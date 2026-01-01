Collecte de fonds sans frais pour les écoles secondaires

data-usecase-icon="store"
Lancer un magasin de spiritueux
Vendez en ligne des tee-shirts, des sweats à capuche et des accessoires personnalisés pour renforcer la fierté de l'école et financer des programmes, sans aucun frais.
Fonds d'héritage de la classe terminale
Permettez aux personnes âgées et à leurs familles de contribuer à un cadeau de classe durable grâce à une page de dons dédiée, simple et efficace.
Vente de billets pour la comédie musicale de printemps
Gérez les ventes de billets pour la comédie musicale de votre école grâce à la billetterie en ligne, à la sélection des sièges et au suivi des participants en un seul endroit.
Défi "Peer-to-Peer" de l'association Athletics Booster
Laissez les étudiants-athlètes créer des pages personnelles de collecte de fonds pour rallier leurs amis et leur famille autour de leurs objectifs de saison et des dépenses de l'équipe.
Vente aux enchères silencieuse du gala du Panthéon
Organisez une vente aux enchères silencieuse, virtuelle ou en personne, avec des articles donnés afin de collecter des fonds pour des bourses d'études et la modernisation des installations.
Campagne d'adhésion à la PTA
Simplifier l'inscription et le renouvellement en ligne des membres de l'association de parents d'élèves, en offrant des avantages aux parents et aux sympathisants de la communauté.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🧪 5 kits de laboratoire de chimie complets
Ainsi, chaque élève peut faire des expériences pratiques en toute sécurité
🎭 Une production musicale de toute l'école
Rassembler les élèves pour qu'ils brillent sur scène
🎸 10 nouveaux instruments pour le groupe
Veiller à ce que chaque musicien dispose des outils nécessaires pour jouer
🚌 25 bourses d'excursion
Ouvrir les portes à des expériences d'apprentissage dans le monde réel
💻 5 ordinateurs portables pour l'utilisation en classe
Combler le fossé numérique pour une éducation moderne
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les écoles secondaires
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour écoles secondaires
🎥 Backyard Blockbuster Bash
Les soirées de cinéma en plein air sur le campus réunissent les familles, stimulent l'esprit d'école et permettent de récolter des fonds grâce aux entrées et aux concessions.
🍕 Slice Night Fundraiser
Participez à une collecte de fonds organisée par une pizzeria locale : une partie des ventes de pizzas de l'été est reversée à l'école, ce qui permet d'obtenir le soutien de la communauté avec un minimum d'efforts.
🚴 Pédaler avec raison
Randonnée cycliste communautaire où les sponsors s'engagent pour chaque kilomètre, afin de promouvoir un plaisir sain et de collecter des fonds pour les programmes scolaires.
🎨 Promenade artistique sur le campus
Exposition d'œuvres d'art d'étudiants en plein air avec vente aux enchères silencieuse, mettant en valeur les talents, attirant les donateurs et générant des revenus par le biais d'enchères.
🎤 Summer Spotlight Livestream
Spectacle de talents virtuel diffusé en ligne - les téléspectateurs font des dons pour voter pour leurs favoris, ce qui stimule l'engagement et permet de collecter des fonds.
📚 Relais Livres & Bucks
Les supporters s'engagent pour chaque livre lu par les élèves pendant l'été, encourageant ainsi l'alphabétisation tout en finançant les ressources de l'école par le biais de parrainages.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 écoles gratuites écoles secondaires idées de collecte de fonds
Principales subventions pour écoles secondaires en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Environ 30 à 35 bourses au niveau national
Le 2023 EE Local Grant Program a publié 10 avis d'opportunités de financement (NOFOs) au niveau national, un dans chacune des dix régions de l'EPA. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.
Subventions de la Fondation AIFS
Fondation AIFS
N/A
Les détails de la subvention ne sont pas disponibles.
Subventions et bourses de la Fondation NEA
Fondation NEA
Variable
La NEA Foundation offre des subventions et des bourses aux éducateurs ; de plus amples informations sont disponibles sur son site web.
Subventions STEM pour les organisations à but non lucratif de la maternelle à la 12e année
STEMgrants.com
Variable
Subventions STEM pour les organisations à but non lucratif de la maternelle à la 12e année ; de plus amples informations sont disponibles sur leur site web.
Principales entreprises qui font des dons à écoles secondaires en 2025
Walmart
soutient des organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de programmes communautaires dans le cadre de l'initiative Spark Good.
Fondation Taco Bell
Soutien à la réussite scolaire des jeunes, au mentorat et aux programmes d'exploration de l'université et de la carrière.
Cible
soutient les écoles accréditées et les organisations caritatives exonérées d'impôt fédéral par le biais de ses programmes de dons d'entreprise.
Club économique de Détroit
Parraine les écoles secondaires participantes grâce à des dons déductibles des impôts.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les écoles secondaires ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les écoles secondaires. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de petits caractères. Nous maintenons notre modèle de gratuité grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission de gratuité de la collecte de fonds pour les écoles. C'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de piège !
Les lycées peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les lycées peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dons de l'école, les dons des anciens élèves, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté est directement affecté à l'enrichissement des programmes de votre école et au soutien de vos élèves.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les lycées peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les lycées peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair avec les élèves et les parents, vendre des billets pour des événements scolaires et établir des dons récurrents pour un soutien continu. Que ce soit pour les équipes sportives, les programmes artistiques ou les fournitures scolaires, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les écoles secondaires ?
Zeffy est le meilleur choix pour les lycées qui recherchent une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent introduire des frais en douce, Zeffy est vraiment sans frais. Cela garantit que tous les fonds que vous collectez servent directement à soutenir des initiatives éducatives et des programmes pour les élèves, renforçant ainsi la confiance de vos donateurs.