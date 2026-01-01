data-usecase-icon="donation_form"
Fonds pour la collecte de fournitures scolaires
Créer une collecte de fonds centralisée où les parents et les membres de la communauté peuvent contribuer à une réserve de fournitures scolaires, afin que chaque élève dispose des ressources dont il a besoin.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Accueillir une course virtuelle
Les élèves recueillent des promesses de dons en ligne en fonction des tours effectués lors d'une course amusante, encourageant ainsi la forme physique tout en collectant des fonds pour l'achat de nouveaux équipements de terrain de jeu.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Vente de billets pour le carnaval de printemps
Vendez des billets en ligne pour les manèges, les jeux et la nourriture de votre carnaval annuel de printemps, en simplifiant l'entrée et le suivi de la fréquentation.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="store"
Magasin en ligne Spirit Wear
Proposer des vêtements et des accessoires à l'effigie de l'école par le biais d'une boutique en ligne, permettant aux familles d'afficher la fierté de leur école tout en collectant des fonds.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="raffle"
Tombola annuelle des enseignants
Vendez des billets de tombola pour des prix intéressants offerts par des entreprises locales, engagez les familles et soutenez les initiatives d'appréciation des enseignants.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Vente aux enchères silencieuses lors du gala de printemps
Organisez une vente aux enchères silencieuse avec des articles et des expériences donnés, en recueillant les offres en ligne pour maximiser la collecte de fonds et minimiser la logistique de l'événement.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎒 50 nouveaux sacs à dos contenant des fournitures scolaires
Pour que chaque enfant commence l'année préparé et confiant
📚 300 nouveaux livres de bibliothèque
Inspirer les jeunes lecteurs à explorer et à apprendre
🖥️ 2 ordinateurs de classe
Combler le fossé numérique pour des cours interactifs
🌱 Un kit de démarrage pour le jardin scolaire
Enseignement pratique des sciences et des habitudes alimentaires saines
🎨 Fournitures artistiques pour 5 classes
Nourrir la créativité et l'expression de chaque élève
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Les écoles primaires
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les écoles primaires
🍦 Scoops for Scholars
Invitez les familles à une fête des glaces à l'école avec des cornets à prix réduit, des jeux amusants et des spectacles d'élèves pour augmenter les fonds et l'esprit communautaire sous le soleil de l'été.
🌳 Picnic Storyathon
Organisez un pique-nique dans un parc où les élèves lisent des histoires en échange de dons sponsorisés - cela favorise l'alphabétisation, le plaisir en plein air et le soutien de la communauté tout en collectant des fonds pour les programmes scolaires.
🎨 Vente aux enchères d'art d'été
Présentez les œuvres d'art réalisées par les élèves pendant l'été dans le cadre d'une vente aux enchères en ligne, en faisant appel aux amis et à la famille pour financer les fournitures artistiques et les activités extrascolaires tout au long de l'été.
🏃 Virtual Color Run
Les participants s'inscrivent en ligne, effectuent une course ou une marche à leur rythme, partagent des selfies colorés et recueillent des promesses de parrainage pour soutenir les programmes scolaires tout au long de l'année.
Défi "Snap & Donate" 📸 (en anglais)
Lancez un concours de photos sur les médias sociaux - chaque photo téléchargée déclenche une petite contribution de la part d'un donateur, ce qui stimule l'engagement et les dons grâce au partage au sein de la famille et de la communauté.
🎶 Backyard Beats Benefit
Organisez un spectacle de talent en plein air pour les élèves, avec vente de billets, vendeurs de produits alimentaires locaux et tables d'enchères silencieuses, afin d'impliquer les familles et de collecter des fonds pour répondre aux besoins de l'école.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 écoles gratuites écoles primaires idées de collecte de fonds
Principales subventions pour écoles primaires en 2025
Subventions en or de McDonald's
McDonald's
$1,000 - $20,000
Soutien aux organisations éducatives et à but non lucratif qui s'occupent d'enfants âgés de 5 à 18 ans ; date limite 10 juillet 2025.
Histoire américaine et civisme - Subventions pour activités nationales
Département de l'éducation des États-Unis
Non spécifié
Soutient les activités d'enseignement de l'histoire américaine et de l'éducation civique ; date limite 23 juillet 2025.
NEA : Subventions pour des projets artistiques
Dotation nationale pour les arts
$10,000-$100,000
Soutient l'engagement du public dans les arts et l'éducation artistique ; date limite 22 juillet 2025.
Subventions de la Fondation International Paper
Fondation International Paper
$5,000 - $10,000
Soutient l'éducation, en mettant l'accent sur l'alphabétisation de la naissance à la troisième année ; date limite 15 septembre 2025.
Principales entreprises qui font des dons à écoles primaires en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.
L'âge de l'apprentissage
Fournit des technologies éducatives pour aider les enfants à construire une base solide pour la réussite scolaire.
Technologies Raptor
Propose un logiciel intégré de sécurité scolaire pour protéger les élèves, le personnel et les bâtiments.
Fondation Kids In Need
S'associe à des entreprises pour distribuer des fournitures scolaires et des ressources aux écoles des communautés défavorisées.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les écoles primaires ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les écoles primaires ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les écoles à conserver chaque dollar collecté, garantissant ainsi que davantage de fonds sont directement consacrés aux programmes éducatifs et aux avantages pour les élèves.
Les écoles primaires peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les dons des anciens élèves ?
Absolument ! Les écoles primaires peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Cela signifie que chaque dollar donné par vos anciens élèves est directement affecté au soutien de la mission de votre école et à l'amélioration des possibilités offertes aux élèves.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les écoles primaires peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les écoles primaires peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez mettre en place des collectes de fonds de pair à pair impliquant les élèves et les parents, gérer des événements payants tels que des pièces de théâtre ou des journées sportives, et établir des programmes de dons récurrents pour un soutien continu de la part de la communauté. Quels que soient les objectifs de collecte de fonds de votre école, Zeffy simplifie le processus.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les écoles primaires ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite disponible pour les écoles primaires. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous garantissons que chaque centime collecté est directement affecté au soutien de vos classes et de vos élèves, améliorant ainsi leur expérience éducative.