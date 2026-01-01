Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Clubs 4-H

🍉 Pique-nique de la ferme à la table

Organisez un pique-nique communautaire de la ferme à la table avec dégustation de produits locaux. Les participants font un don pour l'entrée tout en découvrant les programmes agricoles des 4-H.

🏕️ Vente aux enchères de matériel de camp

Organisez une vente aux enchères en direct et en ligne de matériel de camping offert lors de votre foire. Les supporters enchérissent pour équiper les camps 4-H et renforcer les compétences des jeunes en matière d'activités de plein air.

🎨 Exposition d'art pour la jeunesse

Présenter les œuvres d'art des jeunes de l'association 4-H dans une galerie itinérante et en ligne. La vente des œuvres permet de financer des programmes créatifs et de célébrer les jeunes talents.

🌐 Visite virtuelle du jardin

Offrir une visite guidée en ligne des jardins des membres 4-H. Les billets virtuels permettent de collecter des fonds pour les ateliers d'horticulture destinés aux jeunes.

🚴‍♂️ Randonnée cycliste de bienfaisance

Organisez une randonnée cycliste sponsorisée à travers des sentiers pittoresques. Les cyclistes recueillent des promesses de dons pour soutenir les programmes de développement des jeunes 4-H.

🌟 Soirée cinéma en plein air

Projection d'un film familial dans un parc local. Vendre des billets et des concessions pour financer les activités des 4-H et favoriser les liens avec la communauté.

