Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations religieuses et confessionnelles

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

des événements de collecte de fonds pour les églises locales
programmes de sensibilisation de la communauté pour les organisations caritatives
Collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année pour les communautés religieuses

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les organisations religieuses et confessionnelles

Crowdfunding confessionnel en ligne

Créez des campagnes sur des plateformes de crowdfunding, invitant la communauté à soutenir des projets ou des missions spécifiques de l'église.

Marathon virtuel de la prière

Organiser un événement de prière virtuel de 24 heures au cours duquel les participants collectent des fonds par le biais de parrainages pour chaque heure de prière.

Fête de quartier communautaire

Organisez une réunion de quartier avec de la nourriture, des jeux et de la convivialité, en encourageant les participants à faire des dons pour les missions de l'église.

Dîners à thème contre don

Organiser régulièrement des dîners à thème pour rassembler les fidèles, où les participants paient pour des repas qui soutiennent une cause.

Défi de la foi et de la forme

Encouragez les membres à participer à un défi de remise en forme et à collecter des fonds par le biais de parrainages pour chaque étape franchie.

Parrainage d'une étude biblique virtuelle

Inviter les sympathisants à contribuer mensuellement aux frais d'organisation des sessions d'études bibliques virtuelles.

Journaux de foi personnalisés

Vendre des journaux personnalisés avec des citations inspirantes pour favoriser l'engagement de la communauté tout en générant des fonds.

Paquets de soins pour les voyages de mission

Créer et vendre des paquets de soins qui soutiennent les participants aux voyages missionnaires, en incluant des notes de prières personnalisées dans chaque paquet.

L'arbre à cadeaux des fêtes de fin d'année

Installez un arbre à dons où les membres de la communauté peuvent faire des dons pour offrir des cadeaux aux familles dans le besoin pendant les fêtes de fin d'année.

Vente aux enchères de charité avec des entreprises locales

Associez-vous à des entreprises locales pour organiser une vente aux enchères caritative, en reversant une partie des ventes réalisées au cours d'un week-end à votre organisation.

Concours d'art inspiré par la foi

Organisez un concours d'art où les participants créent des œuvres d'art sur le thème de la foi, les frais d'inscription étant reversés aux projets de l'église.

Journées mensuelles de service communautaire

Organiser des journées mensuelles de bénévolat au sein de la communauté, en encourageant les dons en échange d'une participation aux efforts de service.

4 idées uniques de collecte de fonds estivales pour les organisations religieuses et confessionnelles🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organisations juives

Les organisations juives peuvent organiser des dîners culturels, des événements familiaux, des concours et des galas pour soutenir les synagogues et les programmes communautaires.

Synagogues

Les synagogues peuvent organiser des dîners festifs, des parrainages d'études de la Torah et des campagnes d'appel de fonds pour soutenir les services religieux et les programmes communautaires.

Mosquées

Les mosquées collectent des fonds par le biais d'iftars communautaires, de bazars de bienfaisance et de campagnes de dons destinés à financer l'entretien, les programmes pour la jeunesse et les activités de sensibilisation.

Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus

Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.

Établissements d'enseignement religieux

Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.

✝️
Organisations religieuses et confessionnelles

Les organisations religieuses peuvent organiser des repas communautaires, des concerts de chorales et des bazars de vacances afin de collecter des fonds pour l'action sociale, les missions et l'entretien des installations.

Églises

Les églises peuvent organiser des repas-partage, des concerts de vacances, des défis pour les congrégations et des événements de service communautaire pour financer l'action sociale et l'entretien.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos organisations religieuses et confessionnelles ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre organisation à mener à bien une initiative de collecte de fonds. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations religieuses et confessionnelles à but non lucratif :

1. Dîner communautaire

  • Organisez un dîner communautaire auquel les membres de votre communauté de foi et les habitants de la région paieront une somme modique.
  • Faites participer vos membres à la préparation des repas afin de réduire les coûts et d'encourager la participation de la communauté.

2. Enchères silencieuses

  • Solliciter les entreprises locales et les membres de la congrégation pour qu'ils offrent des articles ou des services pour la vente aux enchères.
  • Promouvoir la vente aux enchères via les médias sociaux, les bulletins d'information et pendant les cultes.

3. Vente de garage de l'église

  • Encouragez les membres de la congrégation à donner des articles d'occasion à vendre.
  • Toutes les recettes peuvent être affectées à un projet spécifique de l'église ou à une action missionnaire.

4. Programme de dons mensuels

  • Encouragez les membres à effectuer des dons mensuels automatiques pour soutenir votre organisation.
  • Communiquer clairement l'impact de leurs contributions afin d'encourager un engagement durable.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDîner communautaireHautHautMediumEnchères silencieusesMediumMediumHautVente de l'égliseHautHautMediumProgramme de dons mensuelsMediumHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une vente aux enchères silencieuse :

  • 8 semaines avant : Fixez une date et annoncez l'événement.
  • 7 semaines avant : Commencez à solliciter des dons d'articles.
  • 4 semaines avant : Commencez à faire de la publicité par l'intermédiaire de vos réseaux.
  • 1 semaine avant : Organiser les articles et préparer le matériel promotionnel.
  • Journée de vente aux enchères : Organiser la vente aux enchères et mobiliser les participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification d'un budget est essentielle à la réussite d'une collecte de fonds. Voici comment établir votre budget :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et permis.
  • Coûts variables : Fournitures alimentaires (pour un dîner), matériel promotionnel et acquisition d'articles pour la vente aux enchères.
  • Objectif de revenus : Fixez un objectif financier en fonction de votre budget et de la participation prévue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à votre collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la fréquentation est inférieure aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses ou ses attentes peut avoir un impact sur la réputation de votre organisation.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des défis inattendus, tels que des conditions météorologiques défavorables ou des problèmes logistiques.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre organisation, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées uniques de collecte de fonds virtuels pour les organisations religieuses et confessionnelles ?
Quelles sont les campagnes de collecte de fonds créatives qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les organisations religieuses et confessionnelles ?
Quelles sont les idées de collectes de fonds saisonnières les plus efficaces pour les organisations religieuses et confessionnelles ?
Comment les organisations religieuses et confessionnelles peuvent-elles tirer parti des campagnes de collecte de fonds numériques ?
Quelles sont les meilleures idées créatives de collecte de fonds pour les groupes de jeunes dans les organisations religieuses et confessionnelles ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

Comment obtenir un financement pour...

Organisations juives
Synagogues
Mosquées
Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus
Établissements d'enseignement religieux
Organisations religieuses et confessionnelles
Églises

Prêt à commencer gratuitement ?

Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

