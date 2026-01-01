Collecte de fonds sans frais pour les équipes de crosse

data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de fonds pour le lancement de la saison
Lancer une campagne ciblée lors de l'ouverture de la saison pour couvrir les coûts d'équipement et d'entretien du terrain - un formulaire de don facile à partager stimule le soutien de la communauté.
Road Trip Rallye Collecte de fonds de pair à pair
Permettez aux familles et aux joueurs de créer des pages de fonds personnels et de rassembler des fonds pour couvrir les frais de déplacement lors des tournois - le partage social multiplie la portée de l'action.
Banquet de championnat et soirée de remise des prix
Vendez des billets pour votre banquet de fin de saison au cours duquel les joueurs sont honorés ; recueillez les coordonnées des participants et les choix de repas en ligne de manière transparente.
Boutique d'équipement et de vêtements d'équipe
Proposez des maillots, des sweats à capuche et des vêtements de supporters dans une boutique en ligne personnalisée afin de collecter des fonds 100 % gratuits, ce qui est parfait pour montrer votre esprit d'équipe.
Tombola 50/50 lors des matchs à domicile
Stimulez l'enthousiasme du jour du match en vendant des billets de tombola en ligne pour un tirage au sort 50/50 - la moitié de la cagnotte va au gagnant, l'autre moitié finance votre programme.
Les temps forts de la saison Vente aux enchères silencieuse
Organisez une vente aux enchères silencieuse avec des bâtons signés, des bons d'achat dans des entreprises locales et des souvenirs de l'équipe - les ventes aux enchères stimulent la concurrence.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🥍 25 nouvelles baguettes de crosse
Ainsi, chaque joueur entre sur le terrain avec un équipement fiable
🛡️ 20 casques de protection
Protéger les jeunes athlètes pour que les parents puissent respirer plus facilement
🚐 Un voyage en bus de l'équipe pour un match à l'extérieur
Favoriser l'unité de l'équipe et soutenir les joueurs sur la route
🏟️ 5 séances d'entraînement sur gazon
Dispenser une formation de haute qualité qui permet d'affiner les compétences tout au long de l'année
🎥 Analyse d'un film professionnel
Donner aux entraîneurs et aux joueurs des informations stratégiques
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de crosse
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de crosse
🏖️ Beach Lacrosse Bash
Tournoi de plage d'une journée avec frais d'inscription pour les équipes, vendeurs de nourriture et sponsors. Il permet de collecter des fonds, de renforcer le soutien de la communauté et de mettre en avant les plaisirs de la crosse en été.
🎥 Skills Stream Showdown
Diffusez en direct les défis de compétences des joueurs en ligne. Les téléspectateurs font des dons pour voter pour les gagnants, ce qui stimule l'engagement, élargit la portée et permet de collecter des fonds sans effort.
🏃 Objectif d'été
Les joueurs recueillent des promesses de dons pour chaque but marqué pendant la ligue d'été. Cela encourage les performances, génère des dons réguliers et implique les supporters tout au long de la saison.
🍔 Lax & Lunch Food Truck Fest
Associez-vous à des camions-restaurants sur votre terrain pour organiser un festival de déjeuners payants. Les recettes permettent de financer les besoins de l'équipe, de tisser des liens avec la communauté et de s'amuser pendant l'été.
🛍️ Lax Gear Pop-Up Shop
Vente de produits dérivés de l'équipe en fin de semaine lors d'événements communautaires et en ligne. Cela permet d'accroître la visibilité de la marque, d'impliquer les fans et de générer des ventes estivales pour financer les programmes.
📸 Concours photo Snap & Support
Les fans font un don pour participer à un concours de photos de crosse d'été avec un hashtag unique. Le vote par le biais de petits dons stimule l'engagement et alimente vos objectifs de collecte de fonds.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 équipes gratuites Équipes de crosse idées de collecte de fonds
Principales subventions pour équipes de crosse en 2025
Subventions pour l'équipement de l'USA Lacrosse
USA Lacrosse
Variable
Fournit de l'équipement de crosse essentiel aux organisations de jeunes et de lycéens ; les demandes sont ouvertes à partir du 1er juin 2025.
Subventions financières de l'USA Lacrosse
USA Lacrosse
$500-$2,000
Offre une aide financière pour les programmes promouvant la participation à la crosse dans les communautés sous-représentées ; les demandes sont ouvertes à partir du 1er juin 2025.
Mini-subventions NRPA
Association nationale des parcs et loisirs
Jusqu'à 10 000
Offre des mini-subventions sans contrepartie ; la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 juillet 2025.
Subventions "Le sport, c'est important
Le sport, c'est important
De 1 000 à 25 000 dollars
Soutient les possibilités de sport organisé pour les jeunes âgés de 18 ans ou moins.
Principales entreprises qui font des dons à équipes de crosse en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Les Schwab Tires de Highlands Ranch
Soutient les programmes de crosse pour les jeunes et les organisations à but non lucratif.
MedStar Health
Servir de partenaire officiel en matière de médecine sportive pour les organisations de crosse.
IWLCA
Offre des possibilités de partenariat et de parrainage pour se connecter à la crosse féminine universitaire.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de crosse ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de crosse ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. Nous restons gratuits grâce aux conseils facultatifs de vos donateurs qui veulent vous aider à faire en sorte que chaque dollar collecté soit reversé à votre équipe. Il n'y a pas de piège !
Les équipes de crosse peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les frais d'inscription aux tournois ?
Absolument ! Les équipes de crosse peuvent utiliser Zeffy pour collecter les frais d'inscription aux tournois, gérer les billets d'événements et même accepter des dons récurrents pour un soutien continu - le tout sans frais, ce qui garantit que chaque dollar sert à soutenir vos joueurs.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de crosse peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de crosse peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds entre pairs, des tournois avec billets et des dons récurrents pour financer l'équipement ou les frais de déplacement. Les outils de Zeffy simplifient le processus et éliminent les frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de crosse ?
Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de crosse, car c'est la seule solution véritablement sans frais et 100 % gratuite. Alors que d'autres plateformes prétendent être " gratuites ", elles sont souvent accompagnées de frais de traitement cachés. Avec Zeffy, chaque dollar collecté soutient la mission de votre équipe.