Campagne de dons pour les fêtes de fin d'année
Engagez les membres pendant Rosh Hashanah et Yom Kippur avec un formulaire de don en ligne personnalisé. Cet appel ciblé permet de soutenir sans effort les services de vacances et les activités du temple sans frais.
Cercle de soutien pour un soutien mensuel
Automatisez les dîmes et les offrandes en invitant les fidèles à rejoindre votre cercle de soutien. Les dons récurrents fournissent des revenus prévisibles pour la programmation et la sensibilisation de la communauté.
Collecte de fonds de pair à pair pour la Journée de la Mitzvah
Permettez aux bénévoles de collecter des fonds pour des projets de service communautaire en partageant des pages et des histoires personnelles. Les campagnes peer-to-peer vous permettent d'élargir votre champ d'action et de rallier vos amis et votre famille.
Dîner de gala du Shabbat
Vendez des billets pour un élégant dîner de shabbat avec des orateurs invités et de la musique en direct. La billetterie simplifiée et la gestion des participants rendent la planification facile et sans frais.
Tirage au sort du panier de Pourim
Collectez des fonds pendant Pourim en organisant une tombola à thème avec des paniers-cadeaux de vacances. La vente de billets par voie électronique stimule la participation et favorise l'engagement festif sans frais de traitement.
Vente aux enchères silencieuse du gala annuel
Organisez une vente aux enchères silencieuse lors de votre gala de fin d'année avec des enchères en ligne et des présentations d'articles. Les invités peuvent enchérir en toute transparence depuis leur téléphone, ce qui permet de maximiser les recettes pour les programmes de la synagogue.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🕎 50 menorahs de Hanoukka à offrir aux familles
Pour que chaque foyer puisse célébrer la fête des lumières
Restauration d'un rouleau de la Torah
Préserver un patrimoine séculaire pour les générations futures
🍎 100 bourses d'études pour l'école hébraïque
Veiller à ce que tous les enfants apprennent nos traditions, quels que soient leurs moyens
🍽️ 250 repas de shabbat communautaires
Rassembler les membres dans la tradition et la camaraderie
💡 Amélioration de l'éclairage LED du sanctuaire
Améliorer l'atmosphère du culte tout en réduisant les coûts énergétiques
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Synagogues
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Synagogues
🍦 Shabbat Sundae Social
Les enfants et les familles dégustent des coupes glacées après le service, avec un bar à garnitures. La vente de billets permet de financer les programmes pour enfants.
🎨 Journée de la Mitzvah murale
La communauté peint une nouvelle fresque murale de la synagogue. Les sponsors font un don par section peinte pour soutenir les bourses d'études artistiques pour les jeunes.
🔥 Cookout et feu de camp casher
BBQ en plein air, s'mores et histoires au coin du feu. L'entrée payante permet de collecter des fonds pour les programmes de sensibilisation de la communauté.
🌿 Jardin Greffe Cueillette
Se porter volontaire pour planter et entretenir le jardin de la synagogue. Les donateurs parrainent des plantes pour cultiver des produits communautaires et des produits frais casher.
📲 Tournoi de Trivia sur la Torah
Soirées de quiz hebdomadaires en ligne où les équipes paient des droits d'entrée. Les sponsors et les droits de vantardise soutiennent les fonds d'éducation des adultes.
🚲 Cycle pour Chessed
Les supporters enregistrent des kilomètres de vélo d'été et collectent des fonds par kilomètre. Une course amusante entre pairs pour les programmes de services sociaux.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 synagogues gratuites Synagogues idées de collecte de fonds
Principales subventions pour synagogues en 2025
Subventions d'impact communautaire
Fondation juive Tidewater
Non spécifié
Elle soutient des programmes nouveaux et innovants au sein de la communauté juive de Tidewater, avec des dates limites de dépôt des candidatures en août et septembre 2025.
Programme d'aide à la sécurité des organisations à but non lucratif (NSGP)
État de Californie / Bureau du gouverneur
80 millions de dollars par an
Ce programme finance le renforcement de la sécurité des organisations à but non lucratif exposées au risque de violence motivée par la haine. Les subventions devraient être accordées à l'automne 2025.
Subventions (axées sur l'émancipation des femmes, l'éducation, l'alimentation)
Mains secourables juives
Non spécifié
Elle se concentre sur les besoins de base tels que l'autonomisation des femmes, l'éducation et l'alimentation pour le cycle de subventions 2025/2026.
Bourse de lancement Auerbach
Reconstruire le judaïsme
$18,000
soutient les nouvelles initiatives du judaïsme reconstructionniste pour le cycle 2025-2026.
Principales entreprises qui font des dons à synagogues en 2025
Walmart
Le programme Spark Good soutient les subventions locales, les programmes d'encouragement et les registres pour les organisations à but non lucratif.
L'Agence juive
Fournit une aide financière pour les mesures de sécurité des institutions communautaires juives, y compris les synagogues.
USCJ
Offre des possibilités de parrainage aux entreprises pour soutenir leurs événements, qui bénéficient au mouvement juif conservateur et à ses synagogues.
Centre juif de Jacksonville
Il s'agit d'une plateforme permettant aux entreprises de parrainer la synagogue et ses écoles affiliées, en offrant différents niveaux de reconnaissance et d'avantages.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les synagogues ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les synagogues ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider des lieux comme votre synagogue à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - pas de piège !
Les synagogues peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Tout à fait ! Les synagogues peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar donné par vos sympathisants est directement affecté au travail important de votre synagogue et de votre communauté.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les synagogues peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les synagogues peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair, accueillez des événements payants ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy a les outils pour vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les synagogues ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les synagogues. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous ne prélevons pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus de fonds restent dans votre synagogue pour soutenir votre communauté et votre mission.