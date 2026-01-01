Collecte de fonds sans frais pour les équipes de natation

data-usecase-icon="peer_to_peer"
Défi Swim-A-Thon
Permettez aux nageurs de collecter des promesses de dons pour chaque tour effectué, ce qui stimule l'engagement et les dons par le biais d'une compétition amicale et d'un partage social.
Les cotisations saisonnières en toute simplicité
Automatisez les cotisations mensuelles ou annuelles des équipes afin que les familles ne manquent jamais un paiement et que l'équipe d'entraîneurs puisse se concentrer sur l'entraînement et non sur la facturation.
Dîner de gala du championnat
Organisez un élégant banquet de fin de saison avec entrée payante, permettant aux supporters de célébrer les athlètes tout en générant des fonds pour les voyages et les bourses.
Team Spirit Gear Shop
Proposez des bonnets de bain, des maillots d'entraînement et des serviettes de bain de marque en ligne afin que les supporters puissent afficher la fierté de leur équipe, tandis que 100 % des recettes financent la modernisation des installations.
Collecte de fonds pour la modernisation de la piscine
Lancez un appel de fonds ciblé à l'aide d'un formulaire simple et partageable afin de collecter des fonds pour de nouveaux systèmes de chronométrage, des lignes de couloirs ou des améliorations du chauffage.
Tombola Golden Lane
Vendez des billets de tombola pour des prix de grande valeur tels que des ensembles de vêtements de natation ou des bons d'hébergement locaux, ce qui suscite l'enthousiasme et génère des revenus pour votre équipe.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏊♀️ 50 maillots de bain haute performance
Aider les athlètes à gagner des secondes décisives sur leur temps
🎽 Vestes d'échauffement d'équipe personnalisées
Unifier l'équipe et remonter le moral des troupes avant les courses
🏋️ séries de poids olympiques
Construire une puissance explosive pour des mouvements plus rapides
💦 Des produits d'entretien de qualité pour les piscines
Garantir un environnement propre et sûr pour chaque pratique
🥤 Stations d'hydratation portables
Maintenir la fraîcheur et la concentration des nageurs pendant les séances d'entraînement intenses
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de natation
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de natation
🏊 Sprint virtuel de natation-a-Thon
Les participants enregistrent la distance parcourue en ligne, obtiennent des sponsors par tour, encouragent les dons de pair à pair et renforcent la visibilité de l'équipe.
🎬 Soirée cinéma au bord de la piscine
Organiser des projections de films d'été à la piscine municipale, vendre des billets et des concessions, faire participer les familles tout en collectant des fonds pour les déplacements de l'équipe.
💻 Camp de natation virtuel
Proposer des sessions de formation en ligne avec des entraîneurs ; les participants paient par session, ce qui permet d'alimenter les fonds de l'équipe et d'améliorer les techniques depuis leur domicile.
🌊 Beach Volleyball Bash
Organiser un tournoi amical de volley-ball de plage avec des frais d'inscription et des sponsors locaux, afin d'encourager la communauté à s'amuser et à soutenir l'équipe.
🎤 Dive-In Open Mic
Invitez les nageurs et les sympathisants à une soirée "open mic" au bord de la piscine ; la vente de billets et les stands de snacks permettent de collecter des fonds tout en offrant des spectacles animés.
💧 Aqua Zumba Splash Party
Organisez une soirée de remise en forme dans l'eau avec des instructeurs certifiés ; les participants paient l'entrée et profitent des cadeaux offerts par les sponsors pour soutenir les programmes de l'équipe.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit Équipes de natation idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Équipes de natation en 2025
Demandes de subventions 2025-26
Fondation américaine de natation artistique
121 952 $ (attribué en 2024-25)
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 11 juillet 2025, pour soutenir les programmes de natation artistique.
Subvention d'impact communautaire
Fondation USA Swimming
5 000 $ (par bénéficiaire)
Il soutient la programmation aquatique, la diversité des entraîneurs et les possibilités de compétition pour les clubs membres. Les candidatures seront ouvertes à partir de la mi-septembre.
Subventions de l'USA Swimming
USA Swimming
Non spécifié
Les candidatures pour les différentes subventions de l'USA Swimming devraient être ouvertes à la mi-septembre de chaque année.
Bourse d'aide à la natation
Entrer dans la natation
Non spécifié
Des fonds sont disponibles pour soutenir les cours de natation et les initiatives de sécurité aquatique dans les communautés.
Principales entreprises qui font des dons à Équipes de natation en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.
USA Swimming
Partenariats avec des entreprises qui soutiennent le sport par le biais de diverses initiatives et d'efforts de marketing.
Nager à travers l'Amérique
S'associe à des entreprises pour financer la recherche sur le cancer par le biais d'épreuves de natation.
POOLCORP (Step Into Swim)
Soutient les programmes d'apprentissage de la natation afin d'aider les enfants à découvrir les joies et les compétences de la natation.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de natation ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de natation ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les équipes de natation comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les équipes de natation peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les cotisations ?
Absolument ! Les équipes de natation peuvent utiliser Zeffy pour collecter les cotisations de l'équipe, gérer la vente de billets pour les événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien des besoins et des objectifs de votre équipe.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de natation peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de natation peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, qu'il s'agisse de collectes de fonds entre pairs, de la vente de billets pour les compétitions de natation ou de la mise en place de programmes de soutien mensuels. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de natation ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de natation. Alors que d'autres plateformes se disent "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos collectes. Cela signifie que plus d'argent reste dans votre équipe, soutenant vos athlètes, vos événements et votre engagement communautaire.