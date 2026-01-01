Collecte de fonds sans frais pour les équipes de crosse

🏖️ Beach Lacrosse Bash

Tournoi de plage d'une journée avec frais d'inscription pour les équipes, vendeurs de nourriture et sponsors. Il permet de collecter des fonds, de renforcer le soutien de la communauté et de mettre en avant les plaisirs de la crosse en été.

🎥 Skills Stream Showdown

Diffusez en direct les défis de compétences des joueurs en ligne. Les téléspectateurs font des dons pour voter pour les gagnants, ce qui stimule l'engagement, élargit la portée et permet de collecter des fonds sans effort.

🏃 Objectif d'été

Les joueurs recueillent des promesses de dons pour chaque but marqué pendant la ligue d'été. Cela encourage les performances, génère des dons réguliers et implique les supporters tout au long de la saison.

🍔 Lax & Lunch Food Truck Fest

Associez-vous à des camions-restaurants sur votre terrain pour organiser un festival de déjeuners payants. Les recettes permettent de financer les besoins de l'équipe, de tisser des liens avec la communauté et de s'amuser pendant l'été.

🛍️ Lax Gear Pop-Up Shop

Vente de produits dérivés de l'équipe en fin de semaine lors d'événements communautaires et en ligne. Cela permet d'accroître la visibilité de la marque, d'impliquer les fans et de générer des ventes estivales pour financer les programmes.

📸 Concours photo Snap & Support

Les fans font un don pour participer à un concours de photos de crosse d'été avec un hashtag unique. Le vote par le biais de petits dons stimule l'engagement et alimente vos objectifs de collecte de fonds.

