Banquet de remise des prix de la foire du comté
Invitez les familles et les sponsors à un dîner de célébration soutenant les réalisations des jeunes 4-H. Vendez des billets en ligne pour couvrir les frais de repas et collecter des fonds pour les bourses d'études des clubs et les fournitures pour les projets.
Vente aux enchères silencieuse des projets 4-H
Rassemblez des objets artisanaux (courtepointes, peintures, pâtisseries) et organisez une vente aux enchères silencieuse lors de l'exposition de votre club. Cette vente aux enchères permet d'encourager une compétition amicale et de générer des revenus gratuits pour le matériel du programme.
Collecte de fonds par les pairs des dirigeants juniors
Permet aux jeunes leaders 4-H de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de les partager avec leurs réseaux. Parfait pour collecter des fonds pour des conférences sur le leadership ou des projets de service communautaire.
Tombola du sentier du patrimoine
Vendez des billets de tombola en ligne pour gagner un prix tel qu'un panier de produits fermiers ou une œuvre d'art locale. Le suivi des participations est facile et 100 % des recettes sont reversées aux activités du club.
Magasin d'équipement et de vêtements 4-H
Proposez des casquettes, des chemises et des sacs fourre-tout de marque dans votre boutique en ligne afin d'accroître la visibilité du club et de financer les programmes destinés aux jeunes. Les membres et les sympathisants peuvent faire leurs achats à tout moment sans frais supplémentaires.
Campagne annuelle de soutien au trèfle
Lancer un formulaire de don en ligne pour collecter des fonds pour le fonctionnement général et des fonds pour des projets spécifiques. Des objectifs et des histoires transparents encouragent les parents et les anciens élèves à donner sans frais.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🌱 50 kits de jardinage de départ
Les cultivateurs en herbe peuvent ainsi s'initier à l'agriculture durable.
🐄 Frais d'exposition de bétail pour 20 membres
Permettre aux adolescents de prendre confiance en eux grâce à l'élevage
🧪 Fournitures de laboratoire STEM pour 5 ateliers
Inspirer les futurs scientifiques par des expériences concrètes
🎓 10 bourses pour le camp de leadership
Ouvrir des portes pour le développement des jeunes et des compétences tout au long de la vie
🛠️ Jeux d'outils pour le service communautaire
Équiper les clubs pour améliorer les parcs et les sentiers locaux
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Clubs 4-H
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Clubs 4-H
🍉 Pique-nique de la ferme à la table
Organisez un pique-nique communautaire de la ferme à la table avec dégustation de produits locaux. Les participants font un don pour l'entrée tout en découvrant les programmes agricoles des 4-H.
🏕️ Vente aux enchères de matériel de camp
Organisez une vente aux enchères en direct et en ligne de matériel de camping offert lors de votre foire. Les supporters enchérissent pour équiper les camps 4-H et renforcer les compétences des jeunes en matière d'activités de plein air.
🎨 Exposition d'art pour la jeunesse
Présenter les œuvres d'art des jeunes de l'association 4-H dans une galerie itinérante et en ligne. La vente des œuvres permet de financer des programmes créatifs et de célébrer les jeunes talents.
🌐 Visite virtuelle du jardin
Offrir une visite guidée en ligne des jardins des membres 4-H. Les billets virtuels permettent de collecter des fonds pour les ateliers d'horticulture destinés aux jeunes.
🚴♂️ Randonnée cycliste de bienfaisance
Organisez une randonnée cycliste sponsorisée à travers des sentiers pittoresques. Les cyclistes recueillent des promesses de dons pour soutenir les programmes de développement des jeunes 4-H.
🌟 Soirée cinéma en plein air
Projection d'un film familial dans un parc local. Vendre des billets et des concessions pour financer les activités des 4-H et favoriser les liens avec la communauté.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 clubs gratuits Clubs 4-H idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Clubs 4-H en 2025
Mini-subventions de la Michigan 4-H Foundation
Fondation 4-H du Michigan
$1,000
Les subventions d'héritage sont disponibles pour la période 2025-2026.
Mini-subventions de la Michigan 4-H Foundation
Fondation 4-H du Michigan
$500
Les subventions ciblées sont disponibles pour la période 2025-2026.
Programmes de subventions de la Fondation 4-H de l'Ohio
Fondation 4-H de l'Ohio
$1,000-$10,000
Le cycle de subventions 2026 devrait s'ouvrir le 1er septembre 2025 et s'adresse aux éducateurs 4-H.
Massachusetts 4-H Foundation Matching Grant Program (Programme de subventions de contrepartie de la Fondation 4-H du Massachusetts)
Fondation 4-H du Massachusetts
Pas de montant spécifique
Programme de subventions de contrepartie pour les clubs 4-H qui organisent des activités de collecte de fonds, mais aucune date limite ou montant spécifique n'est disponible pour les subventions à venir.
Principales entreprises qui font des dons aux Clubs 4-H en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Hughesnet
soutient les initiatives des 4-H visant à encourager l'engagement des jeunes dans l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM)
Tractor Supply Company
soutient les programmes 4-H par le biais de collectes de fonds, y compris la promotion du trèfle en papier
Bayer
Partenaire des 4-H pour inspirer les jeunes et leur faire mieux comprendre les carrières scientifiques et agriscientifiques.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment gratuit à 100 % pour les clubs 4-H ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les clubs 4-H ! Vous ne trouverez pas de frais de plateforme ou de traitement ici. Nos opérations sont financées par les pourboires des donateurs qui apprécient notre mission de soutenir des groupes comme le vôtre. Il n'y a vraiment pas de piège - juste plus d'argent qui va directement à votre cause, et non à des frais.
Les clubs 4-H peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les clubs 4-H peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, gérer la vente de billets d'événements et même mettre en place des programmes de dons récurrents, le tout sans frais. Que vous collectiez des fonds pour les programmes du club, les bourses d'études ou le soutien général, chaque dollar est directement affecté à la poursuite de la mission de votre club.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les clubs 4-H peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les clubs 4-H peuvent organiser une variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, telles que des collectes de fonds entre pairs, des événements avec billets et des programmes de dons récurrents. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy peut vous aider à entrer en contact avec vos supporters de manière à ce que chaque dollar profite à votre club.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les clubs 4-H ?
Zeffy est la meilleure option pour les clubs 4-H car il s'agit d'une plateforme 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent facturer des frais ou avoir des coûts cachés, Zeffy garantit que chaque centime donné va directement à votre mission. C'est la solution idéale pour conserver la confiance des donateurs et maximiser l'impact de vos efforts de collecte de fonds.