Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les églises

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
sensibilisation de la communauté collecte de fonds
Décoratif
idées saisonnières de collecte de fonds pour les églises
Décoratif
initiatives de collecte de fonds pour les groupes de jeunes

12 idées de collecte de fonds pour les églises

Défi du don virtuel

Une campagne de 30 jours sur les médias sociaux où les supporters accomplissent des actions caritatives quotidiennes et partagent leurs progrès, collectant des fonds par le biais de dons de pair à pair.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de dons en ligne

Organiser une collecte de fonds en ligne sur un thème précis, avec des dons équivalents de la part de donateurs locaux, en encourageant les fidèles à contribuer par le biais d'une plateforme en ligne dédiée.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Spectacle de talents de la Communauté

Organisez un spectacle de talents où les membres de l'église présentent leurs compétences, en vendant des billets et en collectant des fonds par le biais de dons pendant l'événement.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Festival confessionnel

Organiser un festival annuel avec des jeux, de la nourriture et des divertissements, en offrant aux entreprises locales la possibilité de parrainer des activités et de collecter des fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Arbre des dons saisonniers

Installer un arbre à dons pendant les vacances, où les membres de la congrégation peuvent faire don d'articles ou de fonds pour soutenir les familles locales dans le besoin.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Marche de prière

Encouragez les supporters à marcher en priant pour des causes spécifiques, en recueillant des promesses de dons en fonction de la distance parcourue au cours d'un événement dédié.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Magasin de marchandises

Créer une boutique en ligne vendant des articles à l'effigie de l'église, en faisant appel à des artistes locaux pour créer des modèles uniques afin de promouvoir l'église et de collecter des fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journaux de prière personnalisés

Vendre des journaux de prière personnalisés aux membres, les bénéfices étant reversés aux initiatives de l'église, créant ainsi un outil significatif pour le développement personnel.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Dîners de collecte de fonds en collaboration

Établissez des partenariats avec des restaurants locaux pour organiser des dîners de collecte de fonds, où une partie des recettes de la soirée est reversée à la mission de l'église.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journées de service interconfessionnel

Organiser des journées de service en collaboration avec d'autres organisations religieuses, en recherchant des dons pour un travail bénévole qui répond aux besoins de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Boîtes d'abonnement mensuelles

Proposer des boîtes d'abonnement contenant des articles, des livres ou du matériel liés à la foi, ce qui permet de soutenir les activités de l'église.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Construire des partenariats relationnels

Établir des partenariats avec des entreprises locales pour le parrainage et la collecte de fonds, en tirant parti des liens avec la communauté pour un bénéfice mutuel.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les églises🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organisations juives

Les organisations juives peuvent organiser des dîners culturels, des événements familiaux, des concours et des galas pour soutenir les synagogues et les programmes communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations juives →

Synagogues

Les synagogues peuvent organiser des dîners festifs, des parrainages d'études de la Torah et des campagnes d'appel de fonds pour soutenir les services religieux et les programmes communautaires.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Synagogues →

Mosquées

Les mosquées collectent des fonds par le biais d'iftars communautaires, de bazars de bienfaisance et de campagnes de dons destinés à financer l'entretien, les programmes pour la jeunesse et les activités de sensibilisation.

Voir les idées de collectes de fonds pour Mosquées →

Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus

Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères universitaires →

Établissements d'enseignement religieux

Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.

Voir les idées de collectes de fonds pour les établissements d'enseignement religieux →

✝️
Organisations religieuses et confessionnelles

Les organisations religieuses peuvent organiser des repas communautaires, des concerts de chorales et des bazars de vacances afin de collecter des fonds pour l'action sociale, les missions et l'entretien des installations.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations religieuses et confessionnelles →

Églises

Les églises peuvent organiser des repas-partage, des concerts de vacances, des défis pour les congrégations et des événements de service communautaire pour financer l'action sociale et l'entretien.

Voir les idées de collecte de fonds pour les églises →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos Églises ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre église. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre église entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux églises :

1. Dîner communautaire

  • Organisez un dîner communautaire auquel les membres de l'église et les habitants de la région paieront une somme modique.
  • Impliquer les paroissiens dans la préparation des repas afin de réduire les coûts et d'impliquer la communauté.

2. Enchères silencieuses

  • Demandez aux entreprises locales et aux membres de l'église de faire don d'articles ou de services.
  • Promouvoir la vente aux enchères par le biais des médias sociaux et des bulletins d'information.

3. Vente de garage de l'église

  • Encouragez les membres de la congrégation à faire don d'articles légèrement usagés.
  • Tous les bénéfices sont reversés à un projet ou une mission spécifique de l'église.

4. Programme de parrainage

  • Associez des entreprises locales à des événements religieux, en leur offrant des possibilités de publicité en échange de leur soutien.
  • Établir des relations suivies avec les sponsors afin de garantir les financements futurs.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDîner communautaireHautHautMediumEnchères silencieusesMediumMediumHautVente de l'égliseHautHautMediumProgramme de parrainageMediumMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un vide-grenier d'église :

  • 4 semaines avant : Fixez une date et commencez à faire de la publicité.
  • 3 semaines avant : Commencez à collecter les dons.
  • 1 semaine avant : Organisez les articles et fixez-en le prix.
  • La veille : Installer les tables et le matériel promotionnel.
  • Jour de la vente : Organiser la vente avec des bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Fournitures alimentaires (pour un dîner), acquisition d'articles de vente aux enchères (pour une vente aux enchères silencieuse).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre église.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, comme le mauvais temps pour un événement en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre église, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées uniques de collecte de fonds virtuels pour les Églises en 2024 ?
Flèche
Quelles campagnes de collecte de fonds saisonnières innovantes les églises peuvent-elles mettre en œuvre ?
Flèche
Comment les églises peuvent-elles utiliser les médias sociaux de manière créative pour collecter des fonds ?
Flèche
Quels sont les meilleurs concepts créatifs de collecte de fonds pour les groupes de jeunes des églises ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les Églises ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organisations juives
Synagogues
Mosquées
Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus
Établissements d'enseignement religieux
Organisations religieuses et confessionnelles
Églises

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are some unique virtual fundraising ideas for Churches in 2024?</div><div ms-code-snippet-a="1">Virtual fundraising events are an excellent way for churches to engage their congregation and expand their reach. One idea is to host an online talent show where church members showcase their skills. Participants pay a registration fee to perform live or submit pre-recorded videos. Incorporate voting for a small fee, enhancing engagement while allowing for a donation-based platform. To execute this, choose an online platform, promote through church newsletters and social media, and consider using a livestream service like Zoom or Facebook Live. Success can be measured by participation numbers, funds raised, and engagement through post-event surveys. A successful talent show can generate enthusiasm and community spirit, raising funds upwards of $2,000 based on comparable church events. </div><div ms-code-snippet-q="2">What innovative seasonal fundraising campaigns can churches implement?</div><div ms-code-snippet-a="2">For the winter season, churches can create a ‘Christmas Giving Tree’ campaign. Members select tags from the tree featuring specific items or donations needed by local families or charities. They then return the items or funds to the church. To implement, establish partnerships with community organizations to identify needs, create an engaging display, and publicize the initiative through bulletins and social media. Evaluate success by the number of items collected and feedback from beneficiaries. This campaign often sees high engagement, as it fosters a sense of community and direct impact. Many churches report raising significant donations during this time, with seasonal fundraising often exceeding $5,000.</div><div ms-code-snippet-q="3">How can churches creatively utilize social media for fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="3">Churches can leverage social media by creating a ‘Social Media Challenge’ where members engage in a fun and creative activity that promotes donations. For instance, host a ‘30 Days of Kindness’ challenge — each day a participant carries out a random act of kindness and shares it online, tagging the church and donating $1 for each act reported. This idea builds community goodwill, and participants often exceed their goals. Implement it by establishing clear guidelines, providing a promotional toolkit, and tracking digital interactions. Success can be measured through engagement rates, number of acts completed, and total donations collected. Many churches see a boost in visibility and can raise between $1,000 to $3,000 with community participation.</div><div ms-code-snippet-q="4">What are the best creative fundraising concepts for church youth groups?</div><div ms-code-snippet-a="4">A popular concept for church youth groups is organizing a ‘Penny Drive,’ where participants collect spare change over a designated period. Encourage excitement by pitting different age groups or classes against each other for a prize. To implement, provide clear collection containers and promote the drive through engaging events and social media. This campaign fosters camaraderie and a spirit of competition, with success measured by the amount raised and participation levels. Churches often see youth groups raise several hundred to over a thousand dollars through penny drives, with a success rate of around 80%. The simplicity and community involvement make this a favorite for many.</div><div ms-code-snippet-q="5">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for Churches?</div><div ms-code-snippet-a="5">A highly effective fundraising idea is the ‘Church Cookbook’ project. Invite members to contribute their favorite recipes, compiling them into a professionally printed cookbook. Charge a pre-sale price that ensures a profit margin, and promote the book as a personalized keepsake. To implement, create a timeline, solidify a digital vs. print format, and market via church events and social media. This idea typically sees a success rate of 85% in fundraising, as cookbooks can sell for anywhere from $15-$25 each. Many churches report profits of $2,500 to $5,000 depending on their membership size and outreach.</div>