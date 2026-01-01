Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre organisation confessionnelle - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les organisations religieuses et confessionnelles, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Religious and Faith-based Organizations

Collecte de fonds à frais zéro pour les organisations religieuses et confessionnelles

Comment Zeffy aide les organisations religieuses et confessionnelles à collecter des fonds

Les organisations religieuses et confessionnelles utilisent Zeffy pour tout financer, de la dîme mensuelle au marché confessionnel en ligne, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Soutenir les ministères : Promesse de foi mensuelle

Offrir aux sympathisants un moyen pratique d'automatiser leurs dîmes ou offrandes mensuelles, assurant ainsi un financement constant des activités de l'église et de l'action sociale.

Marathon de la mission globale

Encouragez les membres de votre église à courir, marcher ou faire du vélo tout en collectant des fonds pour des projets de mission à l'étranger. Chaque sympathisant crée une page personnelle pour recueillir les dons de ses amis et de sa famille.

Concert de Noël aux chandelles

Vendez des billets pour un concert intime à la lumière des bougies dans votre sanctuaire, afin de récolter des fonds pour des programmes d'aide à la communauté.

Campagne de dons "Seasonal Blessings

Lancez un formulaire de don en ligne personnalisé pour des appels spéciaux tels que la campagne de Pâques ou les ministères de la rentrée scolaire, afin de faciliter les dons pour une cause limitée dans le temps.

Tombola de la Saint-Sylvestre au profit du fonds de construction

Suscitez l'enthousiasme en organisant une tombola avec des prix offerts pour financer la prochaine rénovation de votre bâtiment, en vendant les billets en ligne de manière transparente et en tirant au sort les gagnants en direct ou virtuellement.

Marché en ligne des biens célestes

Ouvrir une boutique en ligne pour vendre des livres confessionnels, des vêtements de marque et des produits de boulangerie, afin de générer des revenus tout au long de l'année pour les programmes destinés aux jeunes - 100 % sans frais.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre organisation confessionnelle.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

500 paquets de soins pour les familles

Pour que les personnes dans le besoin ressentent le soutien de votre congrégation

🕊️ Accueillir 5 événements de dialogue interreligieux

Promouvoir la paix et l'unité au sein des différentes communautés

🎓 25 bourses d'études pour les séminaires

Permettre aux leaders émergents d'approfondir leur vocation

🛠️ Restauration de 3 vitraux

Préserver votre patrimoine sacré pour les générations futures

🌱 Lancer un programme de jardins communautaires

Nourrir ses voisins tout en développant la fraternité

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations religieuses et confessionnelles

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations religieuses et confessionnelles

☀️ Marathon de prière au lever du soleil

Les participants marchent à l'aube sur des routes pittoresques dans le cadre d'une marche de prière parrainée, en recueillant des promesses de dons par kilomètre pour des actions de sensibilisation et de fraternité.

🍦 Sundae Scripture Social

Organisez un concours de glaces en plein air où les enfants mémorisent des versets en échange de glaces gratuites. Les participants font des dons pour les garnitures supplémentaires, ce qui permet de renforcer la foi et de collecter des fonds.

🌭 Fellowship Backyard BBQ

Organisez un barbecue d'été payant avec des grillades, de la musique de louange en direct et des jeux payants pour une collecte de fonds familiale.

🎵 Summer Praise Concert

Un concert de louange en plein air avec des groupes locaux. Des stands de sponsors et des offrandes d'amour permettent d'augmenter les dons tout en rassemblant la communauté.

📖 Lecteur dévotionnel numérique

Envoyez chaque jour par courrier électronique des textes de piété parrainés par des donateurs. Chaque abonné débloque les messages bibliques sponsorisés, ce qui permet de collecter des fonds grâce aux dons des abonnés.

🌐 Défi de la foi en action

Lancez un défi sur les médias sociaux en encourageant les sympathisants à publier des actes de gentillesse avec votre hashtag, afin de collecter des dons de pair à pair et de sensibiliser l'opinion publique.

Principales subventions pour Organisations religieuses et confessionnelles en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre organisation confessionnelle. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement (EE)

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 100 000

Soutien aux projets d'éducation à l'environnement ; date limite de dépôt des candidatures : 15 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions communautaires

Fondation King

De 15 000 à 75 000 dollars

Soutient des initiatives communautaires à but non lucratif en Arkansas et au Texas ; la date limite de réception des lettres de demande de renseignements est fixée au 16 juin 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions fédérales pour les organisations confessionnelles

Département de la justice des États-Unis - Task Force for Faith-based & Community Initiatives (groupe de travail sur les initiatives religieuses et communautaires)

Varie en fonction de la subvention

Permet aux organisations confessionnelles à but non lucratif d'accéder aux subventions fédérales sur un pied d'égalité ; recherche de subventions via www.Grants.gov.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions locales pour l'éducation à l'environnement de l'EPA (NOFOs)

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Environ 30 à 35 bourses dans tout le pays ; le montant varie.

Subventions pour des projets d'éducation à l'environnement par région ; cycle 2023 clôturé, à surveiller pour les cycles à venir.

Postuler

Principales entreprises qui font des dons à Organisations religieuses et confessionnelles en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre organisation confessionnelle ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations confessionnelles à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes "Spark Good", y compris la collecte de dons, de registres de charité et d'espaces de collecte de fonds.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Foi élevée

Fait don d'une partie de ses bénéfices à des organisations chrétiennes réputées et soutient des organisations confessionnelles à but non lucratif par le biais de dons mensuels lors du Charity Day.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation Tim Tebow

Au service des communautés confessionnelles et marginalisées dans le monde entier grâce à divers programmes depuis 2010

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Unum

Offre des dons caritatifs axés sur des parcours équitables, la santé et le soutien à la communauté (exclut le financement d'organisations religieuses, mais offre un programme de dons équivalents).

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations religieuses et confessionnelles ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations religieuses et confessionnelles ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Notre financement provient des pourboires optionnels des donateurs qui soutiennent la mission de Zeffy de garder chaque dollar avec les organisations qui en bénéficient. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les organisations religieuses et confessionnelles peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter la dîme ?

Absolument ! Les organisations religieuses et confessionnelles peuvent utiliser Zeffy pour collecter la dîme, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents sans payer de frais. 100 % de la collecte est directement affectée à la mission de votre organisation.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations religieuses et confessionnelles peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations religieuses et confessionnelles peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair, organiser des événements payants ou mettre en place des programmes de dons récurrents. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations religieuses et confessionnelles ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations religieuses et confessionnelles. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui facturent des frais de traitement, nous ne prélevons pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à vos programmes et à vos causes - exactement là où il faut.

