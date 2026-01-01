Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Les écoles

☀️ Relais lecture d'été

Les donateurs s'engagent pour chaque page ou heure lue par les élèves ; les participants enregistrent leurs lectures en ligne, ce qui favorise l'alphabétisation et permet de collecter des fonds pour financer de nouvelles ressources bibliothécaires.

🏖️ Nettoyer la plage et apprendre

Nettoyage communautaire des plages associé à des ateliers STEM pop-up ; les participants collectent des fonds par le biais d'inscriptions, ce qui permet d'améliorer les programmes et l'éducation à l'environnement.

🍋 Fête communautaire de la limonade

Les élèves tiennent des stands de limonade dans des endroits locaux ; la communauté apprécie les boissons rafraîchissantes, dont les recettes financent les fournitures scolaires et les événements de l'école.

🚲 Vélothon pour les livres

Les cyclistes recueillent des promesses de dons par kilomètre pour pédaler sur une route pittoresque ; les fonds permettent d'acheter de nouveaux livres tandis que les cyclistes font la promotion de l'alphabétisation sur les aires de repos.

💻 Vitrine virtuelle des talents

Les élèves et les anciens élèves se produisent dans un spectacle de talents retransmis en direct ; les spectateurs achètent des billets virtuels et font des dons, ce qui stimule l'esprit d'école et permet de collecter des fonds.

🎨 Craie sur le campus

Les artistes réalisent des peintures murales sur les allées des campus ; les sponsors font des offres pour les places, transformant les trottoirs en œuvres d'art tout en finançant l'amélioration des écoles.

