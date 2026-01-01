Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur gazon

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements communautaires pour la collecte de fonds pour le hockey sur gazon
idées de donateurs individuels pour les équipes de hockey sur gazon
des campagnes de collecte de fonds créatives pour le hockey sur gazon

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur gazon

Défi virtuel de compétences

Les participants enregistrent des vidéos montrant leurs compétences en hockey sur gazon, les partagent en ligne et recueillent des dons en fonction des vues ou des défis relevés.

Vente aux enchères en ligne

Organisez une vente aux enchères virtuelle proposant des souvenirs sportifs, des expériences locales et des équipements d'équipe, permettant aux supporters d'enchérir de n'importe où.

Camp d'été de hockey sur gazon

Organisez un camp de hockey sur gazon d'une semaine pour les enfants, en faisant payer des frais qui soutiennent votre association, tout en encourageant les compétences et le travail d'équipe.

Tournoi de bienfaisance

Organisez un tournoi local de hockey sur gazon où les équipes paient un droit d'entrée et où les recettes sont reversées à l'association pour soutenir ses programmes.

Campagne de crowdfunding

Lancez une campagne de crowdfunding ciblée sur des objectifs d'équipe spécifiques, en permettant aux donateurs de contribuer facilement par le biais des plateformes de médias sociaux.

Magasin virtuel de marchandises

Créer une boutique en ligne pour vendre des articles de l'équipe, dont les bénéfices serviront directement à financer les frais et les initiatives de l'équipe.

Programme de parrainage d'entreprise

Développez des partenariats avec des entreprises locales pour sponsoriser les événements ou les uniformes de votre équipe, afin de gagner en visibilité tout en apportant des fonds.

Journée récréative communautaire

Organisez une journée de divertissement avec des jeux, de la nourriture et des concours, en faisant participer la communauté tout en collectant des fonds grâce aux frais d'inscription et aux dons.

Défi fitness pour le hockey sur gazon

Encouragez les sympathisants à participer à un défi sportif d'un mois au cours duquel ils collectent des sponsors pour chaque kilomètre parcouru ou chaque heure d'exercice.

Soirée des donateurs potentiels

Invitez les donateurs potentiels à un match spécial de hockey sur gazon, en mettant en valeur le talent et les réalisations de l'équipe, et offrez-leur la possibilité de faire des dons.

Collecte de fonds par tirage au sort

Vendez des billets de tombola pour avoir une chance de gagner des prix excitants tels que des équipements sportifs ou des bons d'achat dans des entreprises locales, dont les recettes soutiendront l'équipe.

Prise en charge des médias sociaux

Encouragez les joueurs à partager leurs expériences sur les médias sociaux, en incitant les adeptes à faire un don en fonction des taux d'engagement pendant la prise en charge.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour le hockey sur gazon Teams🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos équipes de hockey sur gazon ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre équipe de hockey sur gazon. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre équipe entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous aurez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes de hockey sur gazon :

1. Stage de hockey sur gazon

  • Organisez un stage de perfectionnement où des joueurs expérimentés forment de jeunes athlètes contre rémunération.
  • Fournir des collations et des boissons, afin que les participants passent une journée agréable.

2. Lave-auto communautaire

  • Organisez un lavage de voitures dans une entreprise locale ou un centre communautaire.
  • Faire payer une somme forfaitaire et proposer de nettoyer les voitures tout en suscitant l'engagement de la communauté.

3. Vente de marchandises

  • Créez des produits dérivés de l'équipe, tels que des t-shirts, des sweats à capuche ou des casquettes, pour les vendre aux supporters.
  • Impliquer les membres de l'équipe dans le processus de conception pour favoriser l'appropriation.

4. Tournoi de hockey sur gazon

  • Organiser un tournoi local où les équipes paient un droit d'entrée pour participer à la compétition.
  • Inclure des concessions et des ventes de marchandises pour augmenter les revenus.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsClinique de hockey sur gazonHautHautMoyenLavage de voitures communautaireHautMoyenFaibleVente de marchandisesMoyenHautMoyenTournoi de hockey sur gazonMoyenHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'un stage de hockey sur gazon :

  • 6 semaines avant : Planifier les détails de l'événement et trouver un lieu.
  • 4 semaines avant : Faites de la publicité et ouvrez les inscriptions.
  • 2 semaines avant : Finaliser la liste des entraîneurs et des bénévoles.
  • 1 semaine avant : Confirmer les fournitures et le matériel nécessaires.
  • Le jour même : Diriger la clinique et faire participer les participants en leur donnant un retour d'information.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et assurance (si nécessaire).
  • Coûts variables : Fournitures pour la clinique, rafraîchissements et toute rémunération des entraîneurs.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et du nombre d'inscriptions prévu.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et calculer les pertes potentielles si la fréquentation est inférieure aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à l'impact que peut avoir sur l'image de votre équipe le fait de ne pas offrir une expérience attrayante ou utile.
  • Risques logistiques : Prévoir des plans d'urgence en cas de conditions météorologiques imprévues ou de problèmes liés au lieu de réunion.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre équipe de hockey sur gazon, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus uniques pour les équipes de hockey sur gazon ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les équipes de hockey sur gazon ?
Quelles possibilités de collecte de fonds saisonnière les équipes de hockey sur gazon peuvent-elles mettre en œuvre en 2024 ?
Comment les équipes de hockey sur gazon peuvent-elles utiliser les médias sociaux de manière créative pour collecter des fonds ?
Quelle marchandise unique les équipes de hockey sur gazon peuvent-elles vendre pour collecter des fonds ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de rugby
Clubs de randonnée
Équipes de danse
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de gymnastique
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de lutte
Équipes de crosse
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes d'athlétisme
Équipes de softball
Équipes de volley-ball
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

