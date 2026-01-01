data-usecase-icon="donation_form"
Appel de Pessah pour les services communautaires
Lancez une campagne de dons ciblée autour de Pessah pour soutenir votre banque alimentaire, vos programmes éducatifs et vos services sociaux, en profitant de la période des fêtes pour augmenter les contributions.
Cercle des membres bienfaiteurs
Invitez les donateurs à participer à un programme de dons mensuels qui couvre le budget de fonctionnement de votre synagogue, garantissant ainsi un soutien prévisible et un engagement plus profond.
Dîner de célébration de Yom Ha'atzmaut
Vendez des billets pour un dîner communautaire festif avec des conférenciers invités et des spectacles culturels - en rationalisant les RSVP et l'encaissement des paiements sans frais.
Collecte de fonds pour le voyage d'immersion en Israël
Permettre aux adolescents et aux jeunes adultes de collecter des fonds pour leur voyage en Israël en créant des pages de collecte de fonds personnelles qu'ils peuvent partager avec leurs amis et leur famille.
Boutique en ligne de cadeaux judaïques
Proposez des articles rituels, des décorations de vacances et des articles de marque dans une boutique en ligne, idéale pour que les membres de la congrégation et les sympathisants puissent faire leurs achats tout au long de l'année.
Vente aux enchères silencieuse du gala annuel de printemps
Organisez une vente aux enchères silencieuse parallèlement à votre dîner de gala, avec des enchères numériques sur des œuvres d'art, des expériences et des paniers-cadeaux, afin d'obtenir des offres plus élevées sans frais de plateforme.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🍞 250 challahs de Shabbat
Pour que chaque famille puisse rompre le pain ensemble dans le confort
📚 100 manuels d'hébreu
Donner aux élèves les moyens de lire et de chérir leur patrimoine
🕎 50 kits pour le Seder de Pessah
Veiller à ce que les familles à faibles revenus disposent des éléments essentiels pour célébrer la liberté
🎶 Une année d'ateliers pour les chorales de jeunes
Encourager les jeunes à perpétuer nos traditions
🚗 100 repas casher pour les personnes âgées confinées à domicile
Offrir de la nourriture et de la compagnie chaque semaine
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations juives
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les organisations juives
🌳 Fête de Shabbat dans le parc
Organiser des dîners de shabbat en plein air dans des parcs locaux, avec des chants en direct et une vente aux enchères silencieuse, afin de rassembler la communauté tout en collectant des fonds.
🚚 Kosher Food Truck Rally
Établissez des partenariats avec des camions de nourriture casher qui vous reverseront un pourcentage des ventes ; ajoutez de la musique en direct et une zone pour les enfants afin d'attirer les familles et d'augmenter les dons.
🏃♂️ Défi Mitzvah Miles
Les supporters enregistrent des marches ou des courses tout au long de l'été, en collectant des promesses de dons pour chaque kilomètre parcouru. Ils partagent leurs progrès en ligne pour motiver les leaders et collecter des fonds.
💻 Trivia virtuel sur Israël
Organisez des soirées hebdomadaires de trivia en ligne sur Israël. Les droits d'entrée et les dons en prime permettent de financer les programmes tout en mobilisant des sympathisants dans tout le pays.
🎨 Murale de la Mitzvah communautaire
Invitez les sympathisants à parrainer et à peindre des sections d'une fresque communautaire estivale. Les dons spontanés et les parrainages de carreaux ont un impact durable.
🧘♀️ Yoga de la mitzvah au coucher du soleil
Proposer du yoga en plein air au coucher du soleil avec des thèmes juifs de pleine conscience. La vente des billets et les dons facultatifs soutiennent les services communautaires et le bien-être spirituel.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 organisations gratuites Organisations juives idées de collecte de fonds
Principales subventions pour organisations juives en 2025
Subvention pour la vie juive 2025
Fondation communautaire Rose
Non spécifié
Soutient les organisations à but non lucratif et les initiatives communautaires qui améliorent la vie juive dans la région métropolitaine de Denver ; les candidatures sont acceptées jusqu'au 21 juillet 2025.
Programme de subventions pour la sécurité des organisations à but non lucratif
Département de la sécurité intérieure (DHS) / FEMA
Jusqu'à 94 416 838 $ (total)
Fournit des fonds pour aider les organisations confessionnelles juives à renforcer leurs défenses contre les attaques, en réponse à l'augmentation des menaces antisémites.
Subventions Spark
La Fondation Hadassah
20 000 dollars accordés sur 18 mois
Soutient des initiatives qui améliorent la vie juive et promeuvent l'inclusion, l'engagement et la justice sociale ; les candidatures sont acceptées jusqu'au 28 juillet 2025.
Subventions pour des programmes de sensibilisation
Centre national pour l'encouragement du judaïsme (NCEJ)
Non spécifié
Finance des programmes dans le monde entier pour engager, éduquer et relier les couples interconfessionnels, les personnes intéressées par la conversion et d'autres qui explorent le judaïsme ; les demandes sont examinées tout au long de l'année.
Principales entreprises qui font des dons à organisations juives en 2025
Walmart
soutient les organisations locales par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Fédération juive de Cleveland
Offre des possibilités de parrainage d'entreprises conçues pour donner aux organisations un retour sur investissement maximal en soutenant la communauté juive.
Association JCC d'Amérique du Nord
Collabore avec des entreprises et des organisations qui s'engagent à servir de ressources et à améliorer l'expérience professionnelle des membres et des JCC.
Fédération juive du Grand Atlanta
Offre des possibilités de parrainage d'entreprises pour établir des relations avec les leaders d'opinion et les personnes les plus performantes de la communauté juive.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations juives ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations juives ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce à des pourboires facultatifs de la part des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar que vous collectez. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les organisations juives peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des synagogues ?
Absolument ! Les organisations juives peuvent utiliser Zeffy pour collecter les cotisations de la synagogue, gérer la billetterie des événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar va directement à la mission de votre congrégation.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations juives peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les organisations juives peuvent organiser un large éventail de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Qu'il s'agisse de collectes de fonds de pair à pair, d'événements avec billets, de programmes de dons récurrents ou de tirages au sort, Zeffy peut vous aider sans frais. Quels que soient vos projets de collecte de fonds, Zeffy peut les soutenir sans aucun coût pour vous.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations juives ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations juives. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement, nous ne prélevons pas un centime sur vos dons. Cela garantit que plus d'argent atteindra vos programmes et initiatives, là où il doit être.