Les participants effectuent une course ou une marche virtuelle pour soutenir leur équipe de baseball préférée, en collectant des fonds grâce aux frais d'inscription et aux dons.
Organisez une journée spéciale pour que les supporters puissent faire des dons par le biais des médias sociaux, en partageant leur amour pour l'équipe et en encourageant les dons d'égal à égal.
Organisez une soirée de jeu-questionnaire amusante sur l'histoire du baseball, avec des frais d'inscription et le parrainage d'entreprises locales pour soutenir votre cause.
Organiser un festival communautaire au stade de baseball, avec des plats locaux, des jeux et des activités, en faisant payer l'entrée et en vendant des articles donnés.
Vendre des articles d'équipe en édition limitée, comme des maillots ou des casquettes, aux supporters engagés, les recettes allant directement à l'organisation à but non lucratif.
Proposez des cartes de baseball à collectionner représentant des joueurs locaux ou des moments historiques, en reversant une partie de chaque vente à la cause de l'équipe.
Établir des partenariats avec des entreprises locales dans le cadre de programmes de jumelage de dons, en les encourageant à jumeler les dons de leurs employés pendant la saison de baseball.
Organiser un événement exclusif où les fans peuvent jouer au ballon avec d'anciens joueurs, en demandant une prime pour l'accès et en parrainant des activités pour les familles.
Créez une ligue dans laquelle les fans paient pour participer et dont les recettes soutiennent l'équipe ; envisagez d'offrir des prix offerts par des entreprises locales.
Offrir aux jeunes de la région la possibilité de participer à des camps de baseball et rechercher des sponsors pour offrir des bourses d'études, en mettant en avant les avantages du programme.
Organiser un tournoi de softball communautaire avec des frais d'inscription, des stands de nourriture et des tombolas, afin de promouvoir le travail d'équipe et l'esprit de communauté.
Projection d'un documentaire sur l'histoire du baseball dans une salle locale. Faites payer les billets et envisagez de faire appel à des sponsors locaux pour la couverture de l'événement.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.
Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.
Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.
Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.
Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.
Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.
Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.
Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.
Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.
Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.
Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.
Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.
Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.
Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.
Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.
Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.
Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre équipe de baseball. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, considérez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes de baseball :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesDerby à domicileHautMoyenHautVente de pâtisseries sur le thème du baseballMoyenHautMoyenProgramme de parrainageHautMoyenHautPique-nique communautaire et journée de matchMoyenHautMoyen
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un pique-nique communautaire et une journée de jeu :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre équipe de baseball, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
