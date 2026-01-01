Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'alphabétisation

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes d'alphabétisation

📚 Relais lecture d'été

Les lecteurs collectent des promesses de dons par livre ou par page lue pendant huit semaines, stimulant ainsi l'alphabétisation tout en collectant des fonds par le biais d'un parrainage entre pairs.

🎤 Story Slam Under the Stars (Slam d'histoires sous les étoiles)

Organisez une soirée de contes en plein air, en vendant des billets et des concessions pour rassembler la communauté et soutenir les programmes d'alphabétisation.

🖌️ Concours artistique de signets

Invitez des artistes et des enfants à concevoir des marque-pages, faites payer les frais de participation, imprimez les dessins gagnants et vendez-les, combinant ainsi créativité et collecte de fonds.

🚲 Collecte de fonds Read & Ride

Organisez un tour de vélo sponsorisé avec des arrêts de lecture dans les parcs locaux, encourageant les dons par kilomètre tout en promouvant des habitudes saines et l'alphabétisation.

🛍️ Pop-Up Book Swap

Organisez une bourse aux livres dans un parc, recueillez les dons d'entrée, vendez les livres supplémentaires donnés et diffusez la culture de la lecture.

🍨 Soirée glaces de l'auteur

Associez-vous à des auteurs locaux pour des lectures décontractées dans un stand de glaces, en vendant des billets et des friandises pour financer des camps d'été d'alphabétisation.

