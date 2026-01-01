Collecte de fonds à frais zéro pour les organisations religieuses et confessionnelles

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations religieuses et confessionnelles

☀️ Marathon de prière au lever du soleil

Les participants marchent à l'aube sur des routes pittoresques dans le cadre d'une marche de prière parrainée, en recueillant des promesses de dons par kilomètre pour des actions de sensibilisation et de fraternité.

‍

🍦 Sundae Scripture Social

Organisez un concours de glaces en plein air où les enfants mémorisent des versets en échange de glaces gratuites. Les participants font des dons pour les garnitures supplémentaires, ce qui permet de renforcer la foi et de collecter des fonds.

‍

🌭 Fellowship Backyard BBQ

Organisez un barbecue d'été payant avec des grillades, de la musique de louange en direct et des jeux payants pour une collecte de fonds familiale.

‍

🎵 Summer Praise Concert

Un concert de louange en plein air avec des groupes locaux. Des stands de sponsors et des offrandes d'amour permettent d'augmenter les dons tout en rassemblant la communauté.

‍

📖 Lecteur dévotionnel numérique

Envoyez chaque jour par courrier électronique des textes de piété parrainés par des donateurs. Chaque abonné débloque les messages bibliques sponsorisés, ce qui permet de collecter des fonds grâce aux dons des abonnés.

‍

🌐 Défi de la foi en action

Lancez un défi sur les médias sociaux en encourageant les sympathisants à publier des actes de gentillesse avec votre hashtag, afin de collecter des dons de pair à pair et de sensibiliser l'opinion publique.

‍