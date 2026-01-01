Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes extrascolaires ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes périscolaires ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Au lieu de cela, notre plateforme est soutenue par des conseils optionnels de donateurs qui veulent aider les programmes parascolaires à tirer le meilleur parti de leurs fonds. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les programmes extrascolaires peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les programmes parascolaires peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de vos activités éducatives et de vos programmes d'enrichissement.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes parascolaires peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les programmes parascolaires peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds en utilisant Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair impliquant les parents et les bénévoles, organisez des événements payants tels que des spectacles ou des foires, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy peut vous aider à les atteindre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes périscolaires ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes parascolaires. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos fonds. Ainsi, plus d'argent va directement aux activités éducatives et d'enrichissement, là où il faut.