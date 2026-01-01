Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Synagogues

🍦 Shabbat Sundae Social

Les enfants et les familles dégustent des coupes glacées après le service, avec un bar à garnitures. La vente de billets permet de financer les programmes pour enfants.

🎨 Journée de la Mitzvah murale

La communauté peint une nouvelle fresque murale de la synagogue. Les sponsors font un don par section peinte pour soutenir les bourses d'études artistiques pour les jeunes.

🔥 Cookout et feu de camp casher

BBQ en plein air, s'mores et histoires au coin du feu. L'entrée payante permet de collecter des fonds pour les programmes de sensibilisation de la communauté.

🌿 Jardin Greffe Cueillette

Se porter volontaire pour planter et entretenir le jardin de la synagogue. Les donateurs parrainent des plantes pour cultiver des produits communautaires et des produits frais casher.

📲 Tournoi de Trivia sur la Torah

Soirées de quiz hebdomadaires en ligne où les équipes paient des droits d'entrée. Les sponsors et les droits de vantardise soutiennent les fonds d'éducation des adultes.

🚲 Cycle pour Chessed

Les supporters enregistrent des kilomètres de vélo d'été et collectent des fonds par kilomètre. Une course amusante entre pairs pour les programmes de services sociaux.

