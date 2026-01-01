Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Créer un défi virtuel d'un mois au cours duquel les supporters s'engagent dans des activités liées au hockey et collectent des fonds par le biais de droits d'inscription et de parrainages.
Organiser une tombola numérique pour des maillots signés, permettant aux fans d'acheter des billets en ligne pour avoir une chance de gagner des souvenirs exclusifs.
Organiser un stage de perfectionnement pour les enfants, en demandant des frais d'inscription qui soutiennent la mission de l'organisation à but non lucratif tout en encourageant l'engagement des jeunes dans le sport.
Organisez un match d'exhibition dont les recettes de la vente des billets sont directement reversées à l'organisation à but non lucratif, en faisant participer la communauté à un divertissement familial.
Créez une boutique éphémère lors d'événements locaux ou de matchs pour vendre des articles liés à l'équipe, les recettes étant reversées aux initiatives de l'organisation à but non lucratif.
Encouragez les supporters à créer des pages personnelles de collecte de fonds, où ils peuvent partager leur amour du hockey et recueillir les dons de leurs amis et de leur famille.
Organiser un événement sur une patinoire où les équipes s'affrontent dans des matchs amicaux ; les équipes collectent des fonds grâce aux droits d'entrée et aux parrainages locaux.
Développer des partenariats avec des entreprises locales pour sponsoriser des événements ; en échange, les entreprises reçoivent une image de marque sur le matériel promotionnel.
Organisez une journée de patinage gratuit dans une patinoire locale, avec des dons facultatifs de la part des participants, afin d'attirer les membres de la communauté et d'encourager la bonne volonté.
Organisez un dîner à thème avec un invité issu de la communauté du hockey, en faisant payer les billets et en organisant des ventes aux enchères silencieuses de souvenirs.
Inciter les détenteurs de billets de saison à faire don d'une partie de leur renouvellement de billets à l'organisation à but non lucratif, créant ainsi un sentiment d'investissement dans la cause.
Créer un court documentaire sur l'histoire et l'impact de l'équipe, offrir un accès en streaming ou vendre des DVD, les recettes étant destinées aux initiatives de l'équipe.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.
Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.
Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.
Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.
Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.
Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.
Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.
Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.
Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.
Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.
Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.
Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.
Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.
Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.
Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.
Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.
Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.
Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour évaluer votre organisation :
Une fois que vous aurez procédé à votre auto-évaluation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes de hockey sur glace :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsMatch de hockey de bienfaisanceHautHautMediumCamp de hockey sur glaceMediumMediumHautRaffle ou tirages au sortHautMediumMediumVente de marchandises de l'équipeHautHautMedium
Établissez un calendrier pour organiser vos efforts de collecte de fonds. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'une partie de hockey de bienfaisance :
Une collecte de fonds réussie repose sur une planification budgétaire solide. Tenez compte des éléments suivants :
Une évaluation complète des risques permet de gérer les défis potentiels :
En suivant ce guide, vous pourrez découvrir une idée de collecte de fonds qui correspond à la mission de votre équipe de hockey sur glace et qui mobilise efficacement votre communauté. Bonne chance !
