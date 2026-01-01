Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Où puis-je m'inscrire pour créer gratuitement une page de don ?

Prêt à collecter des fonds ? Créez votre compte Zeffy gratuit ! Cela ne prend qu'une minute pour commencer, et vous pouvez créer votre page de don immédiatement. Aucune carte de crédit n'est nécessaire.

Zeffy ne prélève-t-il vraiment aucun frais sur les dons ?

Oui, c'est vrai à 100 % ! Lorsque quelqu'un donne 100 $ par l'intermédiaire de Zeffy, votre association reçoit la totalité des 100 $. Nous sommes la seule plateforme de collecte de fonds qui reverse 100% de chaque don à votre organisation. Nous couvrons tous les frais de transaction grâce aux contributions optionnelles des donateurs qui croient en notre mission d'aider les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

Comment puis-je commencer à utiliser l'outil de page de don de Zeffy ?

La création de votre première page de don est simple ! Après vous être inscrit, rendez-vous sur votre tableau de bord Zeffy et cliquez sur "Créer un formulaire de don". À partir de là, vous pouvez ajouter vos propres images, suggérer des montants de dons et créer un message de remerciement. Notre outil de création par glisser-déposer vous facilite la tâche - aucune compétence technique n'est nécessaire.

En combien de temps recevrai-je les dons effectués par l'intermédiaire de la page ?

Vos dons sont traités rapidement et les fonds sont versés sur votre compte bancaire chaque semaine. Vous recevrez des notifications pour chaque don, ce qui vous permettra de suivre vos progrès en temps réel.

Puis-je créer plusieurs pages de dons pour différentes campagnes ?

Oui, vous pouvez créer autant de formulaires de dons que vous le souhaitez, chacun étant personnalisé pour une campagne, un événement ou un appel de fonds spécifique. Il est ainsi facile de suivre les dons séparément et d'adapter votre message à chaque public.