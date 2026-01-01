Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre troupe de scouts - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les scouts, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Scouts

Collecte de fonds gratuite pour les scouts

Comment Zeffy aide les scouts à collecter des fonds

Les scouts utilisent Zeffy pour tout financer, des campagnes de recrutement de campeurs aux galas de vente aux enchères d'aventures, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

Campership Fund Drive

Permettre aux familles et aux membres de la communauté de faire des dons directement pour les bourses des camps d'été des scouts grâce à un formulaire de don simple et gratuit, afin que chaque scout puisse participer à un camp.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Défi des pairs pour les badges de mérite

Permettre aux scouts de fixer des objectifs personnels de collecte de fonds et de rallier des sponsors en ligne ; leurs amis et leur famille peuvent facilement faire des dons pour soutenir les badges et les activités de l'unité.

data-usecase-icon="event"

Nuit de course du Derby Pinewood

Vendez des billets pour votre événement annuel Pinewood Derby et suivez les RSVP de manière transparente - collectez les frais et les détails des participants pour couvrir les récompenses, les rafraîchissements et les coûts de la salle.

data-usecase-icon="store"

Boutique en ligne Popcorn & Cookie

Proposer à la vente en ligne des paquets de pop-corn et de biscuits des scouts, en permettant aux sympathisants de commander et de payer en toute sécurité, tandis que la plateforme gère l'inventaire et les informations relatives à l'expédition.

data-usecase-icon="raffle"

Tirage au sort de matériel de plein air

Organisez une tombola avec du matériel de camping offert et des prix sur le thème des scouts pour stimuler l'engagement et collecter des fonds pour les fournitures de la troupe - le tout géré en ligne et sans frais.

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Gala de la vente aux enchères de l'aventure

Organisez une vente aux enchères silencieuse d'articles de grande valeur, tels que des randonnées guidées et des ensembles de matériel, lors de votre banquet annuel, afin de maximiser les recettes et l'engagement de la communauté.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre troupe de scouts.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏕️ 5 tentes de camping familiales

Pour que chaque scout puisse se reposer à la belle étoile

🎒 10 sacs à dos de randonnée complets

S'assurer qu'aucun équipement ne retient un scout sur le sentier

🏹 20 kits de badge de mérite pour le tir à l'arc

Donner aux jeunes les moyens de prendre confiance en eux à chaque fois qu'ils tirent un coup de feu

🚑 Certification en premiers secours pour 50 scouts

Les équiper pour prendre soin des autres dans les moments critiques

🔥 4 ateliers avancés de cuisine en plein air

Forger un travail d'équipe autour de repas autour d'un feu de camp et de compétences durables

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les scouts

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Scouts

🚶‍♂️ s'engage pour les scouts

Les supporters enregistrent les kilomètres parcourus à pied ou en randonnée au cours de l'été, la collecte de fonds par kilomètre, l'acquisition de compétences en matière d'activités de plein air et le financement des activités des troupes.

📸 Concours photo sur la nature en été

Les participants paient un droit d'entrée pour soumettre des photos de plein air ; le public vote par le biais de likes pour désigner les gagnants, les fonds étant destinés à l'achat de matériel et aux programmes de camps.

🍋 Lemonade Stand Rally

Les scouts s'associent à des magasins locaux pour tenir des stands de limonade ; les recettes financent les programmes des troupes et créent des liens avec la communauté tout au long de l'été.

🚗 Scout Car Wash Tour

Organiser des week-ends de lavage de voitures sur des sites locaux ; les bénévoles nettoient les voitures en échange de dons, ce qui accroît la visibilité des troupes et permet de collecter des fonds.

🎪 Salon de l'aventure dans l'arrière-cour

Organisez une petite foire en plein air avec des jeux, des stations d'artisanat et des démonstrations de badges ; les billets et les tirages au sort permettent de financer des bourses pour les camps d'été.

🏕️ Nuit de feu de camp virtuelle

Une soirée de chansons et d'histoires est diffusée en direct ; les téléspectateurs font des dons par le biais du chat ou de la vente de billets pour financer les excursions en plein air des troupes.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Scouts idées de collecte de fonds

Tous les articles troupe de scouts idées de collecte de fonds

Principales subventions pour scouts en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre troupe de scouts. Ces options sont un excellent point de départ.

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 100 000

Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.

Postuler

Possibilités de subventions pour les équipes

FIRST Robotics

Non spécifié

La demande de subvention John Deere pour les équipes dans n'importe quel programme FIRST, y compris avec des packs de classe pour la saison 2025 â 2026 de FIRST, est maintenant ouverte.

Postuler

Fondation de la famille Anschutz

Fondation de la famille Anschutz

Non spécifié

Soutient les organisations à but non lucratif rurales et urbaines du Colorado. La date limite de candidature pour l'automne 2025 est le 1er juillet 2025 à 17 heures.

Postuler

En savoir plus troupe de scouts subventions

Principales entreprises qui font des dons à scouts en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre troupe de scouts ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.

Prendre contact

Scoutisme en Amérique

Offre des parrainages de programmes pour les louveteaux et les scouts BSA, y compris des possibilités de parrainer des badges de mérite et des projets Eagle Scout.

Prendre contact

Banque américaine

La Fondation U.S. Bank soutient des initiatives de développement et d'éducation des jeunes.

Prendre contact

Amazon

Se concentre sur l'impact sur la communauté et sur diverses initiatives de responsabilité sociale des entreprises.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les scouts ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les scouts ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux pourboires optionnels des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les scouts à conserver chaque dollar qu'ils collectent. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les scouts peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter les dons des troupes ?

Absolument ! Les scouts peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dons des troupes, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté soutient les activités et les initiatives de votre troupe.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les scouts peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les scouts peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer une collecte de fonds de pair à pair où les membres de la troupe s'associent pour obtenir du soutien, vendre des billets pour votre prochain événement scout, ou organiser une campagne de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les scouts ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les scouts. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être gratuites mais inclure des frais de traitement ou des coûts cachés, nous nous assurons que chaque centime de vos dons est directement affecté au soutien de la mission de votre troupe, exactement là où il doit l'être.

