Collecte de fonds sans frais pour les églises

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Églises

🌭 Summer Grill & Give

Organisez une fête paroissiale avec des jeux et un don suggéré pour l'entrée, afin de renforcer la fraternité tout en finançant des projets d'action sociale.

🍦 Bourse aux glaces

Invitez vos voisins à une dégustation de glaces sur la pelouse de l'église. Inclure des pots de donation et des billets de tombola pour soutenir le voyage missionnaire des jeunes.

🎶 Soirée de louange virtuelle

Diffusion en direct d'un concert de louange avec des musiciens locaux. Les spectateurs donnent via des liens de chat et partagent des invitations pour augmenter les dons.

🏖️ Service de coucher de soleil sur la plage

Organisez un culte nocturne sur la plage avec un pique-nique gratuit. Les invités font des dons pour des programmes communautaires sous le soleil couchant.

🚣‍♀️ Paddle for Prayer (en anglais)

Organisez une session de prière en paddleboard sur un lac local. Louez des planches et invitez les donateurs à parrainer chaque pagayeur pour les missions de l'Église.

🎒 Backpack Blessings Drive (collecte de sacs à dos)

Rassembler des fournitures scolaires et préparer des sacs à dos pour les enfants dans le besoin. Les parrains couvrent les frais et écrivent des notes d'encouragement.

