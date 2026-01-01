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Page de donation gratuite et personnalisable

Transformez les visiteurs de votre site web en donateurs engagés grâce à une page de don optimisée. Commencez à collecter des dons sans frais.

100% gratuit pour toujours.
Décoratif

Créez votre page de don en quelques minutes

ÉTAPE 1

Créez votre compte Zeffy gratuit

Rendez-vous sur notre page d'inscription et renseignez les informations relatives à votre organisation pour créer votre compte Zeffy gratuitement, sans jamais avoir besoin de carte de crédit.

Collecter des dons sans frais

Collecter des dons sans fraisCréez votre association

ÉTAPE 2

Concevoir une page à laquelle les donateurs ne peuvent résister

Utilisez notre meilleur modèle, rédigez des titres et des descriptions convaincants, ajoutez votre logo, fixez des montants de dons suggérés et choisissez des options de dons flexibles : dons uniques, mensuels ou annuels.

Créez votre associationCollecter des dons sans frais

ÉTAPE 3

Collecter des dons n'importe où.

Partagez votre lien de don sur les médias sociaux, utilisez son code QR dans les courriers, ou téléchargez l'application Tap to Pay pour les dons en personne lors d'événements.

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ÉTAPE 4

Recevez 100 % de l'argent.

Vous recevrez l'intégralité de vos fonds lors de votre versement hebdomadaire. Nous n'avons jamais facturé un centime aux organisations à but non lucratif et nous ne le ferons jamais.

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Comment maximiser les dons sur votre page de collecte de fonds ?

Où puis-je m'inscrire pour créer gratuitement une page de don ?

Prêt à collecter des fonds ? Créez votre compte Zeffy gratuit ! Cela ne prend qu'une minute pour commencer, et vous pouvez créer votre page de don immédiatement. Aucune carte de crédit n'est nécessaire.

Zeffy ne prélève-t-il vraiment aucun frais sur les dons ?

Oui, c'est vrai à 100 % ! Lorsque quelqu'un donne 100 $ par l'intermédiaire de Zeffy, votre association reçoit la totalité des 100 $. Nous sommes la seule plateforme de collecte de fonds qui reverse 100% de chaque don à votre organisation. Nous couvrons tous les frais de transaction grâce aux contributions optionnelles des donateurs qui croient en notre mission d'aider les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

Comment puis-je commencer à utiliser l'outil de page de don de Zeffy ?

La création de votre première page de don est simple ! Après vous être inscrit, rendez-vous sur votre tableau de bord Zeffy et cliquez sur "Créer un formulaire de don". À partir de là, vous pouvez ajouter vos propres images, suggérer des montants de dons et créer un message de remerciement. Notre outil de création par glisser-déposer vous facilite la tâche - aucune compétence technique n'est nécessaire.

En combien de temps recevrai-je les dons effectués par l'intermédiaire de la page ?

Vos dons sont traités rapidement et les fonds sont versés sur votre compte bancaire chaque semaine. Vous recevrez des notifications pour chaque don, ce qui vous permettra de suivre vos progrès en temps réel.

Puis-je créer plusieurs pages de dons pour différentes campagnes ?

Oui, vous pouvez créer autant de formulaires de dons que vous le souhaitez, chacun étant personnalisé pour une campagne, un événement ou un appel de fonds spécifique. Il est ainsi facile de suivre les dons séparément et d'adapter votre message à chaque public.

Décoratif

Une expérience de collecte de fonds simple et gratuite pour vos donateurs.

Personnalisez votre page de don

Envoyer une demande par courrier électronique

Créer un nombre illimité de pages

Créer une page de confirmation

Une expérience de don adaptée aux mobiles

Contrôler et améliorer votre page

Ajouter des appels à l'action attrayants

Accepter tous les types de paiements

Partagez facilement votre lien de don

... et plus encore + c'est 100% gratuit !

Lancez votre collecte de fonds - C'est gratuit pour toujours
Décoratif

Votre page de don n'est qu'un début

Zeffy vous aide à collecter des dons, à suivre votre impact et à développer votre mission, le tout sans perdre un centime en frais. Notre plateforme 100% gratuite permet de placer chaque dollar là où il doit l'être : auprès de votre cause.

Découvrez les outils de don en ligne de Zeffy

Nous soutenons vos efforts de collecte de fonds à chaque étape

Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Billetterie

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

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Dons

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

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Campagnes pair-à-pair

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

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eCommerce

Diversifiez vos sources de financement en créant une boutique en ligne pour votre association à but non lucratif.

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Tirages et loteries

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

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Encans

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

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Adhésions

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

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Gestion des donateurs

Communiquez et engagez les bons donateurs au bon moment.

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100 000 associations collectent des fonds grâce à Zeffy

Zeffy soutient les organisations à but non lucratif depuis 7 ans. Il fournit des outils de collecte de fonds 100% gratuits et conviviaux.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

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