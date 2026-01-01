Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Organisez un dîner virtuel au cours duquel les participants font un don pour recevoir un kit repas et se retrouvent en ligne pour partager une expérience de shabbat.
Créer une campagne numérique pendant les fêtes de fin d'année pour encourager les membres à donner en racontant des histoires passionnantes et en diffusant des vidéos.
Organiser une foire d'art mettant en valeur les artistes locaux, une partie des ventes étant reversée aux programmes de la synagogue, ce qui renforce l'engagement de la communauté.
Organiser un événement pratique où les membres de la communauté peuvent faire un don pour participer à la construction et à la décoration de la souccah de la synagogue.
Recueillir et compiler les recettes préférées des membres de la communauté dans un livre publié et vendu pour collecter des fonds tout en célébrant les traditions culinaires.
Lancer une boutique en ligne vendant des vêtements et des articles sur le thème de la synagogue, afin de promouvoir l'esprit communautaire tout en générant des fonds non affectés.
Créer un programme qui encourage les familles à faire des dons en l'honneur de leurs ancêtres, en promouvant le don par le biais de liens personnels.
Établir des partenariats avec des entreprises locales pour créer un programme de dons jumelés, doublant les dons effectués par les employés pendant des périodes spécifiques.
Proposer un service communautaire d'emballage de cadeaux pendant les fêtes de fin d'année, afin d'apporter une aide pratique tout en collectant des fonds.
Lancez un défi sur les médias sociaux en invitant les membres de la communauté à partager leurs objectifs personnels de collecte de fonds, encouragés par des hashtags et le soutien de leurs pairs.
Organiser un événement avec des activités pour tous les âges, telles que des jeux, des stands de nourriture et des divertissements, en générant des revenus grâce à la vente de billets.
Organiser une retraite d'un week-end axée sur le bien-être spirituel et physique, moyennant le paiement d'un droit d'entrée, tout en favorisant les liens et l'engagement de la communauté.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations juives peuvent organiser des dîners culturels, des événements familiaux, des concours et des galas pour soutenir les synagogues et les programmes communautaires.
Les synagogues peuvent organiser des dîners festifs, des parrainages d'études de la Torah et des campagnes d'appel de fonds pour soutenir les services religieux et les programmes communautaires.
Les mosquées collectent des fonds par le biais d'iftars communautaires, de bazars de bienfaisance et de campagnes de dons destinés à financer l'entretien, les programmes pour la jeunesse et les activités de sensibilisation.
Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.
Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.
Les organisations religieuses peuvent organiser des repas communautaires, des concerts de chorales et des bazars de vacances afin de collecter des fonds pour l'action sociale, les missions et l'entretien des installations.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités non lucratives de votre synagogue. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux synagogues :
|Idée de collecte de fonds
|Faisabilité
|Engagement communautaire
|Recettes potentielles
|Collecte de fonds pour la cuisson de challah
|Haut
|Haut
|Moyen
|Festival d'art et de musique
|Moyen
|Haut
|Haut
|Séminaires éducatifs
|Haut
|Moyen
|Moyen
|Dîner de gala annuel
|Moyen
|Haut
|Haut
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une collecte de fonds par cuisson de challah :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement corresponde à la mission de votre synagogue, mais qui permette également à votre communauté de s'engager efficacement. Bonne chance !
Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.
Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.