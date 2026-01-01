Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les équipes de crosse

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
idées créatives de collecte de fonds pour les équipes de crosse
Décoratif
partenariats communautaires pour la collecte de fonds en faveur de la crosse
Décoratif
concepts d'événements pour la collecte de fonds de l'équipe de crosse

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les équipes de crosse

La démonstration de la diffusion en streaming de la crosse

Accueillir un match de crosse virtuel en streaming, en faisant payer les spectateurs. Engagez les fans avec des interviews de joueurs et des analyses de matchs.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente aux enchères en ligne pour la crosse

Créez une vente aux enchères numérique comprenant des souvenirs de crosse, des séances d'entraînement et des équipements d'équipe, permettant aux supporters d'enchérir de n'importe où.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Week-end de la fête de la crosse

Organisez un week-end de stages et de matchs de crosse dans des parcs ou des écoles, en faisant payer l'entrée tout en promouvant l'esprit d'équipe et la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Tournoi de crosse

Organiser un tournoi de crosse à plusieurs équipes, invitant les équipes locales à concourir tout en générant des revenus grâce aux frais d'inscription des équipes et aux spectateurs.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Marchandises d'équipe personnalisées

Lancer une ligne de vêtements et d'accessoires de crosse personnalisés, dont les bénéfices soutiennent directement les activités de l'équipe et le développement des joueurs.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte d'équipement de crosse

Collecter des équipements de crosse usagés auprès de la communauté, les remettre en état et les vendre en ligne pour collecter des fonds tout en promouvant des pratiques durables.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Programme de parrainage d'entreprise

Établir des partenariats avec des entreprises locales pour des possibilités de parrainage, en leur offrant une visibilité pour leur soutien lors des événements de l'équipe et dans le matériel de marketing.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds auprès des entreprises locales

Collaborez avec des restaurants ou des magasins locaux pour qu'un pourcentage des ventes réalisées un jour donné soit affecté au soutien de votre équipe de crosse.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi des compétences en crosse

Organiser un concours de compétences pour les jeunes de la région, en faisant payer un droit d'entrée et en offrant des prix, afin de susciter l'enthousiasme et la participation de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Cliniques de coaching virtuelles

Organiser des stages d'entraînement en ligne dirigés par des entraîneurs expérimentés, payants et fournissant des informations précieuses sur l'entraînement pour les joueurs et les entraîneurs.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagne de nettoyage communautaire

Faites participer votre équipe à un événement de nettoyage local, obtenez des parrainages et des dons tout en renforçant la présence et la bonne volonté de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi des médias sociaux

Lancer un défi de collecte de fonds sur les médias sociaux où les participants s'engagent à participer à des activités spécifiques liées à la crosse pour obtenir des dons.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la crosse Teams🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Équipes de rugby

Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de rugby →

Clubs de randonnée

Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de randonnée →

Équipes de danse

Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de danse →

Équipes de hockey sur gazon

Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur gazon →

Équipes de hockey sur glace

Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur glace →

Équipes de gymnastique

Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de gymnastique →

Équipes de golf

Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de golf →

Équipes de tennis

Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de tennis →

Équipes de lutte

Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de lutte →

Équipes de crosse

Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de crosse →

Équipes de natation

Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de natation →

Les équipes de pom-pom girls

Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de supporters →

Équipes d'athlétisme

Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes d'athlétisme →

Équipes de softball

Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de softball →

Équipes de volley-ball

Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de volley-ball →

Équipes de baseball

Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de baseball →

Équipes de football

Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de football

Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de basket-ball

Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de basket-ball →

Ligues de sports et de loisirs

Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les ligues sportives et récréatives →

Clubs de supporters

Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters →

Équipes, ligues et clubs sportifs

Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent organiser des tournois, vendre des équipements ou organiser des défis de fitness communautaires pour financer les déplacements et les frais.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes sportives, les ligues et les clubs →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos équipes de crosse ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre équipe de crosse. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre équipe entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, considérez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes de crosse :

1. Tournoi de crosse

  • Organisez un tournoi local de crosse dont les frais d'inscription sont reversés à votre association.
  • Remettre des prix et encourager les équipes à rechercher des sponsors auprès des entreprises locales.

2. Cliniques de compétences

  • Organiser des stages de développement des compétences pour les jeunes athlètes, en faisant payer la participation.
  • Utiliser des entraîneurs bénévoles pour minimiser les dépenses et renforcer l'engagement de la communauté.

3. Vente de marchandises

  • Créez des articles de marque tels que des t-shirts, des casquettes et des autocollants à vendre lors des matchs et des événements.
  • Faites appel à des artistes ou à des designers locaux pour créer des dessins attrayants afin d'attirer les acheteurs.

4. Tombola de la collecte de fonds

  • Organiser une tombola avec le soutien d'entreprises locales offrant des prix.
  • Vendre des billets en ligne et lors d'événements locaux pour maximiser la portée et la participation.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenu potentielTournoi de crosseMediumHighHighCliniques de compétencesHighMediumMediumVente de marchandisesHighHighMediumTombola de collecte de fondsMediumMediumHigh

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis pour que vos efforts de collecte de fonds restent sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un tournoi de crosse :

  • 8 semaines avant : Fixez une date et un lieu ; commencez à rassembler les équipes.
  • 6 semaines avant : Lancer des actions de marketing pour promouvoir le tournoi.
  • 4 semaines avant : Finaliser les inscriptions des équipes et les détails concernant les sponsors.
  • 1 semaine avant : Préparer les locaux, organiser la logistique de l'événement et recruter les bénévoles.
  • Jour de l'événement : Accueillir le tournoi, veiller au bon déroulement des opérations et à l'engagement de la communauté.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, assurance, permis et matériel de marketing.
  • Coûts variables : Location de matériel, fournitures (par exemple, t-shirts) et nourriture (le cas échéant).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont l'échec d'un événement réussi peut affecter la réputation de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoir les imprévus, tels que les conditions météorologiques ou les problèmes liés au lieu de réunion.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre équipe de crosse, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus uniques pour les équipes de crosse ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les équipes de crosse ?
Flèche
Quelles sont les possibilités de collecte de fonds saisonnière idéales pour les équipes de crosse ?
Flèche
Comment les équipes de crosse peuvent-elles utiliser la vente de marchandises pour collecter des fonds ?
Flèche
Quelles collaborations novatrices les équipes de crosse peuvent-elles mettre en place pour collecter des fonds ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de rugby
Clubs de randonnée
Équipes de danse
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de gymnastique
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de lutte
Équipes de crosse
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes d'athlétisme
Équipes de softball
Équipes de volley-ball
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique virtual fundraising ideas for Lacrosse Teams?</div><div ms-code-snippet-a="1">With the rise of digital platforms, Lacrosse teams can leverage virtual events to engage supporters. One popular idea is hosting an online 'Lacrosse Trivia Night.' Teams can charge an entry fee for participants while encouraging local businesses to sponsor prizes. To implement this, teams will need to set up a video conferencing platform, create engaging trivia content, and promote the event through social media and email newsletters. Success can be measured by attendance numbers and funds raised. On average, virtual trivia nights can yield a 70% success rate in fundraising, particularly when promoting local businesses collaborates effectively. Ensure you secure prizes early and actively market the event to ensure high participation.</div><div ms-code-snippet-q="2">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for Lacrosse Teams?</div><div ms-code-snippet-a="2">One of the highest ROI ideas for Lacrosse teams is organizing a 'Lacrosse-a-thon' where players seek sponsorships to complete a specific challenge, like running a certain number of laps or practicing skills. This not only encourages physical activity but fosters community involvement. The challenge can be promoted through social media, local newspapers, and team newsletters, with clear visuals of player progress. Successful examples see around 80% of participants raise funds exceeding their targets by 150%. To implement, teams must set clear challenges, create a user-friendly sponsorship platform, and ensure to promote updates frequently. Necessary resources include social media, local sponsorships for visibility, and a tracking system to document progress.</div><div ms-code-snippet-q="3">What seasonal fundraising opportunities are ideal for Lacrosse Teams?</div><div ms-code-snippet-a="3">A great seasonal opportunity for Lacrosse teams is to host a 'Spring Clean-Up Day' paired with a 'Lacrosse Skills Showcase.' Participants can clean up local parks or fields and receive sponsorships for each bag of trash collected or for their skills performed in a friendly exhibition. To execute this, coordinate with local authorities for clean-up permits, promote the event through flyers, and showcase player talents alongside the cleaning effort. Community engagement often assures higher funding rates, with past events seeing up to a 60% rise in participation year-over-year. Success metrics can be determined by the amount of trash collected and total funds raised, appealing further to community pride in local fields.</div><div ms-code-snippet-q="4">How can Lacrosse Teams utilize merchandise sales as a fundraising idea?</div><div ms-code-snippet-a="4">Lacrosse teams can benefit greatly from creating custom merchandise, such as team-branded apparel or gear. By designing items appealing to both players and supporters, teams can host pre-orders and launch sales during events and online. Implementation involves inventory management, pricing strategy, and promotional efforts on social media. Developing a partnership with a local printing company can reduce costs if they offer bulk rates. Merchandise sales have historically returned around 50% profit margins, depending on production costs, with successful merchandise campaigns generating an average ROI of 150%. Success is often measured by sales numbers, community engagement on social media, and total revenue generated.</div><div ms-code-snippet-q="5">What innovative team collaborations can Lacrosse Teams pursue for fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="5">Lacrosse teams can enhance their fundraising creativity by collaborating with other sports teams to host a ‘Sports Fest’ event. This can include friendly matches, clinics, food stalls, and activities that promote teamwork and sportsmanship. Both teams can split resources for advertising, security, venues, and logistics. Implementing this requires coordination with other involved sports organizations, common marketing efforts, and planning of combined schedules. Successful collaborative events can see attendance exceeding 300 participants, yielding an average ROI of 120% through joint sponsorships and ticket sales. Measure success through attendance, funds raised by combined efforts, and cross-promotional engagement metrics.</div>