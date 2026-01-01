Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre organisation de mentorat - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les organisations de mentorat, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Mentoring Organizations

Collecte de fonds à frais zéro pour les organisations de mentorat

Comment Zeffy aide les organisations de mentorat à collecter des fonds

Les organisations de mentorat utilisent Zeffy pour tout financer, du programme de parrainage d'un chercheur à la vente aux enchères silencieuse pour la réussite des mentorés, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancement du programme "Parrainer un universitaire

Recruter des parrains mensuels pour fournir un soutien constant au mentorat individuel, en tirant parti des paiements automatisés pour un financement régulier.

Accueillir le gala annuel des mentors

Vendez des billets pour un dîner de signature et une soirée de remise de prix qui célèbrent les mentors, génèrent des dons importants et créent des liens avec la communauté.

Lancez le défi de la marche et de la collecte de fonds

Engagez les mentorés, les mentors et les sympathisants dans un événement de marche entre pairs où chaque pas se transforme en un don pour votre programme.

Lancement de la campagne de collecte d'outils pour la rentrée scolaire

Collecter des fonds pour acheter des sacs à dos et des fournitures scolaires pour les mentorés, le tout géré par un formulaire de don simple et de marque.

Vendre des billets de tombola pour un voyage de mentorat de rêve

Suscitez l'enthousiasme et générez des revenus en offrant la possibilité de gagner une sortie ou une retraite spéciale tout en soutenant les services de mentorat pour les jeunes.

Organiser une vente aux enchères silencieuse pour la réussite des mentorés

Rassemblez des objets ou des expériences donnés et laissez les invités enchérir en ligne ou lors d'événements afin de collecter des fonds essentiels pour les bourses d'études et la formation.

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ recueillie par votre organisation de mentorat.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🧑‍🏫 100 séances de mentorat d'une heure

Pour que chaque jeune reçoive une orientation cohérente qui change sa vie

🛡️ 50 vérifications des antécédents des mentors

Garantir des jumelages sûrs et dignes de confiance pour chaque mentoré

🚍 250 trajets pour se rendre à des rencontres de mentorat

Supprimer les obstacles au transport pour ne manquer aucune session

🎓 10 ateliers d'exploration de carrière

Donner aux adolescents des compétences concrètes et de la confiance en soi

🎒 50 kits d'apprentissage essentiels

Fournir des outils et des ressources qui favorisent la réussite scolaire

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations de mentorat

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
1.99% + $0.49
$48,560
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Organisations de mentorat

🏖️ Beachside Mentor Dash

Un 5 km sur la plage, convivial pour les familles, où mentors et mentorés courent ensemble, récoltant des dons de sponsors par kilomètre pour développer les programmes de mentorat.

🍦 Mentor & Mingle Ice Cream Social

Glace gratuite réunissant les mentors, les mentorés et les donateurs, avec des pots de donation et des parrainages pour stimuler l'engagement estival.

📸 #SnapMentor Photo Challenge

Concours en ligne d'une semaine au cours duquel les participants partagent des photos de mentors et de mentorés, recueillant des likes et des dons par partage afin de financer de nouveaux jumelages.

🥤 Campagne "Virtual Lemonade Stand" (stand de limonade virtuel)

Les sympathisants organisent des stands de limonade à domicile, partagent des émissions en direct pour obtenir des dons et s'engagent à verser un montant par verre vendu pour soutenir la formation des mentors.

🚲 Rallye cycliste "Pedal for Purpose

Randonnée cycliste communautaire avec des pages de collecte de fonds par équipe ; les sponsors font un don par kilomètre, ce qui permet de promouvoir un plaisir sain et de soutenir le programme de mentorat.

🎨 Journée de mentorat pour la fresque communautaire

Des artistes locaux et des paires de mentors peignent une fresque en direct, avec des niveaux de donateurs et des dédicaces de briques célébrant l'impact du mentorat.

Principales subventions pour organisations de mentorat en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre organisation de mentorat. Ces options sont un excellent point de départ.

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 100 000

Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.

Postuler

Bourse de mentorat pour les jeunes

Ministère de la justice des États-Unis, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) (Bureau de la justice pour mineurs et de la prévention de la délinquance)

104 millions de dollars pour l'exercice 24

Fournit des fonds aux organisations de mentorat pour soutenir et développer des efforts de mentorat de qualité au service des jeunes à risque.

Postuler

Bourses de mentorat

Fondation William T. Grant

Jusqu'à 60 000 dollars pour l'encadrement de doctorants et 110 000 dollars pour l'encadrement de boursiers postdoctoraux.

Conçu pour soutenir les jeunes chercheurs noirs ou afro-américains, indigènes, latinx et/ou asiatiques ou insulaires du Pacifique.

Postuler

Programmes nationaux de mentorat de l'OJJDP

Office de la justice des mineurs et de la prévention de la délinquance

Non spécifié

L'objectif est de financer des organisations nationales de mentorat afin d'améliorer et d'étendre les services de mentorat pour les enfants et les jeunes qui présentent un risque ou un risque élevé de délinquance juvénile, de victimisation et d'implication dans le système de justice juvénile.

Postuler

En savoir plus organisation de mentorat subventions

Principales entreprises qui font des dons à organisations de mentorat en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre organisation de mentorat ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

soutient diverses organisations à but non lucratif, notamment celles axées sur la communauté et l'éducation, par le biais de subventions locales et de programmes tels que Spark Good.

Prendre contact

EY

Sponsor principal du National Mentoring Summit, soutenant les efforts de MENTOR pour mettre les jeunes en contact avec des relations de mentorat de qualité par le biais de ses initiatives de responsabilité d'entreprise.

Prendre contact

DPR Construction

Sponsor national du programme de mentorat du CAE, qui soutient les étudiants poursuivant une carrière dans l'architecture, l'ingénierie et la construction par le biais du mentorat.

Prendre contact

PEAK Chicago

Recherche des entreprises sponsors pour encadrer des jeunes et financer des programmes éducatifs, en soutenant directement le développement des jeunes.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de mentorat ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de mentorat ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les organisations de mentorat peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les organisations de mentorat peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de votre mission et de votre communauté.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de mentorat peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations de mentorat peuvent mener toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair, organiser des événements payants ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de mentorat ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les organisations de mentorat. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à vos programmes et initiatives - exactement là où il faut.

