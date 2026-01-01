Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre équipe de crosse - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes de crosse, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Lacrosse Teams

Collecte de fonds sans frais pour les équipes de crosse

Comment Zeffy aide les équipes de crosse à collecter des fonds

Les équipes de crosse utilisent Zeffy pour tout financer, de la campagne de financement du lancement de la saison à la vente aux enchères silencieuse du point culminant de la saison, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Collecte de fonds pour le lancement de la saison

Lancer une campagne ciblée lors de l'ouverture de la saison pour couvrir les coûts d'équipement et d'entretien du terrain - un formulaire de don facile à partager stimule le soutien de la communauté.

Road Trip Rallye Collecte de fonds de pair à pair

Permettez aux familles et aux joueurs de créer des pages de fonds personnels et de rassembler des fonds pour couvrir les frais de déplacement lors des tournois - le partage social multiplie la portée de l'action.

Banquet de championnat et soirée de remise des prix

Vendez des billets pour votre banquet de fin de saison au cours duquel les joueurs sont honorés ; recueillez les coordonnées des participants et les choix de repas en ligne de manière transparente.

Boutique d'équipement et de vêtements d'équipe

Proposez des maillots, des sweats à capuche et des vêtements de supporters dans une boutique en ligne personnalisée afin de collecter des fonds 100 % gratuits, ce qui est parfait pour montrer votre esprit d'équipe.

Tombola 50/50 lors des matchs à domicile

Stimulez l'enthousiasme du jour du match en vendant des billets de tombola en ligne pour un tirage au sort 50/50 - la moitié de la cagnotte va au gagnant, l'autre moitié finance votre programme.

Les temps forts de la saison Vente aux enchères silencieuse

Organisez une vente aux enchères silencieuse avec des bâtons signés, des bons d'achat dans des entreprises locales et des souvenirs de l'équipe - les ventes aux enchères stimulent la concurrence.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre équipe de crosse.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🥍 25 nouvelles baguettes de crosse

Ainsi, chaque joueur entre sur le terrain avec un équipement fiable

🛡️ 20 casques de protection

Protéger les jeunes athlètes pour que les parents puissent respirer plus facilement

🚐 Un voyage en bus de l'équipe pour un match à l'extérieur

Favoriser l'unité de l'équipe et soutenir les joueurs sur la route

🏟️ 5 séances d'entraînement sur gazon

Dispenser une formation de haute qualité qui permet d'affiner les compétences tout au long de l'année

🎥 Analyse d'un film professionnel

Donner aux entraîneurs et aux joueurs des informations stratégiques

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de crosse

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de crosse

🏖️ Beach Lacrosse Bash

Tournoi de plage d'une journée avec frais d'inscription pour les équipes, vendeurs de nourriture et sponsors. Il permet de collecter des fonds, de renforcer le soutien de la communauté et de mettre en avant les plaisirs de la crosse en été.

🎥 Skills Stream Showdown

Diffusez en direct les défis de compétences des joueurs en ligne. Les téléspectateurs font des dons pour voter pour les gagnants, ce qui stimule l'engagement, élargit la portée et permet de collecter des fonds sans effort.

🏃 Objectif d'été

Les joueurs recueillent des promesses de dons pour chaque but marqué pendant la ligue d'été. Cela encourage les performances, génère des dons réguliers et implique les supporters tout au long de la saison.

🍔 Lax & Lunch Food Truck Fest

Associez-vous à des camions-restaurants sur votre terrain pour organiser un festival de déjeuners payants. Les recettes permettent de financer les besoins de l'équipe, de tisser des liens avec la communauté et de s'amuser pendant l'été.

🛍️ Lax Gear Pop-Up Shop

Vente de produits dérivés de l'équipe en fin de semaine lors d'événements communautaires et en ligne. Cela permet d'accroître la visibilité de la marque, d'impliquer les fans et de générer des ventes estivales pour financer les programmes.

📸 Concours photo Snap & Support

Les fans font un don pour participer à un concours de photos de crosse d'été avec un hashtag unique. Le vote par le biais de petits dons stimule l'engagement et alimente vos objectifs de collecte de fonds.

Principales subventions pour équipes de crosse en 2025

Débloquez des fonds grâce aux meilleures subventions adaptées à votre équipe de crosse. Ces options constituent un excellent point de départ.

Subventions pour l'équipement de l'USA Lacrosse

USA Lacrosse

Variable

Fournit de l'équipement de crosse essentiel aux organisations de jeunes et de lycéens ; les demandes sont ouvertes à partir du 1er juin 2025.

Postuler

Subventions financières de l'USA Lacrosse

USA Lacrosse

$500-$2,000

Offre une aide financière pour les programmes promouvant la participation à la crosse dans les communautés sous-représentées ; les demandes sont ouvertes à partir du 1er juin 2025.

Postuler

Mini-subventions NRPA

Association nationale des parcs et loisirs

Jusqu'à 10 000

Offre des mini-subventions sans contrepartie ; la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 juillet 2025.

Postuler

Subventions "Le sport, c'est important

Le sport, c'est important

De 1 000 à 25 000 dollars

Soutient les possibilités de sport organisé pour les jeunes âgés de 18 ans ou moins.

Postuler

En savoir plus équipe de crosse subventions

Principales entreprises qui font des dons à équipes de crosse en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de crosse ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

Les Schwab Tires de Highlands Ranch

Soutient les programmes de crosse pour les jeunes et les organisations à but non lucratif.

Prendre contact

MedStar Health

Servir de partenaire officiel en matière de médecine sportive pour les organisations de crosse.

Prendre contact

IWLCA

Offre des possibilités de partenariat et de parrainage pour se connecter à la crosse féminine universitaire.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de crosse ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de crosse ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. Nous restons gratuits grâce aux conseils facultatifs de vos donateurs qui veulent vous aider à faire en sorte que chaque dollar collecté soit reversé à votre équipe. Il n'y a pas de piège !

Les équipes de crosse peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les frais d'inscription aux tournois ?

Absolument ! Les équipes de crosse peuvent utiliser Zeffy pour collecter les frais d'inscription aux tournois, gérer les billets d'événements et même accepter des dons récurrents pour un soutien continu - le tout sans frais, ce qui garantit que chaque dollar sert à soutenir vos joueurs.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de crosse peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de crosse peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds entre pairs, des tournois avec billets et des dons récurrents pour financer l'équipement ou les frais de déplacement. Les outils de Zeffy simplifient le processus et éliminent les frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de crosse ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de crosse, car c'est la seule solution véritablement sans frais et 100 % gratuite. Alors que d'autres plateformes prétendent être " gratuites ", elles sont souvent accompagnées de frais de traitement cachés. Avec Zeffy, chaque dollar collecté soutient la mission de votre équipe.

