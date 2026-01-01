data-usecase-icon="donation_form"
Lancer une collecte de fournitures pour la rentrée scolaire
Collectez des fonds pour acheter des fournitures scolaires essentielles pour chaque élève à l'aide d'un simple formulaire de don en ligne. Accélérez la collecte et facilitez la contribution des parents et des membres de la communauté.
Mettre en place un programme de champions de la classe
Assurez un soutien continu aux différentes classes en invitant les donateurs à effectuer de petits dons mensuels. Les dons récurrents permettent aux enseignants de disposer d'un budget prévisible pour les fournitures et l'enrichissement tout au long de l'année.
Organiser une course à pied de pair à pair
Engagez les étudiants, les familles et les anciens élèves dans une course communautaire où chaque participant collecte des fonds sur sa propre page. La collecte de fonds entre pairs suscite une compétition amicale et élargit votre base de donateurs.
Vendre des billets pour le Spring Arts Showcase
Gérez la vente de billets pour les pièces de théâtre de l'école, les concerts de la chorale ou les expositions d'art en un seul endroit. La billetterie en ligne permet de rationaliser l'enregistrement, de suivre la fréquentation et de maximiser les recettes de l'événement.
Organiser une tombola pour les élèves de terminale
Augmentez les fonds destinés à la classe de fin d'études grâce à une tombola en ligne attrayante. Vendez des billets numériques sans frais et automatisez la sélection des gagnants pour financer le bal de fin d'année, les casquettes, les robes et l'album de fin d'année.
Ouvrir une boutique en ligne sur l'esprit d'école
Proposez des vêtements, des accessoires et des équipements personnalisés tout au long de l'année sans frais de plateforme. Une boutique en ligne permet aux familles et aux supporters d'afficher leur fierté et de soutenir les programmes.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎒 50 sacs à dos remplis de fournitures
S'assurer que chaque élève commence l'année préparé et confiant
🔬 20 kits de laboratoire scientifique complets
Susciter la curiosité grâce à des expériences pratiques et à l'apprentissage des STIM
🎨 Matériel artistique pour 100 ateliers
Nourrir la créativité et l'expression personnelle par le biais de projets guidés
🚌 Deux sorties pédagogiques en classe entière
Fournir un apprentissage par l'expérience et une exploration du monde réel
📚 500 nouveaux livres de bibliothèque
Élargir les options de lecture et favoriser l'amour de la lecture et de l'écriture tout au long de la vie
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les écoles
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Les écoles
☀️ Relais lecture d'été
Les donateurs s'engagent pour chaque page ou heure lue par les élèves ; les participants enregistrent leurs lectures en ligne, ce qui favorise l'alphabétisation et permet de collecter des fonds pour financer de nouvelles ressources bibliothécaires.
🏖️ Nettoyer la plage et apprendre
Nettoyage communautaire des plages associé à des ateliers STEM pop-up ; les participants collectent des fonds par le biais d'inscriptions, ce qui permet d'améliorer les programmes et l'éducation à l'environnement.
🍋 Fête communautaire de la limonade
Les élèves tiennent des stands de limonade dans des endroits locaux ; la communauté apprécie les boissons rafraîchissantes, dont les recettes financent les fournitures scolaires et les événements de l'école.
🚲 Vélothon pour les livres
Les cyclistes recueillent des promesses de dons par kilomètre pour pédaler sur une route pittoresque ; les fonds permettent d'acheter de nouveaux livres tandis que les cyclistes font la promotion de l'alphabétisation sur les aires de repos.
💻 Vitrine virtuelle des talents
Les élèves et les anciens élèves se produisent dans un spectacle de talents retransmis en direct ; les spectateurs achètent des billets virtuels et font des dons, ce qui stimule l'esprit d'école et permet de collecter des fonds.
🎨 Craie sur le campus
Les artistes réalisent des peintures murales sur les allées des campus ; les sponsors font des offres pour les places, transformant les trottoirs en œuvres d'art tout en finançant l'amélioration des écoles.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 écoles gratuites écoles idées de collecte de fonds
Principales subventions pour écoles en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.
Programme Nita M. Lowey 21st Century Community Learning Centers, Cohorte 21, compétitif
Département de l'éducation du New Jersey
Non spécifié
Soutient les centres d'apprentissage de proximité pour l'enrichissement scolaire et d'autres activités ; date limite de dépôt des candidatures : 26 juin 2025.
Personnes sourdes ou malentendantes (84.129Q)
Département de l'éducation des États-Unis
Jusqu'à 150 000
Finance des programmes de soutien aux personnes sourdes ou malentendantes ; actuellement ouvert.
Personnes aveugles ou malvoyantes (84.129P)
Département de l'éducation des États-Unis
Jusqu'à 175 000
Finance des programmes d'aide aux personnes aveugles ou malvoyantes ; actuellement ouvert.
Principales entreprises qui font des dons à écoles en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Cible
Soutien aux écoles accréditées et aux organisations à but non lucratif par le biais de subventions, de fonds d'engagement communautaire et de dons de cartes-cadeaux.
DonorsChoose
Soutenir les enseignants des écoles publiques en mettant en relation les donateurs avec les besoins des projets de classe
State Farm
Les contributions aux écoles et aux universités dans le cadre de leur soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation et de la sécurité sont prises en charge.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les écoles ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les écoles ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les écoles comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les écoles peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les dons des anciens élèves ?
Absolument ! Les écoles peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar donné par vos anciens élèves est directement affecté au soutien de la mission de votre école et de ses étudiants.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les écoles peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les écoles peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Lancez des collectes de fonds de pair à pair où les élèves et les parents collectent des fonds ensemble, vendez des billets pour votre prochain événement scolaire, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les écoles ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les écoles. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous ne prélevons pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à vos classes, à vos programmes et à vos élèves, exactement là où il faut.