Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos synagogues ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités non lucratives de votre synagogue. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?

Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ? Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?

Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ? Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?

Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ? Réseau : Quelles relations votre synagogue entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?

Quelles relations votre synagogue entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ? Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux synagogues :

1. Collecte de fonds pour la cuisson de challah

Organiser un événement communautaire de fabrication de challah où les participants paient pour y assister.

Partager des recettes, des techniques et des anecdotes pour créer une atmosphère conviviale.

2. Festival d'art et de musique

Organiser un festival avec des artistes et des musiciens locaux, en faisant payer l'entrée et les stands.

Encouragez les participants à présenter leurs talents tout en reversant une partie des ventes à la synagogue.

3. Séminaires éducatifs

Proposer des ateliers sur des sujets juifs, en faisant payer aux participants des frais d'inscription.

Invitez des conférenciers et créez des expériences d'apprentissage intéressantes.

4. Dîner de gala annuel

Organisez un dîner officiel avec des orateurs invités, des tirages au sort et des divertissements.

Rechercher des parrainages et des dons auprès des entreprises locales afin de couvrir les coûts et d'augmenter les recettes.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fonds Faisabilité Engagement communautaire Recettes potentielles Collecte de fonds pour la cuisson de challah Haut Haut Moyen Festival d'art et de musique Moyen Haut Haut Séminaires éducatifs Haut Moyen Moyen Dîner de gala annuel Moyen Haut Haut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une collecte de fonds par cuisson de challah :

4 semaines avant : Fixez une date, déterminez le lieu et commencez à faire de la publicité.

Fixez une date, déterminez le lieu et commencez à faire de la publicité. 3 semaines avant : Rassembler les fournitures nécessaires et confirmer les inscriptions des participants.

Rassembler les fournitures nécessaires et confirmer les inscriptions des participants. 1 semaine avant : Préparer le matériel pédagogique et finaliser les détails de l'événement.

Préparer le matériel pédagogique et finaliser les détails de l'événement. La veille : Préparer le lieu et les ingrédients de la nourriture.

Préparer le lieu et les ingrédients de la nourriture. Jour de l'événement : Accueillir l'événement en veillant à ce que chacun vive une expérience enrichissante.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et permis éventuels.

Location du lieu, matériel de marketing et permis éventuels. Coûts variables : Ingrédients pour la challah, honoraires des conférenciers pour les séminaires ou divertissements pour un dîner de gala.

Ingrédients pour la challah, honoraires des conférenciers pour les séminaires ou divertissements pour un dîner de gala. Objectif de recettes : Fixez un objectif de recettes en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.

Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation. Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre synagogue.

Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre synagogue. Risques logistiques : Prévoir les imprévus, tels que les conditions météorologiques.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement corresponde à la mission de votre synagogue, mais qui permette également à votre communauté de s'engager efficacement. Bonne chance !