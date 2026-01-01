data-usecase-icon="donation_form"
Campership Fund Drive
Permettre aux familles et aux membres de la communauté de faire des dons directement pour les bourses des camps d'été des scouts grâce à un formulaire de don simple et gratuit, afin que chaque scout puisse participer à un camp.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Défi des pairs pour les badges de mérite
Permettre aux scouts de fixer des objectifs personnels de collecte de fonds et de rallier des sponsors en ligne ; leurs amis et leur famille peuvent facilement faire des dons pour soutenir les badges et les activités de l'unité.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Nuit de course du Derby Pinewood
Vendez des billets pour votre événement annuel Pinewood Derby et suivez les RSVP de manière transparente - collectez les frais et les détails des participants pour couvrir les récompenses, les rafraîchissements et les coûts de la salle.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="store"
Boutique en ligne Popcorn & Cookie
Proposer à la vente en ligne des paquets de pop-corn et de biscuits des scouts, en permettant aux sympathisants de commander et de payer en toute sécurité, tandis que la plateforme gère l'inventaire et les informations relatives à l'expédition.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="raffle"
Tirage au sort de matériel de plein air
Organisez une tombola avec du matériel de camping offert et des prix sur le thème des scouts pour stimuler l'engagement et collecter des fonds pour les fournitures de la troupe - le tout géré en ligne et sans frais.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Gala de la vente aux enchères de l'aventure
Organisez une vente aux enchères silencieuse d'articles de grande valeur, tels que des randonnées guidées et des ensembles de matériel, lors de votre banquet annuel, afin de maximiser les recettes et l'engagement de la communauté.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏕️ 5 tentes de camping familiales
Pour que chaque scout puisse se reposer à la belle étoile
🎒 10 sacs à dos de randonnée complets
S'assurer qu'aucun équipement ne retient un scout sur le sentier
🏹 20 kits de badge de mérite pour le tir à l'arc
Donner aux jeunes les moyens de prendre confiance en eux à chaque fois qu'ils tirent un coup de feu
🚑 Certification en premiers secours pour 50 scouts
Les équiper pour prendre soin des autres dans les moments critiques
🔥 4 ateliers avancés de cuisine en plein air
Forger un travail d'équipe autour de repas autour d'un feu de camp et de compétences durables
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les scouts
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Scouts
🚶♂️ s'engage pour les scouts
Les supporters enregistrent les kilomètres parcourus à pied ou en randonnée au cours de l'été, la collecte de fonds par kilomètre, l'acquisition de compétences en matière d'activités de plein air et le financement des activités des troupes.
📸 Concours photo sur la nature en été
Les participants paient un droit d'entrée pour soumettre des photos de plein air ; le public vote par le biais de likes pour désigner les gagnants, les fonds étant destinés à l'achat de matériel et aux programmes de camps.
🍋 Lemonade Stand Rally
Les scouts s'associent à des magasins locaux pour tenir des stands de limonade ; les recettes financent les programmes des troupes et créent des liens avec la communauté tout au long de l'été.
🚗 Scout Car Wash Tour
Organiser des week-ends de lavage de voitures sur des sites locaux ; les bénévoles nettoient les voitures en échange de dons, ce qui accroît la visibilité des troupes et permet de collecter des fonds.
🎪 Salon de l'aventure dans l'arrière-cour
Organisez une petite foire en plein air avec des jeux, des stations d'artisanat et des démonstrations de badges ; les billets et les tirages au sort permettent de financer des bourses pour les camps d'été.
🏕️ Nuit de feu de camp virtuelle
Une soirée de chansons et d'histoires est diffusée en direct ; les téléspectateurs font des dons par le biais du chat ou de la vente de billets pour financer les excursions en plein air des troupes.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit Scouts idées de collecte de fonds
Principales subventions pour scouts en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.
Possibilités de subventions pour les équipes
FIRST Robotics
Non spécifié
La demande de subvention John Deere pour les équipes dans n'importe quel programme FIRST, y compris avec des packs de classe pour la saison 2025 â 2026 de FIRST, est maintenant ouverte.
Fondation de la famille Anschutz
Fondation de la famille Anschutz
Non spécifié
Soutient les organisations à but non lucratif rurales et urbaines du Colorado. La date limite de candidature pour l'automne 2025 est le 1er juillet 2025 à 17 heures.
Principales entreprises qui font des dons à scouts en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.
Scoutisme en Amérique
Offre des parrainages de programmes pour les louveteaux et les scouts BSA, y compris des possibilités de parrainer des badges de mérite et des projets Eagle Scout.
Banque américaine
La Fondation U.S. Bank soutient des initiatives de développement et d'éducation des jeunes.
Amazon
Se concentre sur l'impact sur la communauté et sur diverses initiatives de responsabilité sociale des entreprises.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les scouts ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les scouts ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux pourboires optionnels des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les scouts à conserver chaque dollar qu'ils collectent. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les scouts peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter les dons des troupes ?
Absolument ! Les scouts peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dons des troupes, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté soutient les activités et les initiatives de votre troupe.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les scouts peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les scouts peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer une collecte de fonds de pair à pair où les membres de la troupe s'associent pour obtenir du soutien, vendre des billets pour votre prochain événement scout, ou organiser une campagne de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les scouts ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les scouts. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être gratuites mais inclure des frais de traitement ou des coûts cachés, nous nous assurons que chaque centime de vos dons est directement affecté au soutien de la mission de votre troupe, exactement là où il doit l'être.