Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Encouragez les fans à faire des dons les jours de match via des plateformes en ligne, en associant leurs contributions à des prix d'équipe excitants ou à des messages d'encouragement.
Organisez des soirées de visionnage en direct avec des liens de donation, en engageant le public par des commentaires et des interactions avec les fans en temps réel.
Organisez un match amical où s'affrontent des joueurs de différentes équipes, les recettes de la vente des billets étant reversées à une cause spécifique.
Créer une course/un jogging amusant(e) où les participants peuvent s'inscrire pour collecter des fonds, porter les couleurs de leur équipe et promouvoir le bien-être dans la communauté.
Lancer une ligne de vêtements et d'accessoires à l'effigie de l'équipe, permettant aux supporters d'afficher leur soutien tout en finançant des initiatives communautaires.
Vendez des billets de tombola lors des matchs à domicile en offrant des expériences exclusives de l'équipe comme prix, ce qui stimule l'engagement des supporters et permet de collecter des fonds.
Engager les entreprises locales dans des actions de parrainage, en offrant des opportunités promotionnelles en échange d'un soutien financier aux efforts de l'équipe.
Lancez des campagnes sur les médias sociaux en invitant les fans à partager leurs histoires et leurs expériences ; l'argent récolté peut servir à soutenir des projets communautaires.
Organiser des ateliers numériques avec des entraîneurs offrant des conseils et une formation aux joueurs en herbe, en demandant des frais d'inscription pour soutenir l'équipe.
Coordonner des événements de nettoyage de la communauté où les membres de l'équipe engagent des bénévoles et où les participants s'engagent à faire un don par sac collecté.
Inciter les supporters à faire don d'une partie de leur abonnement à des programmes communautaires liés à la mission de l'équipe.
Organiser un concours de photos en ligne où les supporters soumettent leurs meilleures photos de l'esprit d'équipe, en faisant payer les frais de participation pour collecter des fonds pour des programmes locaux.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.
Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.
Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.
Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.
Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.
Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.
Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.
Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.
Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.
Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.
Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.
Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.
Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.
Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.
Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.
Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.
Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités non lucratives de votre équipe de football. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes de football :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsCours de sportHautHautMediumTombola du jour du matchMediumHautHautVente de marchandises de l'équipeMediumMediumHautCourse de loisirs de la communautéMediumHautMedium
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une course d'amusement communautaire :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre équipe de football, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
