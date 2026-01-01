Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les équipes de baseball

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
des événements de collecte de fonds à domicile pour les équipes
Décoratif
les tournois de baseball communautaires pour la collecte de fonds
Décoratif
idées de vente de marchandises pour les équipes de baseball

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les équipes de baseball

Course virtuelle Home Run

Les participants effectuent une course ou une marche virtuelle pour soutenir leur équipe de baseball préférée, en collectant des fonds grâce aux frais d'inscription et aux dons.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journée de la générosité dans les médias sociaux

Organisez une journée spéciale pour que les supporters puissent faire des dons par le biais des médias sociaux, en partageant leur amour pour l'équipe et en encourageant les dons d'égal à égal.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Soirée Trivia Baseball

Organisez une soirée de jeu-questionnaire amusante sur l'histoire du baseball, avec des frais d'inscription et le parrainage d'entreprises locales pour soutenir votre cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds pour la Fan Fest

Organiser un festival communautaire au stade de baseball, avec des plats locaux, des jeux et des activités, en faisant payer l'entrée et en vendant des articles donnés.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente d'articles d'équipe personnalisés

Vendre des articles d'équipe en édition limitée, comme des maillots ou des casquettes, aux supporters engagés, les recettes allant directement à l'organisation à but non lucratif.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Des cartes de baseball pour une œuvre de bienfaisance

Proposez des cartes de baseball à collectionner représentant des joueurs locaux ou des moments historiques, en reversant une partie de chaque vente à la cause de l'équipe.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Les défis du mécénat d'entreprise

Établir des partenariats avec des entreprises locales dans le cadre de programmes de jumelage de dons, en les encourageant à jumeler les dons de leurs employés pendant la saison de baseball.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Jouer au ballon avec un professionnel

Organiser un événement exclusif où les fans peuvent jouer au ballon avec d'anciens joueurs, en demandant une prime pour l'accès et en parrainant des activités pour les familles.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds pour la ligue de baseball fantastique

Créez une ligue dans laquelle les fans paient pour participer et dont les recettes soutiennent l'équipe ; envisagez d'offrir des prix offerts par des entreprises locales.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Parrainage de camps de jeunes

Offrir aux jeunes de la région la possibilité de participer à des camps de baseball et rechercher des sponsors pour offrir des bourses d'études, en mettant en avant les avantages du programme.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Tournoi de softball au profit d'une œuvre de bienfaisance

Organiser un tournoi de softball communautaire avec des frais d'inscription, des stands de nourriture et des tombolas, afin de promouvoir le travail d'équipe et l'esprit de communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Projection d'un documentaire sur l'histoire du baseball

Projection d'un documentaire sur l'histoire du baseball dans une salle locale. Faites payer les billets et envisagez de faire appel à des sponsors locaux pour la couverture de l'événement.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour le baseball Teams🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos équipes de baseball ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre équipe de baseball. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre équipe de baseball entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, considérez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes de baseball :

1. Home Run Derby

  • Organiser un concours de coups de circuit où les participants paient un droit d'entrée.
  • Offrez des prix aux personnes les plus performantes pour les inciter à participer et à s'engager.

2. Vente de pâtisseries sur le thème du baseball

  • Organisez une vente de pâtisseries sur le thème du baseball (biscuits en forme de balles, petits gâteaux en forme de chauve-souris).
  • Impliquer les membres de l'équipe et les familles dans la cuisson et la vente.

3. Programme de parrainage

  • Obtenir des entreprises locales qu'elles sponsorisent les uniformes ou les événements de l'équipe en échange de publicité.
  • Créer des relations permanentes avec les sponsors pour obtenir un soutien durable.

4. Pique-nique communautaire et journée de jeu

  • Organisez un pique-nique communautaire combiné à une journée de match où les familles peuvent acheter des billets pour déguster des plats et soutenir l'équipe.
  • Incorporez des jeux et des activités pour les enfants afin d'augmenter la fréquentation.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesDerby à domicileHautMoyenHautVente de pâtisseries sur le thème du baseballMoyenHautMoyenProgramme de parrainageHautMoyenHautPique-nique communautaire et journée de matchMoyenHautMoyen

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un pique-nique communautaire et une journée de jeu :

  • 6 semaines avant : Fixez une date et commencez à faire de la publicité.
  • 4 semaines avant : Commencez à rassembler des bénévoles et des sponsors.
  • 2 semaines avant : Finaliser le menu et les activités.
  • 1 semaine avant : Préparer le matériel promotionnel et mettre en place toute la logistique nécessaire.
  • Le jour même : Organiser l'événement avec des bénévoles et veiller à ce que tout se passe bien.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel promotionnel et tous les permis requis.
  • Coûts variables : Fournitures alimentaires (pour le pique-nique), location de matériel (pour le derby) et prix.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si le taux de participation est inférieur aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre équipe au sein de la communauté.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, comme le mauvais temps pour un événement en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre équipe de baseball, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds les plus originales pour les équipes de baseball de jeunes ?
Flèche
Comment les équipes de baseball peuvent-elles tirer parti des soirées à thème pour collecter des fonds ?
Flèche
Quelles campagnes de collecte de fonds en ligne innovantes les équipes de baseball peuvent-elles mettre en œuvre ?
Flèche
Quelles idées de collectes de fonds saisonnières sont efficaces pour les équipes de baseball au printemps ?
Flèche
Quelles idées de marchandises créatives les équipes de baseball peuvent-elles utiliser pour collecter des fonds ?

