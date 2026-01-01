Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les écoles secondaires

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
événements communautaires de collecte de fonds pour les écoles secondaires
Décoratif
idées de collecte de fonds pour les anciens élèves de l'enseignement secondaire
Décoratif
activités de collecte de fonds pour les écoles menées par les étudiants

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les écoles secondaires

Crowdfunding pour les projets scolaires

Créer une campagne de crowdfunding ciblée sur les médias sociaux pour des projets spécifiques de l'école, en encourageant les anciens élèves et les familles à contribuer.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Tombola virtuelle

Organisez une tombola numérique où les supporters achètent des billets en ligne pour avoir la chance de gagner des prix intéressants offerts par des entreprises locales.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi du mois de la rentrée

Pendant le bal, encouragez chaque classe à collecter des fonds par le biais de concours amicaux, en récompensant la classe qui a fait le plus de dons.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Marche de bienfaisance

Organisez un marathon au cours duquel les élèves recherchent des parrainages auprès de leur famille et de leurs amis, et dont le point culminant est une journée communautaire amusante.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Marché fermier saisonnier

Partenariat avec des agriculteurs locaux pour un marché dynamique à l'école, dont les recettes sont réparties entre les agriculteurs et les programmes scolaires.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds pour le spectacle de talents

Organisez un spectacle de talents où les élèves présentent leurs compétences, en faisant payer des droits d'entrée pour soutenir les programmes artistiques de l'école.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente d'articles scolaires

Concevoir et vendre en ligne et lors d'événements des marchandises portant la marque de l'école, les bénéfices étant directement reversés aux activités de l'école.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Ateliers en ligne pour les parents

Proposez des ateliers en ligne payants sur des sujets pertinents pour les parents, comme la préparation à l'université ou l'éducation des adolescents, dont les bénéfices seront reversés à l'école.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Nuits de collecte de fonds dans les restaurants

Faites équipe avec des restaurants locaux qui reversent un pourcentage des ventes lors d'une soirée désignée pour les efforts de collecte de fonds de l'école.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journée de nettoyage communautaire

Organiser un nettoyage de la communauté où les participants recueillent des parrainages pour leur temps, en encourageant à la fois le devoir civique et la collecte de fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Tournoi sportif de bienfaisance

Organisez un tournoi sportif où les équipes paient des droits d'entrée, avec des prix amusants et des recettes au profit des programmes sportifs de l'école.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds pour l'annuaire

Prévente d'annuaires à prix réduit grâce à une campagne attrayante, encourageant les étudiants et les familles à s'engager à l'avance.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les lycées🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre école secondaire ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de l'association de votre école secondaire. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Personnel : Qui participera aux efforts de collecte de fonds ? Disposez-vous d'un personnel spécialisé ou de bénévoles ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les entreprises locales, les familles et la communauté ?
  • Alignement sur la mission : Comment les efforts de collecte de fonds s'alignent-ils sur la mission et les valeurs de votre école ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre association, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux écoles secondaires :

1. Carnaval de l'école

  • Organisez un carnaval avec des jeux, des manèges et des stands de nourriture, en impliquant les élèves et les parents dans la planification.
  • Faire payer l'entrée et proposer aux entreprises locales de parrainer des stands.

2. Spectacle de talents des étudiants

  • Organiser un spectacle de talents mettant en valeur les performances des élèves ; faire payer un droit d'entrée aux participants et un droit d'entrée au public.
  • Incorporez des dons pour des projets scolaires spécifiques pendant l'événement.

3. Service d'emballage de cadeaux pour les fêtes

  • Proposer un service d'emballage de cadeaux avant les grandes fêtes, avec des étudiants volontaires.
  • Définissez des niveaux de donation en fonction de la complexité de l'emballage ou du montant de la donation.

4. Recycling Drive

  • Organiser une campagne de recyclage pour les appareils électroniques ou les boîtes de conserve, en partenariat avec les centres de recyclage locaux.
  • Promouvoir la gestion de l'environnement tout en collectant des fonds grâce à des incitations à la collecte.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenu potentielCarnaval de l'écoleHautHautSpectacle de talents des élèvesMediumHautMediumEmballage de cadeaux de NoëlHautMediumFaibleCollecte de déchetsMediumMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour le carnaval de l'école :

  • 8 semaines avant : Constituer un comité de planification et définir les rôles.
  • 6 semaines avant : Obtenir les autorisations et les sponsors.
  • 4 semaines avant : Commencer les efforts de marketing et la vente de billets.
  • 1 semaine avant : Finaliser les détails et organiser les bénévoles.
  • Le jour du carnaval : Mettre en place et gérer le carnaval avec des bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis.
  • Coûts variables : Coût des fournitures pour les stands ou les services proposés et frais d'animation éventuels.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et l'impact d'une faible fréquentation.
  • Risques pour la réputation : Pensez à la façon dont le résultat de votre événement peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Anticipez les difficultés, telles que les conditions météorologiques pour les événements en plein air ou les changements de fournisseurs de dernière minute.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui s'aligne non seulement sur la mission de votre école secondaire, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos efforts de collecte de fonds !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds pour les lycées pendant les fêtes de fin d'année ?
Flèche
Comment les lycées peuvent-ils tirer parti des médias sociaux pour mener des campagnes de collecte de fonds uniques ?
Flèche
Quelles idées uniques de collecte de fonds les lycées peuvent-ils utiliser pour promouvoir le bien-être physique ?
Flèche
Quelles sont les idées novatrices de collecte de fonds pour les écoles secondaires qui font appel à la créativité des élèves ?
Flèche
Quelles idées saisonnières de collecte de fonds les lycées peuvent-ils mettre en œuvre au printemps ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

