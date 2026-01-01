Texte du bouton

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of High Schools

Collecte de fonds sans frais pour les écoles secondaires

Comment Zeffy aide les lycées à collecter des fonds

Les lycées utilisent Zeffy pour tout financer, de la boutique d'alcool aux défis sportifs entre pairs, sans perdre un centime en frais de scolarité. Voici comment :

Lancer un magasin de spiritueux

Vendez en ligne des tee-shirts, des sweats à capuche et des accessoires personnalisés pour renforcer la fierté de l'école et financer des programmes, sans aucun frais.

data-usecase-icon="donation_form"

Fonds d'héritage de la classe terminale

Permettez aux personnes âgées et à leurs familles de contribuer à un cadeau de classe durable grâce à une page de dons dédiée, simple et efficace.

data-usecase-icon="event"

Vente de billets pour la comédie musicale de printemps

Gérez les ventes de billets pour la comédie musicale de votre école grâce à la billetterie en ligne, à la sélection des sièges et au suivi des participants en un seul endroit.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Défi "Peer-to-Peer" de l'association Athletics Booster

Laissez les étudiants-athlètes créer des pages personnelles de collecte de fonds pour rallier leurs amis et leur famille autour de leurs objectifs de saison et des dépenses de l'équipe.

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Vente aux enchères silencieuse du gala du Panthéon

Organisez une vente aux enchères silencieuse, virtuelle ou en personne, avec des articles donnés afin de collecter des fonds pour des bourses d'études et la modernisation des installations.

data-usecase-icon="adhésion"

Campagne d'adhésion à la PTA

Simplifier l'inscription et le renouvellement en ligne des membres de l'association de parents d'élèves, en offrant des avantages aux parents et aux sympathisants de la communauté.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre école.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🧪 5 kits de laboratoire de chimie complets

Ainsi, chaque élève peut faire des expériences pratiques en toute sécurité

🎭 Une production musicale de toute l'école

Rassembler les élèves pour qu'ils brillent sur scène

🎸 10 nouveaux instruments pour le groupe

Veiller à ce que chaque musicien dispose des outils nécessaires pour jouer

🚌 25 bourses d'excursion

Ouvrir les portes à des expériences d'apprentissage dans le monde réel

💻 5 ordinateurs portables pour l'utilisation en classe

Combler le fossé numérique pour une éducation moderne

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les écoles secondaires

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour écoles secondaires

🎥 Backyard Blockbuster Bash

Les soirées de cinéma en plein air sur le campus réunissent les familles, stimulent l'esprit d'école et permettent de récolter des fonds grâce aux entrées et aux concessions.

🍕 Slice Night Fundraiser

Participez à une collecte de fonds organisée par une pizzeria locale : une partie des ventes de pizzas de l'été est reversée à l'école, ce qui permet d'obtenir le soutien de la communauté avec un minimum d'efforts.

🚴 Pédaler avec raison

Randonnée cycliste communautaire où les sponsors s'engagent pour chaque kilomètre, afin de promouvoir un plaisir sain et de collecter des fonds pour les programmes scolaires.

🎨 Promenade artistique sur le campus

Exposition d'œuvres d'art d'étudiants en plein air avec vente aux enchères silencieuse, mettant en valeur les talents, attirant les donateurs et générant des revenus par le biais d'enchères.

🎤 Summer Spotlight Livestream

Spectacle de talents virtuel diffusé en ligne - les téléspectateurs font des dons pour voter pour leurs favoris, ce qui stimule l'engagement et permet de collecter des fonds.

📚 Relais Livres & Bucks

Les supporters s'engagent pour chaque livre lu par les élèves pendant l'été, encourageant ainsi l'alphabétisation tout en finançant les ressources de l'école par le biais de parrainages.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 écoles gratuites écoles secondaires idées de collecte de fonds

Parcourir tous les école secondaire idées de collecte de fonds

Principales subventions pour écoles secondaires en 2025

Débloquez des fonds grâce aux meilleures bourses adaptées à votre lycée. Ces options sont un excellent point de départ.

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Environ 30 à 35 bourses au niveau national

Le 2023 EE Local Grant Program a publié 10 avis d'opportunités de financement (NOFOs) au niveau national, un dans chacune des dix régions de l'EPA. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.

Postuler

Subventions de la Fondation AIFS

Fondation AIFS

N/A

Les détails de la subvention ne sont pas disponibles.

Postuler

Subventions et bourses de la Fondation NEA

Fondation NEA

Variable

La NEA Foundation offre des subventions et des bourses aux éducateurs ; de plus amples informations sont disponibles sur son site web.

Postuler

Subventions STEM pour les organisations à but non lucratif de la maternelle à la 12e année

STEMgrants.com

Variable

Subventions STEM pour les organisations à but non lucratif de la maternelle à la 12e année ; de plus amples informations sont disponibles sur leur site web.

Postuler

En savoir plus lycée bourses

Principales entreprises qui font des dons à écoles secondaires en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre école secondaire ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

soutient des organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de programmes communautaires dans le cadre de l'initiative Spark Good.

Prendre contact

Fondation Taco Bell

Soutien à la réussite scolaire des jeunes, au mentorat et aux programmes d'exploration de l'université et de la carrière.

Prendre contact

Cible

soutient les écoles accréditées et les organisations caritatives exonérées d'impôt fédéral par le biais de ses programmes de dons d'entreprise.

Prendre contact

Club économique de Détroit

Parraine les écoles secondaires participantes grâce à des dons déductibles des impôts.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les écoles secondaires ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les écoles secondaires. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de petits caractères. Nous maintenons notre modèle de gratuité grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission de gratuité de la collecte de fonds pour les écoles. C'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de piège !

Les lycées peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les lycées peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dons de l'école, les dons des anciens élèves, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté est directement affecté à l'enrichissement des programmes de votre école et au soutien de vos élèves.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les lycées peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les lycées peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair avec les élèves et les parents, vendre des billets pour des événements scolaires et établir des dons récurrents pour un soutien continu. Que ce soit pour les équipes sportives, les programmes artistiques ou les fournitures scolaires, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les écoles secondaires ?

Zeffy est le meilleur choix pour les lycées qui recherchent une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent introduire des frais en douce, Zeffy est vraiment sans frais. Cela garantit que tous les fonds que vous collectez servent directement à soutenir des initiatives éducatives et des programmes pour les élèves, renforçant ainsi la confiance de vos donateurs.

