Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les équipes de natation

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
compétition de natation événements de collecte de fonds
Décoratif
idées de collecte de fonds pour le swim-a-thon communautaire
Décoratif
vente de marchandises pour la collecte de fonds de l'équipe de natation

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les équipes de natation

Défi de la natation

Les participants recueillent des parrainages pour chaque tour de piste qu'ils effectuent dans un délai donné, ce qui suscite l'enthousiasme et l'engagement de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Relais virtuel de natation

Les équipes participent virtuellement à une course de relais, en collectant des fonds par le biais des droits d'inscription et en obtenant des parrainages pour chaque étape franchie.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagne de collecte de fonds dans les médias sociaux

Utilisez des plateformes comme Facebook et Instagram pour organiser un défi de don, en encourageant les personnes qui vous suivent à contribuer et à partager leur soutien.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente aux enchères en ligne

Organisez une vente aux enchères virtuelle de matériel de natation, d'expériences et d'articles d'équipe, en invitant les membres de la communauté à enchérir et à apporter leur soutien.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente de planches de natation

Concevoir et vendre des planches à roulettes personnalisées pour les équipes, dont les recettes soutiennent les programmes de natation tout en promouvant l'identité de l'équipe.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Magasin pop-up de marchandises

Organisez un événement d'une journée où les supporters peuvent acheter des vêtements de l'équipe, afin de promouvoir l'esprit de l'école et de collecter des fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Partenariat d'entreprise pour la natation

Collaborer avec des entreprises locales pour des opportunités de parrainage, en fournissant de la publicité en échange d'un soutien financier à l'équipe.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Clinique de natation communautaire

Proposer des cours de natation aux membres de la communauté, moyennant une participation financière, tout en mettant en valeur l'expertise de l'équipe et en favorisant les liens avec la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Soirée de gala de l'équipe de natation

Organiser un gala officiel avec dîner et spectacle pour collecter des fonds, en attirant les parents, les anciens élèves et les entreprises locales donatrices.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi aux entreprises locales

Inciter les entreprises voisines à verser une somme équivalente à celle collectée par l'équipe pendant une période donnée, afin d'amplifier les efforts de collecte de fonds de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Relais de natation pour une œuvre de bienfaisance

Organisez une course de relais amusante au cours de laquelle les participants collectent des parrainages et en reversent une partie à une association caritative désignée, tout en faisant la promotion de l'équipe.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Festival de natation saisonnier

Organisez un festival saisonnier avec des courses, des jeux et de la nourriture, en faisant participer les familles et en collectant des fonds grâce aux frais d'inscription et aux dons.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la natation Teams🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Équipes de rugby

Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de rugby →

Clubs de randonnée

Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de randonnée →

Équipes de danse

Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de danse →

Équipes de hockey sur gazon

Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur gazon →

Équipes de hockey sur glace

Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur glace →

Équipes de gymnastique

Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de gymnastique →

Équipes de golf

Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de golf →

Équipes de tennis

Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de tennis →

Équipes de lutte

Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de lutte →

Équipes de crosse

Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de crosse →

Équipes de natation

Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de natation →

Les équipes de pom-pom girls

Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de supporters →

Équipes d'athlétisme

Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes d'athlétisme →

Équipes de softball

Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de softball →

Équipes de volley-ball

Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de volley-ball →

Équipes de baseball

Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de baseball →

Équipes de football

Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de football

Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de basket-ball

Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de basket-ball →

Ligues de sports et de loisirs

Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les ligues sportives et récréatives →

Clubs de supporters

Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters →

Équipes, ligues et clubs sportifs

Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent organiser des tournois, vendre des équipements ou organiser des défis de fitness communautaires pour financer les déplacements et les frais.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes sportives, les ligues et les clubs →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos équipes de natation ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre équipe de natation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre équipe entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission et les valeurs de votre association ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes de natation :

1. Nage-o-thon

  • Organisez un nage-o-thon au cours duquel les nageurs recueillent des parrainages en fonction de la distance parcourue.
  • Faites-en la promotion dans les écoles et les centres communautaires locaux afin d'attirer des sponsors.

2. Barbecue au bord de la piscine

  • Organisez un barbecue au bord de la piscine, en facturant les repas et les boissons.
  • Impliquer les membres de l'équipe dans la préparation et le service des repas afin de renforcer les liens au sein de la communauté.

3. Vente de marchandises

  • Concevoir et vendre des articles d'équipe tels que des maillots de bain, des casquettes et des t-shirts.
  • Créer une boutique en ligne pour maximiser les opportunités de vente.

4. Stages de natation

  • Proposer des stages de natation pour enseigner les techniques aux jeunes nageurs, en faisant payer la participation.
  • Invitez des nageurs ou des entraîneurs expérimentés à diriger les stages, ce qui en augmentera la valeur.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsJournée de natationHautHautMediumBarbecue au bord de la piscineMediumHautMediumVente de marchandisesHautMediumHautCliniques de natationMediumHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un marathon de natation :

  • 4 semaines avant : Fixez une date et créez du matériel promotionnel.
  • 3 semaines avant : Commencer à recruter des nageurs et des sponsors.
  • 1 semaine avant : Finaliser la logistique et s'assurer que tout le matériel est prêt.
  • La veille : Préparer la zone de l'événement et tester l'équipement.
  • Jour de l'événement : Organiser le swim-a-thon avec des bénévoles qui soutiennent les nageurs.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (le cas échéant), matériel de marketing et tous les permis nécessaires.
  • Coûts variables : Fournitures pour le barbecue, matériel pour la clinique de natation ou coûts de merchandising.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à l'impact que peut avoir sur la réputation de votre association le fait de ne pas tenir ses promesses.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre équipe de natation, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les équipes de natation ?
Flèche
Quelles idées de collecte de fonds saisonnière les équipes de natation peuvent-elles mettre en œuvre pendant l'été ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les équipes de natation ?
Flèche
Comment les équipes de natation peuvent-elles mettre en œuvre une campagne de collecte de fonds réussie sur le thème des fêtes ?
Flèche
Quelles idées novatrices en matière d'engagement communautaire les équipes de natation peuvent-elles utiliser pour stimuler la collecte de fonds ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de rugby
Clubs de randonnée
Équipes de danse
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de gymnastique
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de lutte
Équipes de crosse
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes d'athlétisme
Équipes de softball
Équipes de volley-ball
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique virtual fundraising ideas for Swimming Teams?</div><div ms-code-snippet-a="1">Virtual swim-a-thons are an innovative way to engage swimming teams and supporters while promoting health and fitness. Participants can swim laps either in a pool or at home, logging their laps online and collecting donations per lap or a flat contribution. To execute this idea, create a dedicated online platform or webpage for registration, lap tracking, and donation collection. Promote the event through social media, email newsletters, and local community boards to maximize participation and donations. Success is boosted by engaging local businesses for sponsorships and matching donations. Metrics for success include the number of participants, total funds raised, and social media engagement rates. Statistics show that virtual swim-a-thons can raise between $5,000-$20,000 based on team size and community support. </div><div ms-code-snippet-q="2">What seasonal fundraising ideas can Swimming Teams implement during summer?</div><div ms-code-snippet-a="2">Hosting a 'Swim for a Cause' carnival is a vibrant way to fundraise during the summer months. This event can include swimming competitions, water games, food stalls, and merchandise selling. To plan, secure a local swimming venue and collaborate with local businesses for sponsorship, food, and prizes. Create engaging activities that involve the community, such as relay races or a dunk tank featuring coaches or local celebrities. Metrics to track include ticket sales, vendor contributions, and follow-up donations post-event. Such events can yield a substantial return, generally raising between $10,000-$30,000 depending on participation. Success hinges on community engagement and effective marketing strategies.</div><div ms-code-snippet-q="3">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for Swimming Teams?</div><div ms-code-snippet-a="3">Aquatic-themed merchandise sales can be a highly lucrative fundraiser. Items such as personalized swim caps, water bottles, T-shirts, and towels can resonate with swimmers and their families. Create designs that reflect team spirit and local pride which are easy to sell at meets and online. For implementation, partner with a local print shop for bulk orders and use social media bulletins and team newsletters to increase visibility. Incentivizing pre-orders with discounts can amplify initial sales. Average ROI ranges from 150% to 300% depending on the item and pricing strategy. Success metrics include total items sold, and comparison of revenue against costs of goods sold.</div><div ms-code-snippet-q="4">How can Swimming Teams implement a successful holiday-themed fundraising campaign?</div><div ms-code-snippet-a="4">Holiday-themed swim lessons can attract community participation while serving as a fundraiser. Offer special lessons or swim clinics during the holiday season, emphasizing fun and festive activities. Market these through local schools, community centers, and social platforms. To implement, set clear schedules for the lessons, hire certified instructors, and promote gift certificates for lessons as holiday gifts. Success can be tracked through revenue, participant feedback, and repeat enrollments in the future. This approach can provide a strong return on investment, ranging from 200%-400%, depending on participant volume. Holiday campaigns that tap into emotional appeal tend to perform particularly well.</div><div ms-code-snippet-q="5">What innovative community engagement ideas can Swimming Teams use to boost fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="5">Partnering with local businesses for 'Dine-and-Donate' nights provides an engaging way for swimming teams to fundraise. On a designated night, local restaurants can donate a percentage of proceeds to the team. Create a marketing plan that incorporates flyers, social media shares, and community outreach to alert supporters. Properly branding the event will enhance recognition and community involvement. Metrics for success can include total funds raised and the number of participants dining out on the event night. This approach can net anywhere from $500 to $5,000 per event, driven by local interest and participation levels.</div>