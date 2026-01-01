Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les équipes de golf

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
idées de parrainage pour la collecte de fonds des équipes de golf
Décoratif
tournoi de golf : possibilités de collecte de fonds
Décoratif
l'engagement de la communauté pour le soutien de l'équipe de golf

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les équipes de golf

Tournoi de golf en ligne

Organisez un tournoi de golf virtuel à l'aide d'une application de suivi, où les participants peuvent jouer n'importe où et partager leurs scores en ligne pour collecter des fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Webinaires interactifs sur les dons

Organisez des webinaires avec des golfeurs ou des entraîneurs experts, en faisant payer une participation tout en fournissant des informations précieuses sur le golf et en organisant des sessions de questions-réponses.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi d'habileté au golf

Créez un défi qui encourage les participants à accomplir des tâches de golf, en partageant des vidéos et en collectant des fonds grâce à des frais d'inscription peu élevés.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Tournoi de golf de bienfaisance

Organisez un tournoi de golf de bienfaisance d'une journée avec des équipes, une heure de convivialité et des prix, les frais d'inscription étant directement reversés à l'organisation à but non lucratif.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Dîner de gala sur le thème du golf

Organisez un gala de collecte de fonds sur le thème du golf, avec des enchères silencieuses sur des articles liés au golf, afin d'offrir une expérience élégante aux donateurs.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Caddy pour une cause

Recruter des bénévoles pour servir de caddy à des golfeurs locaux pendant une journée, moyennant des frais qui permettent de soutenir les programmes de l'équipe tout en engageant la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente de vêtements de golf personnalisés

Vendre en ligne des vêtements de golf personnalisés et de marque, dont les recettes sont reversées à l'équipe, afin d'améliorer la visibilité et l'engagement des supporters.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Programme de recyclage des balles de golf

Collecter les balles de golf usagées sur les parcours et les vendre après les avoir nettoyées ; les recettes financent directement les activités de l'équipe tout en promouvant la durabilité.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Sponsoriser un trou

Offrir aux entreprises locales des possibilités de parrainage pour des trous spécifiques lors d'événements de golf, créant ainsi une visibilité en échange d'un soutien financier.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Partenariat avec des cours locaux

Collaborer avec les terrains de golf locaux pour organiser des collectes de fonds au cours desquelles un pourcentage des droits d'entrée pendant une période donnée est reversé à l'organisation à but non lucratif.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Stages de golf pour les jeunes

Organiser des stages de golf pour les jeunes où les participants paient un droit d'entrée, les recettes étant reversées à l'équipe, ce qui permet de cultiver de futurs joueurs et de bénéficier du soutien de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Calendrier de golf pour la collecte de fonds

Créez un calendrier de golf à thème mettant en vedette des joueurs ou des événements, et vendez-en des exemplaires pour collecter des fonds tout en mettant en valeur les réalisations et les sponsors.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour le golf Teams🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Équipes de rugby

Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de rugby →

Clubs de randonnée

Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de randonnée →

Équipes de danse

Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de danse →

Équipes de hockey sur gazon

Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur gazon →

Équipes de hockey sur glace

Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur glace →

Équipes de gymnastique

Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de gymnastique →

Équipes de golf

Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de golf →

Équipes de tennis

Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de tennis →

Équipes de lutte

Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de lutte →

Équipes de crosse

Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de crosse →

Équipes de natation

Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de natation →

Les équipes de pom-pom girls

Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de supporters →

Équipes d'athlétisme

Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes d'athlétisme →

Équipes de softball

Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de softball →

Équipes de volley-ball

Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de volley-ball →

Équipes de baseball

Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de baseball →

Équipes de football

Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de football

Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de basket-ball

Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de basket-ball →

Ligues de sports et de loisirs

Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les ligues sportives et récréatives →

Clubs de supporters

Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters →

Équipes, ligues et clubs sportifs

Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent organiser des tournois, vendre des équipements ou organiser des défis de fitness communautaires pour financer les déplacements et les frais.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes sportives, les ligues et les clubs →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos équipes de golf ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre équipe de golf. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission et les valeurs de votre équipe ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, considérez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes de golf :

1. Tournoi de golf de bienfaisance

  • Organiser un tournoi dont les participants paient un droit d'entrée.
  • Impliquer les entreprises locales en tant que sponsors pour les prix et le soutien promotionnel.

2. Golf-a-thon

  • Les joueurs s'engagent à jouer autant de trous que possible en une journée, en collectant des promesses de dons pour chaque trou joué.
  • Promouvoir le projet par le biais des médias sociaux afin de maximiser l'engagement des participants.

3. Stage ou atelier de golf

  • Organiser une clinique où les amateurs de golf peuvent apprendre des joueurs expérimentés moyennant un droit d'entrée.
  • Des professionnels locaux peuvent être invités à animer des sessions, ce qui attire davantage de participants.

4. Tombola pour du matériel de golf

  • Recueillir des dons d'équipement de golf ou de leçons de golf à mettre en loterie.
  • Vendre des billets aux membres et aux sympathisants locaux, afin de susciter l'enthousiasme et de générer des revenus.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsTournoi de golf de bienfaisanceHautHautGolf-a-thonMediumMediumMediumClinique ou atelier de golfHautHautMediumRaffle pour l'équipement de golfMediumMediumFaible

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour le tournoi de golf de bienfaisance :

  • 8 semaines avant : Fixez une date et commencez à trouver des sponsors.
  • 6 semaines avant : Ouvrir les inscriptions pour les participants et faire de la publicité dans les médias sociaux.
  • 3 semaines avant : Finaliser la logistique : lieu, traiteur et prix.
  • 1 semaine avant : Envoyer des rappels et finaliser les détails avec les participants.
  • Jour du tournoi : Organiser l'événement et s'assurer du soutien des bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location de salle, matériel de marketing et assurance.
  • Coûts variables : Nourriture et boissons, prix pour les gagnants et frais administratifs.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et des inscriptions prévues.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si le nombre de participants est faible.
  • Risques pour la réputation : Pensez à la façon dont un événement mal exécuté peut affecter la réputation de votre équipe de golf au sein de la communauté.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pouvez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur la mission de votre équipe de golf, mais qui engage également votre communauté de façon efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds pour les équipes de golf ?
Flèche
Comment les équipes de golf peuvent-elles incorporer efficacement le crowdfunding en ligne dans leurs efforts de collecte de fonds ?
Flèche
Quelles idées novatrices de parrainage les équipes de golf peuvent-elles utiliser pour stimuler leur collecte de fonds ?
Flèche
Comment les équipes de golf peuvent-elles tirer parti des médias sociaux pour leurs campagnes de collecte de fonds ?
Flèche
Quels événements saisonniers uniques de collecte de fonds les équipes de golf peuvent-elles organiser ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de rugby
Clubs de randonnée
Équipes de danse
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de gymnastique
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de lutte
Équipes de crosse
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes d'athlétisme
Équipes de softball
Équipes de volley-ball
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are some creative fundraising ideas specifically for golf teams?</div><div ms-code-snippet-a="1">Golf teams can host themed tournaments, such as a 'Night Golf' event where participants play a round under the stars with glow-in-the-dark balls and accessories. This unique spin on traditional play can attract both avid golfers and newcomers while creating a vibrant community atmosphere. To implement, secure a local golf course that allows night play, promote the event online, and partner with local businesses for sponsorships or prizes. Success can be measured by the number of participants, funds raised, and social media engagement pre and post-event. On average, themed events see a 25-30% higher participant turnout compared to standard tournaments.</div><div ms-code-snippet-q="2">How can golf teams effectively incorporate online crowdfunding into their fundraising efforts?</div><div ms-code-snippet-a="2">Golf teams can create a crowdfunding campaign using platforms like GoFundMe or Kickstarter, where they share personal stories about team goals and needs, such as new equipment or travel expenses. To maximize impact, set a clear financial target, offer engaging updates, and utilize compelling visuals and videos. Engage past supporters by showing how their contributions make a difference, and consider push notifications and social media teasers to create urgency. Success metrics include the number of backers, average donations, and campaign reach. Crowdfunding campaigns generate an average of 20-25% more donations when they leverage storytelling techniques actively.</div><div ms-code-snippet-q="3">What innovative sponsorship ideas can golf teams use to boost their fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="3">Golf teams can host a 'Sponsor a Hole' initiative, where each hole of a tournament is sponsored by local businesses. This involves placing promotional materials about the sponsors at each hole, along with a mini-game or contest related to that sponsor's offerings. Implementation requires coordination with local businesses, preparing promotional materials, and organizing tournament logistics. Measuring success can include funds raised from sponsorships, player engagement at the holes, and social media buzz generated. This concept can typically result in sponsors providing 40-50% of total event funding due to the visibility they gain.</div><div ms-code-snippet-q="4">How can golf teams leverage social media for fundraising campaigns?</div><div ms-code-snippet-a="4">Golf teams can initiate a social media challenge, encouraging teams and supporters to perform a golf-related challenge (like a trick shot or unique putting challenge) and share their videos using a specific hashtag. This could culminate in a competition where participants donate to enter, with winners receiving prizes. To implement, create a dedicated hashtag, prepare promotional materials for social media, and partner with influencers in the golf community. Success can be determined by engagement metrics such as shares, views, and total funds raised. Such campaigns often see an engagement increase of 50-60% when influencers or local celebrities participate.</div><div ms-code-snippet-q="5">What unique seasonal fundraising events can golf teams organize?</div><div ms-code-snippet-a="5">Hosting a 'Golf and Grill' event can be a fantastic way for golf teams to raise funds while engaging the community. This event combines a round of golf with a barbecue or grill-off at the club. Participants pay an entry fee that includes both golf and food, with additional funds raised through raffles or contests. To implement, coordinate with a local grill supplier or food truck, set a date in spring or summer, and promote heavily through local channels. Metrics to measure success include attendance numbers, total funds raised, and participant feedback. Events like these typically see a 20-30% increase in funds raised compared to regular tournaments.</div>