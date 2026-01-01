Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Clubs d'étudiants

🎬 Soirée cinéma sur le campus

Organisez une projection de film sur le campus. Vendez des billets et des en-cas pour collecter des fonds et rassembler les supporters du club.

‍

🔍 Course au trésor numérique

Organisez une chasse d'une semaine à l'aide d'une application. Les équipes résolvent des indices en ligne/hors ligne. Les frais d'inscription permettent de soutenir votre club et de susciter une compétition amicale.

‍

🍹 Collecte de fonds pour le stand de smoothie

Installez un stand de smoothies colorés lors d'événements organisés sur le campus. Faites la promotion de friandises saines, vendez des smoothies et reversez les bénéfices aux programmes de votre club.

‍

🎶 Les airs de midi pour le changement

Organiser des concerts acoustiques à l'heure du déjeuner dans la cour. Les participants font un don ou donnent un pourboire aux artistes. Ils permettent de mettre en valeur le talent des étudiants et de collecter rapidement des fonds.

‍

🧺 Pique-nique d'été des anciens élèves

Invitez les anciens et leurs familles à un pique-nique. Faites payer le billet, partagez les dernières nouvelles du club et obtenez des dons récurrents pour vos projets.

‍

📸 Défi de l'instantané d'été

Lancez un concours photo sur Instagram. Les participants paient un droit de participation, partagent des clichés à thème avec votre hashtag, et les gagnants remportent des prix de merchandising du club.

‍