Créez des campagnes sur des plateformes de crowdfunding, invitant la communauté à soutenir des projets ou des missions spécifiques de l'église.
Organiser un événement de prière virtuel de 24 heures au cours duquel les participants collectent des fonds par le biais de parrainages pour chaque heure de prière.
Organisez une réunion de quartier avec de la nourriture, des jeux et de la convivialité, en encourageant les participants à faire des dons pour les missions de l'église.
Organiser régulièrement des dîners à thème pour rassembler les fidèles, où les participants paient pour des repas qui soutiennent une cause.
Encouragez les membres à participer à un défi de remise en forme et à collecter des fonds par le biais de parrainages pour chaque étape franchie.
Inviter les sympathisants à contribuer mensuellement aux frais d'organisation des sessions d'études bibliques virtuelles.
Vendre des journaux personnalisés avec des citations inspirantes pour favoriser l'engagement de la communauté tout en générant des fonds.
Créer et vendre des paquets de soins qui soutiennent les participants aux voyages missionnaires, en incluant des notes de prières personnalisées dans chaque paquet.
Installez un arbre à dons où les membres de la communauté peuvent faire des dons pour offrir des cadeaux aux familles dans le besoin pendant les fêtes de fin d'année.
Associez-vous à des entreprises locales pour organiser une vente aux enchères caritative, en reversant une partie des ventes réalisées au cours d'un week-end à votre organisation.
Organisez un concours d'art où les participants créent des œuvres d'art sur le thème de la foi, les frais d'inscription étant reversés aux projets de l'église.
Organiser des journées mensuelles de bénévolat au sein de la communauté, en encourageant les dons en échange d'une participation aux efforts de service.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations juives peuvent organiser des dîners culturels, des événements familiaux, des concours et des galas pour soutenir les synagogues et les programmes communautaires.
Les synagogues peuvent organiser des dîners festifs, des parrainages d'études de la Torah et des campagnes d'appel de fonds pour soutenir les services religieux et les programmes communautaires.
Les mosquées collectent des fonds par le biais d'iftars communautaires, de bazars de bienfaisance et de campagnes de dons destinés à financer l'entretien, les programmes pour la jeunesse et les activités de sensibilisation.
Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.
Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.
Les organisations religieuses peuvent organiser des repas communautaires, des concerts de chorales et des bazars de vacances afin de collecter des fonds pour l'action sociale, les missions et l'entretien des installations.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre organisation à mener à bien une initiative de collecte de fonds. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations religieuses et confessionnelles à but non lucratif :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDîner communautaireHautHautMediumEnchères silencieusesMediumMediumHautVente de l'égliseHautHautMediumProgramme de dons mensuelsMediumHautHaut
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une vente aux enchères silencieuse :
La planification d'un budget est essentielle à la réussite d'une collecte de fonds. Voici comment établir votre budget :
Comprendre les risques potentiels liés à votre collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre organisation, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
