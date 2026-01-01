🍦 Scoops for Scholars

Invitez les familles à une fête des glaces à l'école avec des cornets à prix réduit, des jeux amusants et des spectacles d'élèves pour augmenter les fonds et l'esprit communautaire sous le soleil de l'été.

🌳 Picnic Storyathon

Organisez un pique-nique dans un parc où les élèves lisent des histoires en échange de dons sponsorisés - cela favorise l'alphabétisation, le plaisir en plein air et le soutien de la communauté tout en collectant des fonds pour les programmes scolaires.

🎨 Vente aux enchères d'art d'été

Présentez les œuvres d'art réalisées par les élèves pendant l'été dans le cadre d'une vente aux enchères en ligne, en faisant appel aux amis et à la famille pour financer les fournitures artistiques et les activités extrascolaires tout au long de l'été.

🏃 Virtual Color Run

Les participants s'inscrivent en ligne, effectuent une course ou une marche à leur rythme, partagent des selfies colorés et recueillent des promesses de parrainage pour soutenir les programmes scolaires tout au long de l'année.

Défi "Snap & Donate" 📸 (en anglais)

Lancez un concours de photos sur les médias sociaux - chaque photo téléchargée déclenche une petite contribution de la part d'un donateur, ce qui stimule l'engagement et les dons grâce au partage au sein de la famille et de la communauté.

🎶 Backyard Beats Benefit

Organisez un spectacle de talent en plein air pour les élèves, avec vente de billets, vendeurs de produits alimentaires locaux et tables d'enchères silencieuses, afin d'impliquer les familles et de collecter des fonds pour répondre aux besoins de l'école.

