La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les écoles primaires, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Primary Schools

Collecte de fonds à tarif zéro pour les écoles primaires

Comment Zeffy aide les écoles primaires à collecter des fonds

Les écoles primaires utilisent Zeffy pour tout financer, des collectes de fournitures scolaires aux magasins de vêtements de sport, sans perdre un centime sur les frais de scolarité. Voici comment :

Fonds pour la collecte de fournitures scolaires

Créer une collecte de fonds centralisée où les parents et les membres de la communauté peuvent contribuer à une réserve de fournitures scolaires, afin que chaque élève dispose des ressources dont il a besoin.

Accueillir une course virtuelle

Les élèves recueillent des promesses de dons en ligne en fonction des tours effectués lors d'une course amusante, encourageant ainsi la forme physique tout en collectant des fonds pour l'achat de nouveaux équipements de terrain de jeu.

Vente de billets pour le carnaval de printemps

Vendez des billets en ligne pour les manèges, les jeux et la nourriture de votre carnaval annuel de printemps, en simplifiant l'entrée et le suivi de la fréquentation.

Magasin en ligne Spirit Wear

Proposer des vêtements et des accessoires à l'effigie de l'école par le biais d'une boutique en ligne, permettant aux familles d'afficher la fierté de leur école tout en collectant des fonds.

Tombola annuelle des enseignants

Vendez des billets de tombola pour des prix intéressants offerts par des entreprises locales, engagez les familles et soutenez les initiatives d'appréciation des enseignants.

Vente aux enchères silencieuses lors du gala de printemps

Organisez une vente aux enchères silencieuse avec des articles et des expériences donnés, en recueillant les offres en ligne pour maximiser la collecte de fonds et minimiser la logistique de l'événement.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre école primaire.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎒 50 nouveaux sacs à dos contenant des fournitures scolaires

Pour que chaque enfant commence l'année préparé et confiant

📚 300 nouveaux livres de bibliothèque

Inspirer les jeunes lecteurs à explorer et à apprendre

🖥️ 2 ordinateurs de classe

Combler le fossé numérique pour des cours interactifs

🌱 Un kit de démarrage pour le jardin scolaire

Enseignement pratique des sciences et des habitudes alimentaires saines

🎨 Fournitures artistiques pour 5 classes

Nourrir la créativité et l'expression de chaque élève

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Les écoles primaires

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les écoles primaires

🍦 Scoops for Scholars

Invitez les familles à une fête des glaces à l'école avec des cornets à prix réduit, des jeux amusants et des spectacles d'élèves pour augmenter les fonds et l'esprit communautaire sous le soleil de l'été.

🌳 Picnic Storyathon

Organisez un pique-nique dans un parc où les élèves lisent des histoires en échange de dons sponsorisés - cela favorise l'alphabétisation, le plaisir en plein air et le soutien de la communauté tout en collectant des fonds pour les programmes scolaires.

🎨 Vente aux enchères d'art d'été

Présentez les œuvres d'art réalisées par les élèves pendant l'été dans le cadre d'une vente aux enchères en ligne, en faisant appel aux amis et à la famille pour financer les fournitures artistiques et les activités extrascolaires tout au long de l'été.

🏃 Virtual Color Run

Les participants s'inscrivent en ligne, effectuent une course ou une marche à leur rythme, partagent des selfies colorés et recueillent des promesses de parrainage pour soutenir les programmes scolaires tout au long de l'année.

Défi "Snap & Donate" 📸 (en anglais)

Lancez un concours de photos sur les médias sociaux - chaque photo téléchargée déclenche une petite contribution de la part d'un donateur, ce qui stimule l'engagement et les dons grâce au partage au sein de la famille et de la communauté.

🎶 Backyard Beats Benefit

Organisez un spectacle de talent en plein air pour les élèves, avec vente de billets, vendeurs de produits alimentaires locaux et tables d'enchères silencieuses, afin d'impliquer les familles et de collecter des fonds pour répondre aux besoins de l'école.

Principales subventions pour écoles primaires en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre école primaire. Ces options constituent un excellent point de départ.

Subventions en or de McDonald's

McDonald's

$1,000 - $20,000

Soutien aux organisations éducatives et à but non lucratif qui s'occupent d'enfants âgés de 5 à 18 ans ; date limite 10 juillet 2025.

Postuler

Histoire américaine et civisme - Subventions pour activités nationales

Département de l'éducation des États-Unis

Non spécifié

Soutient les activités d'enseignement de l'histoire américaine et de l'éducation civique ; date limite 23 juillet 2025.

Postuler

NEA : Subventions pour des projets artistiques

Dotation nationale pour les arts

$10,000-$100,000

Soutient l'engagement du public dans les arts et l'éducation artistique ; date limite 22 juillet 2025.

Postuler

Subventions de la Fondation International Paper

Fondation International Paper

$5,000 - $10,000

Soutient l'éducation, en mettant l'accent sur l'alphabétisation de la naissance à la troisième année ; date limite 15 septembre 2025.

Postuler

En savoir plus école primaire subventions

Principales entreprises qui font des dons à écoles primaires en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre école primaire ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.

Prendre contact

L'âge de l'apprentissage

Fournit des technologies éducatives pour aider les enfants à construire une base solide pour la réussite scolaire.

Prendre contact

Technologies Raptor

Propose un logiciel intégré de sécurité scolaire pour protéger les élèves, le personnel et les bâtiments.

Prendre contact

Fondation Kids In Need

S'associe à des entreprises pour distribuer des fournitures scolaires et des ressources aux écoles des communautés défavorisées.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les écoles primaires ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les écoles primaires ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les écoles à conserver chaque dollar collecté, garantissant ainsi que davantage de fonds sont directement consacrés aux programmes éducatifs et aux avantages pour les élèves.

Les écoles primaires peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les dons des anciens élèves ?

Absolument ! Les écoles primaires peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Cela signifie que chaque dollar donné par vos anciens élèves est directement affecté au soutien de la mission de votre école et à l'amélioration des possibilités offertes aux élèves.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les écoles primaires peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les écoles primaires peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez mettre en place des collectes de fonds de pair à pair impliquant les élèves et les parents, gérer des événements payants tels que des pièces de théâtre ou des journées sportives, et établir des programmes de dons récurrents pour un soutien continu de la part de la communauté. Quels que soient les objectifs de collecte de fonds de votre école, Zeffy simplifie le processus.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les écoles primaires ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite disponible pour les écoles primaires. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous garantissons que chaque centime collecté est directement affecté au soutien de vos classes et de vos élèves, améliorant ainsi leur expérience éducative.

