modernisation des installations.

data-usecase-icon="donation_form"

Collecte de fonds pour la modernisation de la piscine

Lancez un appel de fonds ciblé à l'aide d'un formulaire simple et partageable afin de collecter des fonds pour de nouveaux systèmes de chronométrage, des lignes de couloirs ou des améliorations du chauffage.

data-usecase-icon="raffle"

Tombola Golden Lane

Vendez des billets de tombola pour des prix de grande valeur tels que des ensembles de vêtements de natation ou des bons d'hébergement locaux, ce qui suscite l'enthousiasme et génère des revenus pour votre équipe.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre équipe de natation.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏊‍♀️ 50 maillots de bain haute performance

Aider les athlètes à gagner des secondes décisives sur leur temps

🎽 Vestes d'échauffement d'équipe personnalisées

Unifier l'équipe et remonter le moral des troupes avant les courses

🏋️ séries de poids olympiques

Construire une puissance explosive pour des mouvements plus rapides

💦 Des produits d'entretien de qualité pour les piscines

Garantir un environnement propre et sûr pour chaque pratique

🥤 Stations d'hydratation portables

Maintenir la fraîcheur et la concentration des nageurs pendant les séances d'entraînement intenses

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de natation

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de natation

🏊 Sprint virtuel de natation-a-Thon

Les participants enregistrent la distance parcourue en ligne, obtiennent des sponsors par tour, encouragent les dons de pair à pair et renforcent la visibilité de l'équipe.

🎬 Soirée cinéma au bord de la piscine

Organiser des projections de films d'été à la piscine municipale, vendre des billets et des concessions, faire participer les familles tout en collectant des fonds pour les déplacements de l'équipe.

💻 Camp de natation virtuel

Proposer des sessions de formation en ligne avec des entraîneurs ; les participants paient par session, ce qui permet d'alimenter les fonds de l'équipe et d'améliorer les techniques depuis leur domicile.

🌊 Beach Volleyball Bash

Organiser un tournoi amical de volley-ball de plage avec des frais d'inscription et des sponsors locaux, afin d'encourager la communauté à s'amuser et à soutenir l'équipe.

🎤 Dive-In Open Mic

Invitez les nageurs et les sympathisants à une soirée "open mic" au bord de la piscine ; la vente de billets et les stands de snacks permettent de collecter des fonds tout en offrant des spectacles animés.

💧 Aqua Zumba Splash Party

Organisez une soirée de remise en forme dans l'eau avec des instructeurs certifiés ; les participants paient l'entrée et profitent des cadeaux offerts par les sponsors pour soutenir les programmes de l'équipe.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Équipes de natation idées de collecte de fonds

Tous les articles équipe de natation idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Équipes de natation en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre équipe de natation. Ces options sont un excellent point de départ.

Demandes de subventions 2025-26

Fondation américaine de natation artistique

121 952 $ (attribué en 2024-25)

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 11 juillet 2025, pour soutenir les programmes de natation artistique.

Postuler

Subvention d'impact communautaire

Fondation USA Swimming

5 000 $ (par bénéficiaire)

Il soutient la programmation aquatique, la diversité des entraîneurs et les possibilités de compétition pour les clubs membres. Les candidatures seront ouvertes à partir de la mi-septembre.

Postuler

Subventions de l'USA Swimming

USA Swimming

Non spécifié

Les candidatures pour les différentes subventions de l'USA Swimming devraient être ouvertes à la mi-septembre de chaque année.

Postuler

Bourse d'aide à la natation

Entrer dans la natation

Non spécifié

Des fonds sont disponibles pour soutenir les cours de natation et les initiatives de sécurité aquatique dans les communautés.

Postuler

En savoir plus équipe de natation subventions

Principales entreprises qui font des dons à Équipes de natation en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de natation ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.

Prendre contact

USA Swimming

Partenariats avec des entreprises qui soutiennent le sport par le biais de diverses initiatives et d'efforts de marketing.

Prendre contact

Nager à travers l'Amérique

S'associe à des entreprises pour financer la recherche sur le cancer par le biais d'épreuves de natation.

Prendre contact

POOLCORP (Step Into Swim)

Soutient les programmes d'apprentissage de la natation afin d'aider les enfants à découvrir les joies et les compétences de la natation.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de natation ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de natation ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les équipes de natation comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les équipes de natation peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les cotisations ?

Absolument ! Les équipes de natation peuvent utiliser Zeffy pour collecter les cotisations de l'équipe, gérer la vente de billets pour les événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien des besoins et des objectifs de votre équipe.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de natation peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de natation peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, qu'il s'agisse de collectes de fonds entre pairs, de la vente de billets pour les compétitions de natation ou de la mise en place de programmes de soutien mensuels. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de natation ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de natation. Alors que d'autres plateformes se disent "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos collectes. Cela signifie que plus d'argent reste dans votre équipe, soutenant vos athlètes, vos événements et votre engagement communautaire.

