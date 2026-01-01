Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Une campagne de 30 jours sur les médias sociaux où les supporters accomplissent des actions caritatives quotidiennes et partagent leurs progrès, collectant des fonds par le biais de dons de pair à pair.
Organiser une collecte de fonds en ligne sur un thème précis, avec des dons équivalents de la part de donateurs locaux, en encourageant les fidèles à contribuer par le biais d'une plateforme en ligne dédiée.
Organisez un spectacle de talents où les membres de l'église présentent leurs compétences, en vendant des billets et en collectant des fonds par le biais de dons pendant l'événement.
Organiser un festival annuel avec des jeux, de la nourriture et des divertissements, en offrant aux entreprises locales la possibilité de parrainer des activités et de collecter des fonds.
Installer un arbre à dons pendant les vacances, où les membres de la congrégation peuvent faire don d'articles ou de fonds pour soutenir les familles locales dans le besoin.
Encouragez les supporters à marcher en priant pour des causes spécifiques, en recueillant des promesses de dons en fonction de la distance parcourue au cours d'un événement dédié.
Créer une boutique en ligne vendant des articles à l'effigie de l'église, en faisant appel à des artistes locaux pour créer des modèles uniques afin de promouvoir l'église et de collecter des fonds.
Vendre des journaux de prière personnalisés aux membres, les bénéfices étant reversés aux initiatives de l'église, créant ainsi un outil significatif pour le développement personnel.
Établissez des partenariats avec des restaurants locaux pour organiser des dîners de collecte de fonds, où une partie des recettes de la soirée est reversée à la mission de l'église.
Organiser des journées de service en collaboration avec d'autres organisations religieuses, en recherchant des dons pour un travail bénévole qui répond aux besoins de la communauté.
Proposer des boîtes d'abonnement contenant des articles, des livres ou du matériel liés à la foi, ce qui permet de soutenir les activités de l'église.
Établir des partenariats avec des entreprises locales pour le parrainage et la collecte de fonds, en tirant parti des liens avec la communauté pour un bénéfice mutuel.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations juives peuvent organiser des dîners culturels, des événements familiaux, des concours et des galas pour soutenir les synagogues et les programmes communautaires.
Les synagogues peuvent organiser des dîners festifs, des parrainages d'études de la Torah et des campagnes d'appel de fonds pour soutenir les services religieux et les programmes communautaires.
Les mosquées collectent des fonds par le biais d'iftars communautaires, de bazars de bienfaisance et de campagnes de dons destinés à financer l'entretien, les programmes pour la jeunesse et les activités de sensibilisation.
Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.
Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.
Les organisations religieuses peuvent organiser des repas communautaires, des concerts de chorales et des bazars de vacances afin de collecter des fonds pour l'action sociale, les missions et l'entretien des installations.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre église. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux églises :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDîner communautaireHautHautMediumEnchères silencieusesMediumMediumHautVente de l'égliseHautHautMediumProgramme de parrainageMediumMediumHaut
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un vide-grenier d'église :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre église, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
