Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Organisez un marathon de danse en ligne où les participants recueillent des dons virtuels pour chaque heure de danse, promouvant ainsi la santé et l'esprit communautaire.
Créez une campagne de crowdfunding où les supporters peuvent financer des projets chorégraphiques spécifiques, en offrant des avant-premières exclusives ou des droits de vote sur les thèmes.
Organiser un concours de danse mensuel où les participants paient un droit d'entrée et soumettent leurs vidéos de danse pour obtenir des prix déterminés par les votes de la communauté.
Organisez une journée d'ateliers de danse avec des instructeurs locaux, en faisant payer un droit d'entrée et en proposant de la nourriture et des articles de danse à la vente.
Invitez des équipes de danse locales à présenter leurs talents lors d'un événement communautaire, en faisant payer les billets et en offrant des possibilités de parrainage.
Créer des compétitions de danse saisonnières pour différents groupes d'âge, avec des frais d'inscription et des options de diffusion en ligne pour un public plus large.
Concevoir et vendre des équipements personnalisés pour les équipes de danse, tels que des maillots ou des bouteilles d'eau, dont les bénéfices financent directement les activités et les événements de l'équipe.
Compiler et vendre un livre de recettes présentant les plats préférés des danseurs et de leur famille, accompagnés d'anecdotes et de conseils amusants sur la danse.
Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour mettre en place des programmes de parrainage dans le cadre desquels un pourcentage des ventes réalisées au cours de certaines journées est reversé à l'association à but non lucratif de l'équipe de danse.
Collaborer avec les écoles locales pour des spectacles de talents, où une partie de la vente des billets soutient l'équipe de danse tout en promouvant l'engagement des jeunes.
Créer un programme dans le cadre duquel les membres de la communauté peuvent parrainer des cours de danse pour les jeunes défavorisés, en recevant une reconnaissance et des informations sur les participants.
Lancer un service d'abonnement à des articles liés à la danse, en proposant chaque mois des contenus thématiques qui intéressent les danseurs et leurs sympathisants.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.
Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.
Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.
Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.
Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.
Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.
Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.
Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.
Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.
Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.
Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.
Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.
Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.
Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.
Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.
Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.
Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre équipe de danse. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Après avoir évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les équipes de danse :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDanse-o-thonMoyenHautHautAteliers de danse à thèmeHautMoyenMoyenConcours de danseMoyenHautHautVente de marchandisesHautMoyenMoyen
Établissez un calendrier précis pour organiser vos efforts de collecte de fonds. Voici un exemple de calendrier pour un Dance-a-thon :
La planification du budget est essentielle pour garantir la productivité de votre collecte de fonds. Elle se décompose comme suit :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer. Considérez les éléments suivants :
En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui correspond à la mission de votre équipe de danse et qui engage efficacement votre communauté. Bonne chance !
