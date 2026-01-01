data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de produits de première nécessité pour la rentrée scolaire
Collectez des fonds pour les fournitures scolaires et les collations à l'aide d'un formulaire de don personnalisé, ce qui permet aux donateurs de contribuer exactement à ce qui est nécessaire à la réussite des élèves.
Cercle de soutien mensuel "Parrainer un étudiant
Permettre aux sympathisants de s'engager à faire un don mensuel qui couvre les frais de programme ou les collations d'un élève, créant ainsi un financement stable et prévisible tout au long de l'année.
Homework Heroes Peer Challenge (Défi des pairs)
Mobilisez les parents, les élèves et les bénévoles pour qu'ils collectent des fonds par le biais de pages de collecte de fonds personnelles, en suscitant une compétition amicale et en élargissant votre base de donateurs.
Gala d'exposition d'œuvres d'art
Célébrez la créativité des élèves en organisant une exposition d'art et une réception. Vendez des billets en ligne pour couvrir les frais de location et d'approvisionnement tout en faisant participer la communauté.
Spirit Wear Fan Shop
Proposez des t-shirts, des sweats à capuche et des accessoires de marque dans une boutique en ligne afin de promouvoir l'esprit d'école et de collecter des fonds pour les activités extrascolaires - 100 % sans frais.
data-usecase-icon="raffle"
Tombola de l'enrichissement de printemps
Vendez des billets de tombola pour des prix offerts par des entreprises locales afin de financer des ateliers d'enrichissement spéciaux et des sorties éducatives, ce qui stimule l'enthousiasme et le financement d'un seul coup.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎨 25 ateliers d'art-thérapie
Ainsi, chaque enfant trouve un exutoire créatif qui lui permet d'acquérir de la confiance en soi et de faire face au stress.
📚 500 nouveaux livres
Susciter l'imagination et améliorer l'alphabétisation des jeunes lecteurs enthousiastes
🏀 10 ensembles d'uniformes pour équipes sportives
Aider les enfants à sentir qu'ils font partie d'une équipe et promouvoir des modes de vie actifs et sains
🍎 1 000 en-cas sains
Alimenter le cerveau et le corps des élèves pour qu'ils soient plus concentrés et apprennent mieux
🚌 2 sorties éducatives sur le terrain
Ouvrir les jeunes esprits à de nouvelles expériences et à des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes parascolaires
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes parascolaires
🎬 Soirée cinéma en plein air
Organisez un film gratuit dans le parc ; les spectateurs font don de leur entrée ou achètent des concessions pour soutenir les programmes.
📚 Lecteur d'été virtuel
Les lecteurs collectent des promesses de dons pour chaque livre ou minute lu de juin à août, ce qui permet de stimuler l'alphabétisation et de collecter des fonds.
🎨 Parkside Art Fair
Présenter les œuvres d'art des élèves dans le cadre d'une foire communautaire ; tous les bénéfices de la vente d'œuvres d'art sont reversés au programme d'activités périscolaires.
🏃 Community Steps Challenge (Défi des étapes communautaires)
Les supporters enregistrent leurs pas quotidiens à l'aide d'une simple application ; les sponsors s'engagent pour chaque kilomètre afin de financer les activités d'enrichissement estivales.
🍦 Soirée glaces et tombola
Servez des glaces dans le parc et organisez une tombola ; les ventes de billets et de tombolas contribuent au développement de vos programmes.
🎤 Vitrine des talents en ligne
Les spectateurs achètent des billets virtuels et votent avec des dons pour collecter des fonds.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 programmes gratuits Programmes parascolaires idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Programmes d'activités périscolaires en 2025
Subventions de la Fondation American Honda
Fondation American Honda
$20,000 - $75,000
Elle soutient l'éducation des jeunes, en particulier dans les domaines des STIM et de l'environnement, avec des subventions allant généralement de 20 000 à 75 000 dollars, bien que des échéances précises ne soient pas fournies.
Subventions à impact local de la Fondation Duke Energy
Fondation Duke Energy
Non spécifié
Finance l'éducation de la maternelle à la 12e année, le développement de la main-d'œuvre, la nature et les initiatives d'impact stratégique de l'État, et accepte les demandes tout au long de l'année.
Élargir les possibilités grâce à des subventions pour l'élaboration et la diffusion de modèles dans le cadre du programme des écoles à charte de qualité (CSP)
Département de l'éducation des États-Unis
Non spécifié
Cette subvention soutient le développement et la diffusion de modèles d'écoles à charte de qualité et est actuellement ouverte aux candidatures.
Possibilités de financement du ministère de l'éducation de Floride (exercice 2025/2026)
Département de l'éducation de Floride
Non spécifié
Offre des possibilités de financement pour l'exercice fiscal 2025/2026, y compris pour les programmes de formation de la main-d'œuvre.
Principales entreprises qui font des dons à programmes parascolaires en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Fondation Mott
soutient une infrastructure nationale d'organisations qui se consacrent à l'amélioration de la qualité des programmes extrascolaires pour les enfants, les jeunes et les familles
Banque d'Amérique
Soutien aux jeunes et aux jeunes adultes par le biais d'initiatives ayant un impact sur la communauté, y compris des programmes d'activités extrascolaires et de stages.
Fondation New York Life
Investit dans des programmes qui aident les jeunes à se préparer à l'école secondaire, à l'université et à la réussite professionnelle.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes extrascolaires ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes périscolaires ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Au lieu de cela, notre plateforme est soutenue par des conseils optionnels de donateurs qui veulent aider les programmes parascolaires à tirer le meilleur parti de leurs fonds. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les programmes extrascolaires peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les programmes parascolaires peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de vos activités éducatives et de vos programmes d'enrichissement.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes parascolaires peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les programmes parascolaires peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds en utilisant Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair impliquant les parents et les bénévoles, organisez des événements payants tels que des spectacles ou des foires, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy peut vous aider à les atteindre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes périscolaires ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes parascolaires. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos fonds. Ainsi, plus d'argent va directement aux activités éducatives et d'enrichissement, là où il faut.