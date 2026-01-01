Collecte de fonds sans frais pour les équipes, ligues et clubs sportifs

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes, ligues et clubs sportifs

🏃 Team Sprint Challenge

Les participants courent des courses chronométrées et collectent des fonds par tour pour stimuler l'entraînement de l'équipe et l'esprit communautaire.

⚽️ Field Day Fest

Organisez des jeux familiaux et des concours de compétences sur le terrain avec des entrées payantes et des stands de vente pour collecter des fonds pour l'équipement du club.

🎥 Live Scrimmage Stream

Diffusez un match d'été en ligne avec des alertes de dons et des cris de supporters pour stimuler l'engagement à distance et le soutien du club.

🌐 Virtual Skills Jam

Les joueurs lancent des défis de compétences estivales sur les médias sociaux, les fans votent par le biais de micro-dons pour financer des bourses de formation pour les jeunes.

🚴‍♀️ Ride & Raise Tour

Organiser un itinéraire cycliste sponsorisé, les participants recueillant des promesses de dons par kilomètre pour financer les frais de déplacement de l'équipe.

🎖️ Soirée de vente aux enchères des étoiles

Organisez une vente aux enchères en personne ou en ligne de souvenirs signés et d'expériences VIP afin de générer des revenus pour le développement de la ligue.

