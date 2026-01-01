Collecte de fonds sans frais pour les églises

data-usecase-icon="recurring_donations"
Lancer un club de dîme hebdomadaire
Automatisez les dîmes hebdomadaires ou mensuelles pour garantir des dons réguliers et prévisibles et simplifier votre comptabilité, le tout sans frais.
Lancement de la campagne de rénovation du sanctuaire
Créez une campagne dédiée au financement de votre projet de rénovation ou d'agrandissement grâce à un formulaire de don personnalisé qui permet de suivre les dons et les progrès en temps réel.
Relais de la mission mondiale Power Up
Permettez aux fidèles de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rallier leurs réseaux pour des voyages missionnaires à l'étranger, multipliant ainsi votre portée et votre impact.
Organiser un dîner de bienfaisance pour le festival des récoltes
Vendez des billets en ligne pour votre dîner d'automne et votre soirée conviviale, rationalisez les RSVP et recueillez les informations sur les participants, le tout sans frais de traitement.
Organiser une tombola de printemps
Proposez des billets de tombola pour des paniers-cadeaux ou des expériences à thème afin d'impliquer les membres et de collecter des fonds pour les programmes de la pastorale des jeunes sans effort.
Ouvrez le magasin de l'esprit de votre église
Lancer une boutique en ligne avec des vêtements, des livres et du matériel de ministère de la marque pour renforcer la fierté de la communauté et générer des revenus continus.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🚌 Un voyage de sensibilisation pour 50 voisins
Apporter de l'espoir et une aide pratique là où le besoin s'en fait le plus sentir
🎤 Deux concerts de louange publics
Invitez toute votre ville à faire l'expérience de la joie et de l'unité à travers la musique
📗 200 nouveaux guides d'étude biblique
Équiper chaque membre pour qu'il devienne un disciple plus profond et qu'il grandisse spirituellement
🍲 Cinq semaines de dîners gratuits
Nourrir le corps et l'esprit des familles confrontées à l'insécurité alimentaire
👶 Dotation en personnel pour les crèches pendant trois mois
Veiller à ce que nos plus petits fidèles se sentent en sécurité, aimés et valorisés.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les églises
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Églises
🌭 Summer Grill & Give
Organisez une fête paroissiale avec des jeux et un don suggéré pour l'entrée, afin de renforcer la fraternité tout en finançant des projets d'action sociale.
🍦 Bourse aux glaces
Invitez vos voisins à une dégustation de glaces sur la pelouse de l'église. Inclure des pots de donation et des billets de tombola pour soutenir le voyage missionnaire des jeunes.
🎶 Soirée de louange virtuelle
Diffusion en direct d'un concert de louange avec des musiciens locaux. Les spectateurs donnent via des liens de chat et partagent des invitations pour augmenter les dons.
🏖️ Service de coucher de soleil sur la plage
Organisez un culte nocturne sur la plage avec un pique-nique gratuit. Les invités font des dons pour des programmes communautaires sous le soleil couchant.
🚣♀️ Paddle for Prayer (en anglais)
Organisez une session de prière en paddleboard sur un lac local. Louez des planches et invitez les donateurs à parrainer chaque pagayeur pour les missions de l'Église.
🎒 Backpack Blessings Drive (collecte de sacs à dos)
Rassembler des fournitures scolaires et préparer des sacs à dos pour les enfants dans le besoin. Les parrains couvrent les frais et écrivent des notes d'encouragement.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 églises gratuites Églises idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Églises en 2025
Subvention pour l'avancement du Royaume
Fondation Mutuelle de la Fraternité
De 4 000 à 35 000
Soutient les programmes d'églises sur le territoire continental des États-Unis qui présentent Jésus aux gens ou renforcent leur relation avec Jésus, qui sont novateurs, durables et reproductibles. Les décisions doivent être prises avant le 31 juillet 2025.
Financement de l'Office of Faith and Nonprofit Development Services de l'État de New York
Bureau des services de développement de la foi et des organisations à but non lucratif de l'État de New York (New York State Office of Faith and Nonprofit Development Services)
N/A
Aucune information spécifique sur les subventions n'a été trouvée pour juillet 2025 ou les mois à venir. Il s'agit d'un portail d'information générale sur les possibilités de financement.
Subventions de la Fondation Mardag
Fondation Mardag
Variable
La Fondation Mardag met en place un système de subventionnement transitoire en 2025 et n'organisera pas de cycle de candidature ouvert. Seules les organisations invitées pourront bénéficier de subventions transitoires.
Fonds Charles et Jack pour l'avancement des LGBTQ
Fondation communautaire de Louisville
Variable
Le Charles & Jack Fund for LGBTQ+ Advancement (Fonds Charles et Jack pour l'avancement des LGBTQ+) soutient les organisations au service des jeunes homosexuels dans la région métropolitaine de Louisville ou dans le Kentucky. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 28 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Églises en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif, y compris les églises, par le biais de ses programmes Spark Good, qui offrent des subventions locales, des dons de clients, des registres pour les articles nécessaires et des possibilités de demander un espace à l'extérieur des installations de Walmart pour des collectes de fonds et des activités de sensibilisation.
Foi élevée
fait don d'une partie de ses bénéfices à des organisations chrétiennes dans le monde entier, en partenariat avec des groupes tels que God Behind Bars, Embrace Grace et Bridge of Hope.
Cible
Ce programme accorde des subventions aux organisations à but non lucratif éligibles qui se concentrent sur les communautés locales, ce qui peut inclure les églises engagées dans des programmes communautaires.
Johnson & Johnson
soutient divers programmes communautaires par le biais de ses dons, en mettant l'accent sur la santé et le bien-être, ce qui peut inclure des initiatives gérées par des églises qui s'alignent sur ces objectifs.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les églises ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les églises ! Nous ne facturons ni frais de plateforme, ni frais de traitement, et il n'y a absolument aucun coût caché. Tout cela est rendu possible grâce aux dons facultatifs des donateurs qui apprécient la mission d'aider les églises comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !
Les églises peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter la dîme ?
Absolument ! Les églises peuvent utiliser Zeffy pour collecter la dîme, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar donné est directement affecté au soutien de la mission et de la communauté de votre église.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les Églises peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les églises peuvent lancer diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les paroissiens s'encouragent mutuellement à donner, organisez des événements payants comme des concerts ou des dîners, et mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quelle que soit votre vision de la collecte de fonds, Zeffy vous fournit les outils dont vous avez besoin pour la réaliser sans perdre un centime en frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les églises ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les églises. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais facturent des frais de traitement ou ajoutent des coûts cachés, Zeffy garantit que chaque dollar collecté va directement à votre mission. Cela signifie que plus de fonds vont directement là où ils sont le plus nécessaires - votre congrégation et les initiatives de la communauté.