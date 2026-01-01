Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les mosquées

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
événements communautaires de collecte de fonds pour les mosquées
Décoratif
collecte de dons pour la rénovation d'une mosquée
Décoratif
l'engagement des jeunes pour la collecte de fonds dans les mosquées

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les mosquées

Le crowdfunding pour les projets communautaires

Lancer une campagne de crowdfunding pour soutenir des projets de mosquées spécifiques, en s'appuyant sur les plateformes en ligne et les médias sociaux pour la sensibilisation et l'engagement.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Donations en direct

Organiser des séances de prière ou des événements virtuels, en encourageant les téléspectateurs à faire des dons pendant les diffusions en direct à l'aide d'outils de don intégrés.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds pour l'Iftar communautaire

Organisez un repas d'iftar communautaire où les participants achètent des billets pour soutenir des associations caritatives locales et des initiatives de la mosquée.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Dîner de gala annuel de bienfaisance

Organisez un dîner de gala pour célébrer les réalisations de la communauté et encouragez les participants à faire des dons en vendant des billets et en organisant des ventes aux enchères.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Foire islamique d'art et d'artisanat

Organiser une foire d'art et d'artisanat avec des artistes locaux, une partie des ventes étant destinée aux programmes et services de la mosquée.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de dons pour le Ramadan

Créez une campagne d'un mois pour collecter des dons en argent ou des fournitures de première nécessité pour les familles locales dans le besoin pendant le Ramadan.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Partenariat avec les entreprises locales

Collaborer avec les entreprises locales pour reverser un pourcentage des ventes à la mosquée lors d'événements axés sur la communauté ou d'occasions spéciales.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Programme de parrainage d'entreprise

Développer des partenariats avec des entreprises pour des opportunités de sponsoring lors d'événements, offrant ainsi une visibilité et un engagement communautaire aux sponsors.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Librairie confessionnelle

Créer une librairie en ligne ou physique proposant de la littérature et des produits islamiques, en reversant les bénéfices aux initiatives des mosquées.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Librairie confessionnelle

Concevoir et vendre des articles personnalisés, tels que des tapis de prière ou des vêtements, dont les recettes financent les activités et les programmes de la mosquée.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Nettoyage mensuel de la communauté

Engager la communauté dans une opération mensuelle de nettoyage des abords de la mosquée, en sollicitant des dons en échange de la participation de bénévoles.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi des médias sociaux

Lancez un défi sur les médias sociaux en encourageant les participants à faire un don et à étiqueter d'autres personnes pour qu'elles se joignent à eux, afin de stimuler la prise de conscience et l'engagement.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les mosquées🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organisations juives

Les organisations juives peuvent organiser des dîners culturels, des événements familiaux, des concours et des galas pour soutenir les synagogues et les programmes communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations juives →

Synagogues

Les synagogues peuvent organiser des dîners festifs, des parrainages d'études de la Torah et des campagnes d'appel de fonds pour soutenir les services religieux et les programmes communautaires.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Synagogues →

Mosquées

Les mosquées collectent des fonds par le biais d'iftars communautaires, de bazars de bienfaisance et de campagnes de dons destinés à financer l'entretien, les programmes pour la jeunesse et les activités de sensibilisation.

Voir les idées de collectes de fonds pour Mosquées →

Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus

Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères universitaires →

Établissements d'enseignement religieux

Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.

Voir les idées de collectes de fonds pour les établissements d'enseignement religieux →

✝️
Organisations religieuses et confessionnelles

Les organisations religieuses peuvent organiser des repas communautaires, des concerts de chorales et des bazars de vacances afin de collecter des fonds pour l'action sociale, les missions et l'entretien des installations.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations religieuses et confessionnelles →

Églises

Les églises peuvent organiser des repas-partage, des concerts de vacances, des défis pour les congrégations et des événements de service communautaire pour financer l'action sociale et l'entretien.

Voir les idées de collecte de fonds pour les églises →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos mosquées ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre mosquée. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre mosquée entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous aurez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux mosquées :

1. Dîner communautaire Iftar

  • Organisez un dîner iftar communautaire auquel les membres de la mosquée et les habitants de la région paient une somme modique.
  • Impliquer des bénévoles dans la préparation des repas afin de réduire les coûts et d'impliquer la communauté.

2. Vente de pâtisseries de bienfaisance

  • Encouragez les membres de la congrégation à faire don de produits de boulangerie.
  • Installez un stand après les services de prière afin de maximiser la visibilité.

3. Salon de la culture

  • Organiser une foire culturelle mettant en valeur les traditions islamiques à travers la nourriture, l'art et l'artisanat.
  • Faire payer un droit d'entrée et utiliser les dons des vendeurs locaux.

4. Ateliers éducatifs

  • Proposer des ateliers payants sur des thèmes variés tels que la finance, la santé ou la spiritualité.
  • Invitez des membres compétents et faites payer une somme symbolique pour leur participation.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement communautaireRecettes potentielles
Dîner communautaire IftarHautHautMoyen
Vente de pâtisseries à des fins caritativesHautMoyenFaible
Foire culturelleMoyenHautHaut
Ateliers éducatifsMoyenMoyenMoyen

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un dîner Iftar communautaire :

  • 4 semaines avant : Fixez une date et commencez à faire de la publicité.
  • 3 semaines avant : Rassembler les volontaires pour la préparation des repas.
  • 1 semaine avant : Finaliser le menu et commencer la vente des billets.
  • La veille : Préparer le lieu et organiser les places.
  • Jour de l'Iftar : Gérer le service des repas avec les bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Fournitures alimentaires (pour un dîner d'iftar), matériel pour les ateliers.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Examinez comment le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre mosquée.
  • Risques logistiques : Prévoyez des imprévus tels qu'une faible participation des bénévoles ou des conditions météorologiques défavorables.

En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur la mission de votre mosquée, mais qui engage aussi activement votre communauté. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les mosquées ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les mosquées ?
Flèche
Comment les mosquées peuvent-elles utiliser des thèmes saisonniers pour des campagnes de collecte de fonds créatives ?
Flèche
Quels concepts innovants de collecte de fonds les mosquées peuvent-elles mettre en œuvre tout au long de l'année ?
Flèche
Comment les mosquées peuvent-elles impliquer les jeunes dans des activités créatives de collecte de fonds ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organisations juives
Synagogues
Mosquées
Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus
Établissements d'enseignement religieux
Organisations religieuses et confessionnelles
Églises

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique virtual fundraising ideas for Mosques?</div><div ms-code-snippet-a="1">Virtual fundraising events are gaining traction, and Mosques can leverage this trend by organizing online programs like virtual iftar dinners or educational webinars. For a virtual iftar dinner, participants donate a specific amount to receive a meal kit delivered to their home, which they then share virtually. Another idea is hosting a series of webinars featuring community leaders, scholars, or notable speakers, with a donation encouraged for participation. Success can be measured through the number of participants, funds raised, and donor engagement post-event. Consider promoting these events on social media platforms and your Mosque's website to maximize reach.</div><div ms-code-snippet-q="2">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for Mosques?</div><div ms-code-snippet-a="2">One of the most successful fundraising ideas for Mosques is hosting a community-wide charity auction. This can involve collecting donated items or services from local businesses, community members, or congregation members. Auctions can focus on themes like locally crafted goods or unique experiences. The key to success lies in effective marketing and creating an engaging atmosphere during the auction event—either in-person or online. Metrics for success include total money raised, the number of attendees, and post-event engagement from both donors and attendees. Collaborating with local businesses can minimize costs while maximizing items available for bidding.</div><div ms-code-snippet-q="3">How can Mosques utilize seasonal themes for creative fundraising campaigns?</div><div ms-code-snippet-a="3">Seasonal fundraising campaigns can be quite impactful, especially around holidays like Ramadan or Eid. One idea is to create a 'Ramadan Giving Challenge' where community members commit to daily donations that align with their spiritual practices. This campaign can be promoted via social media, newsletters, and during Mosque services. By setting collective goals and sharing progress updates, you foster community spirit. Measuring success can be done through the total donations collected, community engagement levels, and the number of participants. Resources needed include marketing materials, a donor tracking system, and community engagement efforts.</div><div ms-code-snippet-q="4">What innovative fundraising concepts can Mosques implement year-round?</div><div ms-code-snippet-a="4">Creating a 'Sponsor-a-Program' initiative can drive year-round fundraising. This could involve sponsoring educational, social, or community services offered by the Mosque, such as youth programs, food drives, or health services. Donors can choose which program they would like to sponsor, providing them with a deep sense of involvement. To implement, develop clear program outlines and cost structures associated with each initiative, and ensure consistent communication about the impact of donations. Metrics for success should include the total funds raised per program and the impact story derived from each sponsored function. Marketing strategies should involve detailed proposals shared with congregants and potential local partners.</div><div ms-code-snippet-q="5">How can Mosques engage youth in creative fundraising activities?</div><div ms-code-snippet-a="5">Engaging youth can be done effectively through workshops or talent shows where participants showcase their skills (e.g., art, music, or cooking) and collect entry fees or donations. A 'Youth Talent Showcase' could be organized where ticket sales directly support community projects. Make it a fun, family-friendly event to boost audience attendance. Youth can participate in the planning stages, fostering ownership and creativity. Success can be gauged by the amount raised and the number of participants involved. To implement, secure a venue, recruit participants, promote the event on social media, and ensure the event's agenda is well-planned.</div>