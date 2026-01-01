Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les synagogues

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
événements communautaires de collecte de fonds pour les synagogues
Décoratif
idées de collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année pour les synagogues
Décoratif
collecte de fonds pour la synagogue dans le cadre du programme pour la jeunesse

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les synagogues

Collecte de fonds pour le dîner de shabbat virtuel

Organisez un dîner virtuel au cours duquel les participants font un don pour recevoir un kit repas et se retrouvent en ligne pour partager une expérience de shabbat.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Appel en ligne pour les fêtes de fin d'année

Créer une campagne numérique pendant les fêtes de fin d'année pour encourager les membres à donner en racontant des histoires passionnantes et en diffusant des vidéos.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Foire artistique communautaire

Organiser une foire d'art mettant en valeur les artistes locaux, une partie des ventes étant reversée aux programmes de la synagogue, ce qui renforce l'engagement de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Atelier de construction de souccah

Organiser un événement pratique où les membres de la communauté peuvent faire un don pour participer à la construction et à la décoration de la souccah de la synagogue.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Livre de recettes personnalisé

Recueillir et compiler les recettes préférées des membres de la communauté dans un livre publié et vendu pour collecter des fonds tout en célébrant les traditions culinaires.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Magasin d'articles de synagogue

Lancer une boutique en ligne vendant des vêtements et des articles sur le thème de la synagogue, afin de promouvoir l'esprit communautaire tout en générant des fonds non affectés.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Programme d'héritage générationnel

Créer un programme qui encourage les familles à faire des dons en l'honneur de leurs ancêtres, en promouvant le don par le biais de liens personnels.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagne de dons jumelés des entreprises

Établir des partenariats avec des entreprises locales pour créer un programme de dons jumelés, doublant les dons effectués par les employés pendant des périodes spécifiques.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Service d'emballage de cadeaux de Noël

Proposer un service communautaire d'emballage de cadeaux pendant les fêtes de fin d'année, afin d'apporter une aide pratique tout en collectant des fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Service d'emballage de cadeaux de Noël

Lancez un défi sur les médias sociaux en invitant les membres de la communauté à partager leurs objectifs personnels de collecte de fonds, encouragés par des hashtags et le soutien de leurs pairs.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journée de la famille

Organiser un événement avec des activités pour tous les âges, telles que des jeux, des stands de nourriture et des divertissements, en générant des revenus grâce à la vente de billets.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Week-end de retraite de bien-être

Organiser une retraite d'un week-end axée sur le bien-être spirituel et physique, moyennant le paiement d'un droit d'entrée, tout en favorisant les liens et l'engagement de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les synagogues🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organisations juives

Les organisations juives peuvent organiser des dîners culturels, des événements familiaux, des concours et des galas pour soutenir les synagogues et les programmes communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations juives →

Synagogues

Les synagogues peuvent organiser des dîners festifs, des parrainages d'études de la Torah et des campagnes d'appel de fonds pour soutenir les services religieux et les programmes communautaires.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Synagogues →

Mosquées

Les mosquées collectent des fonds par le biais d'iftars communautaires, de bazars de bienfaisance et de campagnes de dons destinés à financer l'entretien, les programmes pour la jeunesse et les activités de sensibilisation.

Voir les idées de collectes de fonds pour Mosquées →

Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus

Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères universitaires →

Établissements d'enseignement religieux

Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.

Voir les idées de collectes de fonds pour les établissements d'enseignement religieux →

✝️
Organisations religieuses et confessionnelles

Les organisations religieuses peuvent organiser des repas communautaires, des concerts de chorales et des bazars de vacances afin de collecter des fonds pour l'action sociale, les missions et l'entretien des installations.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations religieuses et confessionnelles →

Églises

Les églises peuvent organiser des repas-partage, des concerts de vacances, des défis pour les congrégations et des événements de service communautaire pour financer l'action sociale et l'entretien.

Voir les idées de collecte de fonds pour les églises →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos synagogues ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités non lucratives de votre synagogue. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre synagogue entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux synagogues :

1. Collecte de fonds pour la cuisson de challah

  • Organiser un événement communautaire de fabrication de challah où les participants paient pour y assister.
  • Partager des recettes, des techniques et des anecdotes pour créer une atmosphère conviviale.

2. Festival d'art et de musique

  • Organiser un festival avec des artistes et des musiciens locaux, en faisant payer l'entrée et les stands.
  • Encouragez les participants à présenter leurs talents tout en reversant une partie des ventes à la synagogue.

3. Séminaires éducatifs

  • Proposer des ateliers sur des sujets juifs, en faisant payer aux participants des frais d'inscription.
  • Invitez des conférenciers et créez des expériences d'apprentissage intéressantes.

4. Dîner de gala annuel

  • Organisez un dîner officiel avec des orateurs invités, des tirages au sort et des divertissements.
  • Rechercher des parrainages et des dons auprès des entreprises locales afin de couvrir les coûts et d'augmenter les recettes.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement communautaireRecettes potentielles
Collecte de fonds pour la cuisson de challahHautHautMoyen
Festival d'art et de musiqueMoyenHautHaut
Séminaires éducatifsHautMoyenMoyen
Dîner de gala annuelMoyenHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une collecte de fonds par cuisson de challah :

  • 4 semaines avant : Fixez une date, déterminez le lieu et commencez à faire de la publicité.
  • 3 semaines avant : Rassembler les fournitures nécessaires et confirmer les inscriptions des participants.
  • 1 semaine avant : Préparer le matériel pédagogique et finaliser les détails de l'événement.
  • La veille : Préparer le lieu et les ingrédients de la nourriture.
  • Jour de l'événement : Accueillir l'événement en veillant à ce que chacun vive une expérience enrichissante.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Ingrédients pour la challah, honoraires des conférenciers pour les séminaires ou divertissements pour un dîner de gala.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif de recettes en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre synagogue.
  • Risques logistiques : Prévoir les imprévus, tels que les conditions météorologiques.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement corresponde à la mission de votre synagogue, mais qui permette également à votre communauté de s'engager efficacement. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds les plus originales pour la synagogue pendant les fêtes de fin d'année ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui sont efficaces pour les programmes de jeunesse des synagogues ?
Flèche
Comment les synagogues peuvent-elles mettre en œuvre une campagne de collecte de fonds en ligne unique ?
Flèche
Quelles sont les idées novatrices en matière de collecte de fonds pour les festivals juifs ?
Flèche
Comment les synagogues peuvent-elles créer une campagne de crowdfunding réussie ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organisations juives
Synagogues
Mosquées
Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus
Établissements d'enseignement religieux
Organisations religieuses et confessionnelles
Églises

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique fundraising ideas for Synagogue during the High Holidays?</div><div ms-code-snippet-a="1">High Holidays present a prime opportunity for Synagogue fundraising. Consider launching a 'Pledge for Prayers' campaign where community members pledge to donate a certain amount for each prayer recited during the holiday services. Not only does this engage members spiritually, but it also aligns with the themes of reflection and community support. The campaign can be promoted via social media, newsletters, and during services. To ensure success, create a tracking system for pledges and prayers recited, and encourage participants to share their personal experiences and motivations for giving.</div><div ms-code-snippet-q="2">Which creative fundraising ideas are effective for Synagogue youth programs?</div><div ms-code-snippet-a="2">Organize a ‘Dinner and Talent Show’ event that showcases the diverse talents of the youth in your congregation. Participants can sing, dance, or showcase artistic talents, with ticket sales and sponsorships generating revenue. To involve the community further, offer a ‘silent auction’ alongside the show with donated items from local businesses. Promote the event significantly via social media platforms and within the community. This engages the youth and offers them a chance to connect with their peers while raising funds for their programs.</div><div ms-code-snippet-q="3">How can Synagogues implement a unique online fundraising campaign?</div><div ms-code-snippet-a="3">Create a 'Virtual Challenge' related to the Synagogue's mission, encouraging participants to undertake activities that promote health, community service, or spiritual growth. Examples might include a walking challenge for health or a volunteer week for charity. Participants secure sponsorships for their efforts, and progress can be tracked via social media. A dedicated webpage detailing participant stories, milestones, and donation links can enhance online engagement. This not only raises funds but also strengthens community ties and increases visibility.</div><div ms-code-snippet-q="4">What are some innovative fundraising ideas for Jewish festivals?</div><div ms-code-snippet-a="4">Consider hosting a ‘Festival of Threads’ where community members can donate or purchase fabric and textiles for creating art installations. Utilize these art pieces during festivals like Purim or Hanukkah while allowing local artists to contribute. Subsequently, auction off the artworks to raise funds for the Synagogue. The community's engagement in creating and appreciating art fosters a sense of belonging. Engage local businesses for sponsorships and promote widely to enhance visibility.</div><div ms-code-snippet-q="5">How can Synagogues create a successful crowdfunding campaign?</div><div ms-code-snippet-a="5">Launching a crowdfunding campaign focused on a specific community project can mobilize wider support. Utilize platforms like GoFundMe or Kickstarter, and highlight the goals, impact, and overall importance of the project, ensuring transparency about the funds' use. Creatively use videos and testimonials that resonate with the community to narrate your story. Promote through email newsletters, social media, and within the Synagogue. Encourage sharing to widen reach, and consider small incentives for donations to boost engagement.</div>