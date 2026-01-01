Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les équipes de pom-pom girls

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

des événements créatifs de collecte de fonds pour les équipes de pom-pom girls
partenariats communautaires pour la collecte de fonds pour les pom-pom girls
vente de marchandises pour soutenir les équipes de pom-pom girls

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les équipes de supporters

Cheer-a-thon Livestream

Accueillez un événement de cheerleading en direct avec des performances d'équipes. Les téléspectateurs font des dons pour participer à des jeux interactifs et gagner des prix.

Combat en ligne des pom-pom girls

Les équipes créent et téléchargent des vidéos d'encouragement pour une compétition virtuelle. Les fans votent en faisant des dons, et les équipes gagnantes bénéficient d'un soutien supplémentaire.

Fête de l'encouragement de la Communauté

Organisez un festival local de pom-pom girls avec des spectacles, des ateliers et des vendeurs de nourriture. La vente de billets et les dons permettent de générer des fonds.

Collecte de fonds pour la nuit de l'esprit

Établissez un partenariat avec des restaurants locaux pour organiser une soirée de l'esprit au cours de laquelle un pourcentage des ventes soutiendra les objectifs de collecte de fonds de votre équipe de pom-pom girls.

Vente d'articles de cheerleading

Créer et vendre en ligne du matériel de cheerleading personnalisé, comme des T-shirts et des arcs, les bénéfices étant consacrés aux dépenses et aux événements de l'équipe.

Collecte de fonds pour le mur de la mémoire

Créez un mur de la mémoire en ligne où les sympathisants peuvent faire un don pour honorer les anciens ou les membres actuels de l'association, en racontant leur histoire.

Camp de Cheer

Organisez un camp de cheerleading pour les jeunes enfants pendant l'été. Faites payer la participation et proposez des activités amusantes et une formation aux techniques.

Showcase de l'encouragement saisonnier

Organiser des spectacles saisonniers dont l'entrée est payante et inviter les entreprises locales à sponsoriser les coûts.

Livre de cuisine de la brigade des pom-pom girls

Rassemblez les recettes préférées des membres de l'équipe, des entraîneurs et des parents dans un livre de cuisine que vous vendrez afin de collecter des fonds pour financer des uniformes ou des voyages.

Programme de parrainage d'entreprise

Élaborer des formules de parrainage pour les entreprises locales, en offrant des possibilités de publicité lors des événements en échange d'un soutien financier.

Charity Cheer Challenge

Créez un défi dans le cadre duquel chaque équipe de cheerleading collecte des fonds pour une cause spécifique ; l'équipe qui recueille le plus de fonds remporte une récompense spéciale.

Marche du Cheer-a-thon

Organisez un marathon où les participants sont sponsorisés pour chaque tour de piste effectué, avec des spectacles d'encouragement qui dynamisent la foule et permettent de collecter des fonds.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les supporters Squads🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos équipes de pom-pom girls ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre équipe de pom-pom girls. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Avez-vous des membres de l'équipe ou des bénévoles dédiés à la collecte de fonds ? Combien en ont-ils ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles sont les relations que vous entretenez avec les entreprises locales et la communauté ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, considérez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes de pompom girls :

1. Stage de cheerleading

  • Organisez une clinique où les jeunes pom-pom girls peuvent apprendre de nouvelles compétences auprès des membres de votre équipe, moyennant des frais.
  • Promouvoir l'événement dans les écoles locales afin d'attirer des participants.

2. Vente de matériel de cheerleading

  • Vendre des produits liés à l'animation, tels que des t-shirts, des pompons et des bouteilles d'eau.
  • Utilisez les plateformes en ligne et les médias sociaux pour atteindre un public plus large.

3. Cheer-a-thon

  • Organisez un spectacle au cours duquel les participants recueillent des sponsors pour chaque routine d'encouragement réalisée.
  • Impliquer la communauté en l'invitant à encourager et à faire des dons.

4. Vente de pâtisseries lors d'événements locaux

  • Installer un stand de vente de produits de boulangerie lors d'événements communautaires ou de rencontres sportives.
  • Encouragez les membres de l'équipe et les parents à apporter des friandises faites maison.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsCentre de cheerleadingHautHautMediumVente de matériel de cheerleadingMediumMediumHautCheer-a-thonMediumHautHautVente de pâtisseriesHautMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un stage de cheerleading :

  • 4 semaines avant : Fixer la date et commencer à contacter les écoles.
  • 3 semaines avant : Commencez à faire de la publicité par le biais de prospectus et des médias sociaux.
  • 1 semaine avant : Confirmer les participants et rassembler les fournitures.
  • La veille : Aménager le lieu et préparer le matériel.
  • Jour de l'événement : Diriger la clinique et s'assurer que toutes les activités se déroulent sans heurts.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et équipement.
  • Coûts variables : Fournitures pour les activités, rafraîchissements (pour les cliniques) et ingrédients pour les ventes de pâtisseries.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre équipe.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, comme le mauvais temps pour un stage de cheer en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre équipe de pom-pom girls, mais qui fait aussi participer efficacement votre communauté. Bonne chance !

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les équipes de pom-pom girls ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les équipes de pom-pom girls ?
Quelles sont les meilleures opportunités saisonnières de collecte de fonds pour les équipes de pom-pom girls ?
Comment les pom-pom girls peuvent-elles utiliser les médias sociaux de manière créative pour collecter des fonds ?
Quels sont les événements innovateurs en personne que les escouades de cheerleading peuvent organiser pour la collecte de fonds ?

