Conservez 100 % des dons de votre club sportif - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes sportives, les ligues et les clubs, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Sports Teams, Leagues and Clubs

Collecte de fonds sans frais pour les équipes, ligues et clubs sportifs

Comment Zeffy aide les équipes sportives, les ligues et les clubs à collecter des fonds

Les équipes sportives, les ligues et les clubs utilisent Zeffy pour tout financer, du parrainage de joueurs à la tombola 50/50 de la mi-temps, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Campagne de parrainage pour le lancement de la saison

Offrez aux fans et aux entreprises locales un simple formulaire en ligne pour soutenir votre prochaine saison avec des niveaux de dons personnalisés et des reçus fiscaux automatisés. Parfait pour démarrer votre budget sans frais.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Programme de parrainage de joueurs

Mettez en place des contributions mensuelles récurrentes pour que les fans puissent sponsoriser des joueurs individuels ou des équipes, assurant ainsi un financement régulier tout au long de la saison. Grâce à la facturation automatisée, les dons restent cohérents et ne posent aucun problème.

data-usecase-icon="event"

Course à pied communautaire de 5 km

Organisez une course ou un tournoi de bienfaisance avec vente de billets et inscription des participants en ligne en quelques minutes. Collectez les frais d'inscription, les dérogations et les informations sur les participants en un seul endroit.

data-usecase-icon="store"

Boutique en ligne Esprit d'équipe

Proposez des maillots, des casquettes et des articles de marque directement sur votre site web sans frais de plateforme. La gestion simple des stocks et les options d'expédition maximisent les bénéfices de votre club.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Coach's Challenge Peer Fundraiser

Permettez aux entraîneurs et aux joueurs de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de rivaliser pour collecter le plus d'argent possible pour l'équipe. Tirez parti du partage social pour étendre votre portée et renforcer le soutien de la communauté.

data-usecase-icon="raffle"

Mi-temps Tombola 50/50

Suscitez l'enthousiasme lors des matchs en vendant des billets de tombola numériques avec des notifications automatiques de tirage au sort et de paiement. Augmentez l'engagement de la foule et maximisez les revenus sans frais.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre club sportif.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏟️ 25 ensembles d'uniformes d'entraînement personnalisés

Pour que chaque athlète ait l'air et se sente uni le jour du match

🏀 50 ballons de basket de qualité professionnelle

Garantir un équipement fiable pour des heures d'entraînement à l'acquisition de compétences

🚐 Transport pour deux matchs à l'extérieur

Couvrir la totalité de la location du bus afin que personne ne soit privé de ses services en raison des frais de déplacement.

🏋️ Dix séances de conditionnement spécialisées

Renforcer la force et réduire les blessures grâce à un coaching d'experts

🏅 Médailles commémoratives pour 100 athlètes

Célébrer les réussites et encourager la poursuite de l'excellence

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Équipes, ligues et clubs sportifs

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes, ligues et clubs sportifs

🏃 Team Sprint Challenge

Les participants courent des courses chronométrées et collectent des fonds par tour pour stimuler l'entraînement de l'équipe et l'esprit communautaire.

⚽️ Field Day Fest

Organisez des jeux familiaux et des concours de compétences sur le terrain avec des entrées payantes et des stands de vente pour collecter des fonds pour l'équipement du club.

🎥 Live Scrimmage Stream

Diffusez un match d'été en ligne avec des alertes de dons et des cris de supporters pour stimuler l'engagement à distance et le soutien du club.

🌐 Virtual Skills Jam

Les joueurs lancent des défis de compétences estivales sur les médias sociaux, les fans votent par le biais de micro-dons pour financer des bourses de formation pour les jeunes.

🚴‍♀️ Ride & Raise Tour

Organiser un itinéraire cycliste sponsorisé, les participants recueillant des promesses de dons par kilomètre pour financer les frais de déplacement de l'équipe.

🎖️ Soirée de vente aux enchères des étoiles

Organisez une vente aux enchères en personne ou en ligne de souvenirs signés et d'expériences VIP afin de générer des revenus pour le développement de la ligue.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 équipes sportives gratuites Équipes, ligues et clubs sportifs idées de collecte de fonds

Parcourir tous les club sportif idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Équipes, ligues et clubs sportifs en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre club sportif. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Musco Sports Lighting et US Soccer Foundation Soccer Fund Grant

Musco Sports Lighting et US Soccer Foundation

Non spécifié

Offre un soutien financier pour les projets d'éclairage sportif. Les demandes sont acceptées tous les trimestres, les prochaines échéances étant le 30 septembre et le 30 décembre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Bourse de la fondation MLB-MLBPA pour le développement de la jeunesse

Fondation MLB-MLBPA pour le développement de la jeunesse

Non spécifié

Elle soutient la participation des jeunes au baseball et au softball, les projets d'investissement, les programmes et les initiatives en matière d'éducation, les candidatures étant acceptées sur une base continue.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions en capital

Fondation de la région de San Antonio

Variable (maximum 250 000 $ pour les entreprises en phase de démarrage, 350 000 $ pour les entreprises en phase de post-création)

Ce programme soutient les organisations à but non lucratif qui mènent des projets de développement d'infrastructures. La période de dépôt des candidatures s'étend du 2 juin 2025 au 1er septembre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour besoins spéciaux et urgents

Fondation de la région de San Antonio

Jusqu'à 10 000

Elle fournit aux organisations à but non lucratif des fonds de réponse rapide pour des urgences inattendues, les demandes étant examinées chaque mois sur une base continue.

Postuler

En savoir plus club sportif subventions

Principales entreprises qui font des dons à Équipes, ligues et clubs sportifs en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre club sportif ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

DICK'S Sporting Goods

soutient les ligues, les équipes, les athlètes et les amateurs d'activités de plein air par le biais de financements et de subventions dans le cadre de son programme "Le sport, c'est important".

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Walmart

soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte et de registres dans le cadre de son initiative Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Chevrolet

Soutient les programmes de baseball et de softball pour les jeunes en organisant des stages et en fournissant de l'équipement.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Nike

Offre des subventions et des dons aux organisations sportives pour la jeunesse par l'intermédiaire de son Fonds d'impact communautaire.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes sportives, les ligues et les clubs ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes sportives, les ligues et les clubs ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté.

Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des équipes et les dons destinés à la collecte de fonds ?

Absolument ! Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des équipes, collecter des fonds pour les tournois et vendre des billets pour les événements, le tout sans payer de frais. Chaque centime est directement affecté aux besoins de votre équipe.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent-ils organiser avec Zeffy ?

Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des événements de collecte de fonds de pair à pair, vendez des billets pour des matchs ou des tournois, ou mettez en place des dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy simplifie tous vos efforts de collecte de fonds.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes, ligues et clubs sportifs ?

Zeffy est le meilleur choix car c'est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui prélèvent des frais, Zeffy permet à chaque dollar d'être utilisé pour la mission de votre équipe - pas de petits caractères, juste de la transparence et du soutien.

Ready to fundraise with zero fees?

