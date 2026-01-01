Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les organisations juives

🌳 Fête de Shabbat dans le parc

Organiser des dîners de shabbat en plein air dans des parcs locaux, avec des chants en direct et une vente aux enchères silencieuse, afin de rassembler la communauté tout en collectant des fonds.

🚚 Kosher Food Truck Rally

Établissez des partenariats avec des camions de nourriture casher qui vous reverseront un pourcentage des ventes ; ajoutez de la musique en direct et une zone pour les enfants afin d'attirer les familles et d'augmenter les dons.

🏃‍♂️ Défi Mitzvah Miles

Les supporters enregistrent des marches ou des courses tout au long de l'été, en collectant des promesses de dons pour chaque kilomètre parcouru. Ils partagent leurs progrès en ligne pour motiver les leaders et collecter des fonds.

💻 Trivia virtuel sur Israël

Organisez des soirées hebdomadaires de trivia en ligne sur Israël. Les droits d'entrée et les dons en prime permettent de financer les programmes tout en mobilisant des sympathisants dans tout le pays.

🎨 Murale de la Mitzvah communautaire

Invitez les sympathisants à parrainer et à peindre des sections d'une fresque communautaire estivale. Les dons spontanés et les parrainages de carreaux ont un impact durable.

🧘‍♀️ Yoga de la mitzvah au coucher du soleil

Proposer du yoga en plein air au coucher du soleil avec des thèmes juifs de pleine conscience. La vente des billets et les dons facultatifs soutiennent les services communautaires et le bien-être spirituel.

