Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur glace

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
idées de collecte de fonds pour le skate-thon communautaire
Décoratif
possibilités de collecte de fonds pour le tournoi de hockey
Décoratif
événements de mobilisation des supporters pour les équipes de hockey

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur glace

Défi du palet numérique

Créer un défi virtuel d'un mois au cours duquel les supporters s'engagent dans des activités liées au hockey et collectent des fonds par le biais de droits d'inscription et de parrainages.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Tombola de Jersey en ligne

Organiser une tombola numérique pour des maillots signés, permettant aux fans d'acheter des billets en ligne pour avoir une chance de gagner des souvenirs exclusifs.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Camp de compétences en hockey sur glace

Organiser un stage de perfectionnement pour les enfants, en demandant des frais d'inscription qui soutiennent la mission de l'organisation à but non lucratif tout en encourageant l'engagement des jeunes dans le sport.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Soirée jeux de bienfaisance

Organisez un match d'exhibition dont les recettes de la vente des billets sont directement reversées à l'organisation à but non lucratif, en faisant participer la communauté à un divertissement familial.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Boutique pop-up de marchandises

Créez une boutique éphémère lors d'événements locaux ou de matchs pour vendre des articles liés à l'équipe, les recettes étant reversées aux initiatives de l'organisation à but non lucratif.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Pages de collecte de fonds personnalisées

Encouragez les supporters à créer des pages personnelles de collecte de fonds, où ils peuvent partager leur amour du hockey et recueillir les dons de leurs amis et de leur famille.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi de la patinoire

Organiser un événement sur une patinoire où les équipes s'affrontent dans des matchs amicaux ; les équipes collectent des fonds grâce aux droits d'entrée et aux parrainages locaux.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Programme de parrainage d'entreprise

Développer des partenariats avec des entreprises locales pour sponsoriser des événements ; en échange, les entreprises reçoivent une image de marque sur le matériel promotionnel.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journée de patinage communautaire

Organisez une journée de patinage gratuit dans une patinoire locale, avec des dons facultatifs de la part des participants, afin d'attirer les membres de la communauté et d'encourager la bonne volonté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Dîner des mordus de hockey

Organisez un dîner à thème avec un invité issu de la communauté du hockey, en faisant payer les billets et en organisant des ventes aux enchères silencieuses de souvenirs.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Dons des détenteurs de billets de saison

Inciter les détenteurs de billets de saison à faire don d'une partie de leur renouvellement de billets à l'organisation à but non lucratif, créant ainsi un sentiment d'investissement dans la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Documentaire sur l'histoire de l'équipe

Créer un court documentaire sur l'histoire et l'impact de l'équipe, offrir un accès en streaming ou vendre des DVD, les recettes étant destinées aux initiatives de l'équipe.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour le hockey sur glace Teams🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Équipes de rugby

Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de rugby →

Clubs de randonnée

Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de randonnée →

Équipes de danse

Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de danse →

Équipes de hockey sur gazon

Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur gazon →

Équipes de hockey sur glace

Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur glace →

Équipes de gymnastique

Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de gymnastique →

Équipes de golf

Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de golf →

Équipes de tennis

Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de tennis →

Équipes de lutte

Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de lutte →

Équipes de crosse

Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de crosse →

Équipes de natation

Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de natation →

Les équipes de pom-pom girls

Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de supporters →

Équipes d'athlétisme

Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes d'athlétisme →

Équipes de softball

Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de softball →

Équipes de volley-ball

Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de volley-ball →

Équipes de baseball

Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de baseball →

Équipes de football

Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de football

Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de basket-ball

Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de basket-ball →

Ligues de sports et de loisirs

Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les ligues sportives et récréatives →

Clubs de supporters

Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters →

Équipes, ligues et clubs sportifs

Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent organiser des tournois, vendre des équipements ou organiser des défis de fitness communautaires pour financer les déplacements et les frais.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes sportives, les ligues et les clubs →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos équipes de hockey sur glace ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour évaluer votre organisation :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Si oui, combien ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ? Cela peut aller de la rédaction de demandes de subvention à l'organisation d'événements.
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer chaque semaine aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations entretenez-vous actuellement avec des entreprises locales, des membres de la communauté ou des passionnés de hockey qui pourraient soutenir vos efforts de collecte de fonds ?
  • Alignement sur la mission : Dans quelle mesure les activités de collecte de fonds potentielles s'alignent-elles sur la mission et les valeurs de votre équipe ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous aurez procédé à votre auto-évaluation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes de hockey sur glace :

1. Match de hockey de bienfaisance

  • Organiser un match de charité où les entreprises locales sponsorisent les joueurs. Faites payer l'entrée et faites-en la promotion en tant qu'événement communautaire amusant.
  • Proposer des concessions pendant le match pour augmenter les recettes et faire participer les supporters.

2. Camp de hockey sur glace

  • Organisez un week-end ou un camp d'été où les enfants de la communauté peuvent apprendre les techniques du hockey sur glace avec les membres de votre équipe.
  • Faire payer des frais d'inscription qui comprennent le temps de glace, l'encadrement et des articles tels que des t-shirts.

3. Tombolas ou tirages au sort

  • Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour qu'elles offrent des prix pour une tombola. Vendez des billets pendant les matchs ou en ligne.
  • Promouvoir la tombola sur les médias sociaux pour augmenter les ventes de billets.

4. Vente d'articles d'équipe

  • Créer des articles portant la marque de l'équipe, tels que des maillots, des casquettes ou des tasses, et les vendre lors des matchs et en ligne.
  • Cela permet non seulement de collecter des fonds, mais aussi de renforcer l'esprit d'équipe et la visibilité.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsMatch de hockey de bienfaisanceHautHautMediumCamp de hockey sur glaceMediumMediumHautRaffle ou tirages au sortHautMediumMediumVente de marchandises de l'équipeHautHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier pour organiser vos efforts de collecte de fonds. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'une partie de hockey de bienfaisance :

  • 8 semaines avant : Confirmer la date, le lieu et obtenir des sponsors.
  • 6 semaines avant : Commencez à faire de la publicité dans les médias sociaux et les journaux locaux.
  • 4 semaines avant : Promouvoir la prévente des billets et contacter les entreprises locales pour les concessions.
  • 1 semaine avant : Finaliser la logistique du jour du match, y compris les bénévoles, l'équipement et l'installation.
  • Jour du match : Accueillir l'événement, veiller au bon déroulement des opérations et à l'engagement de la communauté.

Étape 5 : Considérations budgétaires

Une collecte de fonds réussie repose sur une planification budgétaire solide. Tenez compte des éléments suivants :

  • Coûts fixes : Location du lieu, frais d'utilisation de l'équipement, matériel de marketing et permis (si nécessaire).
  • Coûts variables : Fournitures pour les concessions (pour un jeu), matériel pour les activités du camp et coûts des prix pour les tirages au sort.
  • Objectif de recettes : Fixez des objectifs financiers réalistes en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Une évaluation complète des risques permet de gérer les défis potentiels :

  • Risques financiers : Évaluez les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si l'événement ne répond pas aux attentes en matière de fréquentation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont des problèmes, tels qu'une mauvaise organisation ou un manque de soutien de la part de la communauté, pourraient affecter l'image de votre équipe.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes inattendus, tels que l'annulation d'une salle ou le mauvais temps (le cas échéant).

En suivant ce guide, vous pourrez découvrir une idée de collecte de fonds qui correspond à la mission de votre équipe de hockey sur glace et qui mobilise efficacement votre communauté. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds les plus originales pour les équipes de hockey sur glace ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les équipes de hockey sur glace ?
Flèche
Comment les équipes de hockey sur glace peuvent-elles tirer parti des médias sociaux pour collecter des fonds ?
Flèche
Quelles sont les stratégies de collecte de fonds saisonnières qui fonctionnent le mieux pour les équipes de hockey sur glace ?
Flèche
Quelles sont les idées novatrices de collecte de fonds numériques pour les équipes de hockey sur glace ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de rugby
Clubs de randonnée
Équipes de danse
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de gymnastique
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de lutte
Équipes de crosse
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes d'athlétisme
Équipes de softball
Équipes de volley-ball
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique fundraising ideas for Ice Hockey Teams?</div><div ms-code-snippet-a="1">One unique fundraising idea for ice hockey teams is to host a themed tournament, such as a 'Glow-in-the-Dark' or 'Jersey Night' tournament. Teams can create a festive atmosphere, encouraging players and fans to dress in themed attire. Charging entry fees for participant teams and selling merchandise or concessions during the event can significantly boost fundraising. Additionally, collaborating with local businesses for sponsorships can further enhance revenue. To ensure success, promote the event on social media, engaging players and their families. The event can attract at least 100 participants, aiming for a success rate of approximately 60% in generating profits. Key metrics to evaluate include participant turnout and net revenue. Proper venue booking and logistic arrangements are essential.</div><div ms-code-snippet-q="2">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for Ice Hockey Teams?</div><div ms-code-snippet-a="2">Hosting a charity auction featuring sports memorabilia is a high ROI idea for ice hockey fundraising. Partnering with local athletes or teams can yield exclusive items like signed jerseys, game tickets, or unique experiences. Promote the auction through various platforms, including social media and local businesses, to increase visibility. Engaging a well-known auctioneer can enhance the event's prestige and potentially drive higher bids. Establishing a goal for funds raised can motivate participants. Reports indicate that charity auctions can achieve an ROI of 50-75% when well executed. Essential metrics to assess include total funds raised and participation rates. Logistics involve securing items, setting up online auction platforms or physical venues, and management on the day of the auction.</div><div ms-code-snippet-q="3">How can Ice Hockey Teams leverage social media for fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="3">Ice hockey teams can leverage social media by creating a '30 Days of Fundraising Challenge.' Each day, post different fundraising activities, from selling team-branded merchandise to encouraging donations with creative video pitches from players. Engaging stories about why the funds are needed can resonate with the community, encouraging participation. Teams can use specific hashtags to create a campaign buzz. Reports show that social media fundraising can yield up to 70% engagement in local communities. Success metrics include total donations received and engagement levels measured through shares and comments. It requires minimal resources, focusing on team creativity and consistent communication over 30 days.</div><div ms-code-snippet-q="4">What seasonal fundraising strategies work best for Ice Hockey Teams?</div><div ms-code-snippet-a="4">Implementing a 'Puck Drop' holiday event can be an effective seasonal fundraising strategy for ice hockey teams. This event could include a community holiday skate session, festive games, and holiday-themed merchandise sales. Encouraging local families to participate by charging a small fee while providing refreshments can enhance the community spirit. Targeting marketing efforts toward local businesses for sponsorship can boost income further. Seasonal events have shown to achieve around a 65% participant rate, thus yielding a solid return on investment of 30-60%. Key metrics include ticket sales and merchandise revenue. Success relies on early planning and effective outreach to ensure community buy-in.</div><div ms-code-snippet-q="5">What are some innovative digital fundraising ideas for Ice Hockey Teams?</div><div ms-code-snippet-a="5">Launching a virtual skills challenge fundraiser can be an innovative way for ice hockey teams to engage fans digitally. Participants can film themselves completing specific skills, such as shooting accuracy or speed skating, and share their videos online with a donation link. The team can create a leaderboard, incentivizing donations for higher placements. Engaging players to share their challenges can significantly enhance participation. Success rates for virtual challenges can reach 50%, with average donation amounts increasing through visibility. Metrics to track include total participants and funds raised. Resources required involve setting up a platform for submissions, promoting the challenge, and ensuring seamless donation integrations.</div>