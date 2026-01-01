Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Lancer une campagne de crowdfunding pour soutenir des projets de mosquées spécifiques, en s'appuyant sur les plateformes en ligne et les médias sociaux pour la sensibilisation et l'engagement.
Organiser des séances de prière ou des événements virtuels, en encourageant les téléspectateurs à faire des dons pendant les diffusions en direct à l'aide d'outils de don intégrés.
Organisez un repas d'iftar communautaire où les participants achètent des billets pour soutenir des associations caritatives locales et des initiatives de la mosquée.
Organisez un dîner de gala pour célébrer les réalisations de la communauté et encouragez les participants à faire des dons en vendant des billets et en organisant des ventes aux enchères.
Organiser une foire d'art et d'artisanat avec des artistes locaux, une partie des ventes étant destinée aux programmes et services de la mosquée.
Créez une campagne d'un mois pour collecter des dons en argent ou des fournitures de première nécessité pour les familles locales dans le besoin pendant le Ramadan.
Collaborer avec les entreprises locales pour reverser un pourcentage des ventes à la mosquée lors d'événements axés sur la communauté ou d'occasions spéciales.
Développer des partenariats avec des entreprises pour des opportunités de sponsoring lors d'événements, offrant ainsi une visibilité et un engagement communautaire aux sponsors.
Créer une librairie en ligne ou physique proposant de la littérature et des produits islamiques, en reversant les bénéfices aux initiatives des mosquées.
Concevoir et vendre des articles personnalisés, tels que des tapis de prière ou des vêtements, dont les recettes financent les activités et les programmes de la mosquée.
Engager la communauté dans une opération mensuelle de nettoyage des abords de la mosquée, en sollicitant des dons en échange de la participation de bénévoles.
Lancez un défi sur les médias sociaux en encourageant les participants à faire un don et à étiqueter d'autres personnes pour qu'elles se joignent à eux, afin de stimuler la prise de conscience et l'engagement.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations juives peuvent organiser des dîners culturels, des événements familiaux, des concours et des galas pour soutenir les synagogues et les programmes communautaires.
Les synagogues peuvent organiser des dîners festifs, des parrainages d'études de la Torah et des campagnes d'appel de fonds pour soutenir les services religieux et les programmes communautaires.
Les mosquées collectent des fonds par le biais d'iftars communautaires, de bazars de bienfaisance et de campagnes de dons destinés à financer l'entretien, les programmes pour la jeunesse et les activités de sensibilisation.
Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.
Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.
Les organisations religieuses peuvent organiser des repas communautaires, des concerts de chorales et des bazars de vacances afin de collecter des fonds pour l'action sociale, les missions et l'entretien des installations.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre mosquée. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous aurez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux mosquées :
|Idée de collecte de fonds
|Faisabilité
|Engagement communautaire
|Recettes potentielles
|Dîner communautaire Iftar
|Haut
|Haut
|Moyen
|Vente de pâtisseries à des fins caritatives
|Haut
|Moyen
|Faible
|Foire culturelle
|Moyen
|Haut
|Haut
|Ateliers éducatifs
|Moyen
|Moyen
|Moyen
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un dîner Iftar communautaire :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur la mission de votre mosquée, mais qui engage aussi activement votre communauté. Bonne chance !
