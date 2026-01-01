Collecte de fonds à frais zéro pour les organisations de mentorat

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Organisations de mentorat

🏖️ Beachside Mentor Dash

Un 5 km sur la plage, convivial pour les familles, où mentors et mentorés courent ensemble, récoltant des dons de sponsors par kilomètre pour développer les programmes de mentorat.

🍦 Mentor & Mingle Ice Cream Social

Glace gratuite réunissant les mentors, les mentorés et les donateurs, avec des pots de donation et des parrainages pour stimuler l'engagement estival.

📸 #SnapMentor Photo Challenge

Concours en ligne d'une semaine au cours duquel les participants partagent des photos de mentors et de mentorés, recueillant des likes et des dons par partage afin de financer de nouveaux jumelages.

🥤 Campagne "Virtual Lemonade Stand" (stand de limonade virtuel)

Les sympathisants organisent des stands de limonade à domicile, partagent des émissions en direct pour obtenir des dons et s'engagent à verser un montant par verre vendu pour soutenir la formation des mentors.

🚲 Rallye cycliste "Pedal for Purpose

Randonnée cycliste communautaire avec des pages de collecte de fonds par équipe ; les sponsors font un don par kilomètre, ce qui permet de promouvoir un plaisir sain et de soutenir le programme de mentorat.

🎨 Journée de mentorat pour la fresque communautaire

Des artistes locaux et des paires de mentors peignent une fresque en direct, avec des niveaux de donateurs et des dédicaces de briques célébrant l'impact du mentorat.

