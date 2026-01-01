Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les écoles privées

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

idées de collecte de fonds pour les écoles privées
campagnes de collecte de fonds auprès des anciens élèves des écoles privées
programmes de donateurs pour les établissements d'enseignement privés

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les écoles privées

Vente aux enchères virtuelle des anciens élèves

Une vente aux enchères en ligne proposant des articles offerts par des anciens élèves et des entreprises locales, encourageant l'engagement par le biais des réseaux d'anciens élèves et des médias sociaux.

Crowdfunding pour les projets de classe

Créer une plateforme de crowdfunding pour des projets de classe spécifiques, permettant aux parents et aux membres de la communauté de soutenir les initiatives individuelles des enseignants.

Trivia Night Fundraiser

Organisez une soirée trivia à thème où les participants achètent des billets pour participer à la compétition et dont les bénéfices sont reversés aux programmes scolaires, ce qui favorise l'esprit communautaire.

Course à pied familiale

Organiser une course à pied avec frais d'inscription et parrainage, en encourageant les familles et les amis à soutenir l'école par leur participation.

Journée des dons saisonniers

Lancer un événement de collecte de fonds d'une journée aligné sur les fêtes locales, en encourageant les familles à donner et à partager leurs propres histoires de collecte de fonds.

Magasin de marchandises en ligne

Créez une boutique en ligne où les fans peuvent acheter des articles portant la marque de l'école, tels que des vêtements et des accessoires, afin de soutenir les activités de l'école par le biais des ventes.

Dons jumelés des entreprises

Inciter les entreprises locales à verser à l'école une somme équivalente aux dons de leurs employés, afin d'augmenter les fonds tout en renforçant les liens avec la communauté par le biais de partenariats.

Ateliers de partage de compétences

Organiser des ateliers animés par des parents ou des membres de la communauté et payants, afin de favoriser les relations tout en générant des fonds pour les besoins de l'école.

Gala de vente aux enchères d'œuvres d'art

Organisez une vente aux enchères d'œuvres d'art mettant en valeur les œuvres des élèves, créant ainsi un événement sophistiqué où les enchères soutiennent les programmes artistiques et la créativité des élèves.

Gala de vente aux enchères d'œuvres d'art

Cherchez à obtenir le parrainage d'entreprises locales pour les événements organisés par l'école. La reconnaissance dans les programmes et le matériel de marketing améliore la visibilité des sponsors.

Vente de livres de classe

Compiler et vendre des livres de cuisine contenant les recettes préférées des élèves et de leurs familles, afin d'encourager la participation de la communauté tout en collectant des fonds.

Stands des fêtes de fin d'année

Installer des stands dans les festivals de vacances locaux pour proposer de l'artisanat ou des friandises, afin d'impliquer la communauté tout en promouvant l'esprit de l'école et les efforts de collecte de fonds.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les particuliers Schools🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre école privée ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre école privée. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre école entretient-elle avec les parents et la communauté locale ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs éducatives ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux écoles privées :

1. Fête de la famille

  • Organisez une fête familiale avec des jeux, des activités et de la nourriture. Faites payer l'entrée et demandez à des vendeurs locaux de participer à l'événement en reversant une partie de leurs bénéfices à votre école.
  • Faites participer les élèves en leur demandant de tenir différents stands d'activités, de mettre en valeur leurs talents et d'encourager l'esprit d'école.

2. Lire-a-thon sponsorisé

  • Encouragez les élèves à lire pendant une période déterminée et à se faire parrainer par leur famille et leurs amis pour chaque livre lu.
  • Offrir une petite récompense aux élèves qui franchissent des étapes spécifiques en matière de lecture, afin de renforcer leur motivation.

3. Dîner de gala et vente aux enchères

  • Organisez un élégant dîner de gala au cours duquel les participants paient des tickets pour dîner et enchérir sur des objets offerts lors d'une vente aux enchères en direct.
  • Promouvoir l'événement par le biais des bulletins d'information, des médias sociaux de l'école et de la presse locale.

4. Collecte de fonds pour le lavage de voitures

  • Organisez un lavage de voitures où les élèves se portent volontaires pour laver des voitures en échange de dons.
  • Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour obtenir des réductions sur les fournitures et faites de la publicité au sein de la communauté scolaire.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement communautaireRecettes potentielles
Fête de la familleMoyenHautHaut
Read-a-thon sponsoriséHautMoyenMoyen
Dîner de gala et vente aux enchèresFaibleHautTrès élevé
Collecte de fonds pour le lavage de voituresHautMoyenFaible

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une fête familiale :

  • 6 semaines avant : Fixer la date, le lieu et le thème. Commencez à faire de la publicité.
  • 4 semaines avant : Trouver les fournisseurs et confirmer les bénévoles.
  • 2 semaines avant : Finaliser les activités et les promotions.
  • 1 semaine avant : Établir le plan de l'événement et finaliser la logistique.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement avec des bénévoles, en veillant à ce que les opérations se déroulent sans heurts.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est essentielle à la réussite d'une collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et permis.
  • Coûts variables : Fournitures pour les activités, frais de nourriture et articles promotionnels.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation prévue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et évaluer les implications financières d'une faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas répondre aux attentes peut affecter la réputation de votre école.
  • Risques logistiques : Prévoyez des circonstances imprévues, telles que le mauvais temps ou les pannes d'équipement.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre école privée, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

