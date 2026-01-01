Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre programme d'alphabétisation - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les programmes d'alphabétisation, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Literacy Programs

Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'alphabétisation

Comment Zeffy aide les programmes d'alphabétisation à collecter des fonds

Les programmes d'alphabétisation utilisent Zeffy pour tout financer, du fonds de lecture pour la rentrée scolaire à la boutique de produits dérivés pour les rats de bibliothèque, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Fonds de lecture pour la rentrée scolaire

Lancez l'année scolaire en collectant des fonds non affectés pour les bibliothèques de classe à l'aide d'un formulaire de don simple et personnalisé, idéal pour les parents et les membres de la communauté qui peuvent ainsi donner sans frais. Présentez des exemples d'impact pour susciter un soutien immédiat.

Cercle de parrainage mensuel de livres

Invitez les donateurs à s'engager à faire un don mensuel qui permettra à un enfant de recevoir de nouveaux livres chaque mois, ce qui assurera un soutien constant à vos programmes d'alphabétisation. Les dons récurrents automatisés garantissent des revenus fiables sans frais de traitement supplémentaires.

Défi du Marathon de lecture virtuel

Permettez aux élèves et aux bénévoles de collecter des fonds en enregistrant des minutes de lecture et en ralliant des amis et des membres de la famille pour parrainer leurs objectifs. Les pages peer-to-peer facilitent le partage des progrès et stimulent la compétition amicale.

Vente de billets pour le gala annuel d'alphabétisation

Vendez des billets pour votre dîner de collecte de fonds ou votre table ronde d'auteurs, en saisissant d'emblée les données des participants et leurs préférences alimentaires. La billetterie gratuite permet de maximiser les recettes nettes pour l'achat de nouveaux livres et de matériel.

Tombola de la classe : Gagnez une bibliothèque relookée

Suscitez l'enthousiasme (et les recettes) en offrant un kit de rénovation de bibliothèque comme grand prix - vendez des billets de tombola numériques à des sympathisants dans tout le pays. Les tirages au sort automatisés et le suivi des billets assurent la fluidité et la transparence du processus.

Boutique Bookworm Merchandise

Ouvrez une boutique en ligne proposant des marque-pages, des sacs fourre-tout et des tirages en édition limitée créés par les participants au programme - 100 % des ventes sont directement affectées à des initiatives d'alphabétisation. Intégrer des notes d'exécution pour organiser les commandes.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre programme d'alphabétisation.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

500 nouveaux livres pour enfants

Pour que chaque enfant puisse constituer sa propre bibliothèque à domicile

👩‍🏫 50 séances de tutorat individuel

Fournir aux lecteurs en difficulté un soutien personnalisé

📝 100 kits d'alphabétisation

Comprend des cahiers d'exercices, des flashcards et des leçons guidées.

💻 10 tablettes avec des applications d'apprentissage en ligne

Combler le fossé numérique pour les jeunes apprenants

🚐 Un mois de service de bibliothèque mobile

Apporter des livres et des programmes de lecture dans les zones défavorisées

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes d'alphabétisation

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
1.99% + $0.49
$48,560
100% gratuit, toujours.

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes d'alphabétisation

📚 Relais lecture d'été

Les lecteurs collectent des promesses de dons par livre ou par page lue pendant huit semaines, stimulant ainsi l'alphabétisation tout en collectant des fonds par le biais d'un parrainage entre pairs.

🎤 Story Slam Under the Stars (Slam d'histoires sous les étoiles)

Organisez une soirée de contes en plein air, en vendant des billets et des concessions pour rassembler la communauté et soutenir les programmes d'alphabétisation.

🖌️ Concours artistique de signets

Invitez des artistes et des enfants à concevoir des marque-pages, faites payer les frais de participation, imprimez les dessins gagnants et vendez-les, combinant ainsi créativité et collecte de fonds.

🚲 Collecte de fonds Read & Ride

Organisez un tour de vélo sponsorisé avec des arrêts de lecture dans les parcs locaux, encourageant les dons par kilomètre tout en promouvant des habitudes saines et l'alphabétisation.

🛍️ Pop-Up Book Swap

Organisez une bourse aux livres dans un parc, recueillez les dons d'entrée, vendez les livres supplémentaires donnés et diffusez la culture de la lecture.

🍨 Soirée glaces de l'auteur

Associez-vous à des auteurs locaux pour des lectures décontractées dans un stand de glaces, en vendant des billets et des friandises pour financer des camps d'été d'alphabétisation.

Principales subventions pour Programmes d'alphabétisation en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre programme d'alphabétisation. Ces options sont un excellent point de départ.

Fonds pour l'alphabétisation

ProLiteracy

$3,000 - $6,000

Elle soutient des organisations à but non lucratif basées aux États-Unis qui travaillent directement avec des étudiants adultes. Les dates limites de dépôt des candidatures sont le 3 janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, la prochaine date étant le 1er octobre 2025.

Postuler

Bourses Believe in Reading

Croire en la lecture

Non spécifié

Elle soutient les organisations à but non lucratif qui enseignent, améliorent ou encouragent la lecture pour tous les âges. Les candidatures sont ouvertes depuis juillet 2025.

Postuler

Bourses d'alphabétisation Better World Books

Better World Books

Non spécifié

Ce programme soutient des projets visant à relever les défis de l'alphabétisation, à améliorer les possibilités d'éducation et à élargir l'accès à l'alphabétisation.

Postuler

Programme "Approches novatrices de l'alphabétisation" (AIA)

Département de l'éducation des États-Unis

Non spécifié

Soutient des programmes de haute qualité conçus pour développer et améliorer les compétences en lecture et en écriture des enfants et des étudiants de la naissance à la terminale.

Postuler

En savoir plus programme d'alphabétisation subventions

Principales entreprises qui font des dons à programmes d'alphabétisation en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre programme d'alphabétisation ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

Fondation Dollar General pour l'alphabétisation

Soutenir les organismes d'alphabétisation qui desservent les étudiants de tous âges dans les communautés d'origine du Dollar General.

Prendre contact

Amazon

Partenariat avec le RIF en matière de bénévolat et d'aide à l'achat de livres pour les étudiants

Prendre contact

Scholastique

Fournit des livres et des ressources pour soutenir les initiatives d'alphabétisation des enfants.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes d'alphabétisation ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes d'alphabétisation ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits parce que les donateurs ont la possibilité de laisser un pourboire facultatif s'ils souhaitent soutenir notre mission. Nous pensons que chaque dollar doit aller à vos objectifs d'alphabétisation, et non à des frais.

Les programmes d'alphabétisation peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les programmes d'alphabétisation peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons de toutes sortes, y compris des dons individuels, le soutien de donateurs pour des projets spécifiques, ou même des dons récurrents pour maintenir les initiatives en cours financées. Zeffy permet également de vendre des billets pour des événements de collecte de fonds, et comme nous fonctionnons sans frais, 100 % de ce que vous récoltez soutient vos missions d'alphabétisation.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes d'alphabétisation peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Avec Zeffy, les programmes d'alphabétisation peuvent mener une variété de campagnes de collecte de fonds. Que vous organisiez des collectes de fonds entre pairs, des événements d'alphabétisation payants ou que vous mettiez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien durable, Zeffy vous fournit tous les outils dont vous avez besoin sans aucun coût supplémentaire.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes d'alphabétisation. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui ajoutent en douce des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy garantit que chaque centime que vous récoltez va directement à vos initiatives d'alphabétisation. Plus de fonds pour les activités, les livres et le soutien éducatif - exactement là où ils doivent être.

