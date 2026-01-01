🚶‍♂️ s'engage pour les scouts

Les supporters enregistrent les kilomètres parcourus à pied ou en randonnée au cours de l'été, la collecte de fonds par kilomètre, l'acquisition de compétences en matière d'activités de plein air et le financement des activités des troupes.

‍

📸 Concours photo sur la nature en été

Les participants paient un droit d'entrée pour soumettre des photos de plein air ; le public vote par le biais de likes pour désigner les gagnants, les fonds étant destinés à l'achat de matériel et aux programmes de camps.

‍

🍋 Lemonade Stand Rally

Les scouts s'associent à des magasins locaux pour tenir des stands de limonade ; les recettes financent les programmes des troupes et créent des liens avec la communauté tout au long de l'été.

‍

🚗 Scout Car Wash Tour

Organiser des week-ends de lavage de voitures sur des sites locaux ; les bénévoles nettoient les voitures en échange de dons, ce qui accroît la visibilité des troupes et permet de collecter des fonds.

‍

🎪 Salon de l'aventure dans l'arrière-cour

Organisez une petite foire en plein air avec des jeux, des stations d'artisanat et des démonstrations de badges ; les billets et les tirages au sort permettent de financer des bourses pour les camps d'été.

‍

🏕️ Nuit de feu de camp virtuelle

Une soirée de chansons et d'histoires est diffusée en direct ; les téléspectateurs font des dons par le biais du chat ou de la vente de billets pour financer les excursions en plein air des troupes.

‍