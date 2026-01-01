Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Organisez un tournoi de lutte virtuel où les participants s'affrontent pour obtenir des dons, avec une retransmission en direct et un vote du public pour renforcer l'engagement.
Créer une plateforme de dons en ligne permettant aux supporters de faire des promesses de dons pour chaque point marqué pendant les matchs, afin de favoriser le soutien de la communauté.
Encouragez les lutteurs à relever des défis physiques, en partageant leurs progrès sur les médias sociaux et en collectant des dons pour chaque étape franchie.
Organiser un camp de lutte d'un week-end autour du dimanche du Super Bowl, en combinant l'entraînement avec des soirées de visionnage pour attirer les amateurs de lutte locaux moyennant des frais d'inscription.
Organisez un gala officiel avec des ventes aux enchères et des tombolas portant sur des équipements de lutte, avec des tapis peints en guise d'œuvres d'art, afin de promouvoir les réalisations de l'équipe.
Invitez d'anciens lutteurs à montrer leurs talents lors d'un match amical tout en collectant des fonds grâce à la vente de billets et à des dons, renforçant ainsi les liens avec la communauté.
Lancer une boutique en ligne pour les produits dérivés de l'équipe, y compris des équipements et des vêtements de lutte personnalisés, dont les recettes soutiendront les programmes et les événements.
Organiser un événement communautaire où les lutteurs peuvent échanger ou vendre leur équipement, avec un petit droit d'entrée reversé à l'équipe, afin de favoriser la communauté et la durabilité.
Proposer des séances payantes d'entraînement personnel à la lutte, dirigées par des entraîneurs expérimentés, afin de générer des revenus tout en favorisant l'engagement de la communauté.
Créer des possibilités de parrainage pour les entreprises locales afin qu'elles soutiennent des événements ou des équipes, en offrant des avantages promotionnels en échange d'un soutien financier.
Organiser des stages pour les jeunes, moyennant un droit d'entrée, tout en sensibilisant et en développant le sport, les recettes finançant l'équipe.
Organiser un festival communautaire avec des combats de lutte, des camions de nourriture et des jeux afin d'attirer les familles et d'obtenir leur soutien tout en collectant des fonds.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.
Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.
Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.
Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.
Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.
Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.
Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.
Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.
Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.
Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.
Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.
Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.
Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.
Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.
Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.
Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.
Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de lancer des idées de collecte de fonds, il est important d'évaluer les capacités de votre équipe de lutte. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, voici quelques idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les équipes de lutte :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsCamp de lutteHautHautMoyenVente de marchandisesHautMoyenHautCollecte de fonds pour les matchs de lutteMoyenHautHautPackages de parrainageMoyenMoyenTrès haut
Il est essentiel de disposer d'un calendrier précis pour organiser vos efforts de collecte de fonds. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'un camp de lutte :
La planification du budget est essentielle pour évaluer la faisabilité de vos efforts de collecte de fonds. Voici comment décomposer le budget :
L'identification des risques potentiels permet une meilleure préparation. Voici quelques lignes directrices :
En suivant ces étapes structurées, vous pouvez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond à la mission de votre équipe de lutte tout en engageant avec succès votre communauté. Bonne chance !
