Lancement de la collecte de fonds du semestre de printemps
Lancez la collecte de fonds pour les activités du club avec un formulaire de don personnalisé qui permet aux supporters de faire des dons uniques et sans frais directement à votre club.
Course de campus Peer-to-Peer
Permettez à vos membres de recruter des amis et des membres de leur famille pour parrainer leurs kilomètres grâce à des pages de collecte de fonds personnalisées qui amplifient la portée de votre club.
Vendre des vêtements de club personnalisés
Proposez des t-shirts, des sweats à capuche et des accessoires de marque par le biais d'une boutique en ligne afin que les supporters puissent faire leurs achats sans frais et que tous les bénéfices aillent directement à votre club.
Lancer une campagne semestrielle d'adhésion
Collecter les cotisations et les renouvellements en un seul endroit avec des niveaux de soutien échelonnés, ce qui facilite la gestion des avantages pour les membres et le suivi des paiements.
Organiser une soirée Trivia virtuelle
Vendez des billets pour un jeu télévisé en direct afin d'impliquer la communauté universitaire, d'automatiser les RSVP et d'encaisser les paiements de manière transparente.
Organiser une tombola de club
Proposez des billets de tombola en ligne pour avoir une chance de gagner des prix offerts, ce qui donne aux clubs un moyen facile de collecter des fonds et d'impliquer les entreprises locales.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏀 Nouveaux équipements et maillots de sport
Pour que chaque membre de l'équipe puisse donner le meilleur de lui-même avec style
🎓 Ateliers dirigés par des experts
Inviter des conférenciers pour inspirer et éduquer vos membres
🎨 Fournitures artistiques de première qualité
Alimenter la créativité avec des peintures, des toiles et des outils de haute qualité
🚍 Sorties pédagogiques subventionnées
Ouvrir les portes à des expériences mémorables et éducatives en dehors du campus
🏆 Frais d'inscription au concours
Faire en sorte que votre club puisse présenter ses talents sur une plus grande scène
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Clubs d'étudiants
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Clubs d'étudiants
🎬 Soirée cinéma sur le campus
Organisez une projection de film sur le campus. Vendez des billets et des en-cas pour collecter des fonds et rassembler les supporters du club.
🔍 Course au trésor numérique
Organisez une chasse d'une semaine à l'aide d'une application. Les équipes résolvent des indices en ligne/hors ligne. Les frais d'inscription permettent de soutenir votre club et de susciter une compétition amicale.
🍹 Collecte de fonds pour le stand de smoothie
Installez un stand de smoothies colorés lors d'événements organisés sur le campus. Faites la promotion de friandises saines, vendez des smoothies et reversez les bénéfices aux programmes de votre club.
🎶 Les airs de midi pour le changement
Organiser des concerts acoustiques à l'heure du déjeuner dans la cour. Les participants font un don ou donnent un pourboire aux artistes. Ils permettent de mettre en valeur le talent des étudiants et de collecter rapidement des fonds.
🧺 Pique-nique d'été des anciens élèves
Invitez les anciens et leurs familles à un pique-nique. Faites payer le billet, partagez les dernières nouvelles du club et obtenez des dons récurrents pour vos projets.
📸 Défi de l'instantané d'été
Lancez un concours photo sur Instagram. Les participants paient un droit de participation, partagent des clichés à thème avec votre hashtag, et les gagnants remportent des prix de merchandising du club.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 clubs gratuits Clubs d'étudiants idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Clubs d'étudiants en 2025
Fonds de la Fondation de la famille Madden
La Fondation pour l'amélioration des communautés (TFEC)
Non spécifié
Ce programme soutient l'égalité d'accès à une éducation et à des ressources de haute qualité par le biais de partenariats avec des écoles, des programmes et des communautés. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er septembre 2025.
Fonds commémoratif Martin M. Sacks
La Fondation pour l'amélioration des communautés (TFEC)
Non spécifié
Ce programme finance des programmes et des services destinés aux jeunes et aux familles. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er septembre 2025.
Fonds de solidarité
La Fondation pour l'amélioration des communautés (TFEC)
Non spécifié
Elle aide les organisations à but non lucratif à dispenser une éducation au bien-être mental et à prévenir le suicide, en mettant l'accent sur les élèves de la maternelle à la 12e année. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er septembre 2025.
Bourse de formation à la carrière pour l'industrie manufacturière de l'État de Pennsylvanie
Département du développement économique et communautaire (DCED)
Variable
Elle soutient les programmes de formation de la main-d'œuvre pour les personnes ayant des difficultés d'accès à l'emploi et encourage les jeunes à saisir les opportunités de carrière dans l'industrie manufacturière, les demandes étant acceptées en permanence.
Principales entreprises qui font des dons à Clubs d'étudiants en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes tels que Spark Good, qui peuvent bénéficier aux organisations étudiantes.
Cible
Offre des subventions et des dons d'entreprises pour soutenir des initiatives communautaires, qui peuvent inclure des clubs d'étudiants.
Dick's Sporting Goods
soutient les organisations sportives pour les jeunes et les initiatives communautaires par le biais de son programme de dons.
State Farm
soutient les initiatives communautaires et propose des parrainages, souvent liés à l'éducation et à la sécurité, qui peuvent bénéficier aux clubs d'étudiants.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les clubs étudiants ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les clubs étudiants ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, ni de coûts cachés. Nous sommes en mesure de maintenir la gratuité grâce aux conseils des donateurs qui apprécient notre mission de permettre à des clubs comme le vôtre de garder chaque dollar là où il doit être. Pas d'astuces, juste un soutien sincère.
Les clubs étudiants peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les clubs étudiants peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons, qu'il s'agisse de contributions générales, de cotisations de membres ou même de recettes provenant d'événements de collecte de fonds. Tout cela se fait sans frais, de sorte que chaque centime reste dans votre club.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les clubs étudiants peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les clubs étudiants peuvent lancer plusieurs types de campagnes avec Zeffy. Qu'il s'agisse d'une collecte de fonds de pair à pair, d'un événement avec billetterie ou de la mise en place de dons récurrents, Zeffy prend en charge tous ces formats sans prélever de commission, garantissant ainsi que tous les fonds collectés sont directement affectés aux initiatives de votre club.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les clubs étudiants ?
Zeffy est la meilleure option pour les clubs d'étudiants car c'est la seule plateforme réellement 100% gratuite. Alors que d'autres prétendent être gratuits mais facturent des frais de traitement, Zeffy est transparent et ne comporte aucun coût caché, ce qui garantit que plus de fonds soutiennent la mission de votre club et renforcent la confiance de vos donateurs.