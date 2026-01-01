Collecte de fonds sans frais pour les écoles secondaires

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour écoles secondaires

🎥 Backyard Blockbuster Bash

Les soirées de cinéma en plein air sur le campus réunissent les familles, stimulent l'esprit d'école et permettent de récolter des fonds grâce aux entrées et aux concessions.

🍕 Slice Night Fundraiser

Participez à une collecte de fonds organisée par une pizzeria locale : une partie des ventes de pizzas de l'été est reversée à l'école, ce qui permet d'obtenir le soutien de la communauté avec un minimum d'efforts.

🚴 Pédaler avec raison

Randonnée cycliste communautaire où les sponsors s'engagent pour chaque kilomètre, afin de promouvoir un plaisir sain et de collecter des fonds pour les programmes scolaires.

🎨 Promenade artistique sur le campus

Exposition d'œuvres d'art d'étudiants en plein air avec vente aux enchères silencieuse, mettant en valeur les talents, attirant les donateurs et générant des revenus par le biais d'enchères.

🎤 Summer Spotlight Livestream

Spectacle de talents virtuel diffusé en ligne - les téléspectateurs font des dons pour voter pour leurs favoris, ce qui stimule l'engagement et permet de collecter des fonds.

📚 Relais Livres & Bucks

Les supporters s'engagent pour chaque livre lu par les élèves pendant l'été, encourageant ainsi l'alphabétisation tout en finançant les ressources de l'école par le biais de parrainages.

