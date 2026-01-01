Collecte de fonds sans frais pour les équipes, ligues et clubs sportifs

data-usecase-icon="donation_form"
Campagne de parrainage pour le lancement de la saison
Offrez aux fans et aux entreprises locales un simple formulaire en ligne pour soutenir votre prochaine saison avec des niveaux de dons personnalisés et des reçus fiscaux automatisés. Parfait pour démarrer votre budget sans frais.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Programme de parrainage de joueurs
Mettez en place des contributions mensuelles récurrentes pour que les fans puissent sponsoriser des joueurs individuels ou des équipes, assurant ainsi un financement régulier tout au long de la saison. Grâce à la facturation automatisée, les dons restent cohérents et ne posent aucun problème.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="event"
Course à pied communautaire de 5 km
Organisez une course ou un tournoi de bienfaisance avec vente de billets et inscription des participants en ligne en quelques minutes. Collectez les frais d'inscription, les dérogations et les informations sur les participants en un seul endroit.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="store"
Boutique en ligne Esprit d'équipe
Proposez des maillots, des casquettes et des articles de marque directement sur votre site web sans frais de plateforme. La gestion simple des stocks et les options d'expédition maximisent les bénéfices de votre club.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Coach's Challenge Peer Fundraiser
Permettez aux entraîneurs et aux joueurs de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de rivaliser pour collecter le plus d'argent possible pour l'équipe. Tirez parti du partage social pour étendre votre portée et renforcer le soutien de la communauté.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="raffle"
Mi-temps Tombola 50/50
Suscitez l'enthousiasme lors des matchs en vendant des billets de tombola numériques avec des notifications automatiques de tirage au sort et de paiement. Augmentez l'engagement de la foule et maximisez les revenus sans frais.
data-usecase-cta="tombola"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏟️ 25 ensembles d'uniformes d'entraînement personnalisés
Pour que chaque athlète ait l'air et se sente uni le jour du match
🏀 50 ballons de basket de qualité professionnelle
Garantir un équipement fiable pour des heures d'entraînement à l'acquisition de compétences
🚐 Transport pour deux matchs à l'extérieur
Couvrir la totalité de la location du bus afin que personne ne soit privé de ses services en raison des frais de déplacement.
🏋️ Dix séances de conditionnement spécialisées
Renforcer la force et réduire les blessures grâce à un coaching d'experts
🏅 Médailles commémoratives pour 100 athlètes
Célébrer les réussites et encourager la poursuite de l'excellence
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Équipes, ligues et clubs sportifs
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes, ligues et clubs sportifs
🏃 Team Sprint Challenge
Les participants courent des courses chronométrées et collectent des fonds par tour pour stimuler l'entraînement de l'équipe et l'esprit communautaire.
⚽️ Field Day Fest
Organisez des jeux familiaux et des concours de compétences sur le terrain avec des entrées payantes et des stands de vente pour collecter des fonds pour l'équipement du club.
🎥 Live Scrimmage Stream
Diffusez un match d'été en ligne avec des alertes de dons et des cris de supporters pour stimuler l'engagement à distance et le soutien du club.
🌐 Virtual Skills Jam
Les joueurs lancent des défis de compétences estivales sur les médias sociaux, les fans votent par le biais de micro-dons pour financer des bourses de formation pour les jeunes.
🚴♀️ Ride & Raise Tour
Organiser un itinéraire cycliste sponsorisé, les participants recueillant des promesses de dons par kilomètre pour financer les frais de déplacement de l'équipe.
🎖️ Soirée de vente aux enchères des étoiles
Organisez une vente aux enchères en personne ou en ligne de souvenirs signés et d'expériences VIP afin de générer des revenus pour le développement de la ligue.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 équipes sportives gratuites Équipes, ligues et clubs sportifs idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Équipes, ligues et clubs sportifs en 2025
Musco Sports Lighting et US Soccer Foundation Soccer Fund Grant
Musco Sports Lighting et US Soccer Foundation
Non spécifié
Offre un soutien financier pour les projets d'éclairage sportif. Les demandes sont acceptées tous les trimestres, les prochaines échéances étant le 30 septembre et le 30 décembre 2025.
Bourse de la fondation MLB-MLBPA pour le développement de la jeunesse
Fondation MLB-MLBPA pour le développement de la jeunesse
Non spécifié
Elle soutient la participation des jeunes au baseball et au softball, les projets d'investissement, les programmes et les initiatives en matière d'éducation, les candidatures étant acceptées sur une base continue.
Subventions en capital
Fondation de la région de San Antonio
Variable (maximum 250 000 $ pour les entreprises en phase de démarrage, 350 000 $ pour les entreprises en phase de post-création)
Ce programme soutient les organisations à but non lucratif qui mènent des projets de développement d'infrastructures. La période de dépôt des candidatures s'étend du 2 juin 2025 au 1er septembre 2025.
Subventions pour besoins spéciaux et urgents
Fondation de la région de San Antonio
Jusqu'à 10 000
Elle fournit aux organisations à but non lucratif des fonds de réponse rapide pour des urgences inattendues, les demandes étant examinées chaque mois sur une base continue.
Principales entreprises qui font des dons à Équipes, ligues et clubs sportifs en 2025
DICK'S Sporting Goods
soutient les ligues, les équipes, les athlètes et les amateurs d'activités de plein air par le biais de financements et de subventions dans le cadre de son programme "Le sport, c'est important".
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte et de registres dans le cadre de son initiative Spark Good.
Chevrolet
Soutient les programmes de baseball et de softball pour les jeunes en organisant des stages et en fournissant de l'équipement.
Nike
Offre des subventions et des dons aux organisations sportives pour la jeunesse par l'intermédiaire de son Fonds d'impact communautaire.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes sportives, les ligues et les clubs ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes sportives, les ligues et les clubs ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté.
Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des équipes et les dons destinés à la collecte de fonds ?
Absolument ! Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des équipes, collecter des fonds pour les tournois et vendre des billets pour les événements, le tout sans payer de frais. Chaque centime est directement affecté aux besoins de votre équipe.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent-ils organiser avec Zeffy ?
Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des événements de collecte de fonds de pair à pair, vendez des billets pour des matchs ou des tournois, ou mettez en place des dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy simplifie tous vos efforts de collecte de fonds.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes, ligues et clubs sportifs ?
Zeffy est le meilleur choix car c'est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui prélèvent des frais, Zeffy permet à chaque dollar d'être utilisé pour la mission de votre équipe - pas de petits caractères, juste de la transparence et du soutien.