Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les équipes de football

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
tournois locaux pour la collecte de fonds pour le football
Décoratif
événements de vente de marchandises sur le thème du football
Décoratif
parrainages communautaires pour les équipes de football

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les équipes de football

Tournoi de football virtuel

Organisez un tournoi de jeux en ligne où les participants paient un droit d'entrée. Utilisez la diffusion en direct pour présenter les matchs et inciter les téléspectateurs à faire des dons.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Goal-a-thon numérique

Les joueurs se fixent des objectifs personnels de collecte de fonds et partagent leurs progrès en ligne. Les supporters peuvent parrainer leurs joueurs préférés pour encourager la compétition.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journée du football communautaire

Organisez une journée de football communautaire avec des jeux pour tous les âges. Faites payer un droit d'entrée modique et vendez de la nourriture et des boissons pour collecter des fonds supplémentaires.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Match de charité

Organisez un match amical entre des équipes locales. Les billets sont payants et les recettes sont reversées à l'association tout en encourageant la fierté de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Stage de compétences en football

Organiser un stage de formation dirigé par des entraîneurs locaux. Faire payer les participants, fournir des instructions et promouvoir l'engagement communautaire par le biais du football.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Articles d'équipe personnalisés

Vendre des articles de marque comme des maillots ou des écharpes. Personnalisez les articles pour créer un lien, en favorisant les ventes en ligne sur le site web de l'équipe.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds pour les abonnements de saison

Vendez des abonnements saisonniers comprenant des avantages tels que des sessions de formation exclusives. Créez l'urgence avec une offre à durée limitée pour stimuler les premières ventes.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Packages de parrainage

Élaborer des formules de parrainage à plusieurs niveaux pour les entreprises locales, en leur offrant une visibilité en retour. Souligner l'impact sur la communauté pour attirer les sponsors potentiels.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Nuits de collecte de fonds pour les entreprises locales

Établissez des partenariats avec des restaurants locaux pour organiser des soirées de collecte de fonds. Un pourcentage des ventes réalisées pendant l'événement est reversé à l'organisation à but non lucratif de l'équipe de football.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagne pair-à-pair

Encouragez les sympathisants à créer leur propre page de collecte de fonds pour recueillir les dons de leur famille et de leurs amis, en offrant des incitations aux meilleurs collecteurs de fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente aux enchères en ligne de maillots

Organisez une vente aux enchères en ligne de maillots signés ou de souvenirs. Faites la promotion de la vente aux enchères sur les médias sociaux afin d'attirer un public plus large.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Partenariat avec la Youth Soccer League

Collaborer avec les ligues de jeunes locales pour organiser des événements communs. Partager les ressources et promouvoir les activités des uns et des autres afin d'améliorer le potentiel de collecte de fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour le football Teams🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Équipes de rugby

Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de rugby →

Clubs de randonnée

Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de randonnée →

Équipes de danse

Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de danse →

Équipes de hockey sur gazon

Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur gazon →

Équipes de hockey sur glace

Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur glace →

Équipes de gymnastique

Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de gymnastique →

Équipes de golf

Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de golf →

Équipes de tennis

Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de tennis →

Équipes de lutte

Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de lutte →

Équipes de crosse

Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de crosse →

Équipes de natation

Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de natation →

Les équipes de pom-pom girls

Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de supporters →

Équipes d'athlétisme

Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes d'athlétisme →

Équipes de softball

Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de softball →

Équipes de volley-ball

Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de volley-ball →

Équipes de baseball

Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de baseball →

Équipes de football

Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de football

Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de basket-ball

Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de basket-ball →

Ligues de sports et de loisirs

Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les ligues sportives et récréatives →

Clubs de supporters

Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters →

Équipes, ligues et clubs sportifs

Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent organiser des tournois, vendre des équipements ou organiser des défis de fitness communautaires pour financer les déplacements et les frais.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes sportives, les ligues et les clubs →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos équipes de football ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre équipe de football. Utilisez le questionnaire d'auto-évaluation suivant comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles dédiés à la collecte de fonds ? Combien de membres de l'équipe peuvent vous aider ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques de vos membres en matière de collecte de fonds (par exemple, marketing, organisation d'événements) ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles sont les relations existantes au sein de la communauté, y compris les entreprises locales et les familles ?
  • Alignement de la mission : Comment une initiative de collecte de fonds potentielle s'aligne-t-elle sur les objectifs et les valeurs de votre équipe de football ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, considérez ces idées uniques de collecte de fonds adaptées aux équipes de soccer :

1. Stage et atelier de football

  • Organisez un stage de perfectionnement auquel les enfants peuvent participer moyennant une somme modique.
  • Impliquer les joueurs actuels en tant qu'entraîneurs afin de renforcer l'engagement de la communauté.

2. Tournoi de football communautaire

  • Organisez un tournoi amical qui encourage les équipes locales à concourir moyennant des frais d'inscription minimes.
  • Envisagez d'offrir des trophées et des médailles aux participants afin d'attirer davantage d'équipes.

3. Vente de marchandises

  • Concevoir et vendre des vêtements d'équipe, tels que des maillots, des casquettes et d'autres équipements.
  • Faire appel à des entreprises locales pour le parrainage et la promotion en échange d'une publicité sur les marchandises.

4. Tombola de la collecte de fonds

  • Recueillir des dons auprès d'entreprises locales pour créer des prix de tombola.
  • Faites la promotion de la tombola dans les médias sociaux, lors d'événements locaux et lors des matchs.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsClinique et atelier de footballHautHautMediumTournoi de football communautaireMediumHautHautVente de marchandisesHautMediumMediumTombola de collecte de fondsMediumHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'un tournoi de football communautaire :

  • 6 semaines avant : Fixer la date, trouver le lieu et faire de la publicité.
  • 5 semaines avant : Commencer à accepter les inscriptions des équipes.
  • 2 semaines avant : Confirmer toutes les équipes participantes et finaliser la logistique.
  • 1 semaine avant : Prévoir les trophées et le matériel promotionnel.
  • Jour de l'événement : S'assurer que tout est prêt et gérer le tournoi.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis.
  • Coûts variables : Fournitures (pour les stages), trophées (pour les tournois) et production de marchandises (pour les ventes).
  • Objectif de revenus : Fixez un objectif financier en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible fréquentation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas fournir l'expérience promise peut affecter la réputation de votre équipe.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que des perturbations météorologiques pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre équipe de football, mais qui engage aussi efficacement votre communauté. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les équipes de football ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les équipes de football ?
Flèche
Quelles sont les possibilités saisonnières de collecte de fonds pour les équipes de football à l'automne ?
Flèche
Comment les équipes de football peuvent-elles tirer parti des médias sociaux pour collecter des fonds ?
Flèche
Quelles idées de campagne innovantes les équipes de football peuvent-elles utiliser pendant l'été ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de rugby
Clubs de randonnée
Équipes de danse
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de gymnastique
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de lutte
Équipes de crosse
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes d'athlétisme
Équipes de softball
Équipes de volley-ball
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique virtual fundraising ideas for Soccer Teams?</div><div ms-code-snippet-a="1">Virtual fundraising can engage your soccer community while minimizing costs. Consider organizing a 'Virtual Goal-A-Thon,' where players seek sponsorships based on the goals they score in a designated online gaming tournament. Participants can gather pledges per goal scored, with an engaging leaderboard to boost competition and camaraderie. To implement, promote the event through your social media channels, and encourage players to share their gaming clips. Tools like Zoom or Twitch can help manage the event. Success metrics can include the total funds raised and player participation rates. Typically, virtual fundraisers see a success rate of about 70%.</div><div ms-code-snippet-q="2">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for Soccer Teams?</div><div ms-code-snippet-a="2">Hosting a 'Soccer Skills Challenge' can yield high returns. Design an event where players compete in various skill-based challenges, charging an entry fee and securing sponsorship from local businesses. Participants can showcase dribbling, shooting, and passing skills, with prizes donated by sponsors. Promote the event through local schools and community centers to ensure high attendance. A successful Soccer Skills Challenge can achieve a 200% ROI, making it highly worthwhile. Implementation involves securing a venue, obtaining permits, and facilitating marketing strategies.</div><div ms-code-snippet-q="3">What seasonal fundraising opportunities exist for Soccer Teams during the fall?</div><div ms-code-snippet-a="3">Fall offers ripe opportunities for a 'Harvest Festival' event. This family-friendly fundraiser could include activities such as pumpkin carving contests, soccer clinics, and fall-themed games, with entry fees and vendor fees to raise funds. Partner with local farms and businesses for sponsorships, adding a community feel. Planning should start at least two months prior, ensuring all permits and logistics are in place. A Harvest Festival can achieve an ROI of around 175%-225%, leveraging seasonal interest to draw participants. Include metrics like attendance numbers and total funds raised to assess success.</div><div ms-code-snippet-q="4">How can soccer teams leverage social media for fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="4">One innovative idea is to create a 'Soccer Team Challenge' campaign on social media platforms. Create a video series where players take on fun challenges (like skills tests or trick shots), encouraging followers to donate to vote for their favorite player’s challenge. This can increase engagement and visibility for your cause. Use platforms like Instagram and TikTok to promote the challenges and participants. The implementation requires a week of video preparation and well-structured marketing. Social media fundraising can yield an ROI of 120%-180% when effective.</div><div ms-code-snippet-q="5">What innovative campaign ideas can soccer teams use in the summer?</div><div ms-code-snippet-a="5">Consider launching a 'Soccer Movie Night' where families can come together for outdoor screenings of classic soccer films. Charge an admission fee and provide themed snacks and drinks, with the ability to raise additional funds through local sponsorships or food vendors. As a unique twist, hold a raffle for soccer memorabilia or giveaways during the event. Planning should start a month ahead to secure the venue and promote the event. Movie-themed fundraisers typically achieve an ROI of 150%-200%, making them effective in boosting community support and funds.</div>