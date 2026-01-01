ÉTAPE 1
Créez votre compte Zeffy gratuit
Rendez-vous sur notre page d'inscription et renseignez les informations relatives à votre organisation pour créer votre compte Zeffy gratuitement, sans jamais avoir besoin de carte de crédit.
ÉTAPE 2
Concevoir une page à laquelle les donateurs ne peuvent résister
Utilisez notre meilleur modèle, rédigez des titres et des descriptions convaincants, ajoutez votre logo, fixez des montants de dons suggérés et choisissez des options de dons flexibles : dons uniques, mensuels ou annuels.
ÉTAPE 3
Collecter des dons n'importe où.
Partagez votre lien de don sur les médias sociaux, utilisez son code QR dans les courriers, ou téléchargez l'application Tap to Pay pour les dons en personne lors d'événements.
ÉTAPE 4
Recevez 100 % de l'argent.
Vous recevrez l'intégralité de vos fonds lors de votre versement hebdomadaire. Nous n'avons jamais facturé un centime aux organisations à but non lucratif et nous ne le ferons jamais.
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